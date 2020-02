Řada Samsung Galaxy S20: bez kompromisů a s nejlepším fotoaparátem na trhu

Únor každoročně patří Samsungu a představení jeho vlajkových modelů a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Jen ve značení nastala trochu nečekaná změna, jelikož místo řady Galaxy S11 jsme se dočkali skoku rovnou na Galaxy S20. Samsung tímto krokem chce odstartovat novou dekádu plnou dalších inovací, a navíc mu nyní název modelových řad budou skvěle ladit s aktuálním rokem.

Světová premiéra řady Galaxy S20 proběhla na Unpacked Eventu v San Franciscu, kam jsme od společnosti Samsung opět dostali pozvánku. Navíc jsme si telefony mohli vyzkoušet s několikadenním předstihem a v tomto článku vám tak kromě hardwarových parametrů můžeme nabídnout i naše podrobné první dojmy a postřehy z používání.

Videopohled

Samsung vylepšil, co se dalo

Letošní inovace řady Galaxy S20 by se daly shrnout do sedmi bodů: vylepšený design, nové fotoaparáty, 8K video, lepší výdrž baterie, nové barevné varianty, špičková výbava a podpora 5G. Poslední bod nás zatím může nechat zcela chladnými, ale příští rok už by sítě páté generace pro českého uživatele mohly být zajímavějším tématem.

Modelovou řadu i tentokrát tvoří tři smartphony – Galaxy S20, Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra, který je určený pro ty nejnáročnější uživatele a vůbec bych se v jeho případě nebál použít označení „technologická bestie“. První dvě novinky se u nás budou prodávat ve verzi s čipem Exynos 990 bez podpory 5G. Galaxy S20 Ultra se naopak v jiné verzi, než s 5G modemem nevyrábí. Exynos 990 oproti čipu Exynos 9820 (Galaxy S10) slibuje zhruba 15% nárůst procesorového výkonu a 25% navýšení při zpracování grafiky.

Bez rámečků a se skvělou sestavou na zádech

Design je evolucí předchozích modelů. Tradičně se tedy můžeme těšit na téměř „bezrámečkový“ design a tenké tělo, které narušuje pouze vystouplý „batůžek“ na zádech s moduly fotoaparátů, a nejvýraznější je pochopitelně u Galaxy S20 Ultra, jehož fotosestava zatím nemá na poli smartphonů konkurenci. O tom ale až později.

Mimochodem, horní rámeček nad displejem má pouze 1,5 mm, ten spodní pak 2,7 mm; oproti řadě Galaxy S10 je to příjemná změna, jelikož tam rámečky byly 2,3 a 3,7 mm. Samotný displej pak zabírá přibližně 90 % přední strany.

Nejmenší Samsung Galaxy S20 má 6,2″ displej, ale díky tenkým rámečkům se telefon nebojím označit za kompaktní. Ergonomie je perfektní a telefon skvěle padne do ruky, a to platí i v případě většího Galaxy S20+ s 6,7″ panelem. Hodně jsem se obával, jak se v ruce bude držet Galaxy S20 Ultra; ten dostal do vínku 6,9palcový displej a jeho hmotnost je úctyhodných 220 gramů, přesto se při uchopení žádný šok nekonal. Díky skvěle vyváženému těžišti se i tento obr v ruce drží dobře – přirovnal bych to k Samsungu Galaxy Note 10+, oproti kterému je ale ještě o pár milimetrů větší.

Ani u jednoho z modelů zobrazovací panel není tak výrazně zaoblený, jako tomu bylo u řady Galaxy S10. Zakřivení tu stále je, ale opravdu jen velmi malé. Všechny tři telefony mají shodné rozlišení 1440 x 3200 px a poměr stran 20:9. Displej je typu Dynamic AMOLED 2X a nabízí naprosto fantastickou podívanou i velmi věrné barvy, a díky vysoké maximální úrovni jasu i skvělou čitelnost na venkovním sluníčku.

