Recenze Poco X5: slušný základ s překvapivě dobrou výdrží

Společnost Poco postupně přebírá místo v nižší střední třídě po mateřské Xiaomi. Novinka s názvem Poco X5 je skvělým příkladem telefonu, který už na první pohled u jednotlivých parametrů zaujme. Za slušnou cenu se můžete těšit na 120Hz AMOLED displej, obecně slušnou výbavu a obstojnou kapacitu baterie. Dokáže tyto povedené specifikace z papíru přetavit i do reálného testování? Na to se budu snažit odpovědět v recenzi Poco X5.

K testování jsem měl k dispozici variantu s 8 GB RAM a 256GB úložištěm, která se alespoň v době psaní recenze na českém trhu oficiálně neprodává. Koupit se dá pouze základní verze s 8 GB operační pamětí a 128 GB vestavěného úložiště. V českých obchodech můžete narazit na tři barevné varianty – modrou, zelenou a černou. Poslední jmenovanou barvu jsem měl k dispozici i já. Ve skutečnosti jde tedy spíše o tmavě modrou, jak se můžete přesvědčit na fotografiích.

Telefon je zabalen do klasické Poco krabičky, které dominuje černá se žlutou. Uvnitř kromě samotného mobilu nalezneme 33W nabíjecí adaptér, cca metrový kabel s USB-A a USB-C konektory na jednotlivých koncích. Samozřejmostí jsou dokumenty a nástroj pro vytažení slotu pro karty. Na smartphonu je z výroby nalepená fólie, která nějakou chvíli poslouží dobře. Poslední přiloženou věcí je jednoduché gumové pouzdro, které nabídne základní ochranu.

Přímý předchůdce v podobě Poco X4 neexistuje, avšak v minulém roce jsme mohli vidět Poco X4 Pro a Poco X4 GT, z jejichž designu novinka rozhodně čerpá. V levém horním rohu vystupuje modul fotoaparátů, který doplňuje logo výrobce. Od zbytku zadní strany jsou zvýrazněny černým obdélníkem. Potěší, že se telefon příliš nekolébá na stole, i když zadní fotoaparáty vystupují.

Příliš čistá zadní strana rovněž není. Ať už u samotného fotoaparátu, nebo ve spodní části, kde se upozorňuje na podporu 5G či to, že za designem stojí Poco a vše spadá pod Xiaomi.

Rám je vyroben z plastu, stejně jako zadní strana. Dalo by se napsat, že právě v rámu je to nejzajímavější. Spodní hrana s USB-C konektorem, mikrofonem a hlasitým reproduktorem je ještě standardní. Pravá hrana už však přináší čtečku otisků prstů v zapínacím tlačítku a také kolébku ovládání hlasitosti. Horní hrana pak nabízí další mikrofon, infračervený port a 3,5mm audio konektor. Hybridní slot na microSD kartu a nanoSIM nebo dvě nanoSIM je uložen vlevo.

Krátce se ještě zastavím u hlasitého reproduktoru. Bohužel Poco X5 nepodporuje stereo s využitím sluchátkového reproduktoru a samotná kvalita hlavního „repráčku“ je spíše průměrná. A co hůř, často si jej budete zakrývat rukou a ve výsledku neuslyšíte téměř nic. Přinejmenším musíte počítat s trochu krkolomným držením, což vzhledem k velikosti (165,9 × 76,2 × 8 mm) není zrovna jednoduché. Přitom alespoň základní stereo není v této cenové kategorii ničím překvapivým.

Displej samozřejmě chrání tvrzené sklo. Konkrétně Corning Gorilla Glass 3. O designu přední strany toho moc napsat nejde. Rámečky kolem displeje se nezměnily a nepřináší v podstatě žádné rozdíly oproti jiným modelům v nižší střední třídě. Po stranách a vrchní hraně jsou tenké, brada je pak docela výrazná. Selfie fotoaparát je ukrytý v již tradičním kruhovém výřezu.

K samotnému zpracování se toho nedá moc vytknout. Vše dobře lícuje, nikde se nic neprohýbá a nevrže. Splňuje se rovněž certifikace IP53 – částečně je chráněn proti vniknutí prachu a kapkám vody. Jediná výtka se dá směřovat k matnému povrchu zad, který je náchylný na nečistoty a otisky prstů. Čeká vás poměrně dost čištění, pokud třeba nebudete používat obal.

