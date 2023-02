Recenze Vivo X90 Pro: adept na fotomobil roku?

Vivo X90 Pro je nová vlajková loď tohoto výrobce na českém trhu

Výbavu má parádní, nejsme z ní však nadšeni tolik, jako vloni u X80 Pro

Novinka se u nás prodává v jediné konfiguraci 12/256 GB za 26 999 Kč

Vloni nasadilo Vivo poměrně vysokou laťku. Model X80 Pro nabízel perfektní fotoaparát, vysoký výkon a třeba i revoluční čtečku otisků prstů. Necelý rok po něm přichází na český trh Vivo X90 Pro. Telefon, který znovu oplývá puncem vlajkové lodě, avšak důraz je kladen na trochu jiné parametry než před rokem. Jak se telefon povedl a proč jde jenom o zdánlivého nástupce X80 Pro?

Nový superphone Vivo X90 Pro se začíná v Česku oficiálně prodávat 2. března, od 22. února běží předprodej. Tuzemským zákazníkům je k dispozici pouze jediná paměťová varianta 12/256 GB a jediné barevné provedení – černá s veganskou kůží. Cena zůstává stejná jako u X80 Pro, tedy 26 999 Kč včetně daně.

Obsah balení

Hned u prodejního balení musím začít chválou. Vivo se snaží, aby již samotná krabička předala zákazníkovi jistý pocit luxusu. Namísto fádní bílé nebo černé cihly tu tak máme stylovou plochou krabičku, která svými rozměry připomíná spíše bonboniéru nebo dárkový box od drahého náhrdelníku.

Uvnitř pak zákazník najde vše podstatné. Kromě telefonu samotného (s předinstalovanou fólií na displeji) nechybí sponka na SIM slot, průhledné plastové pouzdro, USB-C / USB-C kabel a samozřejmě i nabíjecí adaptér s plným výkonem 120 W. Nicméně drátová špuntová sluchátka již letos součástí balení nejsou.

Design: v koženém stylu

Vivo se u své nové vlajky zaměřuje především na fotoaparát a významnou měrou tomu uzpůsobilo i vzhled samotného zařízení. Na zádech už tak nemáme matné sklo, ale povedenou imitaci kůže – jak bylo zvykem u profesionálních fotoaparátů. Povrch je příjemný na omak a zdá se být i celkem odolným. Nicméně někomu se může nelíbit, že kvalitní sklo bylo vyměněno za plastovou náhražku kůže.

Na zádech potom dostal velký prostor kruhový modul se třemi fotoaparáty a jedním 3D ToF snímačem. Trio LED pro přisvícení je mimo tento designový prvek. Kamera vystupuje hodně, zhruba o půl centimetru, takže se mobil na rovné ploše kolíbá. Naštěstí to řeší přibalené pouzdro. Prostor s fotoaparáty od zbytku zad odděluje také plastová linka – je škoda, že není z hliníku.

Kovový je totiž zbytek těla, včetně rámečků a bočních tlačítek: krátké vypínací a delší kolébka pro úpravu hlasitosti. Kovový monolit zajišťuje stranám telefonu jistou odolnost, chlubí se třeba certifikací IP68 na ochranu proti vodě a prachu. Při pokusu o ohnutí se však smartphone maličko prohýbá. Svůj podíl na tom mohou mít i velké rozměry: 164,1 × 74,5 × 9,3 milimetru.

Po stranách telefonu najdeme zmíněná tlačítka, ta jsou vpravo, nahoře je umístěn mikrofon a infraport, levá strana je holá. Dole se nachází slot pro dvě nanoSIM bez místa pro paměťovou kartu, další mikrofon, USB-C a reproduktor. Ten bych rád pochválil za stereo v kombinaci s horním reproduktorem pro telefonování, nicméně projev není úplně čistý a při přehrávání hudby se ztrácí jednotlivé složky skladby.

Subjektivně mi Vivo X90 Pro přišel jako velmi pěkný telefon, který svým uhlazeným designem míří na náročnější uživatele, spíše než na exaltované teenagery. Nemohu se ale zbavit dojmu, že koženka na zádech zkrátka nebude vyhovovat každému.

Displej od minule oslabil

Výrobce nasadil u X90 Pro výborný displej. Bohužel pro něj, dopustil se vcelku významného downgradu oproti loňské generaci. Technologicky vyspělejší LTPO3 panel s variabilní obnovovací frekvencí nahradil standardní AMOLED s nižší svítivostí 1 300 nitů. Obnovovací frekvenci lze přepínat mezi 60 a 120 Hz, popřípadě zvolit chytré přepínání, které však není tak účinné jako u zmíněného LTPO panelu.

