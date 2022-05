Recenze Realme 9 5G: střelba do vlastních řad

Na jedno nabití vydrží bez větších problémů dva dny

Ve své třídě to bude mít obtížné, hlavně kvůli jinému modelu z téže stáje

Cena začíná na 6 499 Kč za variantu s 64GB úložištěm, prodávat se bude i 128GB

Realme 9 5G patří mezi úplné novinky a společně se základní LTE variantou rozšíří evropský trh v nižší střední třídě. Najít si místo na výsluní každopádně bude pro tento smartphone obrovsky těžké. Přitom během testování výrazně nepropadl – překvapí výbornou výdrží baterie, dobrým displejem a povedenou nadstavbou Realme UI 3.0. Jenže toto všechno se dá napsat rovněž o jednom starším modelu Realme, který navíc přidává několik výrazných vylepšení. A co hůř, stojí jen o pár stokorun více než Realme 9 5G.

Testovali jsme levnější variantu s 4GB RAM a 64GB úložištěm. Ta se bude prodávat za 6 499 Kč. V obchodech se bude dát pořídit ještě model s identickou kapacitou operační paměti, ale vyšším 128GB úložištěm, a to za 6 999 Kč. Cena je to více než sebevědomá a Realme se v podstatě střílí do vlastní nohy. Proč, to si prozradíme v dnešní recenzi Realme 9 5G.

Obsah balení

Tradiční krabice vyvedená ve žluté barvě obsahem nepřekvapí, ale zároveň nezklame. Nachází se v ní silikonové pouzdro, 18W nabíjecí adaptér a kabel s USB-A na jednom USB-C na druhém konci. Samozřejmě nechybí nástroj na vytažení slotu pro karty a dokumentace. Rovnou z výroby má displej nalepenou fólii, i když nepříliš valné kvality. Jednoduše se zapatlá a zanechává nepěkné otisky, navíc na okrajích poměrně výrazně řeže do prstů. Sluchátka v balení nejsou.

Design a zpracování

Po designové stránce vychází testovaný kousek z posledních smartphonů Realme a k žádnému překvapení nedošlo. Novinka nevybočuje z řady, a to ani efektní bílou nebo spíše perleťovou barvou, která pod slunečními paprsky přechází do světle modré až růžové. Konzervativci naopak uvítají klasickou černou variantu.

Kovový rám se zde vzhledem k ceně nedá očekávat. Jde o plast, nicméně samotné zpracování je ukázkové. Vše pevně drží, nevrže a neprohýbá se. V tomto ohledu Realme odvedlo dobrou práci. Rozměry činí 164,3 × 75,6 × 8,5 mm, hmotnost se zastavila na 191 gramech. V ruce se zařízení drží pohodlně, navíc nemá žádné ostré hrany, které by řezaly do ruky.

Modul zadního fotoaparátu našel domov vlevo nahoře a vystupuje, což má za následek mírné kolébání při položení na rovnou plochu. Selfie kamera se rovněž nachází vlevo nahoře, byť samozřejmě na opačné straně, a to ve formě malého průstřelu. Rámečky kolem displeje příliš nevybočují oproti ostatním telefonům v obdobné cenové kategorii, a to včetně tlustější brady.

Čtečka otisků prstů není v displeji kvůli absenci AMOLED displeje, ale najdeme ji na pravé hraně ve vypínacím tlačítku. Nachází se v ideální pozici pro palec pravé ruky, případně ukazováček levé. Navíc je mírně zapuštěné do rámu, takže se dá bez větších problémů nahmatat po slepu. S odemykáním nebyl nejmenší problém.

Ovládání hlasitosti funguje přes dvě tlačítka, která jsou v identické vzdálenosti jako čtečka, akorát na opačné hraně. Nad ovládáním hlasitosti spočívá slot pro dvě nanoSIM, nebo jednu nanoSIM a jednu microSD kartu.

Spodní hrana nabídne 3,5mm audio jack, USB-C konektor pro nabíjení či přenos dat, hlasitý reproduktor a otvor na mikrofon. Druhý mikrofon se dá najít na vrchní hraně.

