Nothing Phone (1) zřejmě dorazí nečekaně brzy. Výrobce zrekapituloval jeho klíčové funkce

Od představení Nothing Phone (1) nás zřejmě dělí už pouhé dny. Jeho výrobce uvolňuje na sociální sítě všemožné upoutávky, přičemž ty poslední důrazně naznačují, že premiéra je za dveřmi. Možná se odehraje už tento týden.

Firma Nothing minulý týden zrekapitulovala již známé klíčové vlastnosti svého nadcházejícího dítka, mezi které patří rám z recyklovaného hliníku, průhledná záda, bezdrátové nabíjení, čipset Qualcomm Snapdragon a displej bez spodního rámečku. V tweetu z minulého týdne bylo rovněž uvedeno, že produkt bude představen (velmi) brzy.

A recap of what's officially out there:

– Recycled aluminum mid-frame ♻️

– Transparent back 🪟

– Wireless charging 🔋

– @Qualcomm Snapdragon processor 🐉

– Bonus: no chin 📐

– Announcement date coming (very) soon⏱️

— Nothing (@nothing) May 30, 2022