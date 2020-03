Oppo Find X2 Pro: otestovali jsme krále DxOMarku. Nabijete jej za 38 minut

Do redakce se nám dostal jeden velmi exkluzivní smartphone – Oppo Find X2 Pro 5G, který nabízí nejen špičkovou hardwarovou výbavu, ale také povedenou soustavu fotoaparátů, díky které aktuálně drží první místo v žebříčku DxOMark. Osobně tuto metodiku za až tak směrodatnou neberu, nicméně už při pohledu na hardwarové parametry je jasné, že tenhle telefon není žádné ořezávátko.

Je libo kůži nebo keramiku?

Oppo Find X2 Pro díky výrazným barevným variantám zaujme na první pohled. Rozhodně se ale nejedná o žádného drobečka, o čemž svědčí i přítomnost 6,7″ displeje, naštěstí s velmi tenkými rámečky. I tak má ale na výšku 165 mm. Tloušťka a hmotnost se nepatrně liší podle provedení zadní strany – v nabídce je jak verze z keramiky (8,8mm a 217 gramů) nebo kůže (9,5mm a 200 gramů), kterou jsem měl k dispozici já.

I když je to pořádně velký kus železa, překvapila mě velmi dobrá ergonomie. V ruce se telefon i přes své rozměry a hmotnost drží velmi dobře a je správně vyvážený. Pocitově se mi držel a používal lépe než Samsung Galaxy S20 Ultra, který je nyní mým hlavním telefonem. Podíl na dobrém úchopu měla i kůže na zádech, která telefonu zároveň dodává určitý pocit exkluzivity. Třešničkou na dortu je odolnost vůči vniknutí vody (IP68).

Soustava fotoaparátů mírně vystupuje nad zadní část, ale při používání to ničemu nevadí. Prostor, který fotomoduly zabírají, je výrazně menší než u Huawei P40 Pro či již zmíněného Galaxy S20 Ultra. Líbí se mi také zlatě nabarvený kovový rámeček. Otvor pro vložení nanoSIM karty se nachází ve spodní hraně.

Je škoda, že Oppo Find X2 Pro nedisponuje prostorem na vložení druhé SIM karty. Naopak absence microSD slotu vzhledem k obří interní paměti ničemu nevadí. Velmi slušný zvuk zajišťuje dvojice stereo reproduktorů s certifikací Dolby Atmos.

Špičkový displej na 120Hz

Většinu přední plochy zabírá již zmíněný 6,7palcový UltraVision AMOLED panel s Quad HD+ rozlišením (1440 x 3 168 px) a obnovovací frekvencí 120 Hz. Rozlišení kvůli úspoře energie doporučuji snížit na Full HD+, nicméně pokud z nějakého důvodu chcete používat maximální Quad HD+, určitě vás potěší, že 120Hz lze aplikovat i na něj (narozdíl od S20 Ultra, kde je tahle obnovovací frekvence k dispozici jen pro Full HD+). Zajímavá je i 240Hz vzorkovací frekvence dotykové vrstvy.

Za výrobou zobrazovacího panelu stojí Samsung. Oppo se chlubí přesnou kalibrací barev a maximálním jasem až 1 200 nitů. Zobrazovač je po stranách zakřivený a kryje jej sklo Gorilla Glass 6. Do displeje je integrovaná velmi rychlá čtečka otisků prstů, v otvoru pak najdeme selfie kamerku s rozlišením 32 megapixelů. Displej u Find X2 Pro patří jednoznačně k tomu nejlepšímu, co můžete u dnešních smartphonů nalézt.

Hnacím motorem Oppo Find X2 Pro je nejnovější čipset Snapdragon 865 doplněný o 12 GB RAM typu LPDDR5 a 512GB interní úložiště typu UFS 3.0 (teď už chápete, proč paměťové karty opravdu nejsou potřeba).

Hardwarové parametry Oppo Find X2 Pro Systém: Android 10 Rozměry: 165,2 x 74,4 x 8,8 - 9,5 mm (podle verze) , Hmotnost: 207 - 217 gramů (podle verze) Čipset: Qualcomm Snapdragon 865, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,8 GHz Kryo 585 RAM: 12 GB , Interní paměť: 512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,7", Quad HD+, 1440 x 3168 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.7, 25 mm, 1/1.43", 1.12µm, PDAF, laserový AF, OIS Druhý fotoaparát: 13 Mpx, f/3.0, 129 mm, 1/3.4", 1.0µm, 5x optický zoom, PDAF, laserový AF, OIS, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 48 Mpx, f/2.2, 17 mm, 1/2.0", 0.8µm, širokoúhlý , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.4, HDR, Full HD video Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4260 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Slušná výdrž i super rychle nabíjení

Někomu může vadit absence 3,5mm výstupu pro připojení sluchátek a chybějící bezdrátové nabíjení; oboje lze zastoupit USB-C konektorem, který primárně slouží k dobíjení vestavěné 4 260mAh baterie. Ta je tvořena dvěma články, přičemž maximální dobíjecí výkon je masivních 65 Wattů (SuperVOOC 2.0). Z nuly na 100 % tak telefon dobijete za pouhých 38 minut, což je neskutečné. Na 40 % kapacity akumulátor dobijete pouze za 10 minut. Během nabíjení vám na displeji procenta naskakují neuvěřitelnou rychlostí.

Výdrž baterie je velmi slušná. Při Full HD+ se 120Hz jsem bez problémů zvládl aktivní pracovní den a ještě mi zbyla rezerva okolo 35 %. V úspornějším provozu Find X2 Pro bez problémů dosáhne na dva dny provozu.