120Hz AMOLED displej

Pokud by se měla vybrat pouze jedna věc, kvůli které se Poco X5 vyplatí, bude to pravděpodobně displej. Ostatně i přímo v reklamních materiálech dostává AMOLED displej největší prostor. S velikostí 6,67 palců a Full HD+ rozlišením (1080 × 2400 px) nabídne jemnost 395 ppi. Maximální obnovovací frekvence je 120 Hz, nicméně u videa a her se kvůli úspoře energie snižuje na 60 Hz. Vhledem k ceně potěší maximální jas 700 nitů. Čitelnost na slunci je výborná, i když samozřejmě v letních měsících to může být horší. neposlední řadě se musí zmínit selfie kamera v kruhovém výřezu.

Pozorovací úhly a barevné podání jsou rovněž skvělé. V nastavení jsou k dispozici tři různá barevná schémata (živé, syté a přirozené) a možnost nastavení teploty barev. Pokud by se identický displej využíval u pár tisíc dražších modelů, tak bych stále neměl co vytknout. Avšak zcela bez chyby to bohužel není, i když přímo displej je v tom nevinně.

Trochu nepochopitelně chybí podpora Always-on, respektive funkci v nastavení naleznete, ale dá se aktivovat pouze na 10 sekund po poklepání na displej. Chápal bych to třeba u IPS panelu, kde tato technologie nedává smysl. Pokud mobil využívá AMOLED a následně jednu z hlavních výhod vynechá, je to přinejmenším k zamyšlení.

Druhá negativní věc se týká automatického nastavení jasu, který v nočních hodinách snižuje hodnoty na příliš nízké a dělá mobil v podstatě nepoužitelný. Musíte jej tak neustále navyšovat ručně nebo rovnou využívat manuální režim namísto automatu.

V poslední době to bohužel není jediný cenově dostupný smartphone, u kterého jsem měl identický problém. Ať už je to způsobeno použitím horších senzorů okolního osvětlení, nebo příliš agresivním šetřením baterie, je to rozhodně špatně. Už jen kvůli tomu, že deaktivací automatického jasu se u většiny zařízení připravíte o možnost využití maximální svítivosti zobrazovače a neustálá manuální úprava jasu také není příliš komfortní.

Čtečka otisků prstů a další metody odemykání

Poco X5 sice využívá AMOLED panel, avšak pravděpodobně vzhledem k ceně není čtečka otisků prstů umístěna přímo pod displej, ale do rámu na právě hraně, konkrétně do zapínacího tlačítka. Umístění je perfektní, přímo na palec. Samotné tlačítko mírně vystupuje oproti rámu, jednoduše jej tak nahmatáte. Odemykání a rozeznání prstu je bleskové a přesné.

Pokud by pro vás nebyla čtečka otisků prstů, dá se využít odemykání pomocí skenování obličeje. Nejde však o stejně bezpečnou variantu, protože se využívá pouze selfie kamera. Smartphone není vybaven 3D skenem podobně jako třeba iPhony. A jako u všech Android zařízení, i zde můžete využít jen klasická hesla a číselné kódy.

Výdrž baterie a nabíjení

Baterie s kapacitou 5 000 mAh společně s úsporným čipsetem tvoří solidní základ pro skvělou výdrž. Bez větších problémů při náročnějším používání vydrží Poco X5 na jedno nabití dva dny. Tři dny nejsou zcela nereálné, obzvlášť pokud netrávíte několik hodin denně s mobilem v ruce.

Naměřená rychlost nabíjení 33W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 14 minut 26 minut 46 minut 68 minut

Rychlost nabíjení je velice dobrá. S přiloženým 33wattovým adaptérem se smartphone nabije z nuly na sto procent za zhruba hodinu a osm minut. Na polovinu pak stačí cca 25 minut. To jsou zcela dostačující hodnoty, obzvlášť když vezmeme v potaz cenu zařízení. Bezdrátové nabíjení byste zde hledali marně, ale vzhledem k ceně je to zcela pochopitelné.

Hardware a výkon

Poco X5 je vybaven úsporným čipsetem Snapdragon 695. S ním už jsem měl možnost se setkat téměř rok nazpět v telefonu Realme 9 5G. Fungoval velice dobře při každodenních úkonech, i když nešlo o žádného trhače asfaltu a na nějaké náročnější 3D tituly to úplně nebylo. Obdobné, nebo spíše lepší výsledky jsem očekával u Poco X5. A to obzvlášť díky tomu, že je k dispozici dvakrát větší porce operační paměti RAM.