120Hz IPS displej

Displej má recenzované zařízení identický jako Realme 9 Pro, a to včetně velikosti rámečků. (Dlužno podotknout, že jméno tohoto konkurenta zazní ještě mnohokrát.) Samotná velikost IPS panelu se zastavila na hodnotě 6,6″, má Full HD+ rozlišení (1 080 × 2 412 pixelů), což ve výsledků udává hustotu pixelů 400 ppi. Potěší vyšší 120Hz obnovovací frekvence, u které se dá nastavit automatické přepínání podle typu obsahu. Statický obraz či třeba video běží na 60Hz frekvenci, v aplikacích a v menu telefonu běží displej většinou v režimu 90 a 120 Hz. U her jsem bohužel vyšší obnovovací frekvenci nezaznamenal. Zkoušel jsem několik populárních titulů od PUBG přes Call of Duty až po méně náročné hry jako Angry Birds nebo Jetpack Joyride.

Svítivost dosahuje až na 600 nitů, což vzhledem k ceně odpovídá. S čitelností na slunci jsem neměl příliš velké problémy. Neduhy jsem však zaznamenal na opačném konci – automatické nastavení snižuje v noci jas příliš nízko, v podstatě do nečitelné podoby. Při každém takovém použití musíte jas mírně navýšit, případně rovnou využívat manuální nastavení.

S pozorovacími úhly a barevným podáním nebyl žádný problém. Barevný profil se dá navíc nastavit dle libosti. Neplatí to už pro oblíbenou funkci Always on Display. Vzhledem k využití IPS panelu by nedávala moc smysl a byla by příliš náročná na baterii. Tmavý režim se však dá v nastavení aktivovat, byť od něj velkou úsporu energie nečekejte.

Čtečka otisků prstů a další metody odemykání

K dispozici jsou tradiční metody odemykání. Preferovanou volbou by měla být zmíněná čtečka otisků prstů na boku, která nabízí větší bezpečnost než skenování obličeje. To totiž funguje pouze pomocí selfie kamery – nejedná se o 3D sken, jako ho můžeme znát z iPhonů nebo v poslední době třeba z Honoru Magic 4 Pro.

Samotná optická čtečka funguje velice dobře a během testování jsem s ní neměl žádný problém. Celkem můžete přidat pět prstů, i když vzhledem k jejímu umístění se bude jednat hlavně o palec. V případě, že nejste fanoušci biometrického odemykání, se samozřejmě dá využívat i heslo, nebo číselný kód.

Výdrž baterie a nabíjení

Kombinace úsporného čipsetu, dobré softwarové optimalizace a 5000mAh baterie zajišťuje malou spotřebu. Nebojím se tvrdit, že většině lidí Realme 9 5G vydrží tři, při náročném používání pak dva dny na jedno nabití. Perfektní výdrž baterie přitom nebyla vůbec překvapením. Realme 9 Pro s téměř identickými parametry se v různých testech výdrže baterie pohybuje na vrcholu.

Naměřená rychlost nabíjení 18W adaptérem Dosažená úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 31 minut 51 minut 83 minut 123 minut

Bohužel, novinka už nemá s modelem Pro identickou rychlost nabíjení – nalezneme u ní maximálně 18wattové. Potěší alespoň fakt, že se adaptér vyskytuje rovnou v balení. Nabití baterie z nuly na sto procent trvá lehce přes dvě hodiny, což na dnešní dobu není příliš rychlé. Nepomáhá tomu ani to, že o pár stokorun dražší Realme 9 Pro nabíjí identickou baterii téměř dvakrát rychleji.

Výkon hardwaru

O výkon se stará čipset Snapdragon 695 5G, který si již dříve našel cestu do několika zařízení Realme. Vyroben je 6nm technologií, nabídne dvě výkonná a šest úsporných jader. Roli grafického čipu má Adreno 619. V AnTuTu jsem naměřil 359 tisíc bodů, v 3D Marku ve Wild Life testu 1 170 bodů. V Geekbench 5 Single-Core obdržel telefon skóre 697, v Multi-Core pak na 1 924. Oproti Realme 8 5G se dá vysledovat mírné zlepšení hlavně po stránce CPU. Devíza čipsetu spočívá v nízké energetické náročnosti.

