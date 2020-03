Recenze Samsung Galaxy S20 Ultra: telefon bez kompromisů

Únor každoročně patří Samsungu a představení jeho vlajkových modelů a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Jen ve značení nastala trochu nečekaná změna, jelikož místo řady Galaxy S11 jsme se dočkali skoku rovnou na Galaxy S20. Samsung tímto krokem chce odstartovat novou dekádu plnou dalších inovací, a navíc mu nyní název modelových řad bude skvěle ladit s aktuálním rokem.

Kromě ohebného véčka Galaxy Z Flip (recenze), byly na Unpacked Eventu v San Franciscu představeny hned tři modely z rodiny Galaxy S20 – Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra 5G. Ty mají velkou část hardwarových parametrů shodnou, ale model s přídomkem Ultra 5G se odlišuje o něco víc. Po modelu Z Flip, který se už na našem trhu prodává, nám do redakce dorazil nejvybavenější model Galaxy S20 Ultra 5G.

Tato novinka je určena pro nejnáročnější uživatele a vůbec bych se nebál ji označit za „technologickou bestii“. S20 Ultra 5G zaujme obřím displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, špičkovou hardwarovou výbavou zahrnující i 5G konektivitu, baterií s vysokou kapacitou 5000 mAh s rychlým 45W nabíjením a soustavou fotoaparátů, která nemá na poli smartphonů konkurenci.

Videorecenze Samsungu Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G se na českém trhu začne prodávat 13. března za doporučenou cenu 34 990 Kč včetně DPH se 128GB vnitřní pamětí, respektive za 512GB úložiště zaplatíte 39 990 Kč. Jedná se o nejlepší smartphone na trhu, dokáže zaujmout i jinými vlastnostmi než jen soustavou fotoaparátů a dokáže si odůvodnit vysokou cenu? A jaké další vlastnosti a funkce novinka nabízí, to vám prozradí naše podrobná recenze.

Obsah balení

V prodejním balení se nachází nezbytné příslušenství, přesto v něm něco málo chybí. V krabičce najdete samotný telefon, kompaktní 25W adaptér s rychlým nabíjením (9 V a 2,77 A) a zdířkou USB-C, metr dlouhý kabel pro napájení či přenos dat s USB-C koncovkami, spona pro vyjmutí hybridního slotu, špuntová sluchátka a průhledný gumový obal.

Telefon je z výroby opatřen ochranou fólií na displeji. I když v balení najdete vše potřebné, chybí mi v něm pár věcí. Například dříve Samsung do balení dával redukci z klasického USB-A na USB typu C (tzv. USB OTG) a adaptér z microUSB na USB typu C. Také by se hodila redukce z USB-C na 3,5mm audio konektor pro připojení starších sluchátek. Ačkoliv jsou dnešním trendem bezdrátová sluchátka, propojka pro zpětnou kompatibilitu by se hodila.

Potěší, že Samsung k telefonu dodává velmi kvalitní drátová sluchátka s USB-C konektorem, která by samostatně vyšla až na dva tisíce korun. Dostanete k nim i dva páry náhradních špuntíků ve dvou velikostech. Sluchátka jsou velmi dobře zpracovaná, velká část kabelu je pletená a nechybí multifunkční panel s mikrofonem. Sluchátka velmi dobře sedí v uších, hrají hlasitě a mají větší důraz na basovou složku. O jejich výrobu se postarala firma AKG, čehož si lze všimnout na kovových stranách.

Konstrukce a design: obr s batůžkem na zádech

Vzhled Samsungu Galaxy S20 Ultra je pouhou evolucí předchozích modelů. Výrobce opět vsadil na osvědčenou kombinaci kovu a skla, konkrétně zadní i přední stranu kryje odolné sklo Gorilla Glass 6. Rámeček je vyroben z hliníku, nicméně Samsung zde použil nový typ 7S10, který je o 20 % odolnější, než tomu bylo v případě Galaxy S10 či Note 10.

