Recenze Motorola Edge 30: hubená postava slávu nezaručí

Motorola Edge 30 působí až moc obyčejně, aby to byla pravda

Zaujmout rozhodně může 144Hz displej nebo konstrukce tenoučká 6,8 milimetru

I cena je sympatická – za 10 990 Kč včetně DPH jde vpravdě o zajímavou nabídku

Produktová řada Edge americko-čínské Motoroly odstartovala v roce 2020. Hlavním prvkem byl po stranách zaoblený displej, jak napovídá označení. Tento prvek však naplno symbolizoval pouze první dva modely: Edge a Edge+. Jistě vzpomínáte, že výrobce tehdy úplně nezvládl cenotvorbu a ostuda z neuspokojujících prodejů byla na světě. Nová Motorola Edge 30 dává na staré pořádky zapomenout a přináší svěží vzhled (tentokrát již bez zaoblení), moderní výbavu a vcelku sympatickou cenu. Dáte jí přednost před čínskou konkurencí?

V Česku se nová Motorola prodává pouze v kombinaci 8 GB RAM a 128GB úložiště. K mání je provedení Meteor Grey, které bych vlastními slovy označil jako matnou modro-šedou, případně ještě světlejší modrá Aurora Green. Cenu 10 990 Kč s DPH bych ve světle svých dojmů z testování označil jako přijatelnou.

Obsah balení

Je škoda, že Motorola si neláme víc hlavu s designem prodejního balení. Tmavomodrý kvádr sice má vzbuzovat dojem elegance a minimalismu, mně však bytostně vadí, jak při zavřeném stavu horní polovina krabičky nedoléhá až dolů. To ale klidně berte jako nedůležitý hnidopišský detail, neb uvnitř je vše podstatné. Vyjma smartphonu, který vytáhnete rovnou oděný v měkkém plastovém pouzdru, je tu ještě 33W nabíjecí adaptér, USB kabel a samozřejmě i náležitá literatura či sponka pro vysunutí Dual SIM slotu. Ochranná fólie se bohužel nekoná.

Nejtenčí smartphone v Česku

Možná budu vnímán jako staromilec, nebo snad dokonce boomer (i když věkem k němu mám daleko), ale nesdílím moderní zálibu v obřích telefonech. A tím zrovna nemyslím jen velkou úhlopříčku displeje, ale hlavně tloušťku a hmotnost telefonu. Mám tedy radost, že Edge 30 mohu v tomto ohledu jen a jen chválit.

Rozměry samotného přístroje činí 159,4 × 74,2 × 6,8 milimetru, hmotnost potom 155 gramů. V praxi je skutečně až neuvěřitelně lehký a díky příjemně útlému tělu také parádně sedne do ruky. V žádném případě nehrozí, že by vás při delším telefonátu začala jedna z paží bolet, což o některých konkurenčních telefonech prohlásit nelze. O kompakt však nejde, což prozrazuje i úhlopříčka displeje 6,5″. O tom ale až za chvíli.

Šasi je překvapivě z plastu, byť loňská generace Edge 20 byla vyrobena z hliníku. Záměr? Určitě snížení hmotnosti, ale také výrobní ceny. Plastová jsou rovněž záda. Jediným hodnotnějším materiálem patrným z vnějšku je tak krycí sklo Gorilla Glass 5 na přední straně. Když už je řeč o zadní straně, ta je celá matná a dobře díky tomu eliminuje nevzhledné otisky prstů. Užitý materiál má ale i stinnou stránku – konstrukce nepůsobí kdovíjak pevně a kdybyste se hodně snažili, možná byste telefon holýma rukama přehnuli vejpůl. Nepřekvapivě chybí odolnost proti vodě a prachu dle normy IP.

Lesklou výjimkou je pouze modul fotoaparátu s téměř nepatrným grafickým motivem. Nutno poznačit, že kvůli výstupku se mobil na stole celkem dost houpe (řeší to ale přibalené pouzdro). Každopádně vytváří domov pro duální přisvětlovací diodu a také trio čoček fotoaparátu. Jejich rozmístění je nepříjemně nesymetrické, kdy první a druhá čočka jsou od sebe dál než druhá a třetí. V přesné polovině zad máme klasické „M“ v kroužku a dole pak už jen upřesňující nápis „motorola“. Nic světoborného se neděje ani po stranách: levá i horní jsou holé, vpravo je ve výšce palce kolébka pro regulaci hlasitosti i vypínací tlačítko a dole potom reproduktor, slot na SIM karty a USB-C port. Audio jack byste hledali marně.

