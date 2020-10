Recenze Realme 7: střední třída má nového vyzyvatele

Čínská značka Realme vstoupila na náš trh ani ne před rokem, ale za tu dobu už zvládla pořádně pocuchat pírka i zavedeným značkám. Zatímco Huawei/Honor bojuje s absencí služeb Googlu, Realme se snaží vydobýt si své místo na slunci a často bývá označován za velkého konkurenta pro Xiaomi. Novinka Realme 7 přináší prémiové funkce do nižší střední třídy – bude to ale v těžké konkurenci stačit na vítězství?

Design a provedení

Designová stránka nijak zvlášť nevybočuje z dnešních moderních trendů – vystouplý modul fotoaparátu na zadní straně odkazuje na korejskou konkurenci, optický předěl v levé části zad jako by se inspiroval naopak u Xiaomi. Přední strana má jen malý průstřel pro přední kamerku v levém horním rohu a trochu tlustší rámečky, jinak se ale nedá moc co vytknout.

Celá konstrukce je plastová, ale působí prémiovým dojmem. Zadní plast je mírně zaoblený, což připomíná dražší modely se skleněnými zády. Rámeček je rovněž plastový a disponuje stejným gradientem, jako má zadní kryt. Čtečka otisků prstů se ukrývá ve vypínacím tlačítku, je dobře dostupná a příhodně umístěná.

Tlačítka ovládání hlasitosti jsou na levém boku a jsou posazeny trochu níž, než bývá zvykem, což ale prospívá ergonomii. Ta je u Realme 7 velmi dobrá, telefon dobře padne jak do ruky, tak do kapsy. V balení najdete kromě telefonu s nalepenou ochrannou fólií i silikonové pouzdro a rychlou 30W nabíječku.

Parametry a funkce

Některé z parametrů Realme 7 jsou na tuto třídu vcelku nevídané. Displej je jedním z hlavních taháků – má velikost 6,5 palce, je typu IPS a rozlišení 1080 x 2400 pixelů. Chráněn je odolným sklem Gorila Glass 3 a jeho svítivost dosahuje až 480 nitů, což na práci na přímém sluníčku je hraniční hodnota, a kdyby to bylo ještě o trochu více, nezlobil bych se. Hlavním tahákem je ale obnovovací frekvence 90 Hz, která se v této cenové kategorii jen tak nevidí. Je zajímavé, že vybavenější Realme 7 Pro sice nabízí AMOLED displej, avšak pouze s 60Hz frekvencí.

Hnacím motorem Realme 7 je osmijádrový čip Helio G95 od Mediateku; ten doplňuje grafika Mali-G76, 6/8 GB RAM a 64/128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSDXC karty. Výkon je na nižší střední třídu více než dostačující a všemu pomáhá i dobrá optimalizace. V benchmarku AnTuTu si Realme 7 vyválčil slušných 291 699 bodů.

Hardwarové parametry Realme 7 Systém: Android 10 Rozměry: 162,3 x 75,4 x 9,4 mm , Hmotnost: 196,5 gramů Čipset: Mediatek Helio G95, octa-core 2x 2,05 GHz Cortex-A76, 6x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.3, 16mm, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.1, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Výkon v benchmarku mě přivádí k hrám. Realme 7 se prezentuje jakožto chytrý telefon se zaměřením na hry, tak hraní nelze opomenout. Na telefonu jsem vyzkoušel celou plejádu her, od Asphalt 9 a Monument Valley, až po Star Wars: Knights of the Old Republic a Call of Duty Mobile.

Asphalt 9 nevypadá vůbec zle a většinu času běhá plynule, občas je ale vidět nepříjemné kousnutí či pokles snímkování. Call of Duty Mobile na střední detaily je v pohodě hratelné bez záškubů, jen nepočítejte s maximálním grafickým nastavením. Pro hraní her je Realme 7 vhodným telefonem, ty nejnáročnější tituly na maximální detaily ale musíte oželet.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac s podporou jak 2,4 GHz, tak 5 GHz. Bluetooth je zde ve verzi 5.0, nechybí ani GPS/GLONASS, USB-C, 3,5mm jack konektor či NFC pro mobilní platby. Na boční straně je ještě snímač otisků prstů, který je sice bleskurychlý, ale zhruba u dvou z deseti případů můj otisk nerozpoznal.

