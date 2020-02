Recenze Samsung Galaxy Z Flip: véčka se vracejí v té nejlepší formě

„Začala nám doba ohebná…“, tuhle otřepanou frázi jsme použili už u recenze prvního zařízení s ohebným displejem – Samsungu Galaxy Fold, a pokud jste ji četli, pak víte, že se jednalo o špičkově vybavené zařízení, nicméně zároveň jste při jeho používání museli respektovat celou řadu kompromisů a rozhodně se nejednalo o „telefon“ pro každého. A to nejen kvůli ceně, ale také kvůli způsobu používání. Nicméně se smartphonem Samsung Galaxy Z Flip tahle fráze svůj význam skutečně naplňuje.

Galaxy Z Flip je telefon, u kterého ohebný displej konečně dává smysl

nabízí skvělou výbavu v čele se Snapdragonem 855+ i velmi slušný fotoaparát

cena novinky je 38 990 Kč, součástí je roční pojištění proti poškození

zatím nemá konkurenci, Motorolu RAZR válcuje v každém směru

Samsung Galaxy Z Flip na to totiž jde zcela jinak a díky véčkové konstrukci má reálně velmi vysoké šance probudit zájem běžných uživatelů a nastartovat tak segment zařízení s ohebnými displeji. Stále má oproti vlajkovým modelům vyšší cenu a stále tu jsou určité kompromisy v používání, ale celkově už Galaxy Z Flip působí jako hotový produkt pro normálního spotřebitele. Véčková konstrukce tak po několika letech zažívá stylový comeback.

Na trhu ale Samsung Galaxy Z Flip není jediným véčkem s ohebným displejem. Konkurentem mu je Motorola s reinkarovaným Razrem, nicméně ta má nejen vyšší cenu, ale také podstatně horší hardwarovou výbavu a poměrně problémovou konstrukci kloubu, respektive uchycení displeje. Navíc se u nás zatím neprodává.

Design a dílenské zpracování

Samsung Galaxy Z Flip se u nás prodává ve dvou barevných variantách – decentní černé a extravagantní fialové. V USA je dostupná ještě zlatá a limitovaná Thom Browne edice. Povrch telefonu je lesklý a bohužel i dost kluzký. Při používání (zejména během chůze po ulici) jsem proto dával velký pozor na to, aby mi z ruky nevypadl. Ve spojení s kluzkým povrchem mám ještě jeden kuriózní postřeh, ale o tom se rozepíšu až v kapitole o dobíjení.

Pozor si dejte i na kontakt s ostřejšími předměty, například při nošení v kapse. I když jsem se k telefonu choval maximálně opatrně a nosil jej v samostatné kapse u kalhot, stejně se na vnější straně po několika dnech objevily vlasové škrábance.

Co všechno se nachází v balení? smartphone Galaxy Z Flip

cestovní adaptér (15 W)

nabíjecí/datový kabel s USB-C

špendlík pro vyjmutí nanoSIM

USB konektor (OTG)

uživatelský návod

USB-C sluchátka od AKG

průhledný zadní kryt

Připravte se také na to, že se na těle telefonu budou velmi rychle usazovat otisky prstů. U černé barvy je to o něco méně patrné, ale v případě fialové stačí mít telefon v ruce jen pár vteřin a už bude výrazně umatlaný. Častému čištění se tedy v případě Z Flipu nevyhnete. A to samé mohu říci o displeji – na něm jsou otisky také více viditelné než u běžných smartphonů.

V zavřeném stavu se jedná o poměrně kompaktní obdélník, který se bez problémů vejde i do menší kapsy (tloušťka telefonu se pohybuje v rozmezí 15,4 – 17,3 mm). Jakmile jej otevřete, tělo se ztenčí na velmi příjemným 6,9 – 7,2 mm. Jen pro srovnání – Galaxy S20+ má tloušťku 7,8 mm. Hmotnost 183 gramů tak akorát odpovídá zařízení s 6,7″ displejem. Až na ten kluzký povrch se telefon v ruce drží dobře a je správně vyvážený.

