Samsung Galaxy S20 recenze: nejlepší z nejmenších

„Esková“ řada smartphonů od Samsungu se každoročně řadí mezi ty nejlépe vybavené na trhu. Všechny ostatní výrobce nechává za sebou nejen co se počtu prodaných kusů týče, ale také za sebou nechává celkem slušný průvan v peněžence.

Zkraje každého roku se vždy dočkáme nové generace řady Galaxy S a letos tomu nebylo jinak. I tentokrát tu máme tři modely, které od sebe dělí velikost, fotoaparát a zejména pak cena. Nám do redakce tentokrát přistála nejmenší varianta Samsung Galaxy S20, a to v květinově růžové barvě.

Pravou vlajkovou loď pro letošní rok, Galaxy S20 Ultra, již nedávno testoval kolega. Standardní verze S20 je však také vlajkovou lodí a po zhruba dvou týdnech, které jsem s ní strávil, můžu říct, že se dost možná jedná o nejlepší volbu od jihokorejského výrobce.

Samsung se rozhodl nepředstavit nástupce loňského modelu S10e. Ten se totiž údajně moc dobře neprodával, a to dost možná kvůli jménu. Galaxy S20 je nejmenším kouskem z řady a má našlápnuto k mnohem lepším prodejním výsledkům.

Dnešní recenze bude trochu jiná, než je zvykem. Bude zde minimum specifikací, protože ty jsou všem dobře známé a samozřejmě je najdete v boxíku níže. Recenzi jsem proto ladil více do osobních poznatků a věcí, které mi přišly zajímavé a se kterými se chci podělit někomu, kdo uvažuje o koupi telefonu a je mu celkem jedno, kolik bodů získal telefon v benchmarku.

Design: malý, ale zdařilý krok kupředu

Držet tak malý telefon je po zkušenostech s velkými pádly opravdu příjemná změna. Telefon jde pohodlně držet a ovládat jednou rukou. Přední strana je mnohem méně zakřivená než doposud a za celou dobu testování jsem se nesetkal s nechtěnými dotyky. To kvituji s povděkem. Trendem dnešní doby je kombinace skla a kovu a Samsung zde samozřejmě není výjimkou. Pocit z telefonu je velmi podobný loňské S10.

Opravdu se mi líbí to, že rám na pravém boku je zde totiž elegantně vykrojen tak, aby obsahoval důležitá hardwarová tlačítka. Není to moc, ale v době, kdy jsou si telefony hodně podobné, se jedná o příjemný detail. Lesklá záda s efektem duhy se minulý rok prosadila u střední třídy a Samsung se rozhodl nabídnout tento vzhled i uživatelům vlajkových modelů. Projevilo se to zejména u testované růžové varianty, která při správném osvětlení opravdu zářila všemi barvami.

Negativním trendem posledních let je také ignorace 3,5mm jacku na sluchátka. Samsung zde podlehl tlaku ostatních výrobců a rozhodl se poprvé zástupce řady Galaxy S neosadit tímto, dnes již téměř vymřelým, portem. Vím, že je to pro mnohé stále dost důležitá funkce. Osobně již delší dobu používám bezdrátová sluchátka, takže s tím nemám problém. I tak to přinese „esdvacítce“ minusové body.

K dílenskému zpracování nejde mít jediného křivého slova a pryč jsou časy, kdy měl Samsung problém s kvalitou konstrukcí svých telefonů. To, že se telefon perfektně drží a ovládá, jsem již zmiňoval. Nadchla mě však poloha tlačítek, jejich tuhost a zpětná vazba, které jsou naprosto příkladné a

Samsung se tak poučil z loňské pokulhávající ergonomie. Je to sice drobnost, ale jedná se o vlajkový model s vysokou cenovkou, který musí splňovat nejpřísnější kritéria. Samozřejmostí je rovněž kompletní ochrana vůči vniknutí vody (telefon splňuje normu IP68).

Displej: nově s podporou 120 Hz

Tuto kapitolu budu psát od nejlepšího po to méně skvělé. Specifikacemi nemá cenu se zdržovat, znali jsme je dlouho před představením a každý je zná i pozpátku. K displeji nemám jedinou výtku. Hlavní chloubou je samozřejmě obnovovací frekvence, které se zde ustálila na hodnotě 120 Hz.

