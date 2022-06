Takto vypadá Nothing Phone (1). Výrobce odhalil design měsíc před premiérou

Společnost Nothing v minulém týdnu prozradila, že 12. července odhalí svůj první smartphone. Nothing Phone (1) na sebe láká velkou mediální pozornost, neboť podle všemožných zvěstí má přinést do mobilního světa svěží vítr, na který se nechali nalákat i obvykle konzervativní mobilní operátoři. Jejich zástupce zaujal zejména neobvyklý poloprůhledný design, který v minulých dnech firma poodhalovala na sociálních sítích. A před malou chvílí jsme se od ní dočkali ukázky celých zad.

Nothing Phone (1) bude zezadu vypadat skutečně neobvykle, avšak pokud jste se těšili na obnaženou základní desku, čipy nebo akumulátor, budete zklamaní. Světlá záda odhalují pouze kryty těchto komponent, z nichž nejvíce přitahuje zrak kruhový prostor uprostřed telefonu ukrývající cívku pro bezdrátové nabíjení.

Bezdrátové nabíjení bývá výsadou vlajkových smartphonů, to však pravděpodobně Nothing Phone (1) nebude – naznačují to pouze dvě čočky fotoaparátů v levém horním rohu zad. Pravděpodobně budou sloužit k pořizování klasických a širokoúhlých snímků, teleobjektiv budeme muset oželet.

Zajímavým designovým prvkem budou světelné proužky znázorňující již dříve odhalené logo – doufejme, že je firma kreativně využije například k notifikacím.

O Nothing Phone (1) dále víme, že dostane procesor od Qualcommu, rámeček z recyklovaného hliníku a symetrickou přední stranu bez bradičky pod displejem.