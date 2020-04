Recenze Huawei P40 Pro: smartphone bez hranic, a přesto s omezením

Huawei minulý týden oficiálně představil tři nové smartphony modelové řady P40. Ta byla odhalena o něco později, než bývá zvykem, za což do značné míry může odstavení čínského trhu kvůli pandemii nemoci COVID-19. Nám do redakce jako první dorazil vlajkový smartphone P40 Pro, který bude na českém trhu dostupný od 6. dubna společně se základním modelem P40. Třetí novinka, prémiový Huawei P40 Pro Plus, se u nás oficiálně prodávat nebude.

Huawei P40 Pro má skvělou výbavu i atraktivní design

Fotí skvěle. Hlavní fotoaparát se pyšní rozlišením 50 megapixelů

Největší zápory? Vysoká cena a absence Google služeb (obchod Play, Google Pay…)

Při pohledu na hardwarové parametry Huawei P40 Pro je jasné, že se jedná o super smartphone bez kompromisů. Nicméně si ale s sebou nese jisté omezení, protože ani on se nevyhnul obchodní válce mezi USA a Čínou. Proto se v něm nachází operační systém Android 10 s tradičním prostředím EMUI 10, avšak bez přítomnosti Google služeb, místo kterých novinka nabídne balíček Huawei Mobile Services (HMS).

P40 Pro zaujme velkým displejem s minimálními rámečky, který je mírně zakřivený na všech čtyřech stranách. Uvítáte i pokročilé odemykání obličejem nebo bleskurychlou čtečkou otisků prstů v displeji. Těšit se můžete i na velmi vysoký výkon, špičkové zadní fotoaparáty, dlouhou výdrž na baterii nebo na super rychlé drátové i bezdrátové nabíjení.

Videorecenze Huawei P40 Pro

Smartphone Huawei P40 Pro se u nás bude prodávat v černé, ledově bílé a stříbrné barvě. Doporučená koncová cena byla stanovena na 25 999 Kč včetně DPH. Jaké další vlastnosti smartphone nabízí a jaký na nás udělal dojem? Vyplatí se jeho nákup navzdory chybějícímu obchodu Google Play? Dá se vyžít bez služeb Google a existují nějaká řešení, jak nainstalovat oblíbené aplikace? To a mnohem víc se dozvíte v naší podrobné recenzi.

Obsah balení: pouzdro i rychlonabíječka

Prodejní balení nabízí vše potřebné. V krabičce se nachází samotný telefon, tlustší metr dlouhý USB-C kabel pro nabíjení či přenos dat, spona pro vyjmutí slotu, průhledný gumový obal, pecková sluchátka s USB-C koncovkou a pochválit musím za přibalený 40W napájecí adaptér.

K nákupu navíc získáte VIP servis, který zahrnuje vytvoření Huawei ID, přenesení dat ze starého telefonu, ukázku instalace aplikací z AppGallery a 50GB prostor na cloudovém úložišti Huawei po dobu 1 roku. Huawei navíc k nákupu přibalí bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds 3 jako dárek.

Povedený design a skvělé zpracování

Huawei P40 Pro se po vzhledové stránce velice povedl, ačkoliv se nabízí dodat, že takový Mate 30 Pro je svým designem více originální. Ale i zde se Huawei do jisté míry nebál experimentovat a já ho za to chválím. Přední straně dominuje velký displej a čeho si jistě ihned každý všimne, že výrobce se snažil zmenšit rámečky na minimum.

Bohužel, na oficiálních produktových obrázcích to vypadá, že P40 Pro nemá rámečky téměř žádné, ale není tomu tak (mrkněte se na snímek níže). Huawei se také chlubí, že se jedná o vůbec první displej, který je zakřivený na všech čtyřech stranách. Ale i zde je drobný klam, protože zahnutí na horní a spodní straně takřka nepoznáte, je opravdu hodně decentní.

P40 Pro musím pochválit za prakticky symetrické rámečky, ten nahoře má jen 1,71 mm, ten spodní je nepatrně tlustší. Jedinou vadou na kráse tak zůstává oválný výřez v displeji, který je dost velký, protože se v něm nachází hned dvě kamerky, infračervený snímač a další potřebné senzory.