S20 Ultra je pořádný kus telefonu. Jeho rozměry jsou 166,9 x 76 x 8,8 mm a hmotnost činí 222 gramů. Tělo samo o sobě je tak akorát tenké, ale zadní fotomodul je hodně vystouplý. Při položení na stůl se telefon nepříjemně houpe, což se projevuje i při psaní. Soustava fotoaparátu je sice značně pokročilá, o čemž si povíme v samostatné kapitole, ale umístění fotomodulu mohlo být vyřešeno lépe.

Takové modely S10 mají fotoaparáty mnohem lépe umístěny. Jinak vzhled „batůžku“ mi nijak zvlášť nevadí, i když chápu, že ne každému se musí líbit. Doplním, že fotoaparáty jsou bezpečně chráněny odolným sklem a kovovým rámečkem.

Dobrá ergonomie a výborné dílenské zpracování

Nakousl jsem i hmotnost, která mě osobně mile překvapila. Při prvním uchopení telefonu jsem čekal mnohem těžší zařízení, ale hmotnost je perfektně vyvážená, což přispívá k dobré ergonomii. Ano, smartphone sice v kapse ucítíte a při delším telefonování nebo držení může být hmotnost nepříjemná, ale i tak si výrobce zaslouží pochvalu za snížení hmotnosti na minimum.

I když je S20 Ultra největším telefonem od Samsungu, respektive telefonem s největší úhlopříčkou displeje, jsou jeho proporce snesitelné. Displej totiž zabírá téměř 90 % přední plochy. Mimochodem, horní rámeček nad displejem má pouze 1,5 mm, ten spodní pak 2,7 mm; oproti řadě Galaxy S10 je to příjemná změna, jelikož tam rámečky byly 2,3 a 3,7 mm.

Nově není displej po stranách tak výrazně zakřivený, jako tomu bylo u předchozích vlajkových modelů S10. Zakřivení tu stále je, ale opravdu jen velmi malé. Selfie kamerka se zabydlela v miniaturním kruhovém výřezu (průměr je 3,7 mm), který v reálu vypadá opravdu dobře. Samsung si navíc přichystal pěkné světelné efekty kolem výřezu, které se provedou při aktivaci předního fotoaparátu.

Na rozdíl od modelové řady S10 se jej nesnaží nijak maskovat, ale upřímně si myslím, že v pravém horním rohu by měl praktičtější využití. Nad ním se dále nachází výdech telefonního reproduktoru, který také dělá stereo doplněk k hlavnímu reproduktoru. Nezbytné senzory jsou schovány pod displejem, ale při úspoře místa se bohužel zapomnělo na notifikační diodu.

Voděodolnost IP68 a pouze dvě barevné varianty

Samozřejmě se nezapomnělo ani na kompletní odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP68 (hloubka 1,5 metru po dobu 30 minut). Ve spodu se nachází zdířka USB-C ve verzi 3.2 a hlasitý reproduktor naladěný od AKG. Ten podporuje i technologii Dolby Atmos. Zvuk je čistý, ale zároveň výrazný a dostatečně hlasitý. U řady Galaxy S20 tak najdeme jedny z nejlepších reproduktorů napříč všemi telefony.

Dvoutlačítko pro regulaci hlasitosti se přesunulo na pravou stranu nad tlačítko Power. Samsung tak (konečně) upustil od dedikovaného tlačítka Bixby, asistent je ale dostupný přes delší přidržení klávesy Power. Dvojitým stiskem klávesy Power pak spustíte fotoaparát, což je celkem praktické. Screenshot pořídíte stiskem tlačítek Power a hlasitosti dolů, přičemž když tyto dvě klávesy přidržíte déle, telefon se vypne.

Na stranách se ještě nachází hybridní slot na karty. 3,5mm audio výstup byste tak hledali marně. Galaxy S10 byl asi posledním vlajkovým Samsungem s tímto konektorem. Samsung Galaxy S20 Ultra se u nás bude prodávat pouze ve dvou barevných variantách – konzervativní černé a v námi testované šedé barvě.

