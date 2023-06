Recenze Huawei P60 Pro: superphone s jednou vadou na kráse

Huawei po roce přináší svůj nový vlajkový model P60 Pro

Telefon kraluje především v oblasti focení a záznamu videa

Bohužel stále neumí 5G, přesto stojí necelých 30 tisíc korun

Letos uplynuly 4 roky od osudného května 2019, kdy vypukla kauza Huawei vs. USA, která navždycky změnila trh s mobilními telefony. Čínský kolos Huawei, i přes veškeré sankce, svůj technologický profil prakticky nezměnil. Stále vyrábí špičkové telefony, stále je pro něj prioritou číslo jedna fotoaparát. A důkazem toho je i zbrusu nová vlajková loď – Huawei P60 Pro. Telefon, který by klidně mohl být tím úplně nejlepším. Kdyby…

Huawei P60 Pro je na českém trhu teprve krátce. Do prodeje vstoupil 9. května v jediné paměťové variantě 8/256 GB a ve dvou barevných variantách: černá a perlově bílá. Druhou zmíněnou máme i v naší redakci. Huawei zároveň nesnížil své nároky na cenu – novinka se prodává za 28 999 Kč včetně daně.

Obsah balení

Telefon k vám doputuje v papírovém bílém balení, který jen sem tam zdobí zlaté popisky. Papíru je v balení hodně, vlastně musím smeknout pochvalu za ekologické zpracování prodejního balení. Plastový obal je v něm pouze jeden! Jinak nechybí průhledné pouzdro, sponka na SIM slot, 88W adaptér do zásuvky a bílý kabel USB-A / USB-C.

Dobře vybroušený kámen

Od modelu Huawei P20 jsem testoval všechny vlajkové modely výrobce. A je sympatické vidět, že určité designové prvky přetrvávají i po letech; a jsou nesmrtelné, takže nijak nekazí design hypermoderního smartphonu.

Huawei opět sáhl po osvědčených materiálech, jako zpevněný hliník a matné sklo na zádech. Zařízení je velmi jisté, dílenské zpracování je opravdu na nejvyšší možné úrovni. Potěší i celkové rozměry 161 × 74,5 × 8,3 milimetru a hmotnost 200 gramů. Mám radost ze zvýšené odolnosti IP68.

Záda v naší bílé variantě mají specifický motiv připomínající úlomky slídy, bílého mramoru či rybích šupin. Huawei tvrdí, že každý vyrobený kus je v tomto ohledu unikátní, šupinatá textura je totiž vždy trochu jiná. Dominantou zad je však dlouhý fotomodul se schválně zvětšeným hlavním fotoaparátem (objektiv má v průměru 3 centimetry).

Bohužel, nejenže je velký, ale také hodně vystouplý a mobil se kvůli tomu na stole nepříjemně houpe. A to je škoda, po stránce ergonomie totiž Huawei není co vytknout – P60 Pro se drží skvěle a ovládací prvky na pravém boku jsou dobře umístěny. Jako designový přešlap mi ale trochu přijde rozdíl velikosti dírek u reproduktoru dole a nahoře.

Jinak USB-C i infraport jsou na svých místech. Slot na SIM kartu je hybridní: buď do něj dáte dvě nanoSIM karty, anebo jednu a zbylé místo vyplníte proprietární Nano Memory kartou. Chybí staromódní 3,5mm sluchátkový jack, ale to už dnes asi nikoho nepřekvapí.

Displej krytý božským sklem

Huawei sám displeje do telefonů nevyrábí, přesto jeho produkty stále patří k těm s nejlepšími obrazovkami na trhu. Novinka P60 Pro je osazena moderním LTPO OLED panelem s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz a mírně vyšším rozlišením 1 220 × 2 700 pixelů (finální jemnost činí 444 ppi).

