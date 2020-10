Recenze Nokia 5.3: šampión nenáročných uživatelů

Telefony značky Nokia už jsou na trhu nějaký ten pátek od svého velkolepého návratu na scénu. Zatímco efekt nového koštěte je už ten tam a čekání na pořádnou vlajkovou loď je v nedohlednu, zaměřuje se HMD Global alespoň na oblast, ve které jsou konkurenceschopní – nižší střední třída. Právě do ní spadá Nokia 5.3, která ale klame tělem. V reálu totiž působí podstatně prémiovějším designem, než byste v téhle cenové skupině očekávali.

Design a konstrukce

Nemůžu si pomoct, ale po designové stránce se mi Nokia 5.3 zkrátka líbí. Plastové tělo působí bytelně, kruhový fotoaparát dává vzpomenout na éru Lumií a decentní gradient, který přechází z černé do tyrkysové, dává telefonu šmrnc. Ani písečná barevná varianta vůbec nevypadá špatně, ale konzarvativci jistě sáhnou po tradiční černé.

Rámečky okolo displeje by jistě mohly být tenčí, na danou cenovou kategorii jsou ale více než v pořádku. Pod sluchátkem je ještě kapkovitý výřez pro přední fotoaparát, který je decentní a neruší. Překvapila mě přítomnost notifikační diody, která se ukrývá ve vypínacím tlačítku. Ačkoli při přímém pohledu není patrná, jakmile máte vypínací tlačítko jen trochu na očích, nemůžete ji přehlédnout.

Design a konstrukce je zkrátka paráda – takto by měly vypadat levné telefony. Rozměry 164,3 x 76,6 x 8,5 mm a hmotnost 185 g nejsou sice nejmenší, ale nijak výrazně nevybočují z dnešních standardů. Do ruky padne Nokia dobře, s ovládáním jednou rukou ale příliš nepočítejte.

Parametry a funkce

V případě výbavy nečekejte žádnou hitparádu, i tak se ale Nokia 5.3 nemá za co stydět. Dominantou přední strany je 6,55″ IPS displej s rozlišením 720 x 1 600 pixelů. Počet pixelů na jeden palec je 268, což zavdává trošku hrubšímu rastru, ale při běžném používání si ničeho nevšimnete. Maximální jas je 450 nitů, který na přímém sluníčku sice stačí, ale přeci jen by to mohlo být lepší. Barvy jsou na IPS panel tradičně věrné, byť lehce vybledlé a pozorovací úhly jsou zcela v pořádku.

Uvnitř Nokie 5.3 najdeme osmijádrový Snapdragon 665 podpořený grafikou Adreno 610. Vnitřní paměť má kapacitu 64 GB, paměť RAM může mít v závislosti na zvolené konfiguraci 3, 4 nebo 6 GB. Z benchmarku AnTuTu si Nokia 5.3 odnesla 167 782 bodů, což není žádná sláva – co se týče bodové hodnoty, tak Nokii poráží i loňské a předloňské smartphony střední třídy. Nemusíte se ale bát, i když to není trhač benchmarků, zvládne i náročnější hry a samotné používání systému je plynulé.

Hardwarové parametry Nokia 5.3 Systém: Android 10 Rozměry: 164,28 x 76,62 x 8,5 mm , Hmotnost: 180 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 665, octa-core 4x 2,0 GHz Kryo 260 Gold, 4x 1,8 GHz Kryo 260 Silver RAM: 3/4/6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,55", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 13 Mpx, f/1.8, PDAF Druhý fotoaparát: 5 Mpx, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, makro , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, Full HD video Bluetooth: 4.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Z další výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS/GLONASS, NFC, FM rádio, 3,5mm jack, či USB typ C. Zamrzí přítomnost Bluetooth ve verzi 4.2, kterému nicméně nechybí podpora aptX. Na zadní straně se ještě nachází čtečka otisků prstů, která je na danou cenovou kategorii relativně spolehlivá, ale je možná až příliš pomalá. Repráček na spodní straně je dostatečně hlasitý, filmy a videa si ale raději pouštějte do sluchátek. Odolnost proti vodě a prachu chybí, ale to bych chtěl asi moc.

Nokia pravidelně do svých telefonů umisťuje i speciální tlačítko pro Google Assistanta. Změnit jeho funkci bohužel nelze, nicméně mě překvapilo, že Assistant v Nokii 5.3 zvládne některé povely v češtině – řekne vám počasí či vyhledá kavárny v okolí. Nečekejte nicméně plynulou konverzaci na úrovni anglické lokalizace, byť bere v potaz i předchozí dotazy.

Na hraní náročnějších her není Nokia 5.3 zrovna šťastná volba. Jednodušší hry typu Asphalt 9 či Monument Valley sice Nokia zvládne poměrně s přehledem, náročnější tituly typu Call of Duty jí už ale dávají zabrat. Sice je spustíte, ale zážitek bude mít do plynulosti poměrně daleko. Pakliže hledáte herní mašinu za dobrý peníz, musíte se holt poohlédnout jinde.

Baterie a výdrž

Nokia 5.3 disponuje baterií o kapacitě 4 000 mAh, což na nižší střední třídu není vůbec špatná hodnota. Pracovním dnem vás Nokia protáhne bez větších problémů, při méně náročném používání není až tak těžké dosáhnout na den a půl. Dva dny z Nokie vymáčknete jen s obtížemi. Při přehrávání Full HD videa po dobu jedné hodiny na maximální jas klesla baterie o 15 procent, což je na můj vkus poměrně dost.

