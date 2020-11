Recenze Realme 7 5G: vyplatí se připlatit za rychlá data a 120Hz displej?

Značka Realme minulý týden představila mírně vylepšenou verzi smartphonu Realme 7 s přídomkem 5G, který značí podporu sítí páté generace. I když oba modely na první pohled vypadají stejně, na zadní straně najdeme odlišné uspořádání fotoaparátů a kromě podpory 5G u novinky najdeme ještě několik dalších drobných inovací. S cenou 7 499 Kč, respektive 6 499 Kč (Black Friday cena) se jedná o vůbec nejlevnější 5G telefon.

vylepšená verze Realme 7 s podporou 5G, 128GB pamětí a 120Hz displejem

rychlé 30W nabíjení a baterie se slušnou kapacitou 5000 mAh

velmi příznivá cena, díky které bude jen těžko hledat přemožitele

Už základní Realme 7 jsme v naší recenzi chválili, s cenou pět tisíc korun totiž nabízí velmi slušnou hardwarovou výbavu, 90Hz displej, dobrou výdrž i podporu rychlého nabíjení. Realme 7 5G navíc přidává 120Hz obnovovací frekvenci, výkonnější čipset MediaTek Dimensity 800U s podporou 5G sítí a Bluetooth 5.1 (oproti Mediatek Helio G95 u Realme 7).

Realme 7 5G se vyrábí pouze ve verzi s 6 GB RAM a 128GB interní pamětí, zatímco u Realme 7 máte na výběr mezi 6 GB RAM/64 GB až 8 GB RAM/128 GB. Ostatní specifikace včetně použitých fotoaparátů, kapacity baterie a konektivity zůstávají shodné jako v případě základního Realme 7.

V tomto testu se tedy zaměřím především na odlišnosti a rozdíly a především se pokusím najít odpověď na otázku, zda se vyplatí připlatit 2 500 Kč (respektive 1 500 Kč v případě Black Friday ceny) za 5G verzi. či nikoliv.

Design a zpracování

Po stránce designu novinka nijak zvlášť nevybočuje z dnešních moderních trendů. Jak jsem zmínil v úvodu, mírně vystouplý fotomodul na zádech má u 5G verze nepatrně odlišné uspořádání než v případě základní varianty. Díky tomu mi zadní strana dost nápadně připomíná nedávno představený OnePlus Nord N10.

V levém horním rohu displeje se nachází výřez pro 16Mpx selfie kamerku (f/2.1, úhel záběru 79°). Rámečky by mohly být o něco tenčí, ale není to nic, za co byste se na telefon vyloženě hněvali. Poměr plochy displeje vůči přední straně je 90,5 %.

Konstrukce je plastová, ale působí hodnotným dojmem. Rámeček je také plastový a disponuje stejným gradientem, jako má zadní kryt – ten podle dopadajícího světla vytváří zajímavé barevné kombinace – od modré, přes fialovou, až do téměř černé. Rychlá a přesná čtečka otisků prstů se ukrývá ve vypínacím tlačítku na pravém boku. Jen škoda, že novinka nenabízí odolnost vůči vniknutí vody.

120Hz displej

Displej je rozhodně jedním z hlavních tahounů– má velikost 6,5 palce, je typu IPS a nabízí dostatečně jemné rozlišení 1080 x 2400 pixelů. Chráněn je odolným sklem Gorila Glass 3 a jeho svítivost dosahuje hodnoty 480 nitů, což je na práci na přímém sluníčku hraniční hodnota, a kdyby to bylo ještě o trochu více, nezlobil bych se. Velkým benefitem je dále 120Hz obnovovací frekvence, které se v této cenové hladině rozhodně příliš často nevidí.

120Hz frekvence je samozřejmě náročnější na spotřebu energie. Výrobce z tohoto důvodu do systému integroval adaptivní režim, který 120Hz využívá jen tam, kde to má opravdu smysl a jinak nastavuje standardní 60Hz frekvenci.

Je škoda, že v systému kromě 60 a 120 Hz nelze vybrat ještě zlatý střed v podobě 90Hz, ale třeba se v budoucnu objeví nějaká berlička díky komunitě na Xda-developers fóru. Mobilní hráče rovněž potěší 180Hz vzorkovací frekvence, která v této cenové hladině také není běžná. Nezapomnělo se ani na filtr modrého světla, který oceníte zejména při používání v noci.

