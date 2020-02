Samsung Galaxy Z Flip: ohebné displeje konečně dávají smysl

Rok 2019 měl být rokem ohebných telefonů, ale namísto velkého závodu jsme se dočkali pouze nesmělého zahřívacího kola, které odhalilo všemožná úskalí nové technologie. Výrobci z něj nasbírali cenné zkušenosti, které se pozitivně projeví v telefonech příštích.

Nejúspěšnějším ohebným smartphonem „nulté“ generace se stal Samsung Galaxy Fold, který i přes počáteční problémy a vysokou cenu našel cestu do rukou spousty dychtivých zájemců. Právě představený Samsung Galaxy Z Flip částečně staví na jeho základech, ale jeho ambice jsou mnohem vyšší – nechce vzbudit zájem pouze u největších nadšenců, ale touží se dostat do kapes běžných uživatelů.

Samsung Galaxy Z Flip: véčka vstávají z mrtvých

Samsung Galaxy Z Flip není přímým nástupcem Galaxy Foldu. Zatímco Fold byl podlouhlý telefon, který lze rozložit do velikosti malého tabletu, Galaxy Z Flip je kompaktní čtverec, který lze rozložit do podlouhlého telefonu. Tento form-faktor poprvé použilo Lenovo u smartphonu Motorola RAZR, avšak jak ukazují první dojmy, tento telefon se po konstrukční stránce příliš nepovedl. Galaxy Z Flip by měl být zpracován výrazně lépe, při návrhu kloubu Samsung použil zkušenosti ze své ohebné prvotiny, což mu dalo konkurenční náskok.

Samsung Galaxy Z Flip váží 183 gramů, v zavřeném stavu má rozměry 87,4 x 73,6 x 15,4 – 17,3 mm, takže v kapse vytvoří malou bouli, která nebude mít tendence vyčnívat nebo se dokonce ohýbat při usedání. Při otevření má pak telefon rozměry 167,9 x 73,5 x 6,9 – 7,2 mm, za což vděčí prostornému 6,7palcovému displeji a mírně tlustším rámečků po jeho obvodu. Je to ale daň za novou konstrukci, nad kterou s radostí mávneme rukou.

Malý telefon s velkým displejem

Galaxy Z Flip disponuje Infinity Flex displejem s úhlopříčkou 6,7″ a netradičním rozlišením 2 636 x 1 080 pixelů, což znamená Full HD+ na poměru stran 22:9. Uprostřed horní části displeje se nachází kruhový otvor, ve kterém bydlí selfie kamera s rozlišením 10 megapixelů, světelností objektivu f/2.0 a automatickým ostřením.

Oproti Samsungu Galaxy Fold je displej krytý ultratenkým sklem (UTG), které má být výrazně odolnější vůči poškrábání než typické plastové ochrany, do nichž se lze trvale podepsat pouze nehtem. Do displeje není integrovaná čtečka otisků prstů; ta se nachází na pravé straně zařízení a je tak dobře dostupná jak v otevřeném, tak uzavřeném stavu.

Telefon má ještě jeden displej, nachází se na vnější straně „víka“. Jedná se o dotykový Super AMOLED displej s úhlopříčkou 1,06 palce a rozlišením 300 x 116 pixelů, který slouží k zobrazení notifikací, data, času a stavu nabití baterie. Na displeji se může objevit i jméno volajícího, přičemž hovor lze přijmout rozevřením celého telefonu.

Otevření i zavření lze pohodlně provést jednou rukou, ačkoliv k pohodlnější manipulaci by se hodil alespoň drobný výlisek na boku, do kterého byste zapřeli prst. Při zavření na sebe obě části vnitřního displeje zcela nedoléhají a zejména u ohebného mechanismu je mezi nimi miniaturní mezera. Ze samotné konstrukce mám velmi dobrý pocit – působí na mě pevným dojmem.

V sousedství vnějšího displeje se nachází ještě hlavní fotoaparát. Tvoří jej dva snímače s rozlišením 12 megapixelů, nad jedním najdeme klasickou optiku s clonový číslem f/1.8, nad sekundární kameru byla osazena širokoúhlá čočka se světelností f/2.2 a úhlem záběru 123°. Škoda, že zde Samsung nenašel místo ještě na teleobjektiv, ale třeba se dočkáme u další generace.

Fotoaparát je opticky stabilizovaný, podporuje HDR10+ a je schopný zaznamenávat video ve 4K rozlišení při 60 snímcích za vteřinu; podle marketingových materiálů bychom se měli těšit na kvalitní noční fotografie, či stabilizovaná hyperlapse videa.