Konečně duální reproduktor

Motorola u svého letošního odlehčeného vlajkového modelu vyslyšela volání fanoušků a konečně přinesla stereo reproduktor. Rozpočet nezbyl na dva plnohodnotné, máme tu tak jeden klasický na dolní hraně a sekundární v podobě telefonního sluchátka. Že by byl zvuk nějak výjimečně kvalitní, to říct nemohu, stále mu chybí čistý projev a o basové složce ani nepřemýšlejte. Posunu oproti loňsku si ale všimnete při sledování videí nebo hraní mobilních her.

Kvalitní displej se čtečkou otisků

I když Motorola nepatří v oblasti displejů k takovým etalonům, jakými jsou Samsung nebo Sony, fanoušci kvalitní podívané mohou mít z obrazovky modelu Edge 30 dobrý pocit. Novinka přichází s 6,5″ zobrazovačem typu AMOLED, jenž má Full HD+ rozlišení (1 080 × 2 400 pixelů, jemnost 405 ppi, svítivost 500 nitů), a hned několika vychytávkami, které stojí za zmínku.

Mým osobním favoritem je obnovovací frekvence až 144 Hz. Jen pozor, v praxi ono „až“ znamená, že přepínat můžete mezi 60 Hz, 144 Hz a automatickým režimem. Ten má ve vhodných chvílích plynulost snížit na výchozích 60 Hz a tím šetřit baterii. Pokud si ale chcete vychutnat maximálně svižný zážitek, doporučuji hned po prvním zapnutí aktivovat nejvyšší hodnotu. Rozhodně to stojí za to.

Je tu také podpora HDR10+, rychlá a bezproblémová čtečka otisků prstů i určitá forma Always-On zobrazení, které se rozsvítí na poklepání, čili nesvítí pořád. Kvalitou se určitě jedná o lepší AMOLED: barvy jsou dostatečně syté, leč nepřepálené, na přímém slunci je obraz dobře čitelný. Jsem si jist, že kvalitativně shodné panely potkáváme i u telefonů s cenovkou o polovinu vyšší. Nerad bych zapomněl na automatickou regulaci jasu podle okolního osvětlení, systémový tmavý režim a také speciální noční režim, který saturuje barvy do teplejších odstínů pro lepší spánek a zdraví očí.

Jenže jak už zaznělo, displej je vcelku velký. Pokud tak hledáte něco spíše kompaktnějšího, odkážu vás raději jinam, stejně tak pokud byste podle názvu očekávali panel po stranách zahnutý. Tento často kritizovaný prvek Motorola u levnější strojů neaplikuje, potěšit tak mohou úzké rámečky a přední kamerka v titěrném průstřelu.

Výkon a výbava

Hlavní slovo má v novém smartphonu Motorola Edge 30 čipová sada Snapdragon 778G+. Procesor je rozdělen na 1 jádro Cortex-A78 s taktem 2,5 GHz, další 3 jádra s nižším taktem 2,4 GHz a nakonec 4 jádra Cortex-A55 taktované na 1,8 GHz. Samo sebou je součástí i grafický čip Adreno 642L a modul zaručující podporu 5G sítí. Z výčtu hlavní hardwarové výbavy nelze vynechat ještě 8GB operační paměť a úložiště o kapacitě 128 GB (systém z něj ubírá rovných 13 GB).

Hardwarové parametry Motorola Edge 30 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G 5G, octa-core, 4× 2,4 GHz Kryo 670 + 4× 1,9 GHz Kryo 670, GPU: Adreno 642L, RAM: 8 GB, interní paměť: 128 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,38 × 74,236 × 6,79 mm, hmotnost: 155 g, zvýšená odolnost: IP52 Displej, konektivita a baterie 6,5", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4020 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 1/1.5", 2.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 0.64µm, PDAF, třetí: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, 1.75µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, Full HD video Cena: 10 990 Kč Kompletní specifikace

V praktickém výkonu se oproti loňsku moc nezlepšilo. To je ale dobrá zpráva, protože to znamená, že vše běží maximálně plynule, bez sekání, a i aplikace se spouští bez prodlev. Dokládá to i uspokojivý výsledek v benchmarku AnTuTu: 580 946 bodů. Co je neméně důležité – při vysoké zátěži nedochází k přehřívání. Dokonce ani hraní nepředstavuje problém, ale musíte počítat s tím, že všechny oblíbené tituly běží maximálně v 60, nikoliv ve 144 fps, jak by si někdo mohl myslet.

Jedinou výtku v tomto směru tak budu směřovat k uživatelské paměti. Sto lidí, sto chutí, chápu, avšak 128 GB jakožto strop (256GB varianta se v Česku neprodává) bez možnosti rozšíření o microSD kartu mi za necelých 11 tisíc korun přijde trochu málo.