Obrovský displej se 120Hz obnovovací frekvencí

Samsung Galaxy S20 Ultra se může pochlubit špičkovým 6,9palcovým displejem, kolem kterého se rozprostírají velmi tenké rámečky. Zobrazovač zabírá 89,9 % čelní plochy, je po stranách mírně zakřivený a je kryt odolným sklem Gorilla Glass 6. Displej nabízí velmi jemné rozlišení 3K Quad HD+ (3200 x 1440 pixelů, 510 ppi), má decentně zakulacené rohy a jeho poměr stran je atypických 20:9.

Jedná se o Dynamic AMOLED 2X displej typu Infinity-O, to znamená, že jej u horního okraje zdobí otvor pro selfie kamerku. Díky podpoře HDR10+ nabízí zobrazovací panel velmi vysoký kontrast (poměr až 2 000 000:1), což využijete při sledování video obsahu na YouTube, Netflixu i v Amazon Prime Video.

Displej disponuje sytými barvami, skvělými pozorovacími úhly a bezproblémovou čitelností na přímém světle (jas na slunci až 828 nitů, krátkodobá maximální svítivost až 1 342 nitů). Displej se může pochlubit i 120Hz obnovovací frekvencí, která je ale dostupná pouze pro Full HD+ rozlišení.

Displej nabízí mnoho funkcí

Nicméně kvůli nižší energetické náročnosti displej ve výchozím stavu využívá 60Hz obnovovací frekvenci a Full HD+ rozlišení. Avšak vyšší obnovovací frekvenci doporučuji aktivovat, přechody nabídkách jsou pak na oko mnohem příjemnější, Quad HD+ naopak můžete nechat vypnuté, protože i bez něj je obraz dostatečně jemný.

Zajímavá je také 240Hz vzorkovací frekvence dotykové vrstvy. Vaše oči uvítají i snížení emitace modrého záření, čemuž pomáhá speciální vrstva displeje. Využít ale můžete i klasický softwarový filtr modrého světla. Samsung nezapomněl ani na tmavý režim, který přepne prostředí převážně do černých barev, což uleví vašemu zraku a nepatrně také baterii.

V nastavení nechybí ani možnost si vybrat z živého nebo přirozeného režimu displeje nebo vyvážení bílé. Samozřejmostí je funkce Always On, která na displeji zobrazí hodiny a oznámení, když telefon nepoužíváte. Částečně se tím supluje absence notifikační diody. Vhod přijde i ochrana proti náhodným dotykům, například v kapse, nebo naopak zvýšení citlivosti displeje.

Čtečka otisků prstů v displeji a odemykání obličejem

Pro autentizaci lze využít vylepšenou ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Ta je integrovaná přímo do displeje, konkrétně je umístěna o něco výš než u modelů Galaxy S10 nebo Note 10. Umístění je vhodné, protože přikládání prstu na čtečku je pohodlné, ale při přechodu z S10 mi jiné umístění dělalo chvíli menší potíže.

Nicméně odemykání je rychlé a přesné, i když zde platí takové pravidlo. Pokud chcete odemknout displej rychleji, je potřeba na displej mírně přitlačit (alespoň pokud je na displeji fólie), ale pokud nechcete tlačit, musíte prst na čtečce držet o něco déle. Funkci čtečky také mohou ovlivňovat různé (neoriginální) ochranné fólie nebo třeba tvrzená skla.

Dalším způsobem, jak odemknout telefon, je rozpoznáním tváře. To funguje naprosto bezchybně, dokonce při jakémkoli natočení telefonu, a i za horších světelných podmínek vás překvapí svou rychlostí. Stačí dvakrát poklepat na zhasnutý displej nebo zvednout telefon ze stolu a je odemčeno.

Hardwarová výbava a konektivita na nejvyšší úrovni

Samsung Galaxy S20 Ultra pohání nový výkonný čipset Exynos 990 vyráběný 7nm technologií. Tento čip disponuje celkem osmi procesorovými jádry (2 x 2,73GHz Mongoose M5, 2 x 2,50GHz Cortex-A76 a 4 x 2,0GHz Cortex-A55) a grafickým jádrem Mali-G77 MP11. V porovnání s S10 je nárůst výkonu procesoru o téměř 15% a grafický výkon se zvýšil dokonce o 25%.