Displej má celkem průměrnou úhlopříčku 6,67″, nicméně kvůli extrémně tenkým rámečkům a zaoblení po stranách působí skoro až lehce kompaktním dojmem. Rozhodně se velmi příjemně drží v ruce a dvě třetiny přední strany v pohodě dokážete ovládat jedním palcem bez „ručkování“.

Celou přední stranu se zobrazovačem a maličkým průstřelem pro selfie kamerku kryje speciální vrstva tvrzeného skla Kunlun. To Huawei nabízel už u Mate 50 jako příplatkovou službu. Do novinky P60 Pro zřejmě přichází už ve výchozím stavu, a to je jedině dobře. Za celých 14 dní jsem na displeji nezaznamenal jediný sebemenší škrábanec. Vaše zařízení je tak chráněno stejně dobře, jako bájná hora Kunlun-šan, kde podle čínské mytologie přebývají božské bytosti.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

V displeji se nachází optická čtečka otisků prstů. Na můj vkus je umístěna níž, než by bylo nutné, ale kvůli správné ergonomii zařízení mi to nevadilo. Nabízí klasicky kapacitu na 5 otisků a je velmi rychlá, odemčení netrvá ani 1 sekundu.

Biometrickou čtečku otisků doporučuji určitě víc než odemykání obličejem. Na rozdíl od Huawei P50 Pro nebo P40 Pro, letos výrobce nasadil pouze jednu přední kameru bez doplňkových senzorů, odemykání obličejem je tedy „hloupé“ a lze velmi snadno oklamat fotografií na monitoru. Vyzkoušeno a nedoporučuji.

Hardware a výkon

Huawei stále trápí sankce, tudíž nemůže využívat vždy ty nejnovější technologie. Model P60 Pro osadil čipovou sadou Snapdragon 8+ Gen 1, tedy loňským hardwarem, který ale nabízí i před pár dny uvedená Motorola Razr 40 Ultra. Zase tak špatný čipset to tedy asi nebude, když je oblíbený i v roce 2023.

Hardwarové parametry Huawei P60 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G, 4 nm, 1×3,19 GHz + 3×2,75 GHz + 4×2 GHz, GPU: Adreno 730, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 158,8 × 72,8 × 8,5 mm, hmotnost: 195 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,67", OLED, rozlišení: 1220 × 2700 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4815 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.4-f/4.0, 25mm, všesměrový PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.1, 90mm, PDAF, OIS, 3,5× optický zoom, třetí: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, selfie kamera: 13 Mpx, f/2.4, 4K video Cena: 28 990 Kč Kompletní specifikace

A vskutku není. Jde o osmijádrový kus křemíku s maximálním taktem 3,19 GHz a úspornou 4nm architekturou. Grafické operace zajišťuje Adreno 730, k dispozici je 8 GB RAM a 256GB úložiště (po prvním zapnutí zbyde zhruba 238 GB).

Opravdu vysoký výkon loňského vlajkového čipsetu potvrzují i benchmarky: v AnTuTu skóroval Huawei 982 590 bodů, v 3DMark Wild Life Extreme 2 775 bodů a v Geekbench 1 402 bodů Single-Core a 3 774 bodů Multi-Core. Ano, určitě to není úplná špička, ale je to lepší než většina aktuální androidové produkce. S výkonem Huawei P60 Pro skutečně problém nemá.

Horší je to s konektivitou. Jak známo, Huawei nesmí na svých telefonech používat 5G modemy Qualcommu, zmíněná čipová sada tedy rozběhne maximálně 4G internet. Bylo by pokrytecké nevnímat to jako hlavní problém celého telefonu a jako tu největší „vadu na kráse“, jak je uvedeno v titulku.

