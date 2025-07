Ohebný iPad končí dřív, než začal. Apple ho stopnul, skládací iPhone má přednost

Apple údajně pozastavil vývoj ohebného iPadu

Výroba větší skládačky má být příliš nákladná a na trhu o ni není takový zájem

Technologický gigant se má naplno soustředit na vývoj ohebného iPhonu, který má dorazit už za rok

O skládacím zařízení od Applu se hovoří už nějakou dobu, avšak spekulace jsou v tomto ohledu už delší čas nekonkrétní. Jedinou konstantou je neustále se odkládající datum představení. Leakeři se delší dobu nedokázali shodnout ani na tom, zda Apple představí dříve ohebný smartphone, nebo zda pracuje na vývoji skládacího tabletu – zatímco podle některých byl ve hře spíše telefon, jiní tvrdili, že gigant z Cupertina vsadí spíše na větší zařízení. Poslední informace serveru Digitimes ale v tomto ohledu mají poměrně jasno.

Ohebný iPad je prozatím odložený

Digitimes tvrdí, že Apple pozastavil vývoj ohebného iPadu, především z praktických důvodů – jeho výroba měla narazit na řadu překážek, výrobní cenu ohebného panelu se zároveň nepodařilo snížit na přijatelnou hodnotu a mezi uživateli nemá být tak velký zájem o velká ohebná zařízení. Jinými slovy by se Applu vydání ohebného iPadu nevyplatilo a znamenalo by pro něj vysoké náklady a nízké zisky. Pokud jsou ale informace Digitimes pravdivé, neznamená to nutně, že by to Apple s ohebným iPadem vzdal úplně.

Vývoj má totiž být jen pozastavený a nikoli zcela zrušený, tudíž je pravděpodobné, že pokud se změní nálada na trhu a ceny komponentů, mohl by Apple vývoj znovu nastartovat. Spekulovaný ohebný iPad (či snad MacBook) měl využívat OLED displej bez viditelné rýhy v místě ohybu o velikosti 18,8 až 20,2″, přičemž na trh se měl dostat někdy mezi lety 2026 až 2028. To už samo o sobě nevěstilo nic dobrého, neboť se jedná o poměrně velký rozptyl.

Apple by se nyní měl soustředit pouze na ohebný iPhone, který analytici a leakeři očekávají už v příštím roce. Dle posledních informací by měla skládačka od Applu disponovat vnitřním displejem s úhlopříčkou přibližně 7,76″ a rozlišením 2 713 × 1 920 pixelů, zatímco vnější panel by měl mít úhlopříčku 5,49″ a rozlišení 2 088 × 1 422 pixelů.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.