Konečně se 120Hz obnovovací frekvencí displeje

Kvůli nižší energetické náročnosti displej ve výchozím stavu využívá 60Hz obnovovací frekvence a Full HD+ rozlišení, nicméně v nastavení je možné aktivovat 120Hz frekvenci i Quad HD+ rozlišení. První zmiňované aktivovat doporučuji, přechody nabídkách jsou pak na oko mnohem příjemnější, Quad HD+ naopak můžete nechat vypnuté, protože i bez něj je obraz dostatečně jemný.

Tradičně nechybí ani funkce Always On pro zobrazování informací o datu a čase, či notifikací jednotlivých aplikací. Částečně se tím supluje absence notifikační diody. Zajímavá je také 240Hz vzorkovací frekvence dotykové vrstvy.

Ve spodní části displeje má své místo vylepšená ultrazvuková čtečka otisků prstů, která je oproti předchozí generaci umístěna o něco výše. Přesnost a rychlost jsme bohužel otestovat nemohli, ale rozhodně to napravíme, jakmile nám do redakce dorazí ostrý testovací kus na recenzi.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20 Systém: Android 10 Rozměry: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm , Hmotnost: 163 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5, 2x 2,60 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,2", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 64 Mpx, f/2.0, PDAF, OIS, 3x hybridní zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, AF, širokoúhlý , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.2, Dual Pixel PDAF, Auto-HDR, 4K video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

V miniaturním 3,5mm výřezu (u S20 Ultra je 3,7 mm) uprostřed zobrazovače se nachází 10megapixelové selfie kamerka, pouze u modelu Galaxy S20 Ultra najdeme 40Mpx optiku (v obou případech s automatickým ostřením). Otestoval jsem také možnosti stereo reproduktorů od AKG a byl jsem příjemně překvapen. Zvuk je čistý, ale zároveň výrazný a dostatečně hlasitý. U řady Galaxy S20 tak najdeme jedny z nejlepších reproduktorů napříč všemi telefony.

Pro potřeby operačního systému Android 10 a uživatelského prostředí One UI 2.1 je připraveno 8 GB RAM (LPDDR5). Starší spekulace sice hovořily až o 12 GB RAM, nicméně tahle hodnota se nakonec objeví jen u 5G variant. Zarážející je pro mě ale velikost vnitřní paměti – základní modely totiž mají jen 128 GB, pouze Galaxy S20 Ultra sežnete ještě ve verzi s 512GB úložištěm. Příliš nerozumím tomu, proč nebude k dispozici 256GB varianta.

Galaxy S20 zvládne tři telefonní čísla

Alespoň že má uživatel možnost rozšířit si paměť díky hybridnímu slotu, který dovoluje použít buď kombinaci jedné nanoSIM a microSD karty (až 1 TB), nebo dvou nanoSIM. To ale není všechno – díky podpoře eSIM lze v telefonu provozovat ještě třetí číslo, což je hodně zajímavé. Rámeček telefon je tradičně kovový, nicméně Samsung zde použil nový typ 7S10, který je o 20 % odolnější, než tomu bylo v případě Galaxy S10 či Note 10.

Displej i zadní stranu chrání sklo Gorilla Glass 6 a nezapomnělo se ani na kompletní odolnost vůči vniknutí vody a prachu (IP68, hloubka 1,5 metru po dobu 30 minut). U Galaxy S20 a S20+ prostor s objektivy kryje Gorilla Glass 3, u Galaxy S20 Ultra je to Gorila Glass 6.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20+ Systém: Android 10 Rozměry: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm , Hmotnost: 186 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5 2x 2,60 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 64 Mpx, f/2.0, PDAF, OIS, 3x hybridní optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, AF, širokoúhlý , Přední kamera: 10 Mpx, 4K video, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Velmi slušné jsou i kapacity baterií. Už základní Galaxy S20 startuje na 4000 mAh, Galaxy S20+ má 4500 mAh a Galaxy S20 Ultra dokonce 5000 mAh. Součástí balení je 25W napájecí adaptér (u Galaxy S20 Ultra dokonce je to 45 W) pro rychlé dobíjení, nicméně akumulátor dobijete i bezdrátově (12W) a nechybí samozřejmě ani funkce Power Share pro bezdrátové dobíjení sluchátek, hodinek a dalšího příslušenství s podporou standardu Qi. Co ale zamrzí, je absence klasického 3,5mm audio výstupu.

