Vivo X100 Pro je výkladní skříň výrobce. Má extrémní výkon a stylový design

Čínská společnost Vivo dnes představila svou novou vlajkovou loď Vivo X100 Pro

K hlavním novinkám patří supervýkonný Dimensity 9300 či trio 50Mpx fotoaparátů

Vyrazili jsme přímo do Pekingu, abychom si mohli Vivo X100 Pro rovnou vyzkoušet

Vivo dnes v Číně pořádalo velkolepou akci k představení své aktuální vlajkové řady X100. Ta se skládá zatím ze dvou modelů: základního X100 a vylepšeného X100 Pro, přičemž právě druhý zmíněný bude v budoucnu dostupný i v České republice. Naše redakce se oficiálního představení v Pekingu mohla účastnit, proto vám přinášíme exkluzivní první dojmy z Vivo X100 Pro ještě před tím, než se dostane do obchodů.

Design Měsíce a Slunce

Pro design Vivo X100 Pro se prý výrobce inspiroval u našich největších vesmírných těles: Měsíce a Slunce. Inspirace je zřejmá hlavně u masivního fotomodulu na zádech, který má svým kovovým rámečkem připomínat buď západ slunce, popřípadě tvar měsíce.

Tuto inspiraci v sobě nese také výběr barevných kombinací: černá, bílá, oranžová a světle modrá. Aktuálně bohužel není jasné, jaké barevné kombinace budou dostupné i na českém trhu. Hovoří se o černé variantě a ještě jedné z nabízených.

Co se týče samotného zpracování, všechny varianty jsou z leteckého hliníku a zadní materiál je buď ze skla (lesklá bílá, matná modrá a černá), nebo z veganské kůže v případě oranžové. Smartphone zůstal rozměry stejný jako loňský model X90 Pro. Na omak je tedy stále příjemný, i když hmotnost je prostě znát a kvůli masivnímu fotomodulu v ruce mírně přepadává dozadu. Konstrukce, sama o sobě dost pevná, ještě disponuje ochrannou certifikací IP68, takže odolá prachu i vodě do 1,5 metru.

Velký a zářivý displej

Výrobce použil stejnou úhlopříčku jako vloni u X90 Pro, tedy 6,78″. Obrazovka je nahoře s průstřelem a dole je jen nepatrná brada. Za pochvalu stojí především svítivost vyhnaná až na 3 000 nitů. Jinak hovoříme o LTPO AMOLED panelu od firmy BOE s dynamickou obnovovací frekvencí a rozlišením 1 260 × 2 800 pixelů (453 ppi, poměr stran 20:9).

Kromě svítivosti Vivo u displeje velký pokrok neučinilo. Stále platí, že je mírně zahnutý (tzv. 2,5D) a obsahuje kromě již zmíněného také optickou čtečku otisků prstů, opět tedy stejnou jako X90 Pro. Hypermoderní ultrazvukový skener otisků bohužel k dispozici není. Možná u modelu X100 Pro+, o kterém se však zatím vedou pouze diskuze, oficiálně představen nebyl.

Výkon řídí Dimensity

Také letos Vivo benefituje ze spolupráce se společností MediaTek. Jako úplně první smartphone na trhu X100 přichází s novým osmijádrovým čipsetem Dimensity 9300. Na reálný výkon se zaměříme až v samotné recenzi, již nyní ale není tajemstvím, že nové Dimensity skórovalo v benchmarku AnTuTu skóre převyšující 2 000 000 bodů.

Hardwarové parametry Vivo X100 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: MediaTek Dimensity 9300, octa-core, 4× 3,25 GHz Cortex-X4 + 4× 2,0 GHz Cortex-A720, GPU: Arm Immortalis-G720, RAM: 16 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,05 × 75,28 × 8,91 mm, hmotnost: 225 g, zvýšená odolnost: IP68 MediaTek Dimensity 9300, octa-core, 4× 3,25 GHz Cortex-X4 + 4× 2,0 GHz Cortex-A720,Arm Immortalis-G720,16 GB,512 GB,164,05 × 75,28 × 8,91 mm,225 g,IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", OLED, rozlišení: Full HD+, 1260 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx Zeiss, f/1.75, 23mm, 1,0", Dual Pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 50 Mpx Zeiss, f/2.5, 100mm, 1/2.4", 0.7µm, 4× optický zoom, OIS, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 119˚, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.45, 24mm, 1/2.8", 0.8µm, 4K video, HDR Kompletní specifikace

Kromě toho Vivo X100 Pro přichází také s 12/16 GB RAM LPDDR5T, 256/512 GB úložného prostoru a velkou 5400mAh baterií. Ta podporuje rychlé 100W nabíjení kabelem, nezapomnělo se však ani na náročnější uživatele, kteří rádi nabíjí bezdrátově. Na licencované nabíječce dosáhnete výkonu až 50 W. Z další výbavy se sluší zmínit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, stereo reproduktor a USB-C port pro nabíjení.

Fotoaparát: třikrát 50 Mpx

Vivo se u svých vlajkových modelů dlouhodobě zaměřuje na mobilní focení. Patrné je to také u letošního superphonu X100 Pro. Ten disponuje ve velkém zadním modulu trojitou sestavou fotosnímačů: hlavním, širokoúhlým a teleobjektivem se zaměřením na optický zoom.

Hlavní fotoaparát s 50Mpx rozlišením podporuje optickou stabilizaci obrazu (OIS), laserový autofokus a opět jde o velký 1″ snímač, tentokrát Sony IMX920. Telefon také podporuje možnost přepínat ohniskovou vzdálenost (24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm a 100 mm), jako to Apple ukázal u iPhonu 15 Pro Max.

Nechybí ani vylepšení od německé ikony Zeiss, která s Vivem spolupracovala již na několika posledních generacích vlajkových modelů. Důležitým prvkem je i čip V3, který řeší výpočty a funkce fotoaparátu spojené s umělou inteligencí.

Zbytek fotovýbavy představuje 50Mpx teleobjektiv s až 4× optickým přiblížením a až 100× digitálním zoomem. Také tento sekundární fotoaparát je vybaven optickou stabilizací a skvěle se hodí pro portréty na větší vzdálenost. Trojici uzavírá 50Mpx širokoúhlý foťák s úhlem záběru 119° a funkcí makro snímků. Co se týče selfie kamerky, Vivo sáhlo po osvědčeném řešení z loňska, tedy 32Mpx čelní kameře.

Cena a dostupnost

Série Vivo X100 byla uvedena zatím pouze v Číně, kde se začne prodávat již brzy. Základní varianta 12/256 GB vstoupí do prodeje za 4 999 jüanů (necelých 20 tisíc korun včetně DPH). Do Evropy se dostane výhradně jen model X100 Pro. Ten bude v příštích měsících nabízen i v České republice, oficiální cena ani přesná dostupnost však není jasná. Podle tuzemských zástupců výrobce je na příchod ještě brzy, nové informace bychom se však mohli dozvědět ještě do konce roku.