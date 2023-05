Jak fotí Honor Magic 5 Pro? Jde o jeden z nejlepších fotomobilů na trhu

O Honoru Magic 5 Pro se mluví jako o nejlepším fotomobilu dneška

V našem testu fotoaparátů se osvědčil ve dne i v noci, na blízko i na dálku

Kromě toho nabízí i celou řadu zajímavých kreativních režimů

V naší recenzi dopadl Honor Magic 5 Pro výborně. Chválili jsme hlavně displej a fotoaparát(y), které patří k těm nejlepším na trhu. Na začátku března dokonce v žebříčku DxOMark obsadil první místo s celkovým skóre 152 bodů. Uživatelům jsou k dispozici tři praktické objektivy, ale i řada doplňkových funkcí, jako jsou zkrášlovací režimy, nálepky a podobně – na vše se podíváme pěkně pod lupou.

Třikrát 50 Mpx

Zadní sestava fotoaparátů se nachází v lehce vypouklém modulu na zádech, skoro by se chtělo říct „batůžku“. Jde o tři zhruba stejně velké kamery, které doplňuje ještě duální LED přisvícení, ToF senzor a mikrofon. Zajímavostí je, že všechny tři mají rozlišení 50 Mpx.

Hlavní disponuje clonou f/1.6, velikostí snímače 1/1,12″, fázovým laserovým ostřením (PDAF) a samozřejmě i optickou stabilizací obrazu (OIS). Sekundární se specializuje na širokoúhlé snímky, konkrétně disponuje záběrem až 122°. Mimo to má ještě clonu f/2.0 a autofokus.

Třetím do tandemu je periskopický přibližovací fotoaparát s clonou f/3.0, opět nechybí ani fázové ostření či optická stabilizace obrazu. Tento foťák je však přímo specializován na zoom – zvládá až 3,5× optické přiblížení, 10× hybridní a pro fajnšmekry je tu připraveno také 100× digitální přiblížení.

Hardwarové parametry Honor Magic 5 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,9 × 76,7 × 8,77 mm, hmotnost: 219 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,81", LTPO OLED, rozlišení: 2K, 1312 × 2848 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5100 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 23mm, 1/1.12" 1.4µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 50 Mpx, periskopický teleobjektiv, f/3.0, 90mm, PDAF, OIS, 3,5× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 13mm, 122˚, 1/2.5", AF, čtvrtý: TOF 3D, selfie kamera: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.4, 100˚, 1.22µm Cena: 29 990 Kč

Zajímavé věci se odehrávají i vepředu. V podlouhlém průstřelu se nachází duo selfie kamer: 12Mpx širokoúhlá se záběrem až 100°a také 3D ToF. Honor Magic 5 Pro má tedy hned dva ToF senzory – jeden vpředu, jeden vzadu.

Fotíme ve dne

Hlavní fotoaparát v automatickém režimu pořizuje snímky s rozlišením 12,2 Mpx, přičemž k dispozici je i plné rozlišení 50 Mpx, konkrétně 8 160 × 6 120 pixelů. Příklady obou takových fotografií naleznete v galerii.

Kameře zodpovědné za focení v automatickém režimu vlastně není moc co vytknout. Snímky jsou velmi ostré, bohaté na detail a telefon výtečně pracuje se světlem a slunečnými paprsky. Výsledky jsou ohromující i v interiéru, což nebývá vždy obvyklé. Velmi pěkně je to vidět třeba na snímcích pořizovaných na nástupišti metra stanice Bořislavka, která je relativně nová a hezky barevná.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Na tom stejném snímku je však dobře patrná i jedna vcelku významná výtka. Asi záleží na citlivosti každého jedince, ale mně osobně přišlo, že fotoaparát extrémně vyzdvihuje jasné odstíny barev. Honor nenabízí žádnou volbu barevného módu (třeba autentický a naopak dynamický) a ve výchozím stavu působí snímky nepřirozeně, až moc barevně.

Širokoúhlé fotografie na tom nejsou s barevnou věrností o mnoho lépe. Oproti konkurenci však zaujmou výbornou hloubkou ostrosti, a to i po stranách, kde se u většiny smartphonů objevuje šum – najmě potom v interiéru. Za práci s širokoúhlou scénou si Honor zaslouží pochvalu.