Z další výbavy pak ještě dlužno zmínit NFC pro bezkontaktní platby, GPS, družicové polohové systémy Glonass a Beidou, dále Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, gyroskop, akcelerometr a samozřejmě i kompas. Fanoušky produktivity jistě potěší i podpora rozhraní Ready For, které funguje podobně jako DeX od Samsungu: připojíte mobil k monitoru, spárujete s ho myší i klávesnicí a máte plnohodnotný pracovní stroj.

Baterie a nabíjení

Motorola Edge 30 se připojuje k modernímu trendu tenoučkých telefonů. Ty mají ale většinou jednu nevýhodu, a sice menší baterii, protože větší se do útlého těla zkrátka a jednoduše nevejde. Novinka tím pádem přichází s podprůměrným 4020mAh akumulátorem, který co do papírových specifikací nepředstavuje kdovíjaké terno.

O to veselejší jsem byl, když jsem si uvědomil, jak moc jsem se pletl. Oproti jiným strojům je sice baterie menší, ale snad je to správnou kombinací optimalizace a power managementu, že telefon nemá problém zvládnout jeden celý den na „plné pecky“ a večer mu ještě zbyde 20 až 40 % do druhého dne. Během testování jsem zkoušel různé denní scénáře, ale výdrž vždy dokázala překvapit a ani jednou jsem z ní nebyl zklamaný. Tady odvedl výrobce dobrou práci.

Naměřená rychlost nabíjení 33W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 10 minut 22 minut 35 minut 50 minut

A s „dobrou prací“ hned navážu u rychlonabíjení. Člověk, který sleduje pouze tabulky specifikací, by mohl opět namítnout, že 33W nabíjení je v roce 2022 slabota. Jenomže v kontextu 4020mAh baterie je tento výkon naprosto dostačující, jak ukázalo i měření ve stavu, kdy telefon neměl nic na práci a jen se dobíjel. Výchozím bodem bylo 5 % baterie. Na 50 % se mobil vyšplhal za 22 minut, na 100 % potom za velmi přijatelných 50 minut. Motorola však u těchto dostupnějších modelů nepočítá s bezdrátovým nabíjením.

Android 12 ovoněný funkcemi Moto

Osobně se řadím k velkým fanouškům doplňků, které Motorola používá v systému Android. Někomu to přijde jako malichernost. Já se naopak domnívám, že Motorola tímto mnoha dalším výrobcům vypaluje rybník. Považte sami: jednoduché gesto rozsvícení svítilny zatřesením telefonu, okamžité spuštění fotoaparátu dvojitým otočením nebo třeba chytrá obrazovka, která nezhasne, pokud se na ní díváte. Kromě těchto vychytávek se ke speciálním funkcím řadí také personalizovaná obrazovka Always-On (byť s limitem, který jsem popsal výše) nebo třeba režim pro lepší optimalizaci výkonu při hraní her.

Pokud vám ale zmíněné tipy zní spíš jako neužitečný balast, věřte že na vás nikde nevyskakují a pokud nechcete, ani se o nich nedozvíte. Motorola totiž používá krystalicky čistý Android, zde ve verzi 12 s dubnovou bezpečnostní záplatou. Všechny důležité nativní aplikace typu kalendář, e-mailový klient či zprávy tak řeší přímo Google a nikde vás nezdržuje předinstalovaný bloatware.

V rámci zatím poslední verze Androidu máte k dispozici ovládací gesta, tmavý režim, duální prostor, sofistikovaný multitasking v podobě plovoucích oken a rozdělené obrazovky. Po designové stránce je čistý Android 12 obecně mnohem oblejší, zdoben pastelovými odstíny a na rozdíl od minulých verzí až nebývale přizpůsobitelný. Můžete si zvolit kupříkladu tvar ikon, barevný motiv, a dokonce i styl písma v celém systému.

Fotoaparát horší než minule

Velmi zásadní změnu oproti loňské generaci provedl výrobce u fotoaparátu. A nebyl to krok správným směrem. Nuže, Edge 30 disponuje 50Mpx hlavním fotoaparátem s clonou f/1.8, optickou stabilizací obrazu a také fázovým ostřením. Pak tu máme 50Mpx širokoúhlý se záběrem 118°, světelností f/2.2, funkcí makro a taktéž fázovým ostřením. Trio doplňuje 2Mpx pro snímání hloubky scény (clona f/2.4) a na čele 32Mpx pro selfie s clonou f/2.3. Sestava má k dispozici duální LED přisvícení a umí natáčet videa až v rozlišení 4K s maximálně 30 fps.