Vlajková loď těchto kvalit, s fokusem na stejnou klientelu jako Samsung nebo Vivo, by bez tak klíčové technologie jako 5G, neměla své vrcholné zařízení nabízet za stejnou (ne-li rovnou vyšší) cenu jako vyjmenovaná konkurence. Pominu-li chybějící 5G, je zbytek výbavy rozhodně chvalitebný. Nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infraport ani port USB-C 3.1

Bez Googlu, ale přesto s Googlem

Je to už ohraná písnička: Huawei kvůli sankcím od Spojených států přišel o licencovaný systém Android, používá tedy jeho open-source variantu – v Číně jako Harmony OS, v Česku telefon disponuje nadstavbou EMUI 13.1 postavenou na Androidu 12 s březnovou bezpečnostní záplatou.

Důležité sdělení otravného „refrénu“ je, že Huawei v základu nenabízí aplikace a služby od Googlu, tedy například Obchod Play, Mapy Google, lištu Google Discover či platební službu Google Pay. Část toho obejít jde, část ne.

Aplikace můžete vyhledávat prostřednictvím enginu Petal Search a stahovat je z Huawei AppGallery, popřípadě z dalších obchodů s volně dostupnými instalačními soubory. Nedostupné aplikace, jako jsou ty od Googlu, si můžete obstarat pomocí služby GBox, která na vašem Huawei telefonu vytvoří virtuální prostor s obchodem Google Play.

Funguje to překvapivě dobře a intuitivně – rozhodně lépe než služba GSpace, která se ve vztahu k Huawei telefonům skloňovala minulý rok. Služba GBox však není všespásná, nenahradí třeba chybějící platební aplikaci Peněženka (dříve Google Pay). Pro tyto účely Huawei propaguje britskou platební službu Curve. Takže ani NFC platby nepředstavují pro Huawei P60 Pro velký problém.

Jinak je systém EMUI prakticky stejný, jak jej znají uživatelé starších modelů (P10, P20 nebo třeba ještě P30). Dílčí novinky tu jsou, grafický kabátek je však pořád hodně vyumělkovaný, ikony aplikací působí plasticky a na můj vkus až příliš barevně.

EMUI je – stejně jako řada čínských nadstaveb nad Androidem – založeno na nativních aplikacích. Huawei má tak vlastní obchod s aplikacemi i vyhledávač, ale také čtečku knih, prohlížeč, e-mailový klient, hudební přehrávač, kalendář, galerii nebo i Mapy Petal a platformu pro videohovory MeeTime. Zkrátka vše, co byste očekávali „by Google“, zde zastane alternativa od Huawei. Je to svým způsobem fascinující…

Výdrž a nabíjení

To by byla krátká přestávka týkající se operačního systému, nyní ale již zpátky k výbavě. Zbývá probrat ještě jednu zásadní součástku ukrytou pod zadním krytem – baterii. Huawei vsadil vabank na 4815mAh akumulátor typu lithium-polymer, který podporuje 88W nabíjení kabelem a 50W nabíjení na bezdrátové podložce.

Maličko podprůměrná kapacita baterie však nemusí potenciálního zákazníka děsit, výdrž je naprosto standardní. Ani během náročnějšího pracovního dne, kdy jsem hodně fotil, se mi nepodařilo mobil vybít. V nastavení baterie pak lze vybírat i mezi režimem výkonu, respektive úsporným režimem, který prodlouží reálnou výdrž až o několik hodin.

V prodejním balení je pak ukryt 88W adaptér, který slouží k využití plného potenciálu při nabíjení. Konvenčním způsobem – kabelem – doplníte energii z 1 do 100 % za 45 minut. Bezdrátové nabíjení je o něco pomalejší, navíc potřebujete originální Huawei Qi nabíječku, abyste využili plného výkonu. K dispozici je však po aktivaci v nastavení také reverzní dobíjení.

Naměřená rychlost nabíjení 88W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 11 min

10 s 19 min

20 s 32 min

30 s 45 min

05 s

Celkem důležitým aspektem výdrže, nabíjení a tak nějak i obecného používání smartphonu, je jeho práce s teplem. U Huawei jsem žádné zásadní přehřívání při hraní nebo sledování videí nezaznamenal. Při nabíjení se však mobil během 10 minut rozžhavil na 40 °C. Výkonnostní stress test AnTuTu zvládl, dvě třetiny z něj však s alarmující teplotou baterie 45 °C.