To platí při nastavení rozlišení Full HD+ a HD+. Pro nejvyšší rozlišení je stropem 60 Hz, ale údajně to Samsung umožní softwarově v některé z aktualizací. Na testovacím kousku jsem sice dostal několik updatů, ale žádný z nich tuhle možnost zatím nenabídl.

Snad každému je ale jasné, že prostorný 6,2 palcový displej s vysokým rozlišením a 120Hz frekvencí bude solidní zátěž pro baterii. O tom ale až v jedné z dalších kapitol, kde se budu podrobně věnovat výdrži obecně. Skvělým kompromisem by bylo, kdyby telefon kromě 60 a 120 Hz nabízel i 90 Hz.

Méně znalého může při pohledu na specifikace napadnout, že 6,2″ je stále hodně, nicméně v době bezrámečkové už to neplatí. Ano, před několika lety byly telefony s šestipalcovými panely označovány za obry, ale to bylo kvůli velkým rámečkům. Tím, že se dnes prakticky eliminovaly, patří Galaxy S20 do třídy těch kompaktnějších smartphonů. Navíc s příkladnou ergonomií.

Obnovovací frekvenci jsem po většinu času testování ponechal na 120 Hz a všem, kdo si koupí některý z modelů řady Galaxy S20, doporučuji to stejné. Osobně bych ale byl nejvíce spokojený s Full HD+ rozlišením a 90 Hz frekvencí, která by oproti 120Hz částečně snížila energetickou náročnost. Pokud je to technicky proveditelné, bylo by skvělé, kdyby to Samsung umožnil pomocí aktualizace. Nestěžuji si, pouze bych ocenil kompromis mezi výdrží baterie a plynulostí displeje.

Samotný panel pak nabízí naprosto perfektní podívanou. Ve stylu Samsungu se dočkáte živých barev, které je však možné v nastavení jednoduše usměrnit. Udělal jsem to ihned po vybalení z krabice a poté už byly barvy displeje velmi reálné a přirozené. Mnozí ocení také menší zakřivení displeje, což se kladně projeví na ergonomii ovládání. Samozřejmostí jsou minimální rámečky a k 90% podílu displeje k přední straně dopomáhá také miniaturní 3,5mm výřez uprostřed horní strany.

Výkon, výkon a zase výkon

Uvnitř smartphonu tepe procesor vlastní výroby jménem Exynos 990, který doplňuje operační paměť o velikosti 8 GB. Procesor je vyroben 7nm technologií a díky tomu nabízí maximální výkon a nízkou spotřebu. Opět nemá cenu dlouho rozebírat hardwarovou výbavu.

Ta je totiž na špičkové úrovni a pokud chcete telefon, který bude dobře sloužit delší dobu než rok a půl, Galaxy S20 je žhavým kandidátem. Shodné hardwarové parametry má i větší Galaxy S20+; ten se vlastně liší jen prostornějším displejem (6,7″), většími rozměry & hmotností, a vyšší kapacitou baterie (4 500 mAh).

Pro potřeby operačního systému je připravených 8 GB RAM a 128GB interní úložiště s možností rozšíření díky hybridnímu slotu na dvě nanoSIM či microSD kartu. Pokud si druhý slot obsadíte paměťovou kartou, stále máte možnost nahrát si druhé telefonní číslo na eSIM, tedy až to operátoři u nás umožní.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20 Systém: Android 10 Rozměry: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm , Hmotnost: 163 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5, 2x 2,60 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,2", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 64 Mpx, f/2.0, PDAF, OIS, 3x hybridní zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, AF, širokoúhlý , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.2, Dual Pixel PDAF, Auto-HDR, 4K video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20+ Systém: Android 10 Rozměry: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm , Hmotnost: 186 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5 2x 2,60 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 64 Mpx, f/2.0, PDAF, OIS, 3x hybridní optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, AF, širokoúhlý , Přední kamera: 10 Mpx, 4K video, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Samsung většinou nepatří mezi špičku v oblasti softwarových aktualizací, ale postupně se v tom zlepšuje a já věřím, že S20 dostane minimálně dvouletou podporu. Jediná věc, která mě trochu zarazila a do jisté míry také zklamala, je přehřívání telefonu. Ano, chápu, že je zde 120Hz displej, velká baterka a výkonný hardware v poměrně malém těle, ale v některých momentech to bylo opravdu výrazné. Nedávná rozborka většího modelu Galaxy S20+ odhalila, že systém na odvod tepla je oproti jiným vlajkovým modelům poměrně malý. Dá se tak očekávat, že stejně na tom bude i menší varianta.