Hardwarové parametry Realme 9 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 695 5G, octa-core, 2× 2,2 GHz Kryo 660 Gold + 6× 1,7 GHz Kryo 660 Silver, GPU: Adreno 619, RAM: 4 GB, interní paměť: 64/128 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,3 x 75,6 x 8,5 mm, hmotnost: 195 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,6", IPS LCD, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 27mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, druhý: 2 Mpx, makro, f/2.4,, třetí: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.1, 26mm, 1/3.09", 1.0µm, Full HD video, HDR, panorama Kompletní specifikace

Realme 9 5G bohužel disponuje pouze 4 GB RAM, která se dá alespoň virtuálně rozšířit o další 3 GB. Realme 9 Pro přitom nabídne z 90 % identické parametry a mimo jiné má v základu 6GB operační paměť.

Při používání jsem nezaznamenal žádné větší problémy, které by byly zapříčiněny nedostatkem výkonu. Maximálně při odemykání se občas animace mírně trhla. Nejednalo se ale o nic hrozného. Snapdragon 695 5G se zadýchal maximálně u fotografování, kdy jsem pořizoval větší množství fotografií a videí po sobě. Vždy šlo o zpomalení maximálně v řádu jednotek sekund. Na druhou stranu se může ještě jednat o jeden z mála neduhů předprodukčního softwaru. Telefon jsem používal delší dobu před samotným představením a do vydání recenze neobdržel žádnou aktualizaci. Jak už každopádně název napovídá, čipset podporuje 5G sítě. Dostalo se i na NFC pro bezkontaktní platby.

Operační systém a nadstavba

Z výroby zařízení běží na Androidu 12 a nejnovější nadstavbě Realme UI 3.0. Na tu jsem z více míst slyšel vesměs chválu. Očekávání byla velká a byl jsem zvědavý, jak si v tomto ohledu čínská společnost povede, obzvlášť když jsem v mé poslední recenzi Vivo V23 5G narazil na nepříliš povedenou nadstavbu od sesterské společnosti.

V první řadě mě potěšilo, že se jedná o graficky jednoduchou nadstavbu, která má poměrně blízko k čistému Androidu. Samozřejmě to neznamená, že by nebyly k dispozici pokročilé možnosti úprav od ikon přes barvy až po speciální funkce. K dispozici je také například boční panel, který poslouží k rychlému spouštění aplikací či aktivování funkcí, anebo flexibilní okna, což jsou zjednodušeně plovoucí okna aplikací. Došlo i na několik experimentálních funkcí. Jmenovat rozhodně musím duální režim zvuku, který umožní přehrávání téhož v drátových a bezdrátových sluchátkách zároveň – můžete s někým jednoduše sdílet hudbu a nemusíte se dělit o jedno sluchátko. Systém je kompletně přeložen do češtiny a chybějících překladů jsem si nevšiml. V tomhle udělalo Realme krok dopředu oproti předchozí verzi 2.0.

Potěšil mě i malý počet předinstalovaných aplikací třetích stran. Většina navíc jde bez problémů odinstalovat nebo deaktivovat. Samotné prostředí běží plynule, systémové aplikace fungují rychle a s žádným výraznějším problémem jsem se během testovaní nesetkal. Osobně se mi líbí právě ta jednoduchost, díky které je pro mě Realme UI 3.0 favoritem mezi čínskými nadstavbami.

Fotoaparát a natáčení videa

Tři fotoaparáty na zadní straně doplňuje jedna selfie kamera. Fotovýbava je následující:

50Mpx hlavní fotoaparát s ohniskovou vzdáleností 23 mm, světelností f/1.8 a fázovým ostřením

s ohniskovou vzdáleností 23 mm, světelností f/1.8 a fázovým ostřením 2Mpx makro se světelností f/2.4

se světelností f/2.4 2Mpx pomocný se světelností f/2.4

se světelností f/2.4 16Mpx selfie se světelností f/2.1 a ohniskovou vzdáleností 26 mm

Hlavní fotoaparát s přihlédnutím k ceně tvoří velice dobré snímky. Jsou ostré a zachovávají plno detailů, ale v některých případech jsem si všimnul poměrně nevýrazných barev, které neodpovídaly realitě. Ve fotoaplikaci lze rychle přepnout pouze na 2× digitální přiblížení, na druhou stranu výsledky nejsou vůbec špatné. Makro kamera je opět spíše jen do počtu a příliš kvalitní snímky s ní nepořídíte, navíc barevné podání je mimo. Pomocný fotoaparát slouží k rozostření pozadí.