Hardwarové parametry Poco X5 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 695 5G, octa-core, 2× 2,2 GHz Kryo 660 Gold + 6× 1,7 GHz Kryo 660 Silver, GPU: Adreno 619, RAM: 6/8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 165,8 × 76,2 × 8 mm, hmotnost: 189 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.8, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 118˚, 1/4", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 13 Mpx, f/2.45, Full HD video, HDR Kompletní specifikace

Realita ale nebyla tak růžová. Zatímco u Realme jsem zaznamenával trhané animace a zpomalení maximálně při odemykání telefonu či fotografování, u Poco X5 byly na každodenní bázi, jakmile jste dělali něco náročnějšího. A tím myslím například otevření obchodu Google Play, zatímco na pozadí běží YouTube video. Zařízení se na malý okamžik zpomalí a třeba při přehrávání videa uvidíte drobné trhnutí.

Aby bylo jasno, nejedná se o konec světa a rozhodně neříkám, že by bylo zařízení nepoužitelné. Avšak zamrzí, když víte, že čipsetem nebo třeba rychlostí úložiště to není. Poco X5 používá UFS 2.2 stejně jako výše zmíněné Realme. Hlavním viníkem horšího výkonu je masivní nadstavba MIUI, která je úplným opakem Realme UI 3.0. Ta má spíše blízko k čistému Androidu a není tak náročná.

Ostatně téměř identický hrubý výkon potvrzují benchmarky. V AnTuTu dokonce získal Poco o 50 tisíc bodů více než Realme. Geekbench pak nabízí zhruba identická čísla. 3Dmark bohužel nefunguje podobně jako na řadě dalších Xiaomi zařízení. S identickým problémem se setkal nedávno i kolega u vlajkové lodě Xiaomi 13 Pro. Důvodem je údajné blokování ze strany čínského výrobce.

Operační systém a nadstavba

Telefon byl představen teprve minulý měsíc a stále jde o žhavou novinku. Bohužel se dočkal nejen staršího Androidu 12, ale také starší nadstavby MIUI 13 (for Poco). A to i když už je Android 13 na světě poměrně dlouho a stejně tak můžeme vidět MIUI 14 na řadě Xiaomi smartphonů. A to včetně dražšího Poco X5 Pro, který byl představen v ten samý den.

Po prvotním natavení vás přivítá nálož bloatware v podobě velkého množství předinstalovaných her a aplikací. Od TikToku, přes Facebook, Aliexpress až po Genshin Impact. Speciální kategorií jsou podivné hry od čínských vývojářů jako Crazy Juicer či Tile Fun, kterých naleznete v zařízení rovnou šest. Stačí je jen jednou spustit a už vás pravidelně spamují otravnými notifikacemi.

Úsměvné je rovněž to, že požadují oprávnění k uskutečnění a spravování hovorů nebo přístupu k fotkám a mediálnímu obsahu. Na stránkách vydavatele těchto her si pak můžete přečíst, že dělají „skvělé hry“ založené na datech. Radši ani nechci vědět na kterých. Třešničkou na dortu je fakt, že tito vývojáři kontaktní e-mail nemají na vlastní doméně, ale používají k tomu náhodný Google účet. Absolutně nechápu, že má Xiaomi podobné spolupráce s pochybnými firmami zapotřebí. Alespoň v mých očích to celou nadstavbu zbytečně sráží dolů a zákazník z toho žádným způsobem neprofituje.

Další otravnou věcí, která na vás číhá v systému, jsou reklamy. Například jen při změně tapety se dočkáte celoplošné reklamní jednotky. Pokud o ně nemáte zájem, musíte jít do nastavení aplikace a zde zrušit zobrazení reklam. Opět se nabízí otázka, zda má tohle výrobce zapotřebí? Přeci jen doba, kdy cenově dostupnější Xiaomi telefony svou konkurenci drtily o třídu lepším hardwarem už je dávno pryč. Pokud ostatní společnosti dokážou nabídnout podobné mobily bez nutnosti dotovat je reklamou, nevidím důvod, proč by to nemohlo být i zde u Xiaomi, respektive Poco.

Kromě Google aplikaci je předinstalováno plno alternativních možností od čínské mateřské společnosti. Ať už jde o SMS, počasí, kalkulačku, galerii, přehrávač hudby, internetový prohlížeč apod. Funkcí má systém opravdu hodně a častokrát jsou velmi dobře schované. V případě, že si rádi hrajete se smartphonem a nastavujete si první poslední podle svých představ, budete zde rozhodně jako doma. Nechybí oblíbené funkce plovoucích oken nebo druhý prostor, který zjednodušeně řečeno vytvoří další profil určený například pro práci.