Nejlevnější smartphone s podporou 5G

Největší změna se odehrála pod kapotou telefonu, kam byl nově osazen 7nm čipset MediaTek Dimensity 800U. Ten nabízí velmi slušný výkon (2 výkonná jádra Cortex-A76, 6 úsporných jader Cortex-A55, grafika Mali-G57U). V AnTuTu benchmarku jsem se průměrem třech testů dostal na hodnotu 344 206 bodů. Pro srovnání, u základního Realme 7 jsme naměřili 291 699 bodů. Zkoušel jsem také tituly jako Call of Duty, Asphalt 9 či Real Racing, a vše šlapalo bez komplikaci.

Hardwarové parametry Realme 7 5G Systém: Android 10 Rozměry: 162,2 x 75,1 x 9,1 mm , Hmotnost: 195 gramů Čipset: MediaTek Dimensity 800U 5G, octa-core 2x 2,4 GHz Cortex-A76, 6x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 25mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.3, 16mm, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.1, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

5G zatím nefunguje, vyřešit by to měla aktualizace

Součástí čipsetu je i 5G modem, který navíc umí pracovat hned se dvěma SIM najednou. Podporována je rovněž agregace 5G-CA, která má zvyšovat výkon a stabilitu připojení. Prostor pro druhou nanoSIM je kombinovaný (hybridní) se slotem na microSD kartu do maximální kapacity 256 GB. Rychlost 5G sítě jsem chtěl vyzkoušet v Praze (SIM T-Mobile) a Kolíně (SIM O2), nicméně mnou testovaný kus měl 5G modem softwarově uzamčený, takže jsem se do 5G sítě vůbec nepřihlásil.

Zřejmě jde o stejný problém, se kterým se potýkají například modely Realme X50 Pro 5G, X50 5G, Poco F2 Pro či LG Velvet z volného trhu. Všechny sice sítě páté generace podporují, ale softwarově jsou blokovány.

Podle mých informací za toto omezení mohou chybějící výsledky aukce, jelikož pouze pro DSS (Dynamic Spectrum Sharing) se to výrobcům nevyplatí dělat – pak by 5G fungovalo jen v pásmech sdílených se 4G. Částečně to tedy může záležet i na tuzemské legislativě (jakmile bude otestované i 5G SA, měli bychom se dočkat aktualizace, která 5G zpřístupní). Výše uvedené neplatí pro kusy prodávané přímo u operátorů, u nich 5G funguje.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac s podporou 2,4 GHz i 5 GHz. Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB-C, 3,5mm audio konektor či NFC pro mobilní platby. Na spodní hraně ještě musím zmínit reproduktor, který je dostatečně hlasitý. Realme 7 5G se navíc pyšní certifikací Dolby Atmos & Hi-Res Audio.

Baterie a výdrž

Vestavěný akumulátor má velmi slušnou kapacitu 5 000 mAh, přičemž nechybí ani rychlé 30W nabíjení Dart Charge. Právě výdrž a nabíjení je další z lákadel Realme. Náročný pracovní den zvládne smartphone jako malinu, v dalším dni ale už musíte sáhnout po nabíječce. Pokud zapojíte i hraní a 120Hz displej, počítejte se standardní jednodenní výdrží.

Pokud jde o rychlost vybíjení – při přehrávání Full HD videa na maximální jas po dobu jedné hodiny „vyšťaví“ baterku o 13 procent. Z 0 na 100 procent se telefon dobije za přibližně 65 minut, nicméně na 50 procent se díky rychlému nabíjení dostanete už za 26 minut. K dokonalosti tady chybí už jen podpora bezdrátového nabíjení.

Fotoaparát a záznam videa

Fotoaparáty jsou zcela identické jako u základního Realme 7. Celkem na zadní straně najdete čtyři. Hlavní 48 Mpx snímač se světelností f/1.8 a ohniskem 26 mm (Samsung S5KGM1ST, 6 optických členů), širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 8 Mpx, světelností f/2.3, ohniskem 16 mm a úhlem záběru 119° (5 optických členů), + klasickou dvojici makro (2 Mpx a f/2.4) a portrétový černobílý senzor (2 Mpx a f/2.4). Na přední straně ještě najdete 16 Mpx foťák se světelností f/2.1.

Zajímalo mě, zda se odlišný čipset nějak neprojeví na kvalitě fotografií (ve srovnání s Realme 7), ale ani při podrobném zkoumání jsem na žádné rozdíly nenarazil. I tady proto platí, že 48Mpx fotoaparát za dobrého světla produkuje nadprůměrné snímky (ve své třídě).

