Tohle v Česku nemáme! Vyzkoušeli jsme čínské superphony Xiaomi 14 a Huawei Mate 60 Pro

Vlajkové telefony Huawei Mate 60 Pro a Xiaomi 14 se zatím prodávají pouze v Číně

Při návštěvě jednoho z obchodních domů v Pekingu jsme si oba mohli blíže prohlédnout

Výrobci mobilních telefonů původem z Číny jsou u nás extrémně populární. I přesto, že jejich výrobky se na český trh dostanou s někdy i půlročním odstupem. Přesně to je případ i dvou aktuálně nejlepších androidových telefonů: Xiaomi 14 a Huawei Mate 60 Pro. Jaké jsou ve skutečnosti?

Xiaomi 14: inovace hlavně uvnitř

Xiaomi oznámilo prodej nové vlajkové série Xiaomi 14 na samotném konci října, tedy jen před pár týdny. Jde tak o horkou novinku, na kterou se ještě stojí virtuální fronty. Zároveň jde o hlavní hvězdu značkových prodejen Xiaomi po celé Číně.

Nejnovější vlajku jsme si mohli osahat v jednom z pekingských Xiaomi Storů. V nabídce je jak lesklá bílá či zelená varianta, tak matná černá nebo koženková růžová. Na omak je těžší poznat rozdíl mezi Xiaomi 13 a 14, oba telefony jsou v zásadě podobné: mají ploché boky, jen mírně oblá záda, displej bez zahnutí a relativně velký fotomodul.

Ten se proměnil, jde asi o hlavní designový prvek, kterým od sebe loňskou a aktuální generaci rozeznáte. Zatímco loni byl fotomodul menší a rozdělený designovými linkami, nyní je uspořádán do symetrického tvaru „plotýnky“ a snímače jsou pospolu překryty jedním sklem. Rozdíl je to patrný, ale velmi málo výrazný.

K dalším novinkám patří vysoká svítivost až 3 000 nitů, kterou ale pod interiérovými zářivkami v obchodě těžko ozkoušíte. Zároveň jde o druhý nejvýkonnější smartphone na trhu, hned za právě uvedeným Vivem X100 Pro, které disponuje čipsetem Dimensity 9300 od MediaTeku. Xiaomi oproti tomu přichází se Snapdragonem 8 Gen 3.

Hardwarové parametry Xiaomi 14 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm GPU: Adreno 750, RAM: 8/12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 152,8 × 71,5 × 8,2 mm, hmotnost: 188 g, zvýšená odolnost: IP68 Android 14,Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520),Adreno 750,8/12/16 GB,256/512/1024 GB,152,8 × 71,5 × 8,2 mm,188 g,IP68 Displej, konektivita a baterie 6,36", LTPO AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1200 × 2670 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C (3.2 Gen 2)

Baterie: 4610 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx (Sony IMX989), 23mm, f/1.6, 1/1.31", 1.2µm, PDAF & Laser AF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv,75mm, f/2.0, 1/3.75", 1.0µm, PDAF, OIS, 3,2× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, 14mm, f/2.2, 115˚, 1/3.06", 1.28µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 0.7µm, 4K video při 60 fps, gyro-EIS Kompletní specifikace

Huawei Mate 60 Pro: tři oči v čele

Huawei Mate 60 Pro způsobil v Číně obrovský poprask. Uveden byl s koncem letních prázdnin a dle lokálních zdrojů na sebe strhl veškerou pozornost, která byla předtím věnována značkám jako Apple, Oppo, Vivo nebo Xiaomi.

Hlavním důvodem zájmu o novinku je jeho kompletní čínský původ: Huawei totiž nahradil čipsety Snapdragon vlastním Kirinem, konkrétně modelem 9000S. To je 12jádrový čipset se 14nm architekturou, původně od společnosti TSMC. Jeho hlavní zbraní je dvojice výkonných jader Cortex X1 a grafický akcelerátor Maleoon 910. Mezi čínskými obyvateli se vzedmula velká vlna vlastenectví i mimo jiné kvůli tomu, že telefon se konečně vrátil k 5G.

Ve značkové prodejně Huawei bylo k vidění plno mobilních telefonů, ať už jde o levnější řadu Nova, nejmodernější skládačku Mate X5, anebo také řadu Mate 60. Nejlákavější jsou potom modely Mate 60 Pro a Pro+ s velkým fotomodulem na zádech a trojitým průstřelem nahoře nad displejem.

Huawei trochu doplácí ne nenápadné barevné varianty, kombinace černé a bílé totiž ve skutečnosti nepůsobí tak luxusním dojmem, jako je tomu na produktových obrázcích. Příliš překvapivé nebo novátorské už není ani spojení materiálů, jako je sklo, hliník a umělá kůže.

Nad ostatní vyčnívá tak prakticky pouze luxusní varianta Huawei Mate 60 RS Ultimate. Design jeho zad připomíná pancíř či jakýsi tvrdý lesklý kov, jde přitom pouze o jinak tvarovanou skleněnou tabulku. Takto opulentní design je typický pro východní klientelu, najdeme ho i u jiných značek a přestože běžný zákazník by si takový stroj nekoupil, své zákazníky si najde. Dokazuje to třeba i obskurní ex-ruský obchod Caviar.

Dostupnost v Česku?

S dostupností obou telefonů na českém trhu je to zřejmě složitější než se zdá. Mate 60 Pro byl světu představen již v srpnu, jeho uvedení do prodeje v Evropě však nevypadá příliš pozitivně, a to i když se nezadržitelně přibližuje nemilosrdná vánoční sezona.

Novinka není v Evropě k sehnání prakticky nikde, a to ani na jinak velkých trzích, jakými je Velká Británie nebo Německo. Huawei zde nabízí coby nejnovější telefony P60 Pro a skládací Mate X3. Výjimku nepředstavuje dokonce ani trh v Rusku, kde Huawei oficiálně zůstal i po odlivu západních značek.

Xiaomi je na tom o poznání lépe. Ani jeho novinky se v Česku neprodávají, nutno však dodat důrazné „zatím“. Globální oznámení se očekává během jara příštího roku, dost možná i dříve než započne technologický veletrh MWC v Barceloně (ten se koná v termínu od 26. do 29. února 2024). Na Xiaomi 14 i 14 Pro se tak můžete rozhodně těšit, byť zatím není jasně stanoveno, kdy.