I kolega Petr Uhlíř si nedávno ve své recenzi postěžoval na výraznější zahřívání modelu Galaxy S20 Ultra. A podle zahraničních zdrojů se trojice z řady S20 zahřívá více než by měla a kvůli omezenému prostoru je na tom nejhůře právě nejmenší varianta Galaxy S20. Jen zmíním, že jsem na telefonu nehrál žádné hry a byl využíván zejména k emailům, sociálním sítím a prohlížeči.

Čtečka otisků v displeji a odemykání obličejem

K vaší autentizaci lze využít vylepšenou ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Ta je integrovaná přímo do zobrazovacího panelu. Poloha čtečky je dobře zvolená a při držení telefonu v ruce ji palcem přesně trefíte.

Samotné odemykání je rychlé a přesné, i když zde platí takové pravidlo. Pokud chcete odemknout displej rychleji, je potřeba na displej mírně přitlačit (alespoň pokud je na displeji fólie), ale pokud nechcete tlačit, musíte prst na čtečce držet o něco déle. Funkci čtečky také mohou ovlivňovat různé (neoriginální) ochranné fólie nebo třeba tvrzená skla.

Dalším způsobem, jak odemknout telefon, je rozpoznáním tváře. To funguje naprosto bezchybně, dokonce při jakémkoli natočení telefonu, a i za horších světelných podmínek vás překvapí svou rychlostí, i když ve srovnání s iPhonem se Samsung stále ještě má co učit. Stačí dvakrát poklepat na zhasnutý displej nebo zvednout telefon ze stolu a je odemčeno.

Výdrž baterie a rychlé nabíjení

Baterie o kapacitě 4000 mAh nabízí dostatečnou kapacitu pro celodenní využití. Bohužel ale jen v případě, že oželíte vysokou obnovovací frekvenci. Při 60 Hz jsem se bez problémů dostal na celý pracovní den a SoT (screen-on-time) se pohyboval někde u 7 hodin. Jenže hlavní chloubou S20 je rychlý displej a při jeho aktivaci přestává být výdrž tak skvělá. Při Full HD+ rozlišení a 120 Hz jsem se většinou SoT pohyboval někde u 4 hodin, maximem bylo překročení hranice 5 hodin.

Osobně jsem testovací kousek zapojil do svého běžného života jako hlavní zařízení a dal jsem mu dost zabrat. I když to teď může znít negativně, nemyslím to tak. Osobně mám po většinu dne přístup k nabíječce a pár hodin výdrže oželím ve prospěch 120Hz displeje. Pokud vím, že mě čeká dlouhý a náročný den bez možnosti dobití, stačí přepnout displej na 60 Hz, nebo aktivovat úspornější režim, a pak se s přehledem dostanete na celý pracovní den.

K výdrži se pojí také možnosti nabíjení, které jsou královské. Samozřejmostí je konektor USB-C, bezdrátové a reverzní bezdrátové nabíjení. Líbí se mi, že je v balení přibalena nabíječka o výkonu 25 W, se kterou nabijete telefon za něco málo přes hodinu a pozitivní je, že se zařízení po celou dobu nijak výrazně nezahřívá.

Moderní je také použití USB-C na obou stranách kabelu, i když pro někoho to bude znamenat nutnost nosit s sebou ještě další adaptér s klasickým USB, třeba pro dobíjení sluchátek. U bezdrátového nabíjení je maximem 15 W. Na zadní straně je pak možno bezdrátově nabíjet příslušenství výkonem až 9 W.