Výkon zařízení je špičkový, což dokazuje i výsledek v AnTuTu benchmarku (v8.2.4), kde novinka nasbírala necelých 518 tisíc bodů a patří tak jednoznačně k tomu nejlepšímu na trhu. Základní varianta S20 Ultra disponuje 12GB operační pamětí (LPDDR5) a 128GB úložištěm, ale dostupná je i verze s 16 GB RAM a 512GB interní pamětí. Příliš nerozumím tomu, proč u nás nebude k dispozici 256GB varianta.

Podpora 5G a až tři telefonní čísla

Alespoň má uživatel možnost rozšířit si paměť díky hybridnímu slotu, do kterého lze vložit jednu nanoSIM a microSD kartu (až 1 TB), nebo dvě nanoSIM. To ale není všechno – díky podpoře eSIM lze v telefonu provozovat ještě třetí číslo, což je hodně zajímavé.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20 Ultra Systém: Android 10 Rozměry: 166,9 x 76 x 8,8 mm , Hmotnost: 222 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5, 2x 2,60 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 12/16 GB , Interní paměť: 128/512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,9", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 48 Mpx, f/3.5, 102mm, 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optický a 10x hybridní zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, 1.4µm, AF, širokoúhlý , Přední kamera: 40 Mpx, f/2.2, 4K video, 26mm (wide), PDAF Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Konektivita Galaxy S20 Ultra je na nejvyšší úrovni, což dokazuje i fakt, že se oproti svým bratříčkům prodává výhradně s podporou 5G. Ve výbavě dále nechybí podpora všech lokálních LTE standardů, Bluetooth 5.0, NFC, ANT+ a nové Wi-Fi 6 (o novém značení jsme psali zde). Pro rychlé a přesné určení polohy využívá smartphone systémy GPS, GLONASS, BDS a GALILEO.

Dobrá výdrž baterie a super rychlé nabíjení

Uživatelsky nevyjímatelný akumulátor disponuje vysokou kapacitou 5 000 mAh. Smartphone podporuje USB Power Delivery 3.0 a jeho nabíjecí schopnosti jsou fascinující. Zatímco v balení naleznete „pouze“ 25W adaptér, telefon lze dobíjet až maximálním výkonem 45 W. Nenechte se ale zmást, protože výkonnější adaptér nabije smartphone jen nepatrně rychleji.

45W adaptérem dobijete Galaxy S20 Ultra na 100 % za 57 minut, 25W nabíječkou za 63 minut a bezdrátově výkonem 15 Wattů za hodinu a 45 minut. Hlavní výhodou 45W nabíječky je rychlost nabíjení po krátký časový úsek. Rozdíly v nabíjení podrobně popisuje následující tabulka:

45W nabíjení 25W nabíjení 15W bezdrátové nabíjení prvních 15 minut 37 % 32 % 11 % po 30 minutách 73 % 62 % 28 % za 45 minut 93 % 87 % 45 %

Rozdíly nejsou nijak markantní, proto většině uživatelů bude 25W adaptér bohatě stačit. I vzhledem k tomu, že 45W nabíječka je také poněkud větší, kabel je tlustší a cena také není úplně příznivá (stojí zhruba 930 Kč).

Nechybí ani funkce reverzního dobíjení Wireless PowerShare s výkonem až 9W, díky které ze zad telefonu nabijete chytré hodinky, nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds+, popřípadě jiný smartphone nebo další zařízení podporující bezdrátové nabíjení Qi/PMA.

Až dvoudenní výdrž na jedno nabití

Při testování Galaxy S20 Ultra jsem se nijak zvlášť v jeho používání neomezoval. Měl jsem aktivní Always On, automatický jas displeje a obnovovací frekvenci 120 Hz (jen občas jsem se přepnul na WQHD+ rozlišení, abych si mohl na telefonu vychutnávat 4K HDR seriál, či film). Neustále jsem měl zapnutou Wi-Fi, Bluetooth připojené k hodinkám, či sluchátkům a aktivní mobilní data.

