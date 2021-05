Vyzkoušeli jsme nové Realme 8 5G. Levnější telefon s podporou 5G neseženete

Čínská značka Realme nepolevuje ve své snaze ovládnout střední a nižší střední třídu. Po velmi úspěšné řadě Realme 7 jsme se dočkali „osmičkové“ série, kterou doposud tvořily první dva zástupci – Realme 8 (recenze) a Realme 8 Pro (recenze). Bystrým pozorovatelům ale jistě neuniklo, že jeden do party ještě chybí, konkrétně nástupce Realme 7 5G (recenze). Tím modelem pochopitelně je Realme 8 5G, který byl právě nyní oficiálně uveden na český trh. A rovnou se situuje na pozici jednoho z nejlevnějších smartphonů s podporou sítí páté generace.

Už na první pohled je jasné, že po designové stránce Realme 8 5G se svými soukmenovci „nedrží basu“. Plastová záda jsou vyvedena v jednotné barvě a (naštěstí) postrádají velký slogan Dare to leap. Rozměry 162,5 x 74,8 x 8,5 milimetrů a hmotnost 185 gramů padnou skvěle do ruky a používání je díky tomu bezproblémové. Pocitově novinka rozhodně působí lehčím dojmem, za což může dobře zvládnuté těžiště.

Podpora 5G, 90Hz displej a Android 11

Displej je opět typu IPS LCD a dostal velikost 6,52″, rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů (405 ppi), maximální jas 600 cd/m² a obnovovací frekvenci 90 Hz. Realme 8 5G je jediným letošním zástupcem osmičkové řady, který vyšší obnovovací frekvenci nevyměnil za AMOLED displej.

Pokud tedy máte raději plynulejší obraz více než saturované podání barev a skutečnou černou, je Realme 8 5G správná volba. Extra plynulého displeje se 120 Hz bohužel v nabídce nedočkáte, ale ruku na srdce, rozdíl mezi 90 a 120 Hz při běžném používání stejně nepoznáte.

Hnacím motorem se u této novinky stal osmijádrový MediaTek Dimensity 700 doplněný o grafiku Mali-G57, 4/6 GB RAM a 64/128 GB vnitřní paměti. Oproti předchozímu 5G modelu jde o drobný krok zpět, neboť Dimensity 700 není tak výkonný, jako Dimensity 800U. V praxi ale příliš rozdílů nepoznáte díky dobré optimalizaci a stále dostatečnému výkonu. V AnTuTu benchmarku jsme průměrem třech testů naměřili skóre 271 541 bodů. Čtečka otisků prstů je umístěna do bočního tlačítka Power a je dostatečně rychlá i citlivá.

Hardwarové parametry Realme 8 5G Systém: Android 11 Rozměry: 162,5 x 74,8 x 8,5 mm , Hmotnost: 185 gramů Čipset: MediaTek Dimensity 700 MT6833, octa-core, 2x 2,2 GHz Cortex-A76, 6x 2 GHz Cortex-A55 RAM: 4/6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 25,4mm, 1/2.0", 0.8µm Druhý fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, 119˚, 21,9mm, 1/5.0", 1.75µm, makro Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, portrétový , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.1, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Díky procesoru Dimensity 700 podporuje Realme 8 5G i režim Dual Standby, SA/NSA a Advanced Dual Network Acceleration, díky čemuž pokrývá standardní 5G pásmo a poradí si s překrytím 5G a Wi-Fi. K tomu nechybí samozřejmě Bluetooth 5.1 s podporou aptX, USB-C, NFC, 3,5mm jack, rozšiřitelnost vnitřní paměti o microSD karty či certifikace Hi-Res Audio. Operačním systémem je Android 11 s nadstavbou Realme UI 2.0, která přináší řadu zajímavých vychytávek. Bohužel je ale v systému předinstalována i celá řada zbytečných her

Sluchátka v balení sice nenajdete, ale výrobce přibalil alespoň ochranné silikonové pouzdro. Chválíme také za přítomnost ochranné fólie na displeji.