Fotoaparát a záznam videa

Hlavní fotoaparát nabídne rozlišení 48 Mpx, světelnost objektivu f/1.8 a podporu rychlého fázového ostření. Na optickou stabilizaci obrazu se nedostalo. Co už však potěší třeba fanoušky skupinových snímků, je 8Mpx širokoúhlý snímač se světelností f/2.2 a úhlem záběru 118°. Vše pak doplňuje 2Mpx makro kamera se světelností f/2.4. Selfie se dají pořídit pomocí 13Mpx foťáku se světelností objektivu f/2.4.

Snímky z hlavního fotoaparátu jsou dobré s dostatečným množstvím detailů. Ostrost je rovněž skvělá a snímky nejsou většinou přesaturované. U ultraširokoúhlého fotoaparátu je také dostatek detailů, když vezmeme v potaz cenu telefonu. Barvy už jsou značně nevýrazné. Obecně ale oba fotoaparáty v dobrých světelných podmínkách pořizují poměrně obstojné snímky. Fotit lze i s 2× přiblížením, avšak jde pouze o digitální řešení a výsledky jsou spíše podprůměrné.

Při zhoršení světelných podmínek se bohužel výrazně snižuje výsledná kvalita nejen snímků. Noční režim se automaticky nezapíná, musíte využít speciální položku v aplikaci. A ono je to možná i dobře. Kvalita snímků s aktivním nočním režimem je špatná. Snímky nabídnou více barev a o něco lepší ostrost, ale také se promění v nepěknou „olejomalbu“, která se míchá se šumem. V klasickém foto režimu to není o moc lepší, na snímcích převládá šum, každopádně aspoň „olejomalby“ nejsou tak výrazné. Noční režim lze navíc využívat pouze s hlavním fotoaparátem.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Video dokáže Poco X5 nahrávat maximálně ve Full HD rozlišení při 30 fps. K dispozici je také možnost využít HD rozlišení, opět ale jen při 30 snímcích za sekundu. Kvalitou poměrně kopíruje výsledky u fotografií. Potěší alespoň rychlé ostření. Přepínání mezi jednotlivými fotoaparáty není během nahrávání možné ani v jednom rozlišení, využít se dá pouze digitálního přiblížení.

Závěrečné hodnocení

Čistě z parametrů je Poco X5 rozhodně žhavým kandidátem na koupi v segmentu nižší střední třídy. Po dvoutýdenním testování mám ale z telefonu mírně rozporuplné pocity. Rozhodně už se nejedná o tak precizně odladěné zařízení, jako tomu bývalo třeba u cenově dostupného Xiaomi Redmi Note smartphonů pár let nazpět. Mezi největší plusy se dá zařadit výborný AMOLED displej, za který by se nemusely stydět ani o třídu dražší smartphony.

Kombinace 5000mAh akumulátoru a úsporného čipsetu Snapdragon 695 zařídí skvělou dvoudenní výdrž. Zpracování mobilu se musí rovněž pochválit, stejně jako nadprůměrná výbava, ve které nechybí infračervený port, 3,5mm audio konektor či třeba podpora FM rádia. V neposlední řadě potěší přibalený adaptér v balení.

Největší zápory se týkají hlavně softwarové části. Starší Android 12 se dá ještě zkousnout, avšak nadstavba MIUI 13 je pro mě stále hůře pochopitelná, ať už z pohledu obrovského množství předinstalovaných aplikací, reklam v systémových aplikacích nebo obecně velmi špatné přehlednosti. Poslední část může být naopak pro hračičky plusem, protože v různě poschovávaných nastavení můžete narazit na funkce, které vám jiné značky nenabídnou.

Výtky se dají najít u hlasitého reproduktoru, na kterém se oproti displeji šetřilo. Navíc si jej lehce zakryjete rukou, čímž si ztlumíte jediný výstup pro audio. Poco X5 totiž nepodporuje stereo a sluchátkový reproduktor slouží pouze pro hovory. Při běžném denním světle telefon fotí velmi dobře, ale v horších světelných podmínkách už výsledky tak ucházející nejsou.

Za částku 6 490 Kč s DPH se toho dá Poco X5 mnohé odpustit. Zároveň však existuje silná konkurence v podobě modelu Motorola Moto G82, který má identický čipset, rovněž velmi dobrý displej a obecně podobnou výbavu. Hlavně se ale spoléhá na téměř čistý Android oproti masivní grafické nadstavbě. Je ale o necelé dva tisíce korun dražší. Pokud jste naopak zvyklí na nadstavbu od Xiaomi a víte, co od ní čekat, dá se Poco X5 doporučit. Teda ale pouze pokud neplánujete náročnější úkony, protože Snapdragon 695 není v tomhle zařízení zrovna nejsvižnějším čipsetem. Na každodenní používání a běžnou práci však poslouží dobře.