Kromě brouzdání po internetu, jsem často také fotil a natáčel videa, občas si zahrál nějakou tu hru a strávil jsem několik desítek minut na sociálních sítích. Během týdenního testování, které je zcela dostatečné na určení výdrže baterie, mi pokaždé, když jsem se vrátil večer domů, smartphone ukazoval ještě přes čtyřicet procent zbývající energie.

Řekl bych, že při běžném používání se dá v pohodě dostat až na dvoudenní výdrž, což je rozhodně skvělé. Výrobce musím také pochválit, že telefon má velmi dobře zvládnutou správu napájení, kde nechybí režim spánku pro málo využívané aplikace, adaptivní, střední nebo maximální úsporný režim.

Android 10 a nadstavba One UI 2.1

V telefonu se nachází nejnovější operačním systémem Android 10, který je doplněný o nástavbu One UI. Tu můžete znát již z modelové řady Galaxy S10, respektive z jiných smartphonů z loňského roku. Systém je bleskurychlý a nabízí mnoho vylepšení. Dle mého názoru se jedná o vůbec nejlepší nadstavbu, která pro Android vznikla.

Hlavním benefitem prostředí One UI je větší uživatelský zážitek z ovládání. Prostředí se dá lépe ovládat jednou rukou, navíc je vzhledově velmi povedené, uhlazené, systémové aplikace mají stejný designový jazyk, vše je přehledné, intuitivní a lze přizpůsobovat k obrazu svému. Nastavení telefonu je opět velmi bohaté a celkově je prostředí hodně uživatelsky přívětivé.

Novinkou ve verzi 2.1 je integrace videohovorů přes Google Duo přímo do telefonní aplikace. Vylepšení doznala také funkce Quick Share, v rámci které lze ostatním majitelům telefonů od Samsungu posílat velké soubory (přes Wi-Fi Direct). Hráče jistě potěší vylepšený Game Booster, který dovolí kompletně „zamrazit“ rozehranou hru tak, abyste se později mohli vrátit přesně do toho stavu, ve kterém jste skončili.

Systém plný funkcí a vychytávek

Přibila i funkce Music Share, která umožní vašim přátelům v blízkém okolí přehrávat hudbu ve vašem reproduktoru skrze váš spárovaný smartphone, aniž by se s reproduktorem párovali. Samsung vylepšil i systémovou klávesnici o nové funkce a gesta.

Novinkou je i Okamžitý přepis, který v reálném čase rozpoznává řeč ve videích a následně k nim automaticky generuje titulky, avšak tato technologie je prozatím dostupná pouze v angličtině.

Nově si telefon můžete ztlumit do tichého režim po určitou dobu, po jejímž uplynutí se vrátí k předchozímu profilu. Pokud budete chtít využít pracovní plochu na maximum, uvítáte možnost ovládat systém pomocí gest (na výběr jsou dva typy), díky čemuž se skryje ovládací panel s tlačítky.

Při nahrávání obrazovky nově můžete na displej kreslit. Vyhledávání na domovské obrazovce najde nejen aplikace, ale i události, fotografie, zprávy apod. Při telefonování se na obrazovce ukazuje pouze malé vyskakovací okno, které můžete přesouvat a máte tak možnost při hovoru provádět více činností.

Samsung DeX a propojení s Windows

Společně s řadou smartphonů Galaxy Note 10 představil Samsung i novou generaci počítačového prostředí DeX. To bylo původně stvořeno pro potřeby používat smartphone jako počítač, tedy připojit k němu monitor, eventuálně myš a klávesnici, a užívat si prostředí systému Android v okenním režimu. Nově je možné DeX spustit i na klasickém počítači se systémem Windows (7 nebo 10) nebo macOS (10.13 a novější).