Fotoaparát: opět útok na nejvyšší příčky

Chytré telefony už prakticky vytlačily kompaktní fotoaparáty. Výrobci se kvůli tomu snaží optiku neustále vylepšovat či přidávat nové moduly a ani v případě řady Galaxy S20 tomu není jinak a vše opět nasvědčuje tomu, že se bude jednat o jedny z nejlépe fotících smartphonů na trhu. Letos to ale není jen o navyšování počtu megapixelů, ale výrazně do toho zasahují i další pokročilé technologie pro zpracování obrazu či jeho následnou postprodukci, a speciálně model Galaxy S20 Ultra to žene do extrému.

Galaxy S20 a Galaxy S20+ mají zcela identické trio fotoaparátů v kombinaci hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv. Model S20+ přidává ještě 3D ToF kamerku (VGA, Tx & Rx). Parametrově se jedná o hlavní 12Mpx snímač se světelností objektivu f/1.8 (1/1.76″, 1.8μm) a optickou stabilizací obrazu, doplněný 12Mpx širokáčem (f/2.2, 1/2.55″, 1.4μm) a 64megapixelovým teleobjektivem s trojnásobným optickým přiblížením a OIS (f/2.0, 1/1.72″, 0.8μm).

U Galaxy S20 Ultra zůstává shodný širokáč, ale zbytek se výrazně liší – hlavní fotoaparát má úctyhodných 108 megapixelů (f/1.8, 1/1.33″, 0.8μm) a samozřejmě mu nechybí optická stabilizace. Velikost fotosnímače je mimochodem téměř 3x větší, než u Galaxy S10, díky čemuž se skvěle hodí nejen pro tvorbu nočních fotografií. V případě klasických modelů Galaxy S20 a S20+ je čip 1,7x větší ve srovnání s loňskou řadou.

Noční režim na steroidech

Noční režim (Bright Night) se celkově dočkal celé řady vylepšení. Při focení z ruky dokáže snímat čas až 7,5 vteřiny, během kterého pořídí 30 snímků. U řady Galaxy S10 byl maximální čas 5 vteřin při 7 snímcích. Software umí automaticky rozpoznat, pokud je telefon umístěný na stativu – v tomto případě nabídne čas v rozsahu 30 – 240 vteřin.

U 108Mpx Galaxy S20 Ultra software automaticky detekuje množství světla na scéně. Pokud je dostatečné, fotí na plných 108 megapixelů (0.8μm), ale při horším světle využívá technologie Nona Binning, kdy z devíti pixelů vytvoří jeden. Rozlišení fotografie sice klesne na 12 Mpx (2.4μm), ale se zachováním velkého množství detailů. Telefony, které jsem měl zatím možnost si vyzkoušet, ještě neobsahovaly finální verzi softwaru a výsledné fotografie s využitím třicetinásobného a stonásobného přiblížení mě úplně neuchvátily.

Do jisté míry to bylo dáno tím, že v prostředí, kde jsme telefony zkoušeli, nepanovaly zcela ideální světelné podmínky. Každému ale musí být jasné, že tahle funkce ale bude hlavně o softwaru, na jehož doladění má Samsung ještě téměř měsíc času a finální hodnocení si tedy nechám až na později.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20 Ultra Systém: Android 10 Rozměry: 166,9 x 76 x 8,8 mm , Hmotnost: 222 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5, 2x 2,60 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 12/16 GB , Interní paměť: 128/512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,9", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 48 Mpx, f/3.6, 102mm, 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS, 10x hybridní optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, 1.4µm, AF, širokoúhlý , Přední kamera: 40 Mpx, f/2.2, 4K video, 26mm (wide), PDAF Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Teleobjektiv u Galaxy S20 Ultra láká na 10x hybridní přiblížení a optickou stabilizaci (f/3.5, 1/2.0″, 0.8μm). Tady se Samsung chlubí tím, že bez ztráty kvality, nicméně reálně se jedná o kombinaci pětinásobného optického zoomu a dat z dalších objektivů, výsledkem čehož je právě 10x hybridní zoom.