Kromě slabší výdrže při aktivním 120Hz displeji mám ještě jednu výtku. Všiml jsem si, že přes noc úroveň baterie klesá mnohem více, než je běžné. Většinou si nabiji telefon před spaním, abych nemusel baterku dobíjet přes noc. To stejné jsem však s S20 nemohl. V řeči čísel to bylo někdy až o 30 %. Přiznávám, že jsem měl aktivní Always On displej, ale i tak se jedná o výrazný pokles. Situaci sice může zlepšit softwarová aktualizace. Jedna je pro řadu Galaxy S20 na cestě, tak doufejme, že to vyřeší.

Android 10 okořeněný o One UI 2.1

Nemá cenu chodit dlouho kolem horké kaše. Samsung Galaxy S20 je svižný, neseká se a dá se na něj spolehnout. Od telefonu za cenu převyšující 20 tisíc korun se nic jiného nečeká a mnohem důležitější bude, jak se na používání podepíše čas. Na trhu jistě budou výrobci, kteří mají příkladnější podporu, ale i Samsung se snaží udržet svá zařízení s aktuálním softwarem co nejdéle.

Vzhled samotného prostředí se oproti loňským S10 nijak výrazně nezměnil. Pokud jste používali telefon od Samsungu již dříve, budete zde jako doma. OneUI je velmi přehledné, intuitivní a tak nějak víte, kde co najdete. Nechci opakovat to, co již bylo řečeno v recenzi Galaxy S20 Ultra, ale zmíním drobnosti, které mi udělaly radost. Jednou z prvních je tmavý režim. Ač to už zní jako naprosté klišé, tak se mi líbí, že Samsung se nad tím zamyslel a je zde možnost „Dark mode“ nastavit podle svého časového plánu.

Přiznávám se, že jsem fanoušek OnePlus, a to zejména pro jeho nadstavbu OxygenOS. Myslím si, že se u tohoto čínského výrobce inspiroval i Samsung. Ten nově (nebo jsem si toho dosud nevšiml) nabízí možnost redukce animací. A teda klobouk dolů, protože rozdíl je to výrazný a ve spojení se 120Hz displejem se jedná o jeden z nejrychlejších telefonů, co jsem kdy používal. Možná úplně nejrychlejší. Pokud si uděláte radost a stanete se majitelem kteréhokoli modelu z řady Galaxy S20, doporučuji animace vypnout ihned po vybalení z krabice.

Další a posledním bodem navíc je rychlé centrum na pravé straně displeje. Jedná se o tenkou světlou linku, která je zabudována přímo do systému a v případě, že ji stisknete, objeví se nabídka funkcí a zkratek. V předchozích letech to bylo vyvoláno přejetím prstu po zahnutí displeje. Letos se tato „fičura“ převtělila do grafické podoby zejména kvůli tomu menšímu zahnutí displeje.

Toto centrum si samozřejmě můžete nastavit podle sebe a mít tak po ruce, co nejvíc potřebujete. K dispozici je pro nouzové případy pravítko, záznam obrazovky a také baterka, u které je možné regulovat stupně svícení.

Vyzvánění nepřeslechnete

Stereo reproduktory v Galaxy S20 jsou velmi kvalitní, mají čistý zvuk s vyváženým projevem, který se nedeformuje ani při vyšší hlasitosti. Chválím, že se Samsungu povedlo schovat horní reproduktor do skutečně miniaturního prostoru nad displejem. Samotný měnič je pod zobrazovačem, ale vývod zvuku je vskutku absurdně malý a přitom zní skvěle. Za to palec nahoru a jsem rád, že se jihokorejci nerozhodli použít „vibrující sklo“ jako Huawei P30 Pro.

Vaše oblíbená sluchátka s klasickým, 3,5mm jackem k telefonu nepřipojíte. Samsung navíc do balení nepřidal ani redukci z USB-C na 3,5mm jack, což je škoda. U takto drahého telefonu bych to bral jako samozřejmost. Alespoň že ta přibalená sluchátka od AKG jsou dostatečně kvalitní.