Oppo Find X2 Pro pochopitelně neztrácí body ani v bezdrátové konektivitě. Připojí se k sítím 5G, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.1, nechybí ani podpora NFC pro mobilní platby. Operačním systémem je Android 10 obalený prostředím Color OS 7.1. Součástí nadstavby je celá řada šikovných funkcí a vylepšení, jako například rychlý panel s aplikacemi. Chválím také za dobře zpracovanou grafiku prostředí a pěkné animace.

Fotoaparát a záznam videa

Skoro se mi chce napsat, že hlavním lákadlem tohoto smartphonu je soustava fotoaparátů, nicméně při pohledu na tabulku se specifikacemi mám pocit, že hlavním lákadlem je v tomhle případě naprosto vše. Oppo Find X2 Pro disponuje celkem třemi fotoaparáty.

První místo v DxOMarku teď nechme stranou, ale i tak musím napsat, že novinka fotí opravdu nadprůměrně a bez problémů se může rovnat s těmi nejlepšími. V obdélníkovém výstupku se nachází následující sestava:

48Mpx fotoaparát (Sony IMX689) o rozměrech 1/1,43″ s duální optickou stabilizací, světelností objektivu f/1.7 a velikostí pixelu 1.12μm (při focení na 12Mpx, kdy dojde ke sloučení 4 okolních pixelů, je velikost 2,24μm).

(Sony IMX689) o rozměrech 1/1,43″ s duální optickou stabilizací, světelností objektivu f/1.7 a velikostí pixelu 1.12μm (při focení na 12Mpx, kdy dojde ke sloučení 4 okolních pixelů, je velikost 2,24μm). 48Mpx širokoúhlá kamera (Sony IMX586, 1/2″) s optickou stabilizací, světelností f/2.2, úhlem záběru 120°. Lze využít i pro focení makra od 3 cm.

(Sony IMX586, 1/2″) s optickou stabilizací, světelností f/2.2, úhlem záběru 120°. Lze využít i pro focení makra od 3 cm. Periskopický 13Mpx snímač se světelností f/3.0 a schopností 10x hybridního zoomu a 60x digitálního přiblížení. Velikost senzoru je 1/3,44″.

Oppo se chlubilo, že díky speciálním algoritmům mají mít všechny kamery stejně vybalancované vnímaní barev, takže by přepínání mezi nimi nemělo vést k výrazným barevným odlišnostem. Podobnou kalibraci barev nabízí i iPhone 11 Pro a ve srovnání s Oppem to stále dělá lépe, ale i tak jsou ve většině případů barevné rozdíly u jednotlivých fotoaparátů opravdu minimální. Občas se mi ale stalo, že barvy reálněji zachytil lépe širokáč než hlavní fotoaparát.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

V aplikaci pro focení máte možnost volit mezi 1x, 2x, 5x, 10x a širokoúhlým záběrem, přičemž 5x přiblížení je optické, desetinásobné už hybridní. Za dobrého světla jsou fotky s pětinásobným přiblížením velmi dobré, jen s trochu výraznějším šumem, 10x zoom mě ale při scénách s horším světlem už tolik přesvědčit nedokázal.

Při focení v šeru ale raději teleobjektiv nepoužívejte, tam bohužel dochází ke slévání detailů a výraznějšímu snížení kvality. Maximum, co aplikace nabízí, je 60x digitální přiblížení, ale to je zde spíše do počtu než pro reálné focení. Při focení blízkých předmětů (makra) vás software automaticky přepne na širokoúhlý objektiv.

Noční režim a 4K video

K dispozici je i Noční režim, který během několika vteřin pořídí více snímků s různou expozicí, ze kterých následně složí výslednou fotku. Noční režim není tak dobrý jako u letošních top modelů od Huawei a Samsungu, ale stále i tak dokáže (z hlavního i širokoúhlého fotoaparátu) vykouzlit slušné snímky.

Pokročilí fotografové ocení přítomnost plně manuálního režimu. Při focení na automatiku lze zapnout softwarového pomocníka, který detekuje různé typy scén a podle toho optimalizuje nastavení barev. Tohle „přikrášlování“ není nijak agresivní a neměl jsem tedy potřebu jej vypínat.

Oppo Find X2 Pro umí nahrávat video maximálně ve 4K rozlišení při 60 snímcích za vteřinu, samozřejmě s využitím optické stabilizace obrazu (pokud točíte na hlavní kameru či širokáč). V nastavení lze přepínat mezi kodeky h.264 a h.265. Oppo nenabízí vychytávky jako přiblížení zvuku, ale celkově je kvalita videa ucházející a zařadil bych ji někde mezi Huawei P40 Pro a Samsung Galaxy S20.

Technologická show jménem Oppo Find X2 Pro

Jak jsem již nakousl v úvodu, Oppo Find X2 Pro bude dostupný ve dvou provedeních – s černými keramickými zády nebo s oranžovými zády z kůže. Cena ale rozhodně nebude lidová. Pokud si na něj brousíte zuby, budete si jej moci objednat skrze oficiální stránky Oppo.com někdy v průběhu května. Doporučená cena byla stanovena na hodně odvážných 1199 eur, což je přibližně 33 300 Kč.

Za tuhle cenu získáte smartphone s nekompromisní výbavou, který navíc skvěle vypadá, ale vaše peněženka bude slušné krvácet. Použití kůže na zadní stranu se mi hodně zamlouvalo, a i přes své velké rozměry se mi telefon v ruce dobře používal. Chválím také za slušnou výdrž baterie a neskutečně rychlé nabíjení (otázkou zůstává, jak na tom bude baterie po roce používání…).

Pokud bych měl hledat zápory, byla by to kromě vysoké ceny absence bezdrátového dobíjení a slotu na druhou SIM kartu, a také horší kvalita nočních fotek při používání teleobjektivu. Jinak ale Oppo Find X2 Pro není příliš co vytknout.