Je libo 100x přiblížení?

Úplně nová je u fotoaparátu technologie Space Zoom, která kombinuje hybridní optické přiblížení s daty ze všech fotoaparátů, výsledkem čehož je až 100x přiblížení u Galaxy S20 Ultra či 30x zoom u Galaxy S20/S20+.

Určitě nepůjde o funkci, kterou byste využívali každý den, nicméně čas od času se takhle masivní zoom může hodit, a minimálně se jedná o zajímavou technologickou ukázku toho, jak je možné pracovat s obrazovými daty, a pro Samsung je to i skvělé marketingové lákadlo, které v reklamách jednoduše bude znít dobře.

První na světě s podporou záznamu 8K videa

A to samé můžeme napsat i u záznamu videa – řada Galaxy S20 totiž jako první na světě podporuje nahrávání videa v 8K rozlišení při 24 snímcích. To je reálně 7680 x 4320 px; jedna minuta záznamu tak zabere přibližně 600 MB. Podobně, jako tomu dříve bývalo u 4K, je pro 8K nyní nastaven limit délky záznamu na 5 minut.

Reálně 8K zatím příliš nevyužijete, ale z marketingového hlediska je to opět něco, na co budou zákazníci slyšet. Z jednotlivých snímků 8K záznamu je rovněž možné vytvářet fotografie v 33Mpx rozlišení. Náročnější fotografy a tvůrce videí potěší, že profesionální režim bude dostupný nejen pro fotky, ale nově také pro video.

Poslední novinkou u fotoaparátu je režim Single Take, který při „vyfocení“ snímá scénu po dobu 10 vteřin a následně vytvoří výběr až 10 fotografií a 4 videí (některá s tzv. Boomerang efektem či přehrávaná pozpátku), které software vyhodnotí jako nejzajímavější. Vy si pak z nabídky vyberete ty, které se vám nejvíce líbí, případně můžete vyexportovat všechny. Single Také je ve výchozím stavu vypnutý, ale aktivovat se jej hodí třeba na oslavě nebo při situacích, kdy se očekává, že bude „na scéně“ pořádně živo.

Novinky v prostředí One UI 2.1

Uživatelské prostřední One UI asi není třeba nijak podrobně představovat. Z mého pohledu se jedná o jednu z nejlepších uživatelských nadstaveb, která pro Android existuje. Novinkou ve verzi 2.1 je integrace videohovorů přes Google Duo přímo do telefonní aplikace.

Vylepšení doznala také funkce Quick Share, v rámci které lze ostatním majitelům telefonů od Samsungu posílat velké soubory (přes Wi-Fi Direct) a ano, jde o zdařilou kopii konkurenčního AirDropu (Apple). Hráče jistě potěší vylepšený Game Booster, který dovolí kompletně „zamrazit“ rozehranou hru tak, abyste se později mohli vrátit přesně do toho stavu, ve kterém jste skončili.

Samsung Galaxy S20: cena a dostupnost

Řada Galaxy S20 letos nabízí celkem čtyři barevné varianty (modrá, růžová, šedá a černá), nicméně u každého modelu je barevná sestava trochu odlišná. Základní Galaxy S20 bude dostupný v šedé, modré a růžové, Galaxy S20+ v šedé, modré a černé, a Galaxy S20 Ultra pouze v šedé a černé.

Předobjednávky budou spuštěny za několik málo okamžiků – konkrétně už ve 20:30 a poběží až do půlnoci 8. března. V rámci předobjednávek k modelům Galaxy S20+ a S20 Ultra zdarma dostanete novou generaci sluchátek Samsung Galaxy Buds+, které se jinak budou od 14. února prodávat za 4 499 Kč (169 eur). Na předobjednávku klasického Galaxy S20 se tato akce nevztahuje.

Samotný start prodeje tria smartphonů je naplánován na 13. března. Doporučené prodejní ceny jsou následující: