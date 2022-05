Honor 70 přichází ve třech příchutích. Lákají na skvělé displeje, teleobjektiv a rychlé nabíjení

Novou řadu smartphonů Honor 70 tvoří tři modely

Honor 70 Pro a 70 Pro+ spolu sdílejí drtivou většinu výbavy

Výrobce letos nezapomněl na teleobjektiv, chybí mu ještě bezdrátové nabíjení a voděodolnost

Společnost Honor, která se v loňském roce odštěpila od mateřské firmy Huawei, dnes představila nový vrchol svého současného mobilního portfolia. Celkem jsme se dočkali tří smartphonů řady Honor 70, které přímo navazují na loňskou modelovou rodinu Honor 60. Díky vzhledu fotoaparátu v sobě představené novinky čínskou značku nezapřou, pojďme se nyní podívat, čím by ještě mohly potenciální zájemce potěšit.

Honor 70 Pro a 70 Pro+ když chcete to nejlepší

Úplně na vrcholu nabídky stojí dvojlístek Honor 70 Pro a 70 Pro+. V podstatě se jedná o jeden smartphone, neboť prakticky jediným rozdílem mezi variantou Pro a Pro+ je použitý čipset – první jmenovaný stroj běží 5nm na MediaTeku Dimensity 8000, druhý pak na 4nm MediaTeku Dimensity 9000. Honor 70 Pro+ tak nabídne o něco vyšší výkon, podle benchmarku AnTuTu bude mít o zhruba 20 procent navrch.

Jinak jsou Honor 70 Pro a 70 Pro+ naprosto totožné telefony – jejich fyzické rozměry činí 163,9 × 74,6 × 8,18 mm, hmotnost je 192 gramů. O zvýšené odolnosti výrobce nehovoří, takže si na ni musíme nechat zajít chuť. Honor 70 Pro bude nabízen ve čtyřech barevných variantách, konzervativci mohou sáhnout po černé nebo zelené, pokud jste však fanoušci texturovaných zad, budou v prodeji dvě stříbrno-zlaté varianty (u verze Pro+ pouze jedna).

Přední stranu obou telefonů vyplňuje 6,78″ OLED displej s rozlišením 1 200 × 2 652 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz, 100% pokrytím DCI-P3 gamutu a schopností vybičovat maximální jas až na úroveň 1 000 nitů. Sklo displeje je po stranách mírně zakřivené, nahoře uprostřed se pak nachází 50Mpx selfie kamerka s úhlem záběru 100°.

Fotoaparát na zádech je soustředěn do dvou černých šestiúhelníků se zaoblenými rohy, přičemž v každém z nich se nachází dvě „oči“. Pouze tři však slouží k pořizování snímků, čtvrtým do party je LED blesk. Hlavní fotoaparát má rozlišení 54 Mpx, Honor jej postavil na zbrusu novém snímači Sony IMX800 s fyzickou velikostí 1/1,49″, kdy každý jednotlivý pixel má velikost 1 µm. Výrobce ale využívá schopnosti slučovat čtyři sousední pixely do jednoho, takže takto sloučené pixely budou mít velikost 2 µm a z telefonu „polezou“ zhruba 13,5megapixelové snímky. Stabilizovaná optika nad snímačem se pyšní světelností f/1.9.

Druhým do party je širokoúhlý snímač s rozlišením 50 megapixelů, který lze použití rovněž i jako makrokameru, výrobce slibuje ostření už od vzdálenosti 2,5 cm. Světelnost objektivu je v tomto případě f/2.2. Třetím do party je 8Mpx kamerka s 3× optickým přiblížením a optickou stabilizací. Chválíme Honor za to, že se vyhnul zbytečnému navyšování počtu kamer přidáváním zbytečných 2Mpx kamerek pro bokeh, monochromatické snímky a kdovíco ještě. Oba telefony dokáží díky režimu Vlog natáčet přední i zadní kamerou zároveň, kromě toho po vzoru jablečné funkce Center Stage umí udržet uživatele (nebo větší množství lidí) v záběru.

Honor 70 Pro a 70 Pro+ mají v sobě zabudovaný 4 500mAh akumulátor s podporou rychlého 100W nabíjení. Honor slibuje nabití z nuly na 60 procent za 15 minut, do plných se telefon nabije za půl hodiny. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí, stejně tak byste marně hledali port na sluchátka nebo slot na paměťové karty, maximální kapacita paměti činí 512 GB. Ze zbývající výbavy jmenujme čtečku otisků integrovanou do displeje, podporu funkce dual SIM (pochopitelně včetně 5G) a stereoreproduktory. Oba telefony běží pod taktovkou Androidu 12 zahaleného do nadstavby Magic UI 6.1.

Honor 70: menší, slabší, levnější

Základní Honor 70 vzhledem připomíná minulou generaci, neboť jeho záda zdobí dvojice vystupujících kruhových modulů obsahujících fotoaparáty. I v tomto případě jsou tři, avšak v tomto případě se na teleobjektiv nedostalo – máme zde stejný hlavní i širokoúhlý fotoaparát jako u modelů 70 Pro a 70 Pro+, pod třetí čočkou se však schovává 2Mpx hloubková kamerka se světelností f/2.4. V rozlišení si pohoršila i selfie kamerka vpředu, která má „pouze“ 32 megapixelů.

Honor 70 je o pár milimetrů menší než jeho vybavenější sourozenci, za což může i menší displej. Má úhlopříčku 6,67″, jedná se o OLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, 100% pokrytím gamutu DCI-P3 a maximálním jasem 1 000 nitů. Součástí displeje je i čtečka otisků prstů.

Honor 70 pohání 6nm čipset Qualcomm Snapdragon 778G s podporou sítí 5G. Spárován může být až s 12 GB RAM, úložiště pak může dosahovat kapacity až 512 GB. Ani u tohoto modelu však nelze paměť rozšířit paměťovou kartou, k dispozici jsou pouze dva sloty na SIM karty. Energii si Honor 70 bere z akumulátoru o kapacitě 4 800 mAh s podporou rychlého nabíjení výkonem 66 wattů. Operačním systémem je Android 12 s nadstavbou Magic UI 6.1. Telefon bude na pultech obchodů zářit čtyřmi barvami – černou, zelenou, modrou a texturovanou stříbrno-zlatou.

Ceny a dostupnost

Řada Honor 70 zahájí svou pouť po světě nejprve v domovské Číně, kde přistane na pultech obchodů 7., 10. a 16. června v následujícím pořadí – Honor 70, Honor 70 Pro a Honor 70 Pro+. Ceny pro čínský trh jsou následující:

Model Paměť Cena v CNY Cena v CZK Honor 70 8/256 GB 2 699 CNY asi 11 300 korun s DPH Honor 70 12/256 GB 2 999 CNY asi 12 500 korun s DPH Honor 70 12/512 GB 3 399 CNY asi 14 200 korun s DPH Honor 70 Pro 8/256 GB 3 699 CNY asi 15 400 korun s DPH Honor 70 Pro 12/256 GB 3 999 CNY asi 16 700 korun s DPH Honor 70 Pro 12/512 GB 4 399 CNY asi 18 300 korun s DPH Honor 70 Pro+ 8/256 GB 4 299 CNY asi 17 900 korun s DPH Honor 70 Pro+ 12/256 GB 4 599 CNY asi 19 200 korun s DPH