Elegantní záda s vystupujícím fotoaparátem

Huawei se při návrhu zad příliš nezapotil. Zadní strana je opět skleněná (Gorilla Glass 6) a jejím dominantním prvek je poměrně velký obdélníkový fotoaparát. Fotomodul ukrývá opravdu velkolepou soustavu fotoaparátů, ale o ní až v samém závěru recenze.

Bohužel fotomodul výrazně vystupuje nad povrch, ale naštěstí je kryt kovovým rámečkem a odolným krycím sklem. Nicméně při položení na stůl, nebo na jiný rovný povrch, se při používání nepříjemně naklání a to při přitlačení na displej od poloviny nahoru.

Záda jsou po delších stranách příjemně zaobleny, což dopomáhá k lepšímu úchytu a dobré ergonomii. Zrcadlová zadní strana je opravdovým skvostem, do té doby, než se umaže otisky, což jde opravdu snadno. Menším mínusem je také hladký povrch, takže vám lehce může telefon vypadnout z ruky.

Tři barevné varianty a odolnost IP68

Rám telefonu je vyroben z hliníku a působí velice pevně, tuze a zároveň prémiově. Vespodu se nachází slot na karty, konkrétně do něj můžete vložit až dvě nanoSIM nebo jednu nanoSIM a paměťovou kartu ne úplně běžného formátu NM Card, což bohužel znamená, že klasickou microSD kartu do telefonu nevložíte.

Vespodu se dále nachází zdířka USB-C a hlasitý reproduktor, který hraje překvapivě dobře, ale škoda, že telefon nenabízí stereo reproduktory. Na pravém boku telefonu je umístěno výrazné tlačítko Power a dvoutlačítko pro ovládání hlasitosti. Na horní straně potěší přítomnost infraportu pro ovládání domácí elektroniky.

Rozměry telefonu činí 158,2 x 72,6 x 8,95 mm. Tloušťka platí pro tělo, v místě fotoaparátu je tloušťka přes 11 mm. Hmotnost se zastavila na 209 gramech, což je stálé přijatelné, ale na druhou stranu to není málo a při přenášení v kapse o telefonu budete vědět. Přesto se v ruce drží velmi dobře a ergonomie je příkladná.

Potěší také stupeň krytí IP68, díky kterému je telefon kompletně voděodolný (do 1,5 m po dobu 30 minut) a prachuvzdorný. Co potěší méně jsou jen tři dostupné varianty. Zájemci mohou vybírat mezi námi testovanou černou barvou, ledově bílou, která má nádherný gradientní přechod, a mezi stříbrnou, která naopak zaujme svým metalickým nádechem.

Displej „bez hranic“ vás ohromí

Huawei P40 Pro nabízí naprosto skvělý displej. Jeho úhlopříčka je 6,58 palců a poměr stran je velmi atypických 19,8:9. Rozlišení Full HD+ (2640 x 1200 pixelů) je více než dostatečné (jemnost 441 pixelů na palec). Flex OLED panel je kryt odolným sklem Gorilla Glass 6 a zabírá úctyhodných 91,6 % přední plochy. Takový Mate 30 Pro má sice displej více do krajů, ale i tak vás tento displej dostane.

Huawei tento panel nazývá „Quad-curve Overflow display“, což dává tušit, že je zahnutý přes všechny čtyři hrany. Avšak zahnutí po stranách není nijak výrazné, zejména pak horní a spodní okraje displeje nejsou zakřivené takřka vůbec. Panel disponuje obnovovací frekvencí 90 Hz, což přináší plynulejší animace, ale pro úsporu energie lze zvolit i standardní frekvenci 60 Hz.

Displej podporuje HDR10 a nabízí 100% pokrytí gamutu DCI-P3. Displej je naprosto perfektní a nemám nic, co bych mu vytkl. Nabízí syté barvy, výborné pozorovací úhly i skvělou čitelnost za jakýkoliv podmínek. Využít můžete i Always On displej k neustálému zobrazení informací a nechybí ani automatická regulace jasu nebo čtecí režim (filtr modrého světla).