V tomto případě je nutné telefon (Note 10, S10 nebo S20) připojit přes kabel k počítači. Aplikace režimu Dex se spustí v okně, v němž poběží systém Android v desktopovém prostředí, pro které jsou upravené i některé aplikace, např. Office od Microsoftu. Podporována je interakce myši a klávesnice a lze také přetahovat soubory mezi oběma zařízeními.

Pro uživatele systému Windows 10 nabízí Galaxy S20 odkaz přímo v panelu pro rychlý přístup. O co jde? Díky tomu se s počítačem propojíte jedním kliknutím, respektive rychle a pohodlně navážete bezdrátové spojení. Na PC si potom můžete nechat zobrazovat oznámení z telefonu, odesílat a přijímat zprávy a prohlížet fotografie, případně je kopírovat do počítače.

Tip: Nový režim Dex a propojení s Windows jsme podrobně otestovali v samostatné recenzi.

Aplikace pro Windows má název Váš telefon, a kromě již zmíněných věcí, umožňuje i telefonování nebo na počítač zrcadlit displej vašeho telefonu. Musím říct, že vše funguje spolehlivě, notifikace jsou rychlé a přetahování fotek, včetně zrcadlení obrazovky (i když se jedná jen o Preview), funguje bezchybně.

Fotoaparát: opět jen to nejlepší

Smartphony od Samsungu vždy patřily k těm nejlépe fotícím na trhu a jinak tomu není ani v případě Galaxy S20 Ultra. Model Ultra oproti svým bratříčkům sází na zcela odlišnou soustavu fotoaparátů. Přední selfie kamerka zaujme vysokým rozlišením 40 Mpx se světelností f/2.2 s prediktivním automatickým ostřením.

Hlavní fotoaparát disponuje úctyhodným rozlišením 108Mpx a světelností f/1.8. Čip ISOCELL Bright HM1 je velký 1/1,33 palce a má 108 miliónů pixelů o velikosti 0,8 µm. Velikost fotosnímače je mimochodem téměř 3x větší než u Galaxy S10. Pomocí technologie Nonacell, která spojuje 9 pixelů dohromady (3×3), dokáže simulovat pixely o velikosti 2,4 µm. Výsledné 12Mpx snímky tak díky tomu excelují svými výsledky v noci.

Díky 12Mpx výřezu lze snadno dosáhnout trojnásobného bezztrátového zoomu. Hlavnímu fotoaparátů neschází optická stabilizace obrazu nebo prediktivní automatické ostření. Na zádech dále najdeme 3D ToF kamerku pro určování hloubky scény a 12Mpx širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2.2 a s fixním ostřením.

10x hybridní zoom a novinky v aplikaci fotoaparátu

Velkou pozornost si zaslouží 48Mpx periskopický fotoaparát se světelností f/3.5, OIS i autofokusem. Teleobjektiv má ohniskovou vzdálenost 103 mm, což v praxi znamená 4x optickým zoom. Nicméně S20 Ultra disponuje i 10násobným hybridním přiblížením (mimochodem Galaxy S10 na této hodnotě končily) a digitálně lze dokonce dosáhnout až 100x přiblížení.

Mezi režimy fotoaparátu patří automatický, živé zaostření (i u videa), noc, profesionální (nově i u videa), panoráma, jídlo nebo Instagram. Všechny tři snímače mají k dispozici umělou inteligenci k optimalizaci scény nebo funkci HDR. Selfie kamerka nabízí vylepšení tváře, výběr osvětlení, úpravu (rozostření, černobílé) pozadí, přisvětlení pomocí obrazovky, funkci širokoúhlého selfie nebo oblíbené animované AR emoji.

Poslední novinkou v oblasti focení je režim Single Take, který při „vyfocení“ snímá scénu po dobu 10 vteřin a následně vytvoří výběr až 10 fotografií a 4 videí, které software vyhodnotí jako nejzajímavější (některá s tzv. Boomerang efektem či přehrávaná pozpátku). Vy si pak z nabídky vyberete ty, které se vám nejvíce líbí, případně můžete vyexportovat všechny.