Loňský motor má stále dobrý výkon

Samsung osadil Galaxy Z Flip čipsetem Qualcomm Snapdragon 855+ z druhé poloviny loňského roku. Telefon tak bude mít mírně menší výkon než jeho sourozenci z řady Galaxy S20, ovšem při reálném používání to uživatel stejně nepozná – Snapdragon 855+ je bestie s velkou výkonnostní rezervou do příštích let. Zatím nevíme, zda Samsung k této volbě sáhl z důvodu delšího vývoje, nebo prostě proto, aby trochu ušetřil. Volba staršího čipsetu má v sobě ale jinou bolístku, kterou je absence podpory 5G sítí, což nás stejně minimálně do příštího roku nijak trápit nemusí.

Procesoru je k ruce 8 GB RAM, pro ukládání dat slouží 256GB úložiště typu UFS 3.0. Paměť lze rozšířit maximálně dokoupeným prostorem v cloudu, slot na paměťové karty přítomen není. Chybí také sluchátkový konektor, spolehnout se ale budete moci na bezdrátové technologie Bluetooth 5, Wi-Fi 6, LTE a NFC.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip Systém: Android 10 Rozměry: složený 87,4 x 73,6 x 15,4 mm, otevřený 167,3 x 73,5 x 6,9 - 7,2 mm , Hmotnost: 183 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 855+, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 485, 3x 2,84 GHz Kryo 485, 4x 1,8 GHz Kryo 485 RAM: 8 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", 1080 × 2636 px, 116 × 300 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý (123°) Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.4, Dual Pixel, autofocus, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3300 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Celý tento cirkus živí dvojice akumulátorů se souhrnnou kapacitou 3 300 mAh, u které Samsung slibuje celodenní výdrž, i když v této věci máme docela obavu. Přece jen uživit 6,7″ displej není jednoduchá záležitost. Baterii lze dobíjet 15W nabíječkou s USB-C koncovkou, nechybí ani podpora bezdrátového nabíjení standardu Qi s maximálním výkonem 9 Wattů a podporou reverzního nabíjení.

Android 10 s bonusy pro ohebný displej

Operačním systémem Samsungu Galaxy Z Flip je Android 10 obalený prostředím One UI 2.1, které obsahuje několik specialit využívajících ohebného displeje. Některé aplikace počítají s otevřením víka v úhlu mezi 70 – 110°, kdy spodní strana slouží jako stojánek. Mezi ně patří například aplikace pro videohovory nebo fotoaparát, kdy se v horní polovině nachází hledáček a ve spodní ovládací prvky. Stejně tak v galerii lze v horní části displeje zobrazovat fotografie a ve spodní doprovodné informace.

Samsung tento režim rozděleného displeje vyvíjel společně s Googlem a označuje jej jako Flex. Když přístroj stojí na nějaké ploše bez podpěry, displej se automaticky rozdělí na dvě poloviny, každá z nich má úhlopříčku 4 palce neboli 10,3 cm. Na horní polovině pak si můžete prohlížet fotografie, videa a další obsah, dolní polovina slouží k ovládání. Na horním displeji si můžete například pouštět klipy z YouTube a na dolním vyhledávat další videa, číst popisky nebo psát komentáře.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy Z Flip se bude prodávat v černé a fialové barvě. Zatímco černá (Black Mirror) je decentní, fialová (Purple Mirror) působí hodně extravagantně, nicméně nám se v redakci líbí a zkrátka má šmrnc. Zákazníci si mohou telefon předobjednat už dnes od 20:30 hodin za doporučenou cenu 38 990 Kč. Za tuto cenu však zákazník získává nejenom samotný telefon, ale také speciální pojištění náhodného poškození. Samozřejmostí je pak prémiový servis Moje Galaxy, který nabízí například speciální infolinku nebo bezplatné vyzvednutí poškozeného telefonu u zákazníka a zapůjčení náhradního přístroje po dobu záruční opravy.

Kupující se v případě koupi Galaxy Z Flip distribuovaného v ČR společností Samsung Electronics Czech and Slovak nemusí bát náhodného mechanického poškození telefonu ani náhodného poškození vnikem kapaliny, například prasknutí displeje. Součástí kupní ceny telefonu je totiž roční pojištění, díky kterému má zákazník nárok na jednu pojistnou událost se spoluúčastí pouze 2 799 Kč. Podmínkou je registrace zařízení na stránkách výrobce nebo skrze infolinku 800 726 786 do 30 dnů od nákupu.

Cena je výrazně nižší než v případě Galaxy Fold, což by mohlo nalákat ty zájemce, jimž přišla ohebná prvotina Samsungu příliš drahá nebo jim nedával zvolený form-faktor smysl. Galaxy Z Flip působí skutečně jako hotový a skvěle zpracovaný produkt, který dokazuje, že ohebné displeje nejsou pouze na okrasu, ale mohou najít smysluplné využití.