Čtečka otisků prstů v displeji a odemykání obličejem

Telefon lze probudit dvojím poklepáním na displej a uvítáte i možnost si přizpůsobit teplotu barev a režim displeje. Symetrické rámečky narušuje výřez v displeji, který lze softwarově schovat. Redukci rámečků odnesl sluchátkový reproduktor, na místo něj telefon disponuje funkcí Acoustic Display, kdy zvuk vychází přímo ze samotného displeje. V reálu není kvalita zvuku během telefonního hovoru nijak degradována.

Na přední straně ještě našla své místo čtečka otisků prstů, která je integrována přímo v displeji. Optický snímač je perfektně umístěný. Čtečka je rychlejší a přesnější než u minulé generace, protože dokáže absorbovat až o 50 % více světla. Navíc na displej nemusíte nijak tlačit, akorát plocha není příliš velká, takže se na ní musíte přesně trefit. Přesto tato čtečka patří k nejlepším.

Vhod přijde i pokročilé 3D odemykání obličejem, které je pohodlné a velmi rychlé. Rozpoznání funguje při jakémkoliv natočení telefonu, například v režimu naležato. Spolehlivě a rychle funguje i za horší světelných podmínek ve tmě, protože je využíván infračervený senzor.

Hardwarová výbava na nejvyšší úrovni

Huawei P40 Pro pohání lehce inovovaný osmijádrový procesor Kirin 990 5G (2x 2,86 GHz Cortex-A76, 2x 2,36 GHz Cortex-A76 a 4x 1,95 GHz Cortex-A55), který je vyráběn 7nm procesem. Grafické operace má na starosti 16jádrový čip Mali G76. Chlazení je řešeno grafenovým filmem v kombinaci s ultratenkou parní komorou.

V testu bechmarku AnTuTu (verze 8.3.0) smartphone dosáhl na 466 tisíc bodů. Výkon telefonu je tak na špičkové úrovni a reakce systému byly při používání vždy perfektní. Telefon disponuje 8GB operační pamětí a 256GB úložištěm.

Hardwarové parametry Huawei P40 Pro Systém: Android 10 Rozměry: 158,2 x 72,6 x 8,95 mm , Hmotnost: 203 gramů Čipset: HiSilicon Kirin 990, octa-core RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,58", Full HD+, 1200 × 2640 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, f/1.9, Sony IMX686, OIS, certifikace Leica Druhý fotoaparát: 40 Mpx, f/1.8, 18 mm, 1/1.54", PDAF, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/3.4, PDAF, OIS, 5x optický zoom, teleobjektiv , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.2, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4200mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Paměť lze rozšířit paměťovou kartou vlastního formátu Nano Memory Card 2. generace, která však ubere možnost vložit do telefonu dvě fyzické SIM. Východiskem z této situace však může být podpora eSIM. Ve výbavě nechybí 5G, LTE, GPS, Wi-Fi 6, nejnovější Bluetooth 5.1, NFC a přítomný je i infračervený port pro ovládání domácí elektroniky. Vzhledem k absenci Google služeb NFC bohužel nevyužijete pro bezkontaktní placení skrze Google Pay.

Dlouhá výdrž baterie a super rychlé nabíjení

Uvnitř zařízení se ukrývá akumulátor s poměrně vysokou kapacitou 4 200 mAh. Díky němuž telefon zvládá i při náročnějším používání jeden den na jedno nabití. Při běžném provozu se dostanete na výdrž okolo jednoho a půl až dvou dnů. Správa napájení nabízí režim výkonu, základní úsporný režim nebo ultra úsporný režim.

Telefon také podporuje super rychlé 40W nabíjení, díky čemuž telefon za 25 minut dobijete na 65 % kapacity, do plna pak za pouhých 55 minut, což je skvělý výsledek. Smartphone můžete dobíjet i bezdrátově výkonem až 27 Wattů. Nechybí ani 27W bezdrátové reverzní dobíjení pro nabíjení chytré elektroniky, které je 3x rychlejší než u předchozí generace.