V hlavní roli 108Mpx fotoaparát

Za dobrého světla jsou výsledky výborné – pochválit musím slušnou ostrost, věrné barvy, vysokou úroveň detailů a nízkou míru šumu. Nemusíte se bát ani scén s protisvětlem, velkým dynamickým rozsahem nebo zataženou oblohou. Při focení na plných 108M Mpx (12000 x 9000 px) mají fotografie velikost až 25 MB, což je mnohdy 5x více než běžné 12Mpx snímky.

Focení na plné rozlišení má nespornou výhodu při přibližování nebo pro ořez, kdy vám fotografe poskytne mnohem více detailů. Přesto doporučuji fotografovat na výchozí rozlišení 12 Mpx, kdy jsou snímky také velmi detailní a excelují v nízké míře šumu.

Makro snímky jsou také na vysoké úrovni, nechybí jim ostré detaily, ani přirozené rozostřené pozadí. Díky umělé inteligenci dokáže Galaxy S20 Ultra rozpoznat až 30 typů fotografovaných scén a upravit nastavení barev, tónů nebo doporučit vhodný režim a ideální kompozici.

Širokoúhlý fotoaparát stále s fixním ostřením

Širokoúhlé snímky jsou vcelku dobré i když díky fixnímu fokusu nedosahují takových kvalit jako primární snímač. Je vidět i snaha o korekci okrajů, ale v některých situacích je prostě mírná deformace znát.

Pochválit musím portrétní snímky a fotografie pořízené selfie kamerkou, ty patří k tomu nejlepšímu, co přední fotoaparáty pořizují. Při pořizování fotografií s bokeh efektem je nutné stát dále od objektu, ale šikovné je, že můžete využít jak hlavní fotoaparát, tak teleobjektiv.

Schopnosti přiblížení: až 100x digitální zoom

Schopnosti přiblížení jsou u tohoto smartphonu fascinující. Optický zoom je špičkový, a i hybridní desetinásobné přiblížení je výborné. Samozřejmě díky horší světelnosti čipu nejsou snímky za horších světelných podmínek tak kvalitní, ale pochválit musím za optickou stabilizaci obrazu.

Kvalitních snímků se dočkáte i při 30x digitálním přiblížení, jen vězte, že zostřit na objekt je poněkud obtížnější. Při fotografování s větším přiblížením se v aplikaci šikovně ukazuje malý náhled s klasickým snímkem a terčem tak, abyste měli přehled, kde ve scéně se pohybujete.

Stonásobné přiblížení je dobré pro marketing, ale v reálu moc použitelné není. To vás ale v praxi příliš mrzet nemusí, protože jinak ve schopnostech přiblížení Galaxy S20 Ultra exceluje.

Noční režim na steroidech

Při focení v šeru, za zhoršených světelných podmínek v budově a ve tmě je kvalita snímků víc než slušná. Díky 108Mpx fotoaparátu a pokročilé postprodukci si S20 Ultra zachovává nízkou úroveň šumu a dobrou světlost. Ke zlepšení snímků lze využít nočního režimu, který fotografovanou scénu vyfotí s delší expozicí (z ruky až 7,5 vteřiny pořídí až 30 snímků) a následně snímky vylepší za pomoci softwaru.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

U řady Galaxy S10 byl maximální čas 5 vteřin při 7 snímcích. Software umí automaticky rozpoznat, pokud je telefon umístěný na stativu – v tomto případě nabídne čas v rozsahu 30 – 240 vteřin. Výsledné noční fotografie, i bez nočního režimu, jsou velmi dobré. Noční režim scénu více prosvětlí a stabilizuje světelné zdroje.

Perfektní záznam videa

Samsung Galaxy S20 Ultra umí jako první smartphone na světě zaznamenávat video až v rozlišení 8K při 24 snímcích. To je reálně 7680 x 4320 px; jedna minuta záznamu tak zabere přibližně 600 MB. Podobně, jako tomu dříve bývalo u 4K, je pro 8K nyní nastaven limit délky záznamu na 5 minut.

