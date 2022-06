Recenze Vivo X80 Pro: premiant, který si to kazí maličkostmi

Vivo X80 Pro aspiruje na pozici nejlepší vlajky na českém trhu

Nabízí skutečně vrcholné specifikace, jako je Snapdragon 8 Gen 1 či fotoaparát Zeiss

Prodává se od 23. června za cenu 26 990 Kč v konfiguraci 12/256 GB

Čínský výrobce Vivo zvolil vcelku nestandardní strategii uvedení hned dvou vlajkových modelů během jednoho roku. Pravý předchůdce nového X80 Pro, model X70 Pro, se v Česku ale vůbec neprodával. Novinka tak pro našince snese srovnání jen s X60 Pro z léta 2021. A to se ukazuje jako velmi dobrý tah, neb meziročních vylepšení se najde více než dost. Na českém trhu se Vivo X80 Pro prodává od 23. června 2022, a to v jediné paměťové konfiguraci: 12/256 GB. K mání je také jediná matná antracitová varianta, která vyjde na sebevědomých 26 990 Kč včetně daně.

Obsah balení

Vivo u svých vlajkových telefonů na balení rozhodně nešetří a kromě obsahu vyšperkovalo i provedení. Smartphone vám přijde v nízké tmavomodré krabičce o rozměrech 18,5 × 17,5 cm, takže vypadá jako menší bonboniéra. Líbí se mi, jak vzhled krabičky koreluje se samotným přístrojem – působí na mě jako něco víc než jen ochrana pro transport k zákazníkovi.

Uvnitř pak najdete klasický obsah, jako kabel s USB-C na jednom a USB-A na druhém konci, sponku na vyjmutí SIM, plnohodnotný 80W nabíjecí adaptér, plastový kryt s koženkovým povrchem a samozřejmě i náležitou literaturu. Překvapí pak drátová špuntová sluchátka s USB-C zakončením, která mi moc dobře neseděla a ani po zvukové stránce nejde o nic, co by stálo za řeč. Na druhou stranu jsou zdarma.

Telefon pro megalomany

Hned jak jsem novinku uviděl, pomyslel jsem si, že bude svým vzezřením hodně polarizovat zákazníky. Na jednu stranu jde o elegantní černý telefon, který vám svým luxusním zpracováním dává pocit, že jste vrcholný manažer nadnárodní korporace. Na druhé straně ale jde o megalomanské monstrum s rozměry 164,6 × 75,3 × 9,1 mm, hmotností přes 219 gramů a velikánským fotomodulem, který zabírá třetinu plochy zad.

Ale co už, všechno zlé je k něčemu dobré. X80 Pro se tak staví po bok dalších mohutných vlajek, jako jsou Samsung Galaxy S22 Ultra či iPhone 13 Pro Max. Robustní konstrukce z hliníku zde zaručuje jistou odolnost proti nárazům a naštěstí nechybí ani certifikace IP68 garantující ochranu proti vniknutí prachu a vody. Při mém oblíbeném pokusu o ohnutí zůstává Vivo skálopevné a neozývá se ani jakékoliv vrzání.

Záda pokrývá celistvá tabulka matného skla, což nejen přidává na prémiovosti, ale také zabraňuje zachytávání otisků prstů. Dominantou je zde již zmíněný čtverhranný fotomodul, který pro změnu překrývá lesklé sklo. Najdeme v něm kruhový segment s trojicí kamer, logo partnerské firmy Zeiss a také senzor autofokusu. Mimo kružnici potom leží periskopický teleobjektiv a trojité LED přisvícení.

Jelikož „foto batůžek“ zabírá takřka celou šířku zad, nezpůsobuje obligátní houpání na stole – ani když provádíte doteky v horní části obrazovky. Kolem něj však nevystupuje žádný rám, tudíž mám důvodné obavy, že se velmi rychle začne odírat. A problém představuje i pro ergonomii – hmotnost se totiž kumuluje právě v horní polovině a při držení má mobil tendenci v ruce přepadávat. Pokud si dobře vzpomínám, tak úplně stejný problém trápil i Xiaomi Mi 11 Ultra. Jinak je ale úchop jistý.