Achillova pata: Android 10 bez Google služeb

Dnes to není jen o špičkovém hardwaru, ale zákazník potřebuje i kvalitní software a služby, které mu usnadňují každodenní používání. A právě to je zatím kamenem úrazu všech novinek od Huawei. V telefonu se nachází operační systém Android 10, avšak pouze open-source větev Androidu (AOSP), která je o veškeré služby Google (včetně obchodu Play) ochuzena. Nad systémem běží tradiční prostředí EMUI 10.1.

Je možné, že se v budoucnu situace změní a Huawei dostane od USA výjimku, ale do té doby musí jako náhradu používat vlastní balíček HMS (Huawei Mobile Services) a obchod AppGallery. A i když do něj nové aplikace přibývají každý den, stále tam většina těch nejpopulárnějších chybí. Sami jsme měli možnost AppGallery používat a aplikací je v něm poskromnu.

V praxi to znamená, že naprosto chybí základní aplikace jako Facebook, Messenger, WhatsApp nebo Instagram, přičemž k dispozici nejsou ani alternativy, ale časem by se to mělo změnit. Překvapivě můžete využít Viber, předpověď počasí Windy, Booking.com, Tik Tok, Snapchat a OfficeSuite. Nechybí ani české appky v čele s Televizí Seznam, MALL.TV, Mobilní bankou od KB a Pohádkami.

Prostředí s mnoha funkcemi

Mezi funkcemi nechybí tmavý režim, Digitální zůstatek (pro sledování doby strávené na obrazovce) nové magazínové rozhraní či barevný AlwaysOn displej. Funkce HiTouch vám pomocí přiložení dvou prstů na obrázku řekne, o co to je a kde to můžete koupit. Vhod přijde i režim pro ovládání jedné ruky.

Novinka dokonce disponuje funkcí Smart Rotate, která chytře otáčí obraz podle toho, z jakého směru se zrovna díváte na displej. P40 Pro po vzoru Mate 30 Pro nabízí i pokročilá vzdušná gesta. Stačí před obrazovkou ve vzdálenosti 20-40 cm provést jednoduché gesto rukou pro pořízení snímku obrazovky nebo pro posun na stránce. Funkce funguje velmi dobře.

Funkce Prostředky rozšíření vám umožní měřit rozměry objektů a vzdálenosti v prostoru. Poťukáním klouby na displej se dá pořídit snímek obrazovky, zaznamenat obrazovku nebo ji rozdělit. Potěší i funkce, která brání proti nechtěným dotykům, například v kapse, nebo naopak zvýšená citlivost displeje pro ovládání v rukavicích.

Google služby zatím nenainstalujete

Ačkoliv oblíbené aplikace oficiálně nenainstalujete, řešení této situace naštěstí existuje. Drtivou většinu aplikací si můžete stáhnout ve formě apk balíčků z internetu a bez potíží je do telefonu nainstalovat. Kromě služeb Googlu, ty se zatím na modelu P40 Pro nepodařilo rozchodit. Možností, jak dostat oblíbené aplikace do telefonu je několik.

Z webu lze do telefonu stáhnou apk balíčky vašich oblíbených aplikací. Po stažení stačí povolit instalaci balíčků z cizích zdrojů a ignorovat varování, které vám systém bude ukazovat. Mě se ale nejvíce osvědčila varianta s pomocí APKPure, tedy jakéhosi „alternativního“ Obchodu Play, ve kterém najdete vše potřebné.

Využít ale můžete i Amazon Appstore, který ale nabízí všechny aplikace, tedy například Twitter v něm nenajdete. Nakonec jsem měl v telefonu nainstalované skoro všechny aplikace, které normálně používám. Akorát aplikace přímo od Googlu jsem musel oželet. Jak jsem zmínil výše, ani bezkontaktní platby si tady neužijete. YouTube a Gmail jsem používal v internetové verzi a za dobu testování mi to nijak nevadilo.