Reálně 8K zatím příliš nevyužijete, ale z marketingového hlediska je to opět něco, na co budou zákazníci slyšet. Z jednotlivých snímků 8K záznamu je rovněž možné vytvářet fotografie v 33Mpx rozlišení. Naopak skvělý je záznam 4K videa při 60 fps. Velice chválím stabilizaci obrazu.

Pokud budete chtít natáčet i širokoúhlým fotoaparátem nebo teleobjektive, musíte snížit snímkování na 30 fps (to platí i pro Full HD rozlišení). Také přední selfie kamerka zvládne nahrávat 4K video při 30 fps. Nechybí ani záznam super slow-motion videa nebo možnost nahrávat video s HDR10+.

Skvělé video záběry a nově až s rozlišením 8K

Samozřejmě nechybí ani super stabilizátor obrazu nebo režim videa s živým zaostřením, kdy se za snímaným objektem či postavou rozmaže či jinak upraví pozadí (černobílý, glitch či big circle).

Během záznamu je přítomná funkce přiblížení zvuku při zoomování. K tomu telefon využívá schopností trojice mikrofonů. V případě, že dochází k přiblížení zvuku, jste o tom během natáčení informování ikonkou na displeji.

Celkově je kvalita záznamu výborná, a i v horších světelných podmínkách mě překvapila poměrně nízká úroveň šumu a povedená stabilizace světelných zdrojů.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy S20 Ultra je velmi vydařeným vlajkovým smartphonem. Jedná se bezesporu o jeden z nejlépe vybavených telefonů na trhu. Zaujme bezrámečkovým designem a naprosto perfektním displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, kterému nejde nic vytknout. Ačkoliv je S20 Ultra velké zařízení, díky minimálním rámečků má výbornou ergonomii a ani hmotnost 222 gramů není nejhorší. Výborné zpracování doplňuje voděodolnost IP68.

Elegantní skleněná záda jsou sice magnetem na otisky prstů, ale telefon vypadá zkrátka skvěle. Bohužel jsou u nás dostupné jen dvě barevné varianty – konzervativní černá a námi testovaná šedá. Velká baterie zaručuje slušnou výdrž a jistě potěší super rychlé 25W nabíjení nebo ultra rychlé 45W nabíjení za příplatek. Určitě využijte i bezdrátové nabíjení nebo funkci sdílení energie pro jiná zařízení.

Lákadel je mnoho, nedostatky se hledají těžko

Nesmím zapomenout na rychlou čtečku otisků prstů v displeji nebo pohodlné odemykání obličejem. Pochválit musím i stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos a přibalená špuntová sluchátka AKG. Ano, ve výbavě sice chybí 3,5mm audio výstup, ale to je holt trend dnešní doby, nicméně mohl výrobce alespoň přibalit nějaké ty redukci na USB-C. Na telefonu mi asi nejvíce vadil hodně vystupující fotomodul, jeho nevhodné umístění a někomu se nemusí líbit ani jeho vzhled.

Dalším mínusem ve výbavě je absence notifikační diody a pro někoho může být rušivý otvor v displeji, který se nedá softwarově skrýt. Naopak hardwarové parametry zařízení jsou na nejvyšší úrovni a výkonu má na rozdávání. Použitý operační systém Android 10 je bleskurychlý a nadstavba One UI hodně povedená. Schopnosti fotoaparátu patří k absolutní špičce mezi smartphony, jen škoda, že širokoúhlé snímky nejsou díky fixnímu ostření tak kvalitní.

Samsung Galaxy S20 Ultra je skvělý v každém směru a k dokonalosti mu chybí jen krůček. Nepotěší totiž svou cenou, která na českém trhu startuje na částce 34 990 Kč. Dobrou alternativou může být, pokud vyloženě nechcete to nejlepší, levnější Galaxy S20+ za cenu 25 990 Kč. Popřípadě si můžete počkat na očekávané novinky v podobě Huawei P40 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro nebo OnePlus 8 Pro.