Nejlepší fotomobil na trhu?

Nehledě na to, jak moc je nebo není Huawei obětí geopolitické situace ve světě, fotoaparáty do svých telefonů dělá stále výborné. Byl jedničkou před časem a je jedničkou i nyní. Alespoň to tvrdí redakce serveru DxOMark, která se na testování fotoaparátů u mobilních telefonů již dlouhá léta specializuje.

Záda dávají na odiv velký fotomodul, který obsahuje tři fotoaparáty a duální LED blesk. Hlavní s rozlišením 48 Mpx disponuje fázovým ostřením a laserovým autofokusem, optickou stabilizací obrazu a pohyblivou clonou f/1.4–f/4.0. Telefon by díky této technologie měl pořizovat lepší snímky s rozmazaným pozadím, tedy tzv. bokeh efektem.

Sekundární snímač má rozlišení 13 Mpx a specializuje se na širokoúhlé fotky. Výrobce se bohužel nezmiňuje o úhlu záběru, fotočip nicméně umí autofokus a nabízí clonu f/2.2. A potom je tu ještě 48Mpx teleobjektiv s optickou stabilizací obrazu a 3,5× bezztrátovým zoomem. Maximální přiblížení je až 100×. Čelní selfie kamerka má rozlišení 13 Mpx.

Dobré světelné podmínky

Hlavní fotoaparát s 48Mpx rozlišením (výchozí snímky fotí v rozlišení 12 Mpx) podává v ideálních světelných podmínkách stabilní výkon. Detaily jsou velmi dobře zřetelné i po přiblížení na 4K monitoru a barvy maximálně přirozené. Abych dosáhl nejpřirozenějších výsledků, fotil jsem s vypnutým režimem Mistr umělé inteligence.

Ten si dává za úkol snímky uměle vylepšovat, aby působily líbivějším dojmem. Toho moc přítel nejsem, i proto mě zaskočilo, že nějaké to AI se do snímků vkrádá i tak. Pokud fotíte dav lidí, hlavní fotoaparát si hodně domýšlí rysy těch tváří, které neumí zachytit zřetelně.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Podobný princip uplatňuje i u portrétů focených za horšího osvětlení, kupříkladu v temném interiéru. Automaticky doplní do obličeje světlo a vyhladí kontury ve tváři, protože je zkrátka a jednoduše neumí vykreslit realisticky. Jinak ale portrétní režim zaslouží velkou pochvalu – hlavně pak efekt bokeh, a to jak u lidí, tak u chlupatých domácích mazlíčků.

Širokoúhlý fotoaparát pracuje výborně. Za poslední dobu jsem neviděl tak dobře vybalancovaný širokoúhlý fotoaparát, který nabízí jak parádní barvy v interiéru i exteriéru, tak hloubku ostrosti na úrovni výchozího hlavního snímače. Chválím, stejně jako jsem v nedávném fototestu chválil Honor Magic 5 Pro.

Hodně působivé jsou také makro fotky. V režimu Super makro se sám od sebe aktivuje senzor s optickým přiblížením, můžete však přepínat i na hlavní či širokoúhlý fotoaparát. Kvalita je i zde extrémní – pokud chcete fotit hmyz či jarní zeleň v rozkvětu, Huawei P60 Pro by ve vašem výběru neměl chybět.

Selfie kamerka je také skvělá, nabízí možnost fotit standardně, anebo širokoúhle. Já si oblíbil focení běžných selfíček s rukou víc od těla, mají mnohem lepší kvalitu. Širokoúhlé selfies se hodí pro skupinové focení, nicméně musíme počítat s nepřirozeně protáhlou a méně ostrou fotografií.