Fotoaparát(y) opět míří na vrchol

Jedním z největších lákadel Huawei P40 Pro je jednoznačně fotoaparát. Celkem se na zadní straně nachází čtyři fotoaparáty:

Hlavní má vysoké rozlišení 50 Mpx, světelnost f/1.9, ohniskovou vzdálenost 23 mm, optickou stabilizaci obrazu, fázový autofokus a velký 1/1,28palcový senzor

12Mpx teleobjektiv se světelností f/3.4, pětinásobným optickým přiblížením (ohnisková vzdálenost 125 mm), fázovým autofokusem a OIS

40Mpx ultra-širokoúhlý snímač se světelností f/1.8, velikostí čipu 1/1,54 palce a s fázovým ostřením

Hloubková 3D TOF kamerka

Hlavní fotoaparát Sony IMX686 využívá zcela nový Ultra Vision senzor s RYYB filtrem. U RYYB mřížky jsou zelené sub-pixely nahrazeny žlutými. Díky tomu je senzor schopný zachytit až o 40 % více světla, než je tomu v případě RGGB filtru. O optiku fotoaparátů se tradičně postarala firma Leica.

Přední selfie kamerka dostala vysoké 32Mpx rozlišení (f/2.2). Druhou do počtu je opět ToF kamerka, která i zde pomáhá rychlejšímu ostření a vytváření efektu rozmazaného pozadí. Stejně jako zadní fotoaparát nabízí vylepšení pomocí umělé inteligence, HDR, portrétní režim, a navíc několik filtrů a vylepšení tváře.

Opravdu si zaslouží první místo v DxOMark?

Huawei P40 Pro se v žebříčku DxOMark aktuálně nachází na prvním místě. Telefon si v testu vysloužil výsledné skóre 128 bodů. To je o 4 více než dosavadní král žebříčku – Oppo Find X2 Pro. Za fotografie dostal Huawei 140 bodů, za video pak 105. Obě tyto hodnoty jsou novými rekordy testu DxOMark. O vypovídající hodnotě však pochybuji.

Huawei sází na spojování informací ze 4 sousedních pixelů. Výsledkem jsou pak 12,5Mpx fotografie (4096 x 3072 px). Fotografovat lze ale i plném 50Mpx rozlišení. Huawei P40 Pro je mimochodem schopný fotit až s ISO 409 600.

Autofokus zajišťuje technologie Octa Phase Detecton, kdy se do ostření zapojuje 100 % pixelů. Obraz zpracovává nový engine XD Fusion Engine zapojující do hry umělou inteligenci pro zlepšení reprodukce detailů za všech světelných podmínek.

Softwarové hrátky a režimy fotoaparátu

Pokročilé softwarové algoritmy Huawei využívá u celé řady postprodukčních funkcí. Například i pro umazávání nežádoucích osob z fotografie, přičemž maximálně software zvládne „odstranit“ dvě osoby v záběru. A samozřejmě k tomu musí být vhodná i scéna – rozhodně nepočítejte s tím, že na snímku, kde budete mít 30 lidí, si dva odstraníte.

Myšleno je to spíše tak, že když si třeba budete fotit selfie a do záběru vám vstoupí dvě osoby, měl by je software být schopný vyretušovat. Softwarová vylepšení využijete také k eliminaci odlesků a stínů. V aplikaci pro fotografování nechybí rychlé přepínače pro volbu fotoaparátu, noční režim nebo clona.

Špičkové fotografie za jakýchkoliv světelných podmínek

Kvalita fotografií je perfektní, zejména pak makro snímky. Hlavní snímač díky velkému čipu umí krásně a přirozeně rozmazat pozadí. Telefon exceluje schopností zachytiti velké množství detailů s minimem šumu.

Pochválit musím i za rychlost ostření, ta je prvotřídní a není tak problém zachytit jedoucí auto nebo tekoucí vodu. Fotky nabízí velmi dobrou ostrost, akorát mám menší výtku k dynamickému rozsahu, který by mohl být určitě lepší.

Ve srovnání s realitou mají snímky o poznání mdlejší barvy a rozhodně by neškodilo, kdyby barevná saturace byla výraznější. Částečně tomu může pomoci, pokud zapnete optimalizátor scény, nicméně pokud budete fotit bez něj (jako převážně já), dostanete obdobné výsledky.