Na bocích naleznete například kovové vypínací tlačítko a kolébku pro úpravu hlasitosti ve stejném materiálu. Ty se nachází vlevo, přičemž protilehlá strana zůstává prázdná. Hořejšek obsazuje pouze anténní průduch, infraport a sebevědomý slogan Professional Photography. Na dolní hraně se ukrývá duální slot pro nanoSIM, USB-C port a výdech reproduktoru. Společně s telefonním sluchátkem vytváří stereo efekt. Kvalita reproduktoru je na vysoké úrovni, i při maximální hlasitosti má čistý projev. Basy mu ale moc nejdou.

Zaoblený displej s unikátní čtečkou otisků

Jakožto špičkový vlajkový smartphone musí Vivo X80 Pro proti svým konkurentům obstát i co do displeje. A že laťka není nízko. Novince to však nevadí, přichází totiž s velkým 6,78″ LTPO3 AMOLED panelem, který dostal rozlišení WQHD+ (1 440 × 3 200 pixelů, jemnost 517 ppi, poměr 20:9). Obraz je krásně ostrý i barevně příjemný (což umocňuje ještě HDR10+) a díky výborné svítivosti 1 500 nitů též krásně čitelný na přímém slunci. Bezproblémově funguje také automatická regulace jasu při různých světelných podmínkách.

Dále umí zobrazovač automatickou ochranu před modrým zářením, kdy omezí chladné odstíny a převede je do teplejších barev. Nechybí pochopitelně ani tmavý motiv, opět automatický – zapne se po západu slunce. Díky přítomnosti moderního LTPO3 panelu je k dispozici také dynamická obnovovací frekvence až 120 Hz, která v případě potřeby klesne na 1 Hz. Displej i krycí sklo jsou po bocích zahnuté, tak jen pozor, pokud vám tento prvek nevyhovuje.

Přímo v obrazovce je zabudována také pokročilá ultrasonická čtečka otisků prstů. Jde o nový typ velkého biometrického senzoru, který nabízí hned několik benefitů. K těm patří hlavně rychlost a přesnost. Oproti konkurenci tu však máme také větší rozpoznávací plochu, takže prst nemusíte umístit přímo do středu čtečky. Navrch potěší i další vychytávky tohoto velkého biometrického senzoru jako funkce odemčení dvěma prsty nebo rychlé otevření libovolné aplikace přímo ze zamknuté obrazovky.

Výkon a výbava

Trend, který stanovil displej, volně pokračuje i uvnitř těla. Vivo se rozhodlo nepodstoupit žádné kompromisy ani zde, a tak novinka dostala nadmíru působivé specifikace. Hlavní slovo má čipová sada Snapdragon 8 Gen 1 od Qualcommu s grafikou Adreno 730 a maximálním taktem 3 GHz (1× jádro Cortex-X2, 3× Cortex-A710 a nakonec 4× Cortex-A510). U tohoto kusu křemíku není problém s výkonem, u některých telefonů však způsobuje nepříjemné přehřívání. U testovaného exempláře jsem však žádné extrémní přehřívání nezpozoroval.

Hardwarové parametry Vivo X80 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,40 GHz Cortex-A710 + 4× 1,70 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,57 × 75,30 × 9,10 mm, hmotnost: 219 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", LTPO AMOLED, rozlišení: WQHD+, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.57, 1/1.3", PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.0", AF, třetí: 12 Mpx, teleobjektiv, f/1.85, 50mm, 1/2.93", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 2× optický zoom, gimbal OIS, čtvrtý: 8 Mpx, teleobjektiv f/3.4, 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.5, 24mm, 1/2.8", 0.8µm, 4K video, HDR Cena: 26 990 Kč Kompletní specifikace

O příjemný chod aplikací, her a koneckonců i samotného systému se stará mimo jiné také operační paměť. Výrobce zde zvolil 12 GB typu LPDDR5. Těžko říct, kde má taková paměť limity, při běžném i náročnějším používání jsem žádné záseky ani delší prodlevu při otevírání aplikací nezaznamenal. Nekompromisní výkon dokládá i výsledek benchmarku AnTuTu: 989 172 bodů. V 3DMarku v testu Wild Life Extreme jsem naměřil 2 511 bodů. V Geekbench 5 Single-Core obdržel telefon skóre 1 210, v Multi-Core pak 3 347.

Kapacita úložiště činí 256 GB, jedná se o typ UFS 3.1. Z celkové kapacity si systém ustřihne solidních 27 GB. Z další výbavy nutno zmínit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, samozřejmě i 5G, GPS, NFC, infraport a již zmíněné USB-C.