Fotoaparát a záznam videa

Jednou z hlavních novinek je bezesporu fotoaparát. Nejvýraznější obměnou prošel Galaxy S20 Ultra, který má 108Mpx fotoaparát a vylepšené možnosti zoomování. Klasická S20 se však rozhodně nemá za co stydět a rozhodně patří mezi to nejlepší, co si aktuálně můžete koupit.Hlavní 12Mpx senzor přišel o duální clonu, což se však nijak negativně nepodepsalo na kvalitě snímků. Makro i noční fotky budou stále na špičkové úrovni.

Oproti loňským modelům se tak jedná o přepracovaný hardware. Nemusíte se ničeho bát, nijak to nepocítíte a smartphone podává skvělé výsledky ve dne v noci. Výsledky jsou skvělé a nemám jim co vytknout. Snímky jsou detailní, mají výborný kontrast, perfektní dynamický rozsah a rozhodně s nimi budete spokojeni. Příjemné je přirozené rozmazání pozadí a příjemně překvapen jsem byl i z portrétního režimu.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Fotíme se širokáčem

Na zadní straně se ve zvláštním modulu ukrývá 12Mpx širokoúhlý fotoaparát. Samsung to opravdu umí a oceňuji velmi reálné výsledky za všech okolností a celistvost v barevném podání napříč všemi třemi senzory.

Širokáč postrádá automatické ostření, což by se mohlo hodit pro makro fotografie, tady si ale tradičně budete muset vystačit s fixním focusem. Na druhou stranu se jedná o kvalitní snímač a jak jste viděli o něco výše, makro snímky nedělají S20 žádný problém. Hned u prvního snímku je navíc vidět, jak dokonale si poradil s přímým protisvětlem.

Hybridní zoom na to jde jinak. Úplně jinak

Zoom je asi největší změnou v řadě Galaxy S20. Největší model s přídomkem Ultra má pravý optický zoom, kterého je docíleno periskopem. Zbylí dva zástupci přišly o teleobjektiv a hybridní trojnásobný zoom je tedy výtvorem softwarového čarování. Je toho docíleno kombinací dat z 64Mpx snímače a hlavního 12Mpx senzoru. Scénu sice můžete přiblížit až 30×, ale nejlépe vypadá spektrum do zhruba 10× přiblížení.

Jedná se o poměrně zajímavé rozhodnutí, které jsem u renomovaného výrobce ještě neviděl. Výsledky jsou vzhledem k hybridnímu zoomu nad mé očekávání a prvních pár dní jsem dokonce žil s pocitem, že v ruce držím teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, i když tomu tak není. Výsledky jsou každopádně velmi slušné. Na úroveň Huawei P30 Pro to zatím není, ale to ani nebylo v plánu. Na oblast zoomu je od jihokorejského výrobce vyhrazen model Galaxy S20 Ultra.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Tak nějak mi to došlo v momentě, kdy jsem objevil možnost fotit v plných 64 Mpx a hledáček fotoaparátu zůstal po přepnutí z 12 Mpx nezměněn. Jedná se tedy o fotoaparát s velmi podobnou ohniskovou vzdáleností jako primární snímač. Mít fotky v rozlišení 64 Mpx je vcelku zbytečné. Možná proto nechal Samsung tuto možnost docela v pozadí a žádným způsobem ji nepropaguje. Detaily zde samozřejmě nechybí, ale rozhodně lepší využití pro tento senzor je ve schopnostech přiblížení.

Přední fotoaparát je uschován v malém průstřelu displeje a jedná se o 10Mpx snímač s ostřením. Výsledné snímky jsou super a nestalo se mi, že by mě zklamal. Redakce v zahraničí upozornily na nekonzistentní selfies, ale nic takového jsem nezaznamenal. Líbí se mi možnost přepnout do širšího záběru. Funguje to i automaticky. Takže v momentě, kdy se objeví více než jedna tvář, se automaticky přepne do širšího záběru. Samozřejmostí je i portrétní režim.