Zobrazovací panel je díky poměru stran 21,9:9 protáhlý a při držení v jedné ruce jej celý neobsloužíte. V systému ale najdete tzv. režim „Jednou rukou“, který vám aktivní plochu displeje zmenší. V horní části zobrazovače má své místo výřez pro 10Mpx selfie kamerku. Rámečky kolem displeje jsou širší, než byste čekali (zhruba 4,5 mm), ale to je zkrátka daň za ohebný mechanismus. Už teď jsem ale zvědavý, jak bude vypadat druhá či třetí generace Z Flipa, jelikož ztenčení rámečků určitě bude i pro Samsung velmi důležité.

Už dlouho se mi nestalo, abych nějaký telefon během testování vyvolával tolik pozornosti jako Galaxy Z Flip. V metru i na ulici mě lidé zastavovali a chtěli si ho prohlédnout. V případě černé verze až tak nápadní nebudete, ale fialová v okolí rozhodně vyvolává velké množství pozornosti.

Mechanismus pohyblivého kloubu

Samotný kloub je extrémně pevný. Populární youtuber JerryRigEverything se dokonce Flipa snažil „zlomit“ v opačném směru, ale nepovedlo se mu to. Kloub držel a to na něj působil takovou silou, až se mu prstem povedlo prasknout zadní skleněnou stranu. Samsung udává, že mechanismus vydrží až 200 000 pohybů, takže i kdybyste jej denně 100 otevřeli a zavřeli, dostanete se na zhruba 2,7 roku provozu.

Ohebný kloub rovněž umožňuje aretovat horní polovinu zhruba v rozsahu 45 – 145 stupňů. Jakmile jej naklopíte více, mechanismus telefon kompletně otevře. Pokud rádi telefonujete s videem, případně natáčíte živé přenosy na YouTube či Instagram, pak budete z Flipu nadšeni. Stačí jej totiž položit na rovný povrch, nastavit displej tak, aby vás přední kamera snímala a máte hotovo. Spodní strana jednoduše funguje jako skvělý stojánek.

Výhodou skládací konstrukce je také to, že v zavřeném stavu (například při pádu) ve většině případů nehrozí poškození vnitřního displeje. Mezi horním a spodním dílem displeje v zavřeném stavu vzniká zhruba 1,5mm mezera, nicméně to v praxi ničemu nevadí. Displej samotný je totiž o něco níže než rámeček, takže i když se do útrob dostanou drobné nečistoty či žmolky z kapsy, poškození panelu nehrozí. Přesto je dobré mít se na pozoru, aby se mezi plochu při zavírání nedostaly nějaké větší a tvrdší nečistoty, které už by displej mohli poškrábat, nebo v horším případě i poškodit.

Při troše cviku lze Galaxy Z Flip otevřít a zavřít jednou rukou. Jen je škoda, že pro tyto potřeby není na boku drobný výlisek, do kterého by se dal lépe opřít prst. Samotné otevření i zavření je pak zcela plynulé a bez jakýchkoliv nežádoucích zvuků, se kterými bojuje právě konkurenční Motorola Razr.

Ohebný displej vyžaduje zvýšenou pozornost

Samsung se na tiskové konferenci chlubil tím, že oproti Galaxy Foldu vylepšil ochranu ohebného displeje. Panel je nově chráněný ultratenkým ohebným sklem (UTG), což si drtivá většina uživatelů vyložila tak, že bude částečně odolný proti poškrábání. Jihokorejský gigant už ale zapomněl dodat, že nad ohebným sklem se ještě nachází méně odolná plastová ochrana a jejím odloupnutím dojde ke znehodnocení celého zobrazovače.

„Sklo“ schované pod plastovou fólií

Ohebný displej Samsungu Galaxy Z Flip je tvořený z několika vrstev, ovšem do přímého kontaktu s okolím logicky přijde pouze ta svrchní. A tady se opět jedná o plastovou fólii, kterou lze při troše neopatrnosti poškodit pouhým zatlačením nehtu. V praxi jsem ale opravdu neměl odvahu a především ani potřebu to zkoušet.

Úplně stejnou fólii mimochodem Samsung použil i u svého prvního ohebného smartphonu Galaxy Fold, ovšem v jeho případě se pod ní nacházela polyimidová vrstva. Tu u Galaxy Z Flip vystřídalo právě ultratenké ohebné sklo, které je navíc ještě podložené vrstvou pro absorpci nárazů. Sklo navíc zobrazovací panel zpevňuje a srovnává, takže díky tomu máte pocit, že se dotýkáte běžného displeje, nikoliv ohebného. Rozhodně tedy nejde jen o marketingové lákadlo, ale na druhou stranu vás stále od poškrábání horní fólie nijak neuchrání.