Rychlost 5G jsme otestovali v Praze v sítí operátora T-Mobile. Průměrná rychlost stahování dat se pohybovala okolo 100 Mbps, v případě uploadu to bylo okolo 30 Mbps (testováno službou SpeedTest.net).

5000mAh baterie s pomalým nabíjením

Baterie dostala slušných 5 000 mAh, což je příslib pro téměř dvoudenní použití, což z reálného provozu mohu potvrdit. Pokud se trochu uskromníte, neměla by poté být větší problém ani téměř třídenní výdrž. Co určitě zamrzí, je pouze 18W nabíjení, které je sice ve střední třídě standardem, nicméně dokonce i Realme ukázalo, že zvládne vyšší nabíjecí výkon i u levnějších přístrojů. Alespoň 30W nabíjení by novince slušelo o poznání více.

S dodávaným 18W nabíjením trvá doplnění z nuly na sto 2 hodiny a 20 minut, což rozhodně není údaj, kterým by stálo za to se chlubit. Chybí také bezdrátové nabíjení, ale to v téhle cenové hladině lze tolerovat.

Tři fotoaparáty na zádech

Na zadní straně se nachází trojice fotoaparátů. Konkrétně hlavní senzor se 48 Mpx a světelností f/1.8, černobílý snímač s rozlišením 2 Mpx a světelností f/2.4 a nakonec makro objektiv taktéž s rozlišením 2 Mpx a světelností f/2.4, který má pevně zaostřeno na vzdálenost 4 cm. Standardně se snímky z hlavního fotoaparátu ukládají v 12Mpx rozlišení (4000 x 3000 px), v případě potřeby je možné aktivovat režim pro focení na plných 48 megapixelů (8000 x 6000 px).

Čemu ale příliš nerozumím, je skrytí režimu Ultra makro až do další podnabídky v nastavení fotoaparátu. Vzhledem k tomu, že se pro tyto potřeby na zádech nachází dedikovaný objektiv, očekával bych, že bude režim Makro dostupný přímo v hlavním seznamu. I když možná záměr výrobce chápu. Snímky, které z 2Mpx makro snímače „lezou“ i za dobrého světla nejsou příliš použitelné.

Naopak hlavní fotoaparát za dobrého světla produkuje velice slušné výsledky. První ukázky si můžete prohlédnout pod tímto odstavcem. Podrobnější test fotoaparátu vám nabídneme až v plnohodnotné recenzi, kterou pro vás připravujeme.

Na přední straně se poté nachází ještě 16Mpx selfie fotoaparát se světelností f/2.1. Hlavní snímač nabídne digitální stabilizaci, 4K video, HDR či digitální zoom. Oproti předchůdci přišlo Realme 8 5G o širokoúhlý objektiv, z čehož radost určitě nemáme. Z pohledu parametrů jsou fotoaparáty velmi podobné s Realme 7 5G, novinka ale přece jenom fotí o něco lépe.

Cena a dostupnost: pro nejrychlejší za 4 999 Kč

Realme 8 5G je trochu rozpačitým nástupcem, stejně jako celá osmičková řada. V některých ohledech se jedná o vylepšení, zatímco u jiných parametrů jde o krok zpět. Běžní uživatelé to až tak řešit nebudou, pro ty bude naopak důležitá cena, která je u tohoto modelu více než sympatická.

Novinka na český trh přichází ve dvou barevných variantách (černá a modrá) za velice příznivou cenu 6 499 korun včetně DPH v případě vybavenější varianty (6/128 GB). Základní verze (4/64 GB) bude startovat za 5 499 Kč, nicméně do 20. května probíhá speciální akce, v rámci které Realme 8 5G pořídíte za lákavých 4 999 Kč včetně DPH. Díky tomu se bude jednat o nejlevnější smartphone s podporou 5G, které si u nás můžete pořídit.