Vylepšený noční režim

Rozsvítit noc umí smartphony už delší dobu a s tímto trendem přišel jako první Huawei, který je v této kategorii stále na špičce. Jenže nejde pouze o to, jak moc je fotka světlá, ale také o to, jak je reálná. A v tom podává Samsung mnohem lepší výsledky než čínský konkurent. Osobně je noční režim S20 srovnatelný s iPhony. Zahraniční zdroje uvádí podobnost také s Pixelem 4.

8K video je dobrý marketing

Nedávno vyšlo několik atraktivních videí, které poukazuje na kvalitu záběrů v 8K rozlišení pořízených novými Samsungy, nicméně obě byla natočena profesionály a s využitím gimbalu, nikoliv přímo z ruky a ani na nich nenajdete žádné rychlé záběry… ostatně až teprve nyní se do mainstreamu dostaly 4K televize a už přecházíme na 8K? Je skvělé, že je tu možnost natáčení ve vysokém rozlišení. Jenže k ničemu jinému, než o prvenství a chlubení se, to v reálném životě není. 8K je zkrátka marketing, stejně jako 30x zoom.

Limitující je frekvence 24 fps, stabilizace je poměrně slabá a přeostřování zabírá věčnost, než si telefon uvědomí, o co tady jde. Nestěžuji si, pouze předávám zkušenosti. Jsem rád, že je tu 8K video. Jen si to, prosím, nikdo kvůli tomu nekupujte.

Raději si S20 kupte kvůli videu v kterémkoli jiném rozlišení. Máte na výběr z 4K (30/60 fps) nebo Full HD (30/60 fps). Slow-motion videa jsou klasicky možno nahrávat ve Full HD při 240 fps a v HD při 960 fps. Při režimu Super Steady a využití širokoúhlého fotoaparátu se navíc dočkáte vzhledu, který se podobá GoPro kameře a ta stabilizace je skutečně super.

Osobně jsem si nejvíce oblíbil rozlišení 4K při 60 snímcích za vteřinu. Stabilizace je perfektní, detailů je dostatek, dynamický rozsah je na skvělé úrovni a nemám tak co vytknout. Líbí se mi také přechod mezi jednotlivými senzory, který je plynulý a barevné podání je velmi jednotné. Snímkovací frekvence 60 fps ale má za následek, že můžete natáčet pouze z hlavního fotoaparátu. Pokud chcete využít možnosti širokoúhlého objektivu, musíte snížit na hodnotu 30 snímků za vteřinu.

Závěrečné hodnocení

Dvoutýdenní soužití s nejmenším zástupcem řady Galaxy S20 bylo příjemnější, než jsem čekal. Sám mám rád velké telefony, takže jsem dopředu malou S20 odsoudil. Jenže neprávem. Samsung má také poměrně velký displej, který je ale díky bezrámečkovému designu ukryt v malém těle.

To, že se jedná o základní model v žádném případě neznamená, že by nebyl dostatečně vybavený. Naopak, a oproti oproti nejvyšší S20 Ultra neztrácí tolik, kolik by se při pohledu na rozdíl v cenovce mohlo zdát. Stejné hodnocení navíc platí i pro větší Galaxy S20+. Jak jsem již nakousl výše, po hardwarové stránce jde o identické modely, ve prospěch S20+ tak hraje jen nepatrně vyšší kapacita baterie.

Mezi největší zápory jinak zdařilého smartphonu se jednoznačně řadí nižší výdrž. Na papíře 4000mAh nepůsobí vůbec špatně, ale v reálu jsem zkrátka očekával, že bude o něco lepší. Hlavními viníky jsou 120Hz překreslovací frekvence displeje a Always On režim. Pokud je vypnete, výdrž tím prodloužíte. Někomu také bude chybět 3,5mm jack pro připojení běžných sluchátek. Alespoň že se v balení nachází kvalitní náhrada naladěná od AKG.

Společným znakem všech vlajkových Samsungů je i vyšší cena a tahle strategie se samozřejmě nevyhnula ani letošní vlajkové řadě Galaxy S20. Dnes testovaný model se prodává za 22 990 Kč, větší Galaxy S20+ má cenovku ještě o tři tisíce vyšší.