Pozor na prašné prostředí

Odbornou rozborku telefonu provedl i server iFixIt, který mimo jiné zjišťoval odolnost telefonu vůči prachovým částicím; právě ty totiž mohou nepříjemně ovlivnit chod celého mechanismu, popřípadě mohou zevnitř poškodit ohebný displej. Samsung u Galaxy Z Flip nedeklaruje žádnou certifikovanou odolnost, ovšem při premiéře telefonu se chlubil, že se na tuto oblast při návrhu zaměřil – oblast kloubu například chrání pás štětinek, které mají vniknutí jemných částic do útrob zabránit.

Jak ovšem prokázal test iFixit, drobné částice se stejně do telefonu dostaly a způsobily drhnutí mechanismu kloubu. Není to sice tak drastické jako u Motoroly Razr, je však nutné s tím počítat a snažit se držet telefon daleko od prašného prostředí.

Spousta prostoru i netradiční poměr stran

Zpátky ale k popisu displeje. Parametrově se jedná o 6,7″ Dynamic AMOLED panel s rozlišením 1080 x 2636 px a netradičním poměrem stran 21,9:9. Při běžném používání mi protáhlý tvar nijak nevadil – na sledování timeline nejrůznějších sociálních sítí je to dokonce ideální, nicméně pokud se budete dívat na filmy či YouTube, bude nutné počítat s výraznými černými rámečky na okrajích. Ani systémové či doinstalované aplikace/hry nemají s tímhle „nudloidním“ poměrem stran problém.

Barvy displeje jsou velmi věrohodné a skvělé jsou i pozorovací úhly. Maximální úroveň jasu mi přijde nižší, než u Foldu či Galaxy S10+, na přímém sluníčku by tedy s čitelností mohly být problémy. V rozloženém stavu panel na dotek působí jako skleněný a při přejetí prstem v místě ohybu je zde patrné drobné prohloubení.

Při používání mi tohle nijak nevadilo, ale u několika lidí, kterým jsem Flipa půjčoval, jsem se setkal se zcela opačnou reakcí – mírný „důlek“ v místě ohybu jim při přejetí prstu vadil. Pokud o koupi přemýšlíte a nejste si jisti, zda s ohybem nebudete mít problémy, není nic snazšího, než zajít do jakékoliv značkové prodejny Samsungu a telefon si zde vyzkoušet.

Vnější displej: příště prosím zvětšit!

Pokud je vypnutý, téměř nemáte šanci ho zpozorovat. Téměř každý, komu jsem Flipa půjčoval, se mě ptal, jak se dají kontrolovat notifikace, že prý telefon v zavřeném stavu nemá žádný displej. Ale on ho má, jen díky lesklému povrchu a úhlopříčce 1,1 palce (respektive kvůli kulatým okrajům je to 1,06″) ho na „první dobrou“ prakticky nejste schopni zaregistrovat.

Ukrytý je na vnější straně kousek od dvojice fotoaparátů. Jedná se o dotykový Super AMOLED panel s rozlišením 112 x 300 px a primárně slouží pro zobrazování informací o datu a čase, kapacitě baterie, základních notifikacích a… teď se podržte… také jako hledáček fotoaparátu.

Je škoda, že ho Samsung nezvětšil. Takhle titěrná plocha zvládne zobrazit jen nutný informační základ. Při příchozím hovoru se zobrazí jméno volajícího a tlačítka pro přijetí či odmítnutí (tahem prstu). Stejně tak se vám zobrazí náhled textové zprávy. U aplikací třetích stran vidíte grafickou ikonku s možností rozkliknutí (obsah/text notifikace následně začne horizontálně skrolovat); pro zobrazení celé zprávy už je nutné telefon otevřít a pokud si předtím kliknete na ikonku na malém displeji, dostanete se po otevření rovnou do aplikace.

Vnější displej využijete i pro focení autoportrétů. Sice toho v záběru až tolik neuvidíte, ale alespoň poznáte, zda si fotíte hlavu, nebo míříte na břicho :-) Pevně doufám, že s dalšími aktualizacemi či sofistikovanými nástroji třetích stran půjde malou plochu displeje využít ještě o něco lépe. Takhle najde uplatnění skutečně jen pro nutný základ z upozornění a pro cokoliv dalšího bude Galaxy Z Flip zkrátka nutné otevřít.

