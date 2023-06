Vyzkoušeli jsme Motorolu Razr 40 Ultra: nejstylovější véčko současnosti?

Nejnovější Motorola Razr vyčnívá obrovským vnějším displejem

Výrobce překvapivě nasadil loňský čipset a pouze jedinou paměťovou variantu

Telefon v Česku koupíte za 28 999 Kč, dostupný je ve třech barvách

Legendární véčkový smartphone Motorola Razr přichází v nové generaci, letos dokonce ve dvou různých variantách. Aby výrobce nadále nemusel odlišovat jednotlivé generace letopočty, rozhodl se sjednotit číslování s řadou Motorola Edge. Letošní „žiletky“ se tak jmenují Motorola Razr 40 a 40 Ultra, v tomto článku se podíváme na vybavenější variantu. Tu jsme již měli možnost krátce vyzkoušet a musíme uznat, že ve výrazné rudé variantě telefon vypadá neskutečně dobře. Pro konzervativnější uživatele jsou k dispozici i střídmější barevné varianty.

Obří vnější displej se třemi otvory

Motorola Razr 40 Ultra po designové stránce částečně navazuje na loňský model. Musíme tak oželet ikonickou bradičku pod displejem, na druhou stranu vnitřní zobrazovač je díky tomu větší, a navíc se telefon lépe ovládá na šířku, například při hraní her. Motorola navíc provedla mezigenerační zeštíhlovací kúru – v otevřeném stavu má telefon v pase pouze 6,99 mm, v zavřeném 15,1 mm. Hmotnost činí příjemných 188 gramů a potěší i zvýšená odolnost, byť pouze základní IP52. Ta slibuje částečnou odolnost vůči vniknutí prachu & ochranu proti kapající vodě. V ruce se telefon drží velmi dobře a díky vyváženému těžišti nemá tendence přepadávat.

Největší konkurenční výhodou nového Razru je bezesporu vnější displej. V této disciplíně Motorola dlouhodobě poráží konkurenční Galaxy Z Flip od Samsungu, a letos utíká ještě o značný krok dále. Venkovní zobrazovač prakticky zabírá celou vnější plochu víka, výjimku tvoří proužek v oblasti kloubu, a tři otvory, v nichž se ukrývají čočky fotoaparátu a LED blesk.

Motorola na záda nasadila pOLED panel s úhlopříčkou 3,6″, rozlišením 1066 × 1056 pixelů a vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz. Na vnějším displeji lze dělat prakticky vše jako na vnitřním – vyřizovat notifikace, odpovídat na příchozí zprávy, spouštět navigaci, otvírat webové stránky, odepisovat na zprávy a dokonce i hrát hry. Samozřejmostí je pak využití displeje jako hledáčku při focení portrétů.

Pokud by se vám práce na vnější obrazovce zdála nepohodlná, lze plynule rozdělanou práci přesunout na vnitřní displej. Ten je rovněž typu pOLED a pyšní se úhlopříčkou 6,9″, Full HD+ rozlišením na poměru stran 22:9 a podporou HDR+ obsahu. Kloub umožňuje displej aretovat do libovolné polohy. Určitě vás zajímá, jak moc viditelný je přehyb. Mrkněte se do galerie níže – ve srovnání s Galaxy Z Flip 4 je mnohem méně nápadný, ale pokud se na něj budete soustředit, samozřejmě si jej všimnete. Na druhou stranu, stejně jako u všech jiných zařízení s ohebným displejem, i tady platí, že při běžném používání tento prvek vůbec nevnímáte.

Nahoře uprostřed displeje je umístěn otvor pro 32Mpx selfie kamerku, zbytek fotovýbavy najdeme v otvorech vnějšího zobrazovače. Tvoří jej následující dva fotoaparáty:

12Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.5

13Mpx širokoúhlý/makro se světelností f/2.2

Oba fotoaparáty si poradí s natáčením videa v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu.

Hardwarové parametry Motorola Razr (2022) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 167 × 79,8 × 7,6 mm (rozevřený), 86,4 × 79,8 × 17 mm (zavřený), hmotnost: 200 g, zvýšená odolnost: IP52 Displej, konektivita a baterie 6,7", P-OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 1/1.55", 2.0µm, PDAF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 121˚, 1.12µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.5, 0.7μm, Full HD video, auto-HDR Kompletní specifikace

Stejný čipset jako loni

Poměrně kontroverzní rozhodnutí učinila Motorola v oblasti čipsetu, nasadila totiž Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, který poháněl loňskou generaci. Ne, že by se jednalo o špatné řešení – nabízí hromadu výkonu a podporuje všechny myslitelné moderní technologie, v konkurenci s blížícím se Samsungem Z Flip 5 ale bude lehce pozadu.

To samé platí i o kapacitě úložiště – Razr 40 Ultra je v nabídce pouze v konfiguraci 8/256 GB, korejská konkurence přitom umí dvojnásobek. Na podporu paměťových karet přitom musíme zapomenout, stejně tak i na tradiční sluchátkový port. Jediným fyzickým portem je USB-C, které poslouží k dobíjení 3800mAh akumulátoru. Maximální nabíjecí výkon činí 33 wattů, nechybí ani podpora bezdrátového nabíjení.

V bezdrátových sítích nový Razr kompromisy nedělá – máme zde podporu 5G (nanoSIM + eSIM), Wi-Fi 6e, NFC a Bluetooth 5.2. Nechybí ani stereoreproduktory s certifikací Dolby Atmos a čtečka otisků prstů – tu najdeme v zamykacím tlačítku. Operačním systémem je Android 13 obsahující několik specialit od Motoroly, tou největší je bezesporu podpora počítačového režimu Ready For. Véčka od Samsungu obdobný režim DeX nepodporují, jako první by se měl dočkat letošní model Galaxy Z Flip 5.

Cena a dostupnost

Motorola Razr 40 Ultra bude dostupná ve třech barevných variantách – černé, stříbrné a červeno-růžové, která naživo vypadá velmi atraktivně. Cena pro český trh je stanovena na 28 999 korun. U Mobil Pohotovosti máte při koupi telefonu možnost využít speciální výkupní bonus ve výši 4 000 Kč při prodeji starého zařízení. Díky tomu vás novinka vyjde na necelých 25 tisíc Kč.

V případě, že dáte na výkup starší telefon, tablet nebo chytré hodiny, můžete také využít službu Koupíš, Prodáš, Splácíš, kdy za nový Razr 40 Ultra splácíte po dobu 26 měsíců po 600 korunách (cena při výkupu předchozího Razru).