Snímky jsou ostré, barvy jsou věrné a detaily se také příliš neztrácejí. Senzor ani nemá problémy s dynamickým rozsahem, jen barvy jsou občas oproti realitě trochu více živější. Za zhoršených světelných podmínek pochopitelně klesá kvalita přímou úměrou. Detaily se postupně vytrácejí, snímky trpí na neostrosti a přidává se i značné množství digitálního šumu.

V aplikaci pro focení najdete i tlačítka pro 2x a 5x přiblížení. Nenechte se ale zmást – tím, že chybí teleobjektiv, jedná se v obou případech o digitální zoom, který si trochu přilepšuje výřezem z hlavního 48Mpx objektivu. V režimech pro focení najdete i možnost fotit na plných 48 megapixelů, a až v další podnabídce je dost nešikovně schovaný kýžený makro režim pro focení předmětů od vzdálenosti 4 cm.

Při focení v noci přijde vhod noční režim, který v čase pořídí několik snímků, ze kterých následně složí výsledný obrázek. Na focení statických záběrů funguje dobře, pohybující se objekty ale logicky nemohou zůstat ostré.

V praxi jsem jej ale vůbec nepoužíval právě proto, že je tak nešikovně schovaný a raději se spoléhal na možnosti hlavního foťáku. Samostatný makro objektiv totiž není žádný zázrak, snímkům chybí detaily a snímač má také potíže s ostřením. Nízké rozlišení je jednou z největších slabin. Širokáč je takový běžný standard – za dobrého světla jsou z něj fotky celkem přijatelné, ale v šeru a ve tmě bych se jeho použití raději vyvaroval.

Realme 7 5G: camera test (4K, 30 fps)

Realme 7 5G zvládne nahrávat video ve Full HD při 30 a 60 fps, tak také ve 4K při 30 fps. Jako u všech cenově dostupnějších telefonů je natáčení ve 4K spíše marketingovým lákadlem. Výsledky jsem sice čekal horší (prohlédnout si je můžete v přiložené ukázce), ale i tak raději doporučím nahrávat na Full HD při 30 či 60 fps. Při 4K záznamu navíc nelze využívat širokoúhlý objektiv. Ve videoukázce najdete i použití 2x a 5x zoomu.

Realme 7: camera test (Full HD, 30 fps)

Závěrečné hodnocení

Realme 7 5G se na českém trhu začne prodávat od 27. listopadu za doporučenou cenu 7 499 Kč. V rámci akce Black Friday ale telefon od 27. do 30. listopadu koupíte za 6 499 Kč, což je částka hodně atraktivní. Levnější smartphone s podporou 5G, navíc se 120Hz displejem, na českém trhu prostě neseženete.

Standardní rozdíl v ceně (oproti základnímu modelu Realme 7) je 2 500 Kč, v případě Black Friday akce už jen 1 500 Kč, a to rozhodně stojí za zváženou. 5G verze navíc disponuje 128GB interní pamětí.

Kromě kvalitního displeje a 5000mAh baterie s rychlým nabíjením se Realme 7 5G může spoléhat také na dostatek výkonu pro hraní náročných her, odladěným systémem (Android 10 & Realme UI) či kvalitní fotografie a videa (za dobrého světla). Co mě nepatrně zklamalo, jsou fotografie a videa za horšího světla, absence bezdrátového nabíjení a odolnosti proti vodě, a aktuálně i nemožnost využívat 5G (platí pouze u kusů z volného prodeje, nikoliv od operátorů), což by se ale brzy mělo změnit.

Všechny nedostatky ale spolehlivě vyváží velmi sympatická cena. A pokud po 120Hz displeji, dvojnásobné kapacitě interní paměti a 5G vyloženě neprahnete, s klidným svědomím vám doporučím nákup základního modelu Realme 7 s cenou 4 999 Kč.

Realme 7 5G 8.7 Design a zpracování 8.8/10

















Výkon a optimalizace 9.0/10

















Hardwarová výbava 9.2/10

















Kvalita fotografií a videa 7.5/10

















Výdrž baterie 8.9/10

















Klady (+) podpora 5G sítí

IPS displej se 120Hz frekvencí

dostatek výkonu pro náročné hry

5000mAh baterie, 30W nabíjení

kvalita fotografií a videa za dobrého světla

příznivá cena Zápory (–) 5G zatím u "open-market" telefonů nefunguje

kvalita fotek a videa v horších světelných podmínkách

nemá voděodolné tělo

chybí bezdrátové nabíjení