Při přenášení jsem Flipa vždy zavíral, ale pokud mi telefon přes den ležel na stole, nechával jsem jej normálně v otevřeném stavu. Přišlo mi to praktičtější. Na obou displejích lze samozřejmě využívat notorický známe funkce Always On, kdy se po klepnutí zobrazí stavové informace.

Hardwarová výbava

Kompletní hardwarové parametry Galaxy Z Flip najdete v přiložené tabulce. Za zmínku stojí použití loňského vlajkového čipsetu Snapdragon 855+, který zcela dostačuje a problémy s ním nebudete mít ani při hraní her. Jen pozor, při vyšší zátěži se telefon v zadní části kolem fotoaparátu trochu zahřívá. V AnTuTu benchmarku jsem průměrem tří testů naměřil 479 451 bodů. Sekunduje mu 8 GB RAM a pro vaše data je připraveno 256GB interní paměti bez možnosti dalšího rozšíření (reálně je pro vaše data přístupných přibližně 225 GB).

K hraní her přidám ještě jeden poznatek – všechny tituly, které jsem zkoušel, se bez problémů roztáhly na celou plochu displeje, nicméně kvůli atypickému poměru stran 21,9:9 a protáhlému tvaru telefonu se mi telefon při hraní závodních či FPS titulů příliš dobře nedržel v ruce a zážitek z hraní tak nebyl úplně ideální.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip Systém: Android 10 Rozměry: složený 87,4 x 73,6 x 15,4 - 17,3 mm, otevřený 167,3 x 73,6 x 6,9 - 7,2 mm , Hmotnost: 183 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 855+, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 485, 3x 2,84 GHz Kryo 485, 4x 1,8 GHz Kryo 485 RAM: 8 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", 1080 × 2636 px, 112 × 300 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, záběr 78˚ Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, záběr 123° Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.4, Dual Pixel, autofocus, HDR, záběr 80˚ Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Samsung Galaxy Z Flip disponuje jedním fyzickým slotem na nanoSIM a možností dohrání druhého čísla skrze eSIM. V posledních měsících je ve světě velkým lákadlem podpora 5G, nicméně kvůli použitému čipsetu Flip nic takového nenabízí a vůbec ničemu to nevadí. Než se u nás reálně 5G spustí, bude tu už dávno minimálně jeho druhá generace. Citlivost Wi-Fi i GPS je bezproblémová.

Repráček pro telefonování je ukrytý v malé zdířce nad displejem. Je škoda, že Galaxy Z Flip není vybavený stereo reproduktory; do těla se vešel pouze jeden klasický reproduktor, který má své místo na spodní hraně hned vedle USB-C konektoru.

Svižná a přesná čtečka otisků prstů

Čtečku otisků najdete na pravém boku přímo v tlačítku Power. Tohle umístění mi maximálně vyhovovalo a pochválit musím i rychlost odemčení. Pokud ale máte menší prsty, nemusíte čtečku pokaždé trefit „na první dobrou“. Tlačítko Power není nijak vystouplé, takže se prstem hůře nahmatává, ale při odemykání to ničemu nevadí. Zvykl jsem si bříškem prstu doslova prosvištět po boční hraně s tím, že čtečku vždy „trefím“ a systém se odemkne, a v reálu to tak skutečně bylo.

Kromě čtečky lze využívat i autentizace skrze sken obličeje. Samsung nepoužívá tak propracovanou technologii jako Apple u svých iPhonů s plejádou doprovodných senzorů. Tady vás skenuje pouze přední kamerka, nicméně za dobrého světla i v šeru to zvládá poměrně dobře. Kdybych měl za autentizační možnosti udělovat body, čtečka by dostala 10 z 10, odemčení obličejem 6 z 10.

Baterie a výdrž: nabíječku raději s sebou

Při pohledu do výčtu parametrů nepůsobí údaj 3300 mAh nijak honosně a v praxi to bohužel není jiné. Výdrž jednoznačně patří ke slabším stránkám telefonu. Konstrukčně jsou v těle smartphonu umístěny dvě baterie, které dohromady dávají avizovanou kapacitu. Při běžném (či spíše méně náročném) používání jeden pracovní den zvládnete, nicméně pokud večer půjdete ještě s přáteli na večeři, raději bych jej předtím na chvíli připojil na nabíječku.