Baterie a nabíjení

Vivo X80 Pro po stránce výdrže na baterii nijak nepřekvapuje. A to myslím maximálně v dobrém. S akumulátorem o kapacitě 4 700 mAh představuje naprostý standard roku 2022 a odpovídá tomu i praxe. Po běžném pracovním dni, který sestává z několika telefonátů, konstantního chatování, řešení e-mailů a zhruba dvou hodin přehrávání hudby do Bluetooth sluchátek i pár 10minutových videí mu zbude energie ještě na popracovní hraní.

Lze prohlásit, že se jedná o velmi slušnou jednodenní výdrž, a to i při neustále aktivním Always-On displeji, 120Hz obnovovací frekvenci a koneckonců i rozlišení nastaveném na nejvyšší úroveň. Pokud by vám energie přece jen docházela, máte po ruce schopný úsporný režim.

Naměřená rychlost nabíjení 80W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 14 minut 24 minut 40 minut 56 minut

Pokud jde o nabíjení, máme k dispozici až 80W výkon, který využijete i s přibaleným adaptérem. Ten zvládá nabít mobil z 0 na 100 % za necelou hodinku, na polovinu se baterie vyšplhá za 24 minut. Poprvé u tohoto výrobce lze také vidět bezdrátové nabíjení. Konkrétně jde o výkon až 50 W, díky kterému nabijete mobil za necelých 52 minut. Jen pozor, této hodnoty dosáhnete pouze s originální bezdrátovou nabíječkou za 1 999 Kč. Sluší se zmínit i reverzní bezdrátové nabíjení na zádech.

Android 12 v lámané češtině

Přímo po rozbalení telefon běží na nejnovějším Androidu 12 s grafickou nadstavbou FuntouchOS 12. Ta rozhodně patří k těm menším nadstavbám a systém používá hodně prvků čistého Androidu.

Čínský rukopis tu ale vidět je, hlavně na nelogických překladech, které se ve smartphonech Vivo často opakují již od loňského vstupu na trh. Je libo několik ukázek? Co byste třeba řekli, že znamená „Chytré přepnutí hovoru“? Něco s telefonováním? Kdepak, jedná se o nastavení fluidní obnovovací frekvence 1 až 120 Hz. Nicneříkající formulace typu „Chytrý pohyb“ či „Příznak ikony aplikace pro plochu“ činí nastavení telefonu velmi nepřehledné. Absurdní vrchol pak představuje fotorežim „Na výšku“, což v překladu do lidské řeči znamená portrét. Nebojte, používat ho můžete i na šířku.

Byť je systém jinak naprosto špičkově odladěný a běží jako po másle, tyto nepochopitelné překlady ho stahují hodně dolů. Z luxusně vyhlížejícího zařízení to rázem dělá lacinou hračku z tržnice. A nutno upozornit, že podobně přihlouplé chyby obsahoval systém i u loňského modelu X60 Pro.

Fanoušky nativních aplikací pak potěší aplikace na fotky od Viva jménem Alba, vlastní poznámkový blok, záznamník a také aplikace pro ovládání domácí elektroniky pomocí infraportu. Na druhou stranu trochu podivně působí zdvojené aplikace kalkulačka a hodiny. Uživatele to staví do nepříjemné situace, protože neví, zda si vybrat tu od Viva, nebo tu od Googlu. Kromě již zmíněného můžete počítat s funkcí rozdělené plochy, rozsvícením svítilny zatřesením či bezkontaktním placením Google Pay. Mimochodem, výrobce slibuje až 3 roky velkých systémových aktualizací systému.

Fotoaparát Zeiss je hodně znát

Už z designu je patrné, že se Vivo u modelu X80 Pro soustředilo hlavně na fotoaparát. Velký fotomodul poutá pozornost. Hned po prvním ohledání telefonu mě ale napadlo dávné rčení: není všechno zlato, co se třpytí.

Nový top model čínského výrobce disponuje velmi zajímavou fotosestavou. Prim hraje 50Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.6, fázovým i laserovým ostřením a optickou stabilizací. Pak tu máme 48Mpx širokoúhlý (f/2.2) s autofokusem i záběrem 114° a ještě duo teleobjektivů: 12Mpx (f/1.9) s 2× optickým přiblížením i gimbalovou stabilizací obrazu a 8Mpx (f/3.4) s až 5× optickým přiblížením, ale zase běžnější optickou stabilizací. Čelní kamerka v centrálně umístěném „průstřelu“ má rozlišení 32 Mpx a clonu f/2.5.