Dolů šla i obrazová kvalita, což naštěstí uživatel bez přímého srovnání nemá moc šanci rozpoznat. Displej má velmi pěkně vyvážené barvy, přičemž nabízí hned čtyři barevné režimy, včetně speciálního módu Zeiss. Znamenitě funguje také automatická regulace jasu. Vyjma toho nechybí androidové klasiky, jako je čtecí režim s regulací studených odstínů nebo tmavý systémový režim.

Úhlopříčka 6,78″ zůstala stejná a i letos ční pod horní hranou titěrný kruhový výřez se selfie kamerkou. Průstřel však nejde softwarově skrýt. V meziročním srovnání částečně utrpělo i rozlišení, které je tentokrát 1 260 × 2 800 pixelů při poměru 20:9. Dělá to jemnost 453 ppi, což je asi o 60 ppi nižší hodnota než vloni. Nicméně pozor, ve výchozím stavu je zapnuto ještě nižší rozlišení Full HD+, toto zvýšené musíte aktivovat ručně v nastavení.

V dolní části zobrazovače se nachází zabudovaná optická čtečka otisků prstů. U té se nelze ubránit kritice, protože pracuje o dost pomaleji než loňská ultrasonická. A nedisponuje ani takovou pracovní plochou. Tuto svým způsobem revoluční technologii si Vivo ponechalo pro svůj výše postavený model X90 Pro+, který ale na českém trhu dostupný není a nebude.

Když nemáš Snapdragon, dej tam Dimensity

Jako svou hlavní výpočetní jednotku zvolil model X90 Pro čipovou sadu MediaTek Dimensity 9200 vyrobenou 4nm architekturou. Procesor má k dispozici osmi jader s maximálním taktem 3,05 GHz, grafickou akceleraci zajišťuje čip Immortalis-G715. Je to bezesporu jeden z nejvýkonnější mobilních čipsetů dneška.

Hardwarové parametry Vivo X90 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: MediaTek Dimensity 9200, octa-core, 1× 3,05 GHz Cortex-X2 + 3× 2,50 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Arm Immortalis-G715, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,1 × 74,5 × 9,3 mm, hmotnost: 214,85 g, zvýšená odolnost: IP68 MediaTek Dimensity 9200, octa-core, 1× 3,05 GHz Cortex-X2 + 3× 2,50 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510,Arm Immortalis-G715,8/12 GB,256/512 GB,164,1 × 74,5 × 9,3 mm,214,85 g,IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", OLED, rozlišení: Full HD+, 1260 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4870 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.75, 23mm, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 50 Mpx, f/1.6, 50mm, 1/2.4", 0.7µm, no AF, 2× optický zoom, OIS, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 108˚, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.45, 24mm, 1/2.8", 0.8µm, 4K video, HDR Cena: 26 999 Kč Kompletní specifikace

Telefon má tím pádem extrémně mnoho výkonu, který lze využít při hraní her, používání dvou aplikací simultánně nebo při běžném procházení systému. Problém nepředstavuje ani zahřívání. Při vyšší zátěži sice trochu víc hřeje, ale nijak v tomto ohledu nevybočuje.

Dimensity v benchmarcích skóroval takto: 3DMark Wild Life Extreme 3 717 bodů, Geekbench Single-Core 1 664 bodů a Multi-Core 4 307 bodů a nakonec AnTuTu 1 227 975 bodů. Pro srovnání, konkurenční Snapdragon 8 Gen 2, který má mít výkon vyšší o zhruba 5 %, skóruje průměrně 1 260 000 bodů. Rozdíl je tedy minimální a v praxi těžko znatelný.

Vivo X90 Pro se na českém trhu pohybuje v jediné paměťové konfiguraci, a sice 12 GB RAM a 256 GB pro data uživatele. Zatímco 12 GB RAM bohatě dostačuje (navíc můžete sáhnout po virtuálním rozšíření o 8 GB), náročnějším zákazníkům může být 256GB úložiště málo, ještě když jim 26 GB hned zkraje sebere systém. Možnost rozšíření pomocí MicroSD karty bohužel chybí.

Z další výbavy testovaný přístroj nabízí ukázkovou konektivitu: 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, USB-C 3.2, NFC pro bezkontaktní placení v obchodě a také infraport, který poslouží pro ovládání domácí elektroniky (televize, přehrávač, klimatizace a podobně). Nechybí ani GPS a další polohovací systémy.

Android s Funtouch OS

Z hlediska systému vsadil výrobce na Android 13 a svou vlastní grafickou nadstavbu Funtouch OS, jakýsi slabší derivát originální čínské nadstavby Origin OS. V době testování byla na přístroji nainstalována lednová bezpečnostní záplata. Co se týče podpory, Vivo slibuje tři velké updaty systému Android – X90 Pro by tak měl završit svůj životní cyklus s Androidem 16.