Jen pro rychlé srovnání, loňský model disponoval hlavním 108Mpx snímačem, 16Mpx širokoúhlým a také cenným 8Mpx s 3× bezztrátovým přiblížením. Ten byl letos zcela vynechán a je to velká škoda. Nahradil jej totiž mizerný snímač hloubky scény, jehož práci by v pohodě zastala zbývající duální sestava s pomocí softwaru. Mám tak trochu podezření, že poslední snímač je určený na makro fotky – minimálně kvalita tomu silně nasvědčuje.

Ke snímkům z hlavního fotoaparátu nemám téměř žádné výhrady. Podává stabilní výkony, barvy jsou v jeho podání realistické, ostření rychlé a práce se světlem také bezproblémová. Ústupek spatřuji jen v nižším rozlišení než vloni – ve výchozím stavu totiž fotí v rozlišení 12,6 Mpx, což v pohodě stačí na skupinovou fotku nebo snímek oběda, ale u krajinek či vysokých budov se objevuje slévání textur. Nemohu si pomoct, Motorola měla zůstat u 108Mpx fotočipu, který se osvědčil.

Širokoúhlý snímač se shodným rozlišení a dostatečným záběrem rozhodně zaujme skvělou hloubkou ostrosti při ideálních světelných podmínkách. Místy se však objevuje efekt rybího oka, kvůli čemuž degraduje obraz na okrajích fotky. Přesto ale mohu prohlásit, že podává dobré výkony.

Fotky v noci

Jeho Achillova pata spočívá ve focení večer. Po západu slunce pracuje širokoúhlý objektiv dost odlišně než ten hlavní, často se objevuje šum a vytrácí se i předtím pochvalovaná ostrost. Makro v noci nezkoušejte raději vůbec. Speciální režim Noční vidění, jak jej Motorola nazývá, umí vykouzlit z minima světla celkem pěknou scénu, fotky ale velmi často trpí žluto-zeleným nádechem.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Fotoaplikace

Motorola používá výchozí fotoaplikaci od Googlu. Na typickém posunovacím pásu nabízí režimy Fotka, Portrét, Profesionální a Více (tam najdete kupříkladu panorama, duální snímek nebo již zmíněné Noční vidění). Pro fajnšmekry nechybí ani focení s plným rozlišením 50 Mpx.

Z režimů pro video máte k dispozici časosběr, zpomalený záběr a samozřejmě běžnou videokameru. Ta pracuje hned v několika úrovních kvality: Full HD při 30/60 fps a 4K při 30 fps.

Motorola Edge 30 camera test (4K, 30 fps)

Závěrečné zhodnocení

Po týdnu testování Motoroly Edge 30 mi zbyly v hlavě vcelku smíšené pocity. S telefony této značky jsem nikdy neměl problém, ba naopak. Její sílu ale vnímám zejména u levnějších kousků s cenou kolem 5 a 6 tisíc Kč. Domnívám se, že právě v tomto segmentu dokáže původně americká firma vytěžit z minima maximum.

Zcela odlišnou kapitolu však představuje high-end, či jako v případě Edge 30 „lite“ vlajkové modely. Abych byl upřímný, novinka z dílny Motoroly, která se prodává za 10 990 Kč, mě nijak zvlášť nezaujala. Povedl se klasicky systém a displej, výkon je bezchybný, palec nahoru za výdrž a nabíjení.

Více než mírné zklamání však cítím z fotoaparátu, který měla loňská Edge 20 prokazatelně zajímavější a ve výsledku i lepší. I přesto do něj výrobce mohutně hrábl a zbavil tak svůj počin silného prodejního argumentu. Je mi líto, ale Motorola bude muset vynaložit opravdu hodně prostředků na kampaň, aby model Edge 30 obstál před takovými silnými soupeři, jakými jsou Samsung Galaxy A53 nebo Xiaomi 11 Lite 5G NE. A obávám se, že jen slogany „nejtenčí smartphone na trhu“ se to nepovede.

Motorola Edge 30 7.1 Design a zpracování 6.5/10

















Výkon a optimalizace 7.5/10

















Hardwarová výbava 8.0/10

















Kvalita fotografií a videa 5.0/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady tenká konstrukce

povedený displej

solidní výkon

výdrž a rychlonabíjení

Android 12 a funkce Moto

bohaté prodejní balení Zápory fotoaparát horší než vloni

pouze jedna paměťová varianta

nepodporuje microSD

absence audio jacku

chybí odolnost proti vodě Koupit Motorola Edge 30