O optiku se stará německá legenda Zeiss a Vivo se tím také náležitě chlubí: na krabici, na telefonu samotném a dokonce i ve fotoaplikaci. Máme zde totiž speciální režim Zeiss, jenž se má postarat o co nejvěrnější fotky, které nejsou nijak barevně upravované. Tento fotomód se skutečně povedl a mobil s ním pořizuje velmi kvalitní snímky – extrémně ostré a detailní, chtělo by se říct profesionální. Těžko ale odhadovat, jestli jej ocení i běžní uživatelé. S vypnutým režimem Zeiss jsou totiž výsledky pro změnu barevnější a na oko i líbivější, zajímavější.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Širokoúhlý objektiv pracuje rovněž skvěle, avšak výsledkům chybí lepší ostrost a detailnost. Po přiblížení na větší obrazovce se vcelku rychle objevuje pixelizace a „okousané hrany“, přestože rozlišení je v základu dostatečných 12 Mpx. Pochvalu si ale zaslouží dvojice teleobjektivů. Kvalita 2× a hlavně pak 5× optického přiblížení je opravdu vysoká, navíc dobré výkony podávají i při maximálním 60× hybridním zoomu.

Perfektní práci pak Vivo X80 Pro odvádí v noci. Hned na první dobrou překvapí výbornou hloubkou ostrosti a šum se prakticky neobjevuje, leč některé textury mohou působit jakýmsi plochým dojmem. V noci však nefunguje režim Zeiss – místo něj se vám nabízí několik zajímavých fotomódů, jako například noční panorama a dlouhá expozice, případně specialitky pro focení hvězdné oblohy.

Fotoaplikace a video

Z aplikace Fotoaparát nemám moc dobrý celkový dojem. Přijde mi, že se do ní její tvůrci snažili implementovat tolik větších i menších funkcí, až došlo k přehlcení. Ruší vás tam mnoho nicneříkajících symbolů a piktogramů, některé jsou dokonce zdvojené – působí to celé velmi nepřehledně.

Samostatnou kapitolu pak píše video, na kterém si dal výrobce záležet stejně jako na focení. Ve výchozím stavu lze natáčet videa v HD při 30/60 fps, Full HD při 30/60 fps, 4K při 30/60 fps a dokonce i 8K při uzamčených 30 fps. Kromě toho je tu i několik úrovní stabilizace, přičemž nejvíc zaujme ultra silná gimbalová dostupná pouze v rozlišení Full HD při 30 fps. Amatérské filmaře pak bude zajímat filmový režim, který přepne natáčení do Full HD při 24 fps a aktivuje speciální poměr stran 21:9. Export lze provést v kodecích h.264 i h.265 s vylepšeným zvukem.

Závěrečné zhodnocení

Vivo X80 Pro svou výbavou, vzezřením i fotoaparátem míří na úplnou špičku. A s klidným srdcem prohlašuji, že opravdu snese srovnání s těmi nejlepšími modely od Samsungu, Applu nebo Xiaomi. Tímto konstatováním se tedy jakožto adekvátní tváří i cena, která činí bezmála 27 tisíc korun.

Nabízí se však otázka, jak takovou nabídku přijmou zákazníci. Nerad bych Vivu upíral prestiž, za sympatický superphone si zaslouží pochvalu, ale tuzemští zákazníci budou důvěřovat spíše značkám, které se na českém trhu nachází již dlouho a jde je tedy prohlásit za „prověřené“. Nemohu se ubránit dojmu, že pro české spotřebitele by bylo Vivo X80 Pro mnohem zajímavější s cenou kolem 20 tisíc korun.

Vivo X80 Pro 9 Design a zpracování 8.5/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 9.5/10

















Kvalita fotografií a videa 9.0/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady luxusní design a zpracování

Quad HD+ LTPO displej

vysoký výkon

dostatečně velká paměť

výdrž a rychlé (i bezdrátové) nabíjení

fotoaparát s optikou Zeiss

pokročilé možnosti natáčení videí Zápory pro někoho přehnaně velký

neergonomické převažování horní poloviny

chybné překlady v systému