Další funkcí je portrétní režim, který obstarává kýžený bokeh efekt. Využít jej můžete bohužel jen pro fotografování osob. Pro fotografování jiných předmětů slouží funkce clona. V obou případech se jedná o softwarový efekt, který využívá dat z 3D TOF snímače.

U obou funkcí lze použít i dvojnásobné a trojnásobné přiblížení. Kvalita fotografií je vcelku dobrá, ale díky velkému čipu snadno dosáhnete rozostřeného pozadí i bez speciálního režimu.

Širokoúhlé fotografie a možnosti přiblížení

Do přibližování scény Huawei zapojuje všechny čtyři snímače včetně periskopické 12Mpx kamery, výsledkem mají být až 50× přiblížené obrázky, nicméně na rovinu říkám, že výsledky nejsou nijak ucházející. Výše než za 10x hybridní zoom už bych raději nechodil.

V aplikaci jsou šikovně dostupné přepínače pro výběr jakéhokoliv fotoaparátu. Pochválit musím zejména kvality teleobjektivu s 5x optickým přiblížením, který dokáže pořídit kvalitní snímky za každé situace. Dostupné je i tlačítko pro hybridní desetinásobné přiblížení, které nabízí také slušné snímky.

Širokoúhlý snímač je vhodný pro zachycení krajiny, budov nebo větší skupiny lidí. Akorát yyto snímky jsou v jiném poměru namísto 3:2. Díky vysokému rozlišení a prediktivnímu automatickém ostření jsou širokoúhlé záběry vcelku detailní. Trochu mě překvapilo rozdílné podání barev oproti hlavnímu fotoaparátu. Několikrát se mi totiž stalo, že „širokáč“ dokázal barvy zachytit lépe.

Noční režim a focení v horším světle

Za nedostatečných světelných podmínek v budově nebo za šera jsou fotografie stále dost ostré, detailní a bez digitálního šumu, za což může především velký čip a pokročilý algoritmus na odstranění šumu. Za tmy se u snímků začíná vyskytovat horší ostrost, ale snímky si stále zachovávají dobrou úroveň šumu. Fotky jsou tak akorát prosvětlené a obecně se jedná o velmi slušný výsledek.

Smartphony společnosti Huawei byly těmi, které jako první naservírovaly pokročilý noční režim. Vše před dvěma lety odstartoval Huawei P20 Pro, protože právě ten přišel s nočním režimem a výsledky v té době byly dechberoucí. Ani P30 Pro či Mate 30 Pro při nočním focení nijak nestrádaly, a jinak tomu samozřejmě není ani u letošní vlajkové lodi.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Noční režim velmi dobře stabilizuje světlo, zvýrazní obrysy a vytáhne kontury, takže fotografie působí o něco lépe. I když nejsou snímky o moc světlejší, jsou lépe prosvětlena tmavá místa. V některých situacích ale noční režim není lepší jak automatika. Určitě potěší, že noční režim lze použít u všech fotoaparátů.

Záznam stabilizovaného videa i při 4K se 60 fps

Huawei Mate 40 Pro zvládne nahrávat video maximálně ve 4K rozlišení při 60 fps, a to s využitím optické i elektronické stabilizace obrazu, a to nejen pro hlavní objektiv, ale i pro teleobjektiv. V případě záznamu skrze širokáč se nabízí elektronická stabilizace.

Když si vedle sebe porovnám 4K video s 30 a 60 fps, je u nejvyšší snímkovací frekvence patrná horší ostrost než v případě 30 fps. Zajímavé je, že u Full HD videa se nic takového při změně z 60 na 30 fps nic takového neděje.

Překvapivě dobrá je kvalita záznamu ze širokoúhlého objektivu, i když i zde je u 4K/60 fps potřeba počítat s horšími detaily. U obou rozlišení je rovněž patrná drobná změna barev při přepnutí snímkovací frekvence.

Pro natáčení můžete použít všechny fotoaparáty (teleobjektiv jen při 30 fps), bohužel ale mezi nimi nelze přepínat během natáčení. Při natáčení lze pohybovat pouze posuvníkem.