Na spodní hraně ještě musím zmínit reproduktor, který je dostatečně hlasitý. Bohužel chybí odolnost proti vodě a prachu.

Nabíjení a výdrž baterie

Baterie má úctyhodnou kapacitu 5 000 mAh, přičemž nechybí ani rychlé 30W nabíjení. Právě výdrž a nabíjení je další z hlavních taháků Realme a nutno dodat, že oprávněným. Náročný pracovní den zvládne smartphone jako malinu, v dalším dni ale už musíte sáhnout po nabíječce. Pokud zapojíte i hraní a 90Hz displej, počítejte se striktně jednodenní výdrží. Méně náročný den je schopný Realme 7 přežít až do konce druhého dne.

Pokud jde o rychlost vybíjení, tak při přehrávání Full HD videa na maximální jas po dobu jedné hodiny „vyšťaví“ baterku o 12 procent. Z 0 na 100 procent se telefon dobije za něco málo přes jednu hodinu, na 50 procent se díky rychlému nabíjení dostanete už za 25 minut. Bezdrátové nabíjení pochopitelně chybí.

Operační systém

O operační systém se pochopitelně stará Android, zde ve verzi 10 s nadstavbou Realme UI. Ta do samotné podoby systému zasahuje jen zlehka a příliš toho neupravuje. Kromě sady několika vlastních aplikací, například na přehrávání hudby, se de facto jedná o čistý systém. Realme už dokonce opustilo od své chytré obrazovky, která se aktivovala potažením zleva, a nahradilo ji Googlem.

V nastavení můžete přizpůsobit například styl plochy, nastavit gesto pro stáhnutí ikon dolů, nahrát vlastní sadu ikon, zapnout technologii Real Original Sound nebo nastavit chytrý boční panel. Širší možnosti máte také v případě úsporných režimů, kde jsou možnosti úprav nadstandardní. Oddělený prostor pro hry a klonování aplikací je už pak jen třešničkou na dortu.

Fotografie a záznam videa

Fotoaparáty na zadní straně najdete čtyři – 64 Mpx hlavní snímač se světelností f/1.8 a ohniskem 26 mm, ultraširoký fotoaparát s rozlišením 8 Mpx, světelností f/2.3 a ohniskem 16 mm a klasickou dvojici makro (2 Mpx a f/2.4) a hloubkový senzor (2 Mpx a f/2.4). Na přední straně ještě najdete 16 Mpx foťák se světelností f/2.1.

Hlavní fotoaparát za dobrého světla produkuje na svou třídu nadprůměrné snímky. Fotky jsou ostré, barvy jsou věrné a detaily se také příliš neztrácejí. Senzor ani nemá problémy s dynamickým rozsahem, jen barvy jsou občas přesaturované. Prostivětlo kvalitu fotek sníží, i tak mě ale velmi příjemně překvapily.

Za zhoršených světelných podmínek pochopitelně klesá kvalita přímou úměrou. Detaily se postupně vytrácejí, snímky trpí na neostrosti a přidává se i značné množství digitálního šumu. Pokud ale najdete silný zdroj světla, podaří se Realme 7 vykouzlit i vcelku povedený snímek. To se vám bohužel nepovede příliš často.

Širokáč je celkově spíše slabinou. Ani za dobrého světla nepodává bůhvíjaké výkony, vesměs neumí vykreslit jemné detaily a snímky jsou barevně trochu mdlé oproti hlavnímu senzoru. V noci raději s tímto objektivem nepočítejte – detaily zcela chybí, snímky nejsou barevně věrné a nízká světelnost se podepsala i na horší ostrosti a množství digitálního šumu.