Selfie kamerka je taktéž bezchybná. Výtečně a s notnou dávkou realismu (někdy až moc, znáte to) vyobrazuje kontury obličeje, jednotlivé vady na kráse a podobně. Bokeh efekt rozmazaného pozadí a zvýrazněného popředí je samozřejmostí, funguje navíc velmi obstojně, jak byste od duální selfie kamery očekávali.

Fotíme v noci

Noční scénu zvládá trojčlenná sestava fotoaparátů u Honoru Magic 5 Pro takřka dokonale. Dílčí chybky najdeme i zde, jsou však přebity fantastickou ostrostí jednotlivých nočních fotek. Za všechny zmíním jednu, a sice chodník se dvěma lavičkami po levé straně a v pozadí s budovou JW.

Reálným pohledem byla scéna zhruba ze 70 % tmavá až černá, nebylo vidět a člověk by se nejraději otočil na patě a zvolil jinou trasu. Fotosestava Honoru ale prostor krásně rozsvítila a to naprosto bez šumu. Pravda, dochází sice trochu ke slévání textur, ale u takto tmavé scény je to naprosto pochopitelné.

O něco nižší kvalitu mají širokoúhlé noční snímky. Barevná přirozenost ani dostatečné prosvětlení není problém, chybí však silnější stabilizace a častokrát se vám tak stane, že je fotka rozmazaná, anebo překypuje šumem.

Selfie i portrétní snímky v noci dávají smysl pouze na místech s dostatečným pouličním osvětlením. Jinak platí mantra „čím méně světla, tím méně ostré snímky a tím víc rozmazaných scén či obličejů“. Makro v noci bohužel nedopadlo moc dobře – neznám ale žádný telefon v cenové relaci kolem 30 tisíc korun, který by se na noční makro vyloženě specializoval.

Teleobjektiv (nejen) pro hračičky

Honor Magic 5 Pro patří k vlajkovým lodím, které disponují tzv. periskopickým teleobjektivem, neboli fotoaparátem s překládanou čočkou, díky které lze dosáhnout ostrého a detailního přiblížení. Optické 3,5× a hybridní 10× určitě najde využití v široké škále případů.

Oproti tomu 100× zoom už je při běžném stavu spíše nepoužitelný, obsah je hodně rozpitý a jakoby rozlitý po fotografii. Světlou výjimkou je focení Měsíce, které se 100× zoomem funguje působivě.

Bonusové režimy a funkce

O portrétních snímcích již částečně řeč byla. V noci možná práce fotoaparátu u portrétů tolik nevynikne, ve dne je to ale paráda. Magic 5 Pro umí fantastický bokeh efekt, zároveň bez nutných příkras zvýrazní obličej fotografované osoby. Kromě režimu Portrét je tu ještě mód Clona, který umožňuje využívat bokeh i při focení neživých objektů.

Vcelku netypickou funkcí, ale o to zajímavější, je akční režim Automatické zachycení pohybu. Honor tvrdí, že jeho nový fotomobil se výborně hodí pro focení akčních scén. A tento automatický režim sám rozpozná rychlý pohyb a v ideální čas udělá „cvak“. Výsledky opravdu stojí za to a člověku to ulehčí práci, protože se nemusí prodírat nekonečnými sekvencemi.

Pokud jste již ode mě četli nějaký text zaměřený na fotoaparát, víte, že jsem velkým fanouškem makro snímků. Honor pro mně podobné nabízí režim Super makro, který přesně nabízí, co splňuje. Fotit doporučuji ideálně z nějakých 3–4 centimetrů, obraz je pak dobře ostrý a makro pečlivě vykreslené.

Na závěr jsem si připravil opravdovou libůstku. Honor, jako již dlouhé rok, nabízí funkci nálepek – na fotografii si coby vodoznak můžete přilepit datum, čas nebo třeba počasí. Sice to není nic, co by nedokázaly zastat sociální sítě, ale proč ne. K dispozici je také obsáhlý režim zkrášlení, o jehož kvalitách si nedovoluji rozhodovat, protože jsem fotil sám sebe.