Audio zoom a super slow-motion při 7680 fps

Novinkou je funkce Audio zoom, která při přibližování obrazu „přitahuje“ i zvuk. Pokud by vám to nevyhovovalo, lze ji v nastavení vypnout. O záznam zvuku se v tomto případě starají celkem tři mikrofony. Z modelu Mate 30 Pro zůstala zachována možnost natáčet super zpomalené záběry se snímkovací frekvencí 7 680 fps, což odpovídá 256x zpomalení.

Kvalita videí z hlavního fotoaparátu je velmi dobrá, ale osobně musím říct, že o něco lepších video záběrů jsem dosáhl s S20 Ultra, Note 10+, OnePlus 7 Pro nebo s iPhonem 11 Pro Max. I přesto jsou video záběry opravdu dobré a vyzdvihnout musím slušné ostření a rychlé přeostřování.

Závěrečné hodnocení

Podobná slova jsem volil i u recenze Mate 30 Pro a zde se bohužel musím opakovat – z Huawei P40 Pro mám tak trochu rozporuplné pocity. Jde totiž bezpochyby o špičkově vybavený smartphone, kterému snad po hardwarové stránce nic nechybí. Avšak nemůžu se zbavit té nepříjemné zkušenosti se systémem Android bez Google služeb. Jde o nepřekročitelný kámen, který povedenému telefonu zlomil vaz. I přesto, že jsem si dokázal nainstaloval vše potřebné, takto by to nemělo vypadat.

Smartphone je zkrátka neúplný a třeba na bezkontaktní platby skrze Google Pay můžete rovnou zapomenout. Moc mě to mrzí, že měla i řada P40 takovou smůlu a podporu od Googlu nedostala. Musím pochválit povedený design a kvalitu zpracování. Akorát vystupující fotomodul je daní za soustavu fotoaparátů. Příjemně mě překvapila i výdrž baterie a perfektní je super rychlé drátové a rychlé bezdrátové dobíjení.

Displej je perfektní a nemám k němu žádné výhrady. Čtečka otisků prstů je vhodně umístěna a je bleskurychlá. Pohodlné a bezpečné odemykání zabezpečuje i 3D Face Unlock. Osobně mi nevadí ani výřez v displeji, akorát je škoda, že telefon nedisponuje stereo reproduktory. Hardwarová výbava je na té nejvyšší úrovni a výkonu má telefon na rozdávání.

Bez Google služeb nemá budoucnost

Někomu může vadit chybějící 3,5mm audio výstup nebo klasický slot pro microSD kartu. O fotoaparátu toho bylo napsáno již dost, ale abych to nějak shrnul. Hlavní fotoaparát pořizuje kvalitní fotografie za jakýchkoliv podmínek a celá soustava fotoaparátů podává velmi dobré výkony. Celkově se P40 Pro bezesporu řadí k nejlépe fotícím smartphonům na trhu, ale na úplně nejvyšší příčku bych to neviděl, protože i video dosahuje o něco horších výsledků.

Operační systém je rychlý a nadstavba EMUI 10 hodně povedená. Prostředí nabízí mnoho funkcí a užitečných nástrojů navíc. Pro drtivou většinu spotřebitelů je absence služeb Google velká stopka, ačkoliv to pro „vynalézavé“ uživatele nemusí být zásadním problémem. Pro neúplný smartphone je cena 25 999 Kč hodně sebevědomá a vzhledem k chybějící podpoře Googlu pro uživatele příliš atraktivní nebude.

A v dnešní době už to rozhodně není jen o špičkovém „železe“. Zákazník je podstatně náročnější a potřebuje i kvalitní software/služby, které mu usnadňují každodenní používání, a právě to je zatím Achillovou patou všech novinek společnosti Huawei.

Pro Huawei je stále trhem číslo jedna Čína, ale v Evropě absenci Google služeb odnesou jen a pouze uživatelé, kteří se tak musejí poohlédnout po jiném super smartphonu. Mezi největší konkurenty patří starší bratříček Huawei P30 Pro, který podporu Googlu má. Mezi konkurenci patří i nový Samsung Galaxy S20+, potažmo S20 Ultra. Velkým hráčem na trhu bude jistě Xiaomi Mi 10 Pro, respektive OnePlus 8 Pro.