Vy si ale možná vzpomenete, že jsem systém Funtouch vloni u X80 Pro kritizoval stran hloupých překladů. Je příjemné vidět, že si výrobce vzal nejen naše upozornění k srdci a po necelém roce je tu systém v plné síle, kde se neobjevují bizarnosti typu „Na výšku“ namísto režimu „Portrét“.

Systém je jinak naprosto špičkově odladěný a běží jako po másle. Potěší fanoušky nativních aplikací, neboť Vivo jich pár má, stejně jako několik užitečných widgetů, které u jiných výrobců nenajdete. Potěší také příznivce širokých možností přizpůsobení, neboť si zde můžete upravit kromě tapety, barevného rozhraní a Always-on obrazovky také všemožné animace, efekty v systému a podobně. Je toho vážně hodně.

Výdrž a nabíjení

Baterie a nabíjení je zatím zřejmě jediný aspekt, ve kterém je X90 Pro lepší než X80 Pro (logickou meziroční obměnu čipsetu nelze počítat). Ne snad, že by vydržel déle na jedno nabití – bavíme se o zhruba podobné výdrži 1 až 1,5 dne, v závislosti na vytížení. Když budete hrát hry, hodně fotit a hodně poslouchat hudbu přes Bluetooth sluchátka, telefon celý den nejspíš nezvládne.

Já osobně jsem během testování sbíral telefon z bezdrátové nabíječky kolem 7. hodiny ráno a druhý den tou dobou měl ještě 20–30 %. Nutno uznat, že kooperace čipsetu Dimensity 9200 a akumulátoru s kapacitou 4 870 mAh funguje na výbornou.

Co ale potěší snad ještě víc než dobrá výdrž, je rychlé nabíjení. Vivo se letos nijak nerozpakovalo a rovnou nabídlo u své vlajky 120W nabíjení kabelem v kombinaci s 50W nabíjením na certifikované Qi podložce. Nechybí naštěstí ani reverzní bezdrátové nabíjení.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 5 minut 8 minut 16 minut 22 minut

Dobíjecí výkon 120 W patří k těm největším, který si u smartphonu můžete dnes dopřát. Přibalené nabíječce stačí necelých 22 minut na dobití telefonu z úplně „mrtvého“ stavu do 100 %. Jako ale bývá zvykem, mám trochu obavu o akumulátor, který bude takovému výkonu vystaven každý den. Teplota během nabíjení totiž dosahuje i 43 °C. A abych nezapomněl: rychlé nabíjení je ve výchozím stavu vypnuté, aktivujete jej v Nastavení –> Baterie –> Rychlé nabíjení.

Fotoaparát a video

Když jsem v úvodu tvrdil, že Vivo X80 Pro nastavilo laťku hodně vysoko, myslel jsem primárně co do fotoaparátu. Kvalitní a univerzální fotočipy v kombinaci s optikou od mistrů z Zeiss, to byl balzám pro oči. Nutno uznat, že Vivo X90 Pro tuto laťku ještě posouvá, i když jenom částečně.

Velkou parádu totiž předvádí hlavní fotoaparát. Řeč je o technologicky nejsofistikovanějším mobilním fotočipu: Sony IMX989 s rozlišením 50,3 Mpx a velikostí senzoru 1″. Nechybí ani skleněná optika od Zeiss, díky čemuž nabízí Vivo speciální režim s maximálně přirozenými barvami. Ten doporučuji ihned aktivovat na horní liště ve fotoaplikaci, pokud máte zájem o barevně věrné fotografie.

Kvalita je na obrovské úrovni. Snímky jsou komplexní, celistvě detailní, barevně velmi realistické a ani při horších světelných podmínkách se neobjevuje šum. To je právě deviza velkého 1″ snímače – práce se světlem.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Plně se to ukazuje v nočních podmínkách, kdy hlavní fotoaparát podává znamenitý výkon. Snímky jsou krásně prosvětlené, přesto ale zůstávají ostré a neobjevuje se pixelizace a slévání textur. Třeba i velmi jednolité povrchy (jako detail keře v galerii) telefon zvládne zachytit maximálně detailně. Občas to ale se světlem přepálí a obloha nemusí vypadat úplně přirozeně.

Pokud tak hledáte univerzální fotomobil s výborným 1″ fotoaparátem, X90 Pro by vás neměl minout. Upozorním, že lze fotit ve výchozím rozlišení 12,5 Mpx, anebo přepnout do plného rozlišení 50,3 Mpx. Disponuje však ještě dalšími dvěma zadními fotoaparáty: hned nad hlavním se nachází 50Mpx portrétní a vedle něj 12,2Mpx širokoúhlý.

