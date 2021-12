Honor 60 a 60 Pro přicházejí. Lákají na atraktivní design, skvělé displeje a vyváženou výbavu

Značka Honor letos odstartovala svůj comeback. Díky jarnímu vyčlenění z mateřské firmy Huawei může Honor opět nakupovat americké technologie a používat služby Google, čehož firma poprvé využila u modelové řady smartphonů Honor 50. Tato rodina telefonů byla na čínském trhu představena letos v červnu a nyní čínský výrobce připravil nástupnické modely Honor 60 a 60 Pro.

Honor 60 a 60 Pro: o kamerku méně

Představené novinky poznáte na první pohled, neboť oproti minulé generaci se design prakticky nezměnil. Opět se tak můžete těšit na elegantní smartphony, kterým z přední strany vévodí velký protáhlý displej, na zadní straně pak najdeme dva výrazné prstence obsahující fotoaparáty. Zatímco u Honoru 50 bylo do spodního prstence soustředěno hned několik čoček, u modelové řady je zde pouze jedna. To však ale rozhodně není na škodu, výrobce se totiž zbavil nepotřebných kamer a osadil novinku jen těmi „důležitými“.

Oba telefony spolu sdílejí hlavní 108Mpx kamerku se světelností f/1.9 a hloubkový senzor s rozlišením 2 Mpx a světelností f/2.4. Fotovýbavu uzavírá širokoúhlá kamerka, která se mezi modely liší – u varianty Pro má rozlišení 50 megapixelů, úhel záběru 122°, světelnost f/2.2 a podporu makro režimu, u základní varianty má rozlišení 8 megapixelů, úhel záběru 112° a světelnost f/2.2.



Rozdílná je i selfie kamerka situovaná do otvoru displeje nahoře uprostřed. U Honoru 60 Pro má rozlišení 50 megapixelů a širší úhel záběru 100°, u základní varianty má rozlišení 32 megapixelů, v obou případech je světelnost f/2.4.

Záda obou telefonů jsou skleněná a budou nabízena v několika barevných variantách – klasické černé, tmavě zelené a pak v oranžové a modré s třpytkami pod povrchem. Honor se chlubí, že záda v posledních dvou variantách připomínají hvězdnou oblohu. Jen je škoda, že chybí jakákoliv zvýšená odolnost vůči prachu a vodě.

Zakřivený nebo plochý?

Telefony se mezi sebou liší nejen fotoaparáty, ale i displeji. Model Pro dostal do vínku zakřivený OLED zobrazovač s Full HD+ rozlišením na úhlopříčce 6,78“, obnovovací frekvencí 120 Hz a schopností zobrazit 10,7 miliard barev při 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3.

Podobně působivé vlastnosti má i displej Honoru 60, ovšem v jeho případě se jedná o plochý panel s úhlopříčkou 6,67“. I v tomto případě se jedná o 120Hz OLED panel s Full HD+ rozlišením. V obou případech je pod displej instalována čtečka otisků prstů.

Nechybí 5G ani Google aplikace

Zbytek výbavy je pro oba telefony totožný. Do útrob byl osazen výkonnější čipset Qualcomm Snapdragon 778G Plus, který může být spárovaný až s 12 GB RAM. Vnitřní uložiště může dosahovat kapacity až 256GB, bohužel bez možnosti rozšíření paměťovou kartou. Do telefonu se však vejdou dvě SIM karty formátu nano, přičemž ochuzeni nebudete ani o 5G konektivitu.

Sluchátkový jack chybí, „kabelové“ spojení se světem obstarává poouze USB-C konektor. S ním se telefon rovněž nabíjí, a to výkonem až 66 Wattů, díky čemuž lze dobít integrovanou 4 800mAh baterii z nuly na 50 procent za pouhých 15 minut. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí.

Honor 60 a 60 Pro pohání nejnovější systém Android 12 zahalený do nadstavby Magic UI 5.0. Zatímco u čínské verze se Honor o podpoře aplikací a služeb Google nezmiňuje, u globální varianty by chybět neměla.

Cena a dostupnost

Smartphony Honor 60 a 60 Pro půjdou na čínském trhu do prodeje 10. prosince, a to za následující ceny.

Model Paměť Cena v CNY Cena v CZK Honor 60 8+128 GB 2 699 CNY asi 9 600 korun bez DPH Honor 60 8+256 GB 2 999 CNY asi 10 600 korun bez DPH Honor 60 12+256 GB 3 299 CNY asi 11 700 korun bez DPH Honor 60 Pro 8+256 GB 3 699 CNY asi 13 100 korun bez DPH Honor 60 Pro 12+256 GB 3 999 CNY asi 14 100 korun bez DPH

O dostupnosti na našem trhu zatím nemáme žádné informace, ovšem pravděpodobně s ní výrobce spěchat nebude. Honoru 50 trvalo globální rozšíření 4 měsíce a na našem trhu se prodává příliš krátce na to, aby byl záhy nahrazen novějším modelem.