Nabíjení Nokie 5.3 by mohlo být o něco rychlejší. V krabičce najdete 10W adaptér, který z nuly na sto baterii dobije za nějakou hodinu a půl, přičemž na 50 procentech se ocitnete za zhruba 40 minut. Bezdrátové nabíjení v této třídě nečekejte.

Operační systém

Systém v podání Nokie je nudný v tom nejlepším slova smyslu. Nokia 5.3 nabízí Android 10 z programu Android One, tedy bez zbytečných nadstaveb a aplikací třetích stran. Nokia zároveň přislíbila minimálně dvouletou podporu, která se u výrobců jen tak nevidí. Samozřejmostí jsou také pravidelné bezpečnostní aktualizace.

K systému toho příliš není třeba dodávat – vše je svižné a odladěné, nikde se nic neseká a ani na nic dlouho nečekáte. Ačkoli má Android One nesporné výhody co se týče rychlosti a aktualizací, pokud přecházíte od výrobce, který si na své nadstavbě dává záležet, může vám spousta vymožeností chybět.

Fotoaparáty a záznam videa

Nokia 5.3 sází na čtveřici fotoaparátů – hlavní 13 Mpx senzor se světelností f/1.8 a PDAF, ultraširoký objektiv s rozlišením 5 Mpx a ohniskem 13 mm a dvojicí makro/hloubkový senzor, přičemž oba mají 2 Mpx. Video můžete natáčet až ve 4K při 30 fps, osobně ale doporučuji mnohem kvalitnější Full HD.

Za dobrých světelných podmínek se hlavní fotoaparát a širokáč rozhodně nenechají zahanbit. Na danou kategorii produkují barevně věrné snímky, byť hlavní snímač má tendenci ladit barvy do teplejších odstínů. V interiérech a horších světelných podmínkách už Nokia naráží na své limity, snímky jsou často neostré a detaily se slévají.

Noční režim má na kvalitu fotografií zásadní vliv – bez něj by byly fotografie nepoužitelné. I s ním ale využijete jen hlavní fotoaparát. Dobrá světelnost bohužel trpí na kompromisy ostatních aspektů fotoaparátu – snímky jsou často rozmazané, nemají dobré barevné podání, chybí jim spousta detailů a mají více než přijatelné množství šumu. Noční režim je zkrátka jen do počtu.

Speciální makro snímač je doslova k ničemu. Má problémy s ostřením a kvalita snímků je tragická. Mnohem lepších výsledků dosáhnete pomocí hlavního fotoaparátu. Portrétový režim využívá fotoaparát pro hloubku ostrosti, který odvede svou práci podle toho, jak se mu zrovna chce.

Tip: Snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde.

Někdy rozmaže pozadí jen decentně, jindy část pozadí nerozmaže takřka vůbec. Kdyby si tyto dva fotoaparáty Nokia odpustila a peníze investovala jinam, udělala by lépe.

Videa nejsou silnou stránkou Nokie 5.3. Ani za dobrých světelných podmínek si videa nedokáží držet teplotu světla, a tak se barvy nepříjemně mění. Za slunečného dne si čočky nedokáží poradit s množstvím světla, takže často natočíte záběry se spoustou přepalů. Stabilizace zde pochopitelně žádná není, ale alespoň videa netrpí na agresivní přeostřování. Zvuková stránka je vesměs v pořádku, žádná sláva to ale také není.

Nokia 5.3 sample video

Watch this video on YouTube

V noci na video raději zapomeňte a Nokii 5.3 vytahujte z kapsy jen v nejnutnějších případech. Hlavní snímač trpí na spoustu šumu a zaostřuje jen s potížemi, širokáč naproti tomu nedokáže nabrat dostatek světla, ani když jsem stál pod lampou pouličního osvětlení. Videa jsou tak tmavá, roztřesená, rozmazaná a bez detailů.

Závěrečné hodnocení

Vzhledem k tomu, že Nokia stále nemá pořádnou vlajkovou loď, musí se zaměřovat na nižší a střední třídu. Tu HMD Global zvládá s grácií, v některých částech telefonu by to ale přeci jen chtělo přidat. Celkově je značka Nokia sázka na jistotu – ať si vyberete jakýkoli model, vždy víte, co za své peníze dostanete.

Předností Nokie 5.3 je bezesporu zajímavý design, ne zrovna špatný displej, čistý Android One, dobrá výdrž na baterii či výbava typu 3,5mm jack, USB-C, notifikační dioda, NFC, 10W nabíjení nebo podpora aptX. V těchto segmentech je Nokia 5.3 pevná v kramflecích, a pokud si na ně potrpíte, rozhodně jejím případě nešlápnete vedle.

Kde už Nokia příliš neexceluje, je fotoaparát a natáčení videa, kde je podprůměrná. Dále také telefonu nesluší slabý výkon, který sotva stačí na loňské telefony, pomalá čtečka otisků prstů nebo starší Bluetooth 4.2 bez podpory Low Energy. I tak se ale za cenu 4 990 korun jedná o povedený telefon pro nenáročného uživatele. Konkurence v podobě Redmi Note 8T, Samsungu Galaxy A21s či Huawei P40 Lite je ale velmi tuhá a svou kůži nedá lacino.