Focení v noci

Huawei vždy patřil k průkopníkům nočního focení s telefonem. Dnes však už takový rozdíl oproti konkurenci nevnímám. P60 Pro exceluje ve většině nočních disciplín: hlavní fotoaparát, povedené jsou i širokoúhlé fotografie v noci. Občas ale neumí úplně dobře vychytat barvu okolního osvětlení – pod stejnou lampou jednu fotku saturuje víc do žluta, druhou spíš do růžova.

Z pochopitelných důvodů se vytrácí kvalita u selfie fotografií, protože přední snímač zkrátka nedokáže v nočním režimu posbírat z okolí tolik světla jako zadní sestava. Mírným zklamáním je i makro, které s nočním režimem nestojí za nic.

Hračičky však ocení režim Malování světlem, což je jen jiný název pro dlouhou expozici. Kouzelně vypadají snímky rušné silnice, uměle vytvořený pohyb hvězd, anebo prostě jen kreslení do tmy osvětleným předmětem. Zamrzí absence režimu pro focení Měsíce.

Bohaté schopnosti přiblížení

Periskopický objektiv na zádech zvládá 3,5× optické přiblížení, které zároveň využívá pro focení makro obrázků. Kvalita je výborná, což lze prohlásit také o hybridním 10× zoomu, kde ale už přece jenom jistá degradace kvality patrná je. Maximální 100× digitální přiblížení je spíše „gimmick“, vlastně nemá reálné využití.

V noci či při znatelně horších světelných podmínkách zoom nefunguje moc dobře. Dochází ke slévání textur a pixelizaci – místy jsem se přistihl, že jsem nemohl rozeznat 100× zoom ve dne a 10× v noci.

Video

Co do natáčení videa je Huawei příjemným překvapením. 8K bohužel neumí, videa pořídíte v maximálním rozlišení 4K při 60 fps. Technologie XMAGE pak umožní rovnou natáčet videa s filtrem pro oživení či zesvětlení barev.

U videa nechybí zkrášlovací režim (který je dostupný i u portrétů a selfíček) či mód pro natáčení makro záběrů. Nejlepší stabilizace dosáhnete při frekvenci 30 fps, nicméně i při natáčení 4K 60 fps záběrů je stabilizaci na výborné úrovni. Ovšem režim pro ultra stabilizovaný záběr chybí.

Závěrečné hodnocení

Abych byl upřímný, o testování Huawei P60 Pro jsem se nikterak nerval. Ve finále jsem ale rád, že na mě tato karta padla. Huawei P60 Pro je totiž výborný stroj, který si bere to nejlepší ze svých předchůdců a doplňuje to o klíčové moderní prvky, jako je špičkový fotoaparát nebo překrásný displej. Učaroval mi také design imitující odštěpky slídy.

Sečteno a podtrženo tedy můžu Huawei P60 Pro doporučit? Tak jednoduché to není. Obligátní kritiku systému bez Google služeb si odpustím – stejně jako jsem to učinil při testování loňské generace. Huawei se snaží nabízet alternativní řešení a daří se mu to.

Zlomovým bodem je pro mě ale absence 5G. Principiálně je dle mého soudu špatně prodávat technologicky de facto zaostalý telefon za cenu vrcholného modelu Xiaomi nebo Vivo. A ano, Huawei to dohání třeba špičkovým fotoaparátem. Budiž. Záleží na každém, jak snadno se nechá obměkčit. Já bych telefon bez 4G s cenou 29 tisíc korun s klidným srdcem nedoporučil.

Huawei P60 Pro 9.2 Design a zpracování 9.1/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 9.0/10

















Kvalita fotografií a videa 9.2/10

















Výdrž baterie 9.1/10

















Klady design a zpracování

vysoký výkon

nádherný displej

odolné sklo Kunlun

fotografie i video na špičkové úrovni

rychlé nabíjení (a adaptér s USB-A i USB-C) Zápory absence 5G

bez oficiální podpory Google služeb

fotky někdy až moc přikrášluje AI

