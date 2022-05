Nothing Phone (1) se blíží. Výrobce uzavírá smlouvy s operátory a uvolňuje svůj launcher

Značka Nothing, za kterou stojí spoluzakladatel OnePlus Carl Pei, již brzy uvede na trh svůj první smartphone. Nothing Phone (1) si pravděpodobně odbude premiéru v příštích týdnech. Jeho výrobce si před slavnostním odhalením připravuje půdu na hladký vstup na trh a překvapivě na to jde jinak než kdysi OnePlus.

Nothing Phone (1) koupíte u mobilních operátorů

Smartphony OnePlus byly zpočátku velmi nedostupným zbožím – prodávaly se pouze na internetu a kromě překvapivě nízké částky jste k jejich pořízení potřebovali i pozvánku. To však nebude případ Nothing Phone (1), neboť výrobce si již předem zajistil prodeje u velkých mobilních operátorů ve Velké Británii, v Německu a Indii. Zatím jsou potvrzeni O2, Deutsche Telecom a Flipkart, kteří budou mít zpočátku na chystaný produkt exkluzivitu. Viceprezident německého Telecomu uvedl, že ke spolupráci s Nothing jej přesvědčil zejména inovativní a odlišný design prototypu.

Telefony Nothing nebudou dostupné pouze u operátorů, ale i u prodejců elektroniky. Carl Pei dále v blogovém příspěvku odhalil, že slavnostní premiéra se odehraje již letos v létě.

Vyzkoušejte si Nothing Launcher

Čekání na zařízení samotné si můžete zkrátit testováním jeho softwaru, konkrétně oficiálního launcheru, který byl nejprve vypuštěn pro vybrané smartphony od Samsungu a Googlu, avšak od minulého týdne je dostupný pro všechny telefony s Androidem 11 a vyšším.

Zatím jde o beta verzi, ale podle našich zkušeností je Nothing Launcher funkční, stabilní a svižný. Nejspíš i proto, že funkcemi příliš neoplývá: umožňuje rozmístit si ikony do mřížky 4 × 5 nebo 5 × 5, vybrat si balíček ikon nebo přidávat na domovskou obrazovku widgety. Jedinou odlišností oproti ostatním launcherům je možnost zvětšit si vybrané ikony na dvojnásobnou velikost.

Z gest je podporováno pouze tažení směrem vzhůru pro otevření seznamu všech aplikací a dolů pro stažení notifikační roletky. Některým může překážet vyhledávácí pole Google, které z domovské obrazovky nejde odstranit.

Jedná se o poměrně základní launcher. V podobném stylu pravděpodobně bude vyvedené i celé uživatelské prostředí. Očekáváme tedy čistý Android s několika specifickými vychytávkami.