Se zhoršujícími se světelnými podmínkami fotky pořízené hlavním fotoaparátem ztrácí detaily i ostrost a naopak nastupuje šum. Naštěstí nechybí noční režim, který některé tyto neduhy dokáže eliminovat. Smartphone pak v ruce držíte dvě sekundy a pak ještě chvilku čekáte na zpracování. Noční režim dokáže fotkám navrátit alespoň částečně ostrost a sytější barvy. Selfie kamera tvoří solidní snímky, a to i v horších světelných podmínkách. Nabízí dostatečnou ostrost a zachovává si věrohodné barvy.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Video dokáže Realme 9 5G nahrávat maximálně ve Full HD rozlišení a 30 fps. Pro podporu 60 fps už se musíte přepnout do „HDčka“. To samé platí pro videa ze selfie kamery. Při nahrávání se dá aktivovat ultra stabilizace, každopádně žádné zázraky od ní neočekávejte. Výsledné záběry mají nevýrazné barvy, nezachovává se příliš detailů, alespoň ostření funguje poměrně spolehlivě.

Realme 9 5G camera test (Full HD, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Realme 9 5G camera test (HD, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Závěrečné hodnocení

Z textu výše nevyplývá, že by na tom Realme 9 5G byl poněkud špatně. To platí pouze do doby, než jej srovnáme s Realme 9 Pro, který dokonce spadá do identické řady a byl představen před dvěma měsíci. Kvůli němu se z Realme 9 5G stává jeden z nejzbytečnějších telefonů na trhu rovnou při představení. Z devadesáti procent se totiž jedná o recyklovaný Realme 9 Pro, který obdržel menší RAM paměť, chybí mu ultraširokoúhlý fotoaparát a má dvakrát pomalejší nabíjení. Jediným dalším rozdílem představuje hlavní fotoaparát, ale u něj se bez přímého srovnání nedá napsat, jestli je horší či lepší. Zbytek parametrů je pak zcela identický.

Realme to následně kompletně zabijí cenou. Realme 9 5G ve verzi se 4GB RAM pamětí a 128GB úložištěm pořídíte za cenu 6990 Kč. Cena Realme 9 Pro začíná na 7490 Kč. Za příplatek 500 Kč obdržíte tedy o 2 GB RAM paměti navíc, ultraširokoúhlý foťák a dvakrát rychlejší nabíjení. Všechny tři věci jsou užitečné a příplatek to není příliš velký. Navíc se dají očekávat dřívější slevy, ostatně hned první týden byla u Realme 9 Pro k dispozici zaváděcí cena 6 490 Kč.

Realme 9 5G není vůbec špatné zařízení, problém je v extrémní konkurenci, která trochu překvapivě přichází hlavně z vlastních řad. Za současnou cenu 6490 Kč, respektive 6990 Kč se nedá doporučit. Pokud se výrazněji posune pod hranici 6000 Kč, může se jednat o zajímavou volbu. V první řadě zaujme perfektní výdrží baterie, nabídne skvělou nadstavbu Realme UI 3.0 a povedený 120Hz IPS displej. Fotografie z hlavního fotoaparátu jsou za dobrých světelných podmínek povedené.

Mezi mínusy musím v první řadě zařadit špatný poměr cena / výkon. Telefonu chybí ultraširokoúhlý fotoaparát a rychlejší nabíjení. Tím už se ale opět oklikou dostávám k Pro modelu, kterému naopak ani jedna z těchto věcí nechybí. Kvalita videa by v neposlední řadě mohla být také lepší.

Realme 9 5G 8.1 Design a zpracování 7.9/10

















Výkon a optimalizace 7.7/10

















Hardwarová výbava 7.5/10

















Kvalita fotografií a videa 8.0/10

















Výdrž baterie 9.6/10

















Klady výborná výdrž baterie

dobrý IPS displej

120Hz displej

nadstavba Realme UI 3.0

solidní fotky v dobrém světle

3,5mm jack, NFC, Dual SIM Zápory vysoká cena

špatný poměr cena/výbava

pomalé nabíjení

slabší videa

absence širokoúhlého foťáku