Portrétní kamera pracuje perfektně, fotí v rozlišení 12,5 Mpx a umí dobře zachytit jak detail obličeje, tak rozmazané pozadí. Trochu úsměvně však působí její funkce „2× bezztrátového zoomu“. Uvozovky jsou na místě – o zoom se totiž nestará optika, telefon pouze vyřízne část velké 50Mpx fotografie. S tímto falešný zoomem jsme se setkali již v minulosti a v přímém srovnání s konkurencí nebo loňskou generací X80 Pro novinka zkrátka nemá šanci.

Nedobrý pocit bohužel vyvolává i širokoúhlý fotoaparát. Ten zarazí zejména nedostatečným úhlem záběru 108°, což je v praxi celkem limitující. Kromě toho, snímky z tohoto fotoaparátu nejsou moc detailní a textury se rozpíjejí i uprostřed, nikoliv jen po okrajích. V šeru je na tom pak širokoúhlý foťák vyloženě špatně, nesmírně trpí na šum.

Naproti tomu selfie kamerka s 32Mpx rozlišením se mi líbí. Díky snímkům v plném rozlišení je velmi precizní co se týče detailů a umí si poradit i s portrétním režimem. Oproti loňsku obdržela částečný upgrade a umí natáčet videa ve Full HD při 30 nebo i 60 fps. Fotoaplikace dále nabízí režimy jako makro, panorama, hvězdnou oblohu anebo sport.

Video umí X90 Pro natáčet v HD, Full HD i 4K, vždy při 30 nebo 60 fps. Bohužel, pokročilá optická stabilizace je dostupná pouze ve Full HD, navíc ta gimbalová z loňska chybí úplně. To je velká škoda, neboť šlo o další výjimečnou technologii. Pro fajnšmekry je dostupná možnost natáčení videí v 8K rozlišení při 24 fps, avšak bez jakékoliv stabilizace.

Snímkovací frekvenci 24 fps bohužel telefon nedokáže udržet ani za dobrých světelných podmínek, a výsledný záznam tedy není příliš plynulý. V horších světelných podmínkách je video v tomto rozlišení nepoužitelné díky ještě většímu propadu fps. 8K video je zde tedy spíše jen jako marketingové lákadlo, než něco, co byste opravdu mohli používat.

Závěrečné hodnocení

Vivo X90 Pro je v pořadí již třetí vlajkový model tohoto výrobce, který lze pořídit na tuzemském trhu. K jeho hlavním tahákům patří výborný hlavní fotoaparát, výkonný hardware, stylové zpracování z veganské kůže nebo ultrarychlé nabíjení výkonem 120 W.

Na první pohled jde o ideální vlajkový model. Je však nutné jej vnímat v širším kontextu. Zákazníky může od nákupu odrazovat rozkolísaná výbava v porovnání s loňským modelem X80 Pro. On to totiž není úplně jeho nástupce. Letošní X90 Pro navazuje spíše na základní model X80, který však v Česku nebyl k dostání. Skutečným nástupcem oblíbence X80 Pro je totiž několikrát zmiňovaný X90 Pro+. Ale ani ten se v Česku neprodává.

Mohu tedy X90 Pro doporučit? Záleží komu. Kvůli několika významným downgradům ve výbavě se novinka nevyplatí úplně každému – rozhodně ne majitelům X80 Pro. Pakliže jste vloni nový telefon nekupovali a nyní na vás nové Vivo zapůsobilo, doporučuji si porovnat X80 Pro a X90 Pro hezky vedle sebe.

V porovnání mezi sebou mají oba telefony mnoho dobrých i horších aspektů. I když tím možná nejdůležitějším bude cena. Vivo chytře zvolilo stejnou cenu jako vloni, čili nezdražovalo, a předchozí model ještě klesl s cenou o 2 tisíce korun. Rozhodovat tak mohou detaily. Jedno je ale jasné – už dlouho jsme tu neměli tak rozporuplného nástupce vlajkového modelu, jako je právě Vivo X90 Pro.

Vivo X90 Pro 8.7 Design a zpracování 8.3/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 9.0/10

















Kvalita fotografií a videa 8.3/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady pěkné prodejní balení

záda z umělé kůže

všestranný výkonný čipset Dimensity 9200

systém a softwarová podpora

výdrž a rychlé (i bezdrátové) nabíjení

fotoaparát s 1″ snímačem

cena – nezdražovalo se Zápory slabší reproduktor

displej je horší než vloni

jen optická čtečka otisků prstů

absence slotu pro MicroSD

zbytek fotoaparátů je spíše průměrný

chybí gimbalová stabilizace