Senzor pro bokeh efekt je na svou třídu standardem, takže ani nepotěší, ani neurazí. Bokeh efekt se mu někdy podaří na výbornou, jindy rozmaže pouze část fotografie. Makro objektiv taktéž není žádný zázrak, snímkům chybí detaily a snímač má také potíže s ostřením. Nízké rozlišení je jednou z největších slabin – pokud můžete, foťte makro na hlavní fotoaparát.

Tip: Snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde.

Realme 7 pochopitelně umí natáčet také videa, a to jak ve Full HD při 30 a 60 fps, tak také ve 4K při 30 fps. Jako u všech cenově dostupnějších telefonů je natáčení ve 4K spíše marketingovým tahem, než použitelnou funkcí – veliká videa vám za nižší kvalitu zkrátka nestojí, tak raději sáhněte po Full HD na 60 fps.

Video je vcelku solidní, netrpí na agresivní přeostřování, je docela stabilní a poradí si i s rychlou změnou scény. K dispozici je i ultra stabilní režim, ale tomu se vyhněte obloukem – výrazně snižuje kvalitu videa. Záznam zvuku je spíše průměrný, mikrofony snímají až příliš mnoho okolních ruchů. V noci používejte natáčení z hlavního foťáku jen jako nouzovku, na širokáč pro jistotu nic nenatáčejte – videa jsou nepoužitelná.

Závěrečné hodnocení

Realme 7 je svěžím větrem v zatuchlých vodách nižší střední třídy. Za velmi přijatelný peníz nabízí prémiové funkce z vyšších cenových hladin, což jistě vytvoří tlak na konkurenty, z čehož budou ve finále zákazníci těžit. Mezi tyto prémiové funkce patří 90Hz displej a 30W nabíjení, které aktuálně není v nižší střední třídě standardem.

Kromě prvotřídního displeje ve své třídě a velké baterie s rychlým nabíjením se Realme 7 může spoléhat také na dostatek výkonu pro hraní středně náročných her, odladěným systémem s lehkou nadstavbou Realme UI či kvalitní fotografie a videa za dobrého světla. Přítomnost 3,5mm audio konektoru, nebo NFC jsou už jen drobnosti, které potěší.

Co mě trochu zklamalo, jsou fotografie a videa za horšího světla, absence bezdrátového nabíjení a odolnosti proti vodě a prachu či nespolehlivá čtečka otisků prstů. Všechny nedostatky ale spolehlivě vyváží cena, na kterou v celé recenzi odkazuji.

Za méně vybavenou verzi s 6 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti zaplatíte 4 999 korun, zatímco na vybavenější 8/128GB verzi si připravte 6 699 korun. Z konkurentů můžu zmínit Nokii 5.3, Samsung A21s, Poco X3 či Xiaomi Redmi Note 8T. Za tyto peníze obdobnou výbavu seženete jen obtížně, a tak nad některými kompromisy lze přimhouřit oko.

Realme 7 Pro

Čínská značka rovněž na českém trhu prodává vybavenější model s označením Realme 7 Pro. Ten se v některých specifikacích liší – nabízí 6,4″ AMOLED displej (avšak pouze s 60Hz obnovovací frekvencí), procesor Snapdragon 720G s GPU Adreno 618, Bluetooth 5.1, 128GB interní paměť, 8 GB RAM, 32MPx selfie kamerku a 4500mAh baterii s 65W dobíjením (na 50 % jej nabijete už za 12 minut). Doporučená koncová cena Pro varianty je 7 999 Kč včetně DPH.

Hardwarové parametry Realme 7 Pro Systém: Android 10 Rozměry: 160,9 x 74,3 x 8,7 mm , Hmotnost: 182 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 720G, octa-core 2x 2,3 GHz Kryo 465 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 465 Silver RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,4", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.3, 16mm, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.5, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Realme 7 se na českém trhu začne prodávat od 21. října (předprodej odstartuje 14. října). Realme 7 Pro je možné předobjednat od dnešního dne, prodej začně 13. října. V rámci předobjednávek k Realme 7 Pro navíc zdarma získáte chytrý náramek Realme Band.