Při náročnějších činnostech, jako je například hraní her či editace nahraného videa, dochází pochopitelně k výraznějšímu úbytku energie a několikrát se mi během testování stalo, že jsem večer končil třeba jen s 10 procenty.

Telefon nabízí rychlé nabíjení (USB-C), nicméně oproti konkurenčním smartphonům 15W výkon nijak atraktivně nepůsobí. Z nuly na sto akumulátor nabijete za 1 hodinu a 47 minut, což není nic světoborného. Chválím ale za podporu bezdrátového dobíjení (9W).

Chcete dobít sluchátka Buds+? Připravte si kousek papíru

Samsung Galaxy Z Flip nabízí i reverzní bezdrátové nabíjení (Wireless Power Share). Po jeho aktivaci můžete na záda přiložit kompatibilní zařízení, které se začne nabíjet. Ideální je to třeba pro dobíjení kompatibilních sluchátek, nicméně když jsem tuhle funkci testoval, trochu jsem narazil.

Jak jsem nakousl v úvodu, záda telefonu jsou extrémně kluzká. A když jsem na Flipa položil krabičku se sluchátky Galaxy Buds+, která má také lesklý povrch, začala mi ze zadní strany „sjíždet“ pryč, takže se dobíjení po pár vteřinách přerušilo. Úsměvné je, že loňská generace Galaxy Buds takový problém nemá – dobíjecí pouzdro má matný povrch, který na zádech Flipu drží lépe :-)

Telefon jsem samozřejmě vždy měl položený na absolutně rovném povrchu, ale ať je v zavřeném či otevřeném stavu položený, zadní strana, kde se nachází cívka pro bezdrátové dobíjení, je mírně zkosená a jakékoliv příslušenství s lesklým povrchem tak bude klouzat dolů. Pokud tedy budete chtít využívat reverzního dobíjení pro sluchátka Galaxy Buds+, připravte se na to, že Flipa bude nutné na jedné straně podložit kouskem papíru.

Android 10, prostředí One UI 2.1 a režim Flex

Byla by ostuda, kdyby Flip na trh dorazil ještě s Androidem 9 Pie, ale naštěstí se tak nestalo a všechny letošní novinky od Samsungu už mají na palubě aktuální Android 10, který je navíc zabalený do nejnovější verze nadstavby One UI 2.1. Tu osobně považuji za vůbec nejlepší, která pro Android vznikla, a že jsem jich vyzkoušel spousty.

Kromě spousty bonusových funkcí je významným benefitem prostředí One UI i parádní uživatelský zážitek z ovládání. Na první čtení to může znít, jako kdybych tenhle popisek zkopíroval z propagačních materiálů Samsungu, nicméně reálné zkušenosti tahle slova potvrzují.

Prostředí se dá dobře ovládat jednou rukou, navíc je vzhledově velmi povedené, uhlazené, systémové aplikace mají stejný designový jazyk, ale i tak si jeho funkce lze celkem slušně přizpůsobit k obrazu svému. Samozřejmě nechybí podpora tmavého režimu či funkce pro redukci modrého světla před spaním.

Flex: jak využít „zlomeného“ displeje, aneb telefon jako stativ

Do telefonní aplikace Samsung integroval aplikaci Google Duo pro videohovory přes datovou síť. Aplikace navíc umí chytře využívat rozdělení displeje do dvou polovin, což oceníte zejména v režimu, kdy telefon položíte na stůl a přední kamerku nasměrujete přímo na sebe.

Tenhle „split-screen“ režim na Flipu nevznikl pro nic za nic. Google jej společně se Samsungem označuje názvem Flex a jeho úlohou je chytře rozdělovat obsah na displeji právě ve stavu, kdy vám smartphone leží na stole a horní polovinu máte částečně „ohnutou“ směrem k vám.

Zatím jej podporuje jen hrstka aplikací. Kromě té telefonní, respektive Google Duo, je to Galerie, kdy se v horní části zobrazují fotky/videa a v té spodní informace o souborech, což na rovinu není nic, z čeho byste si sedli na zadek. Mnohem zajímavější je využití ve spojení s fotoaparátem, kdy v horní polovině displeje máte hledáček a v té spodní ovládací tlačítka pro focení. Díky ohebné konstrukci telefon skvěle využijete i jako stativ, a to nejen pro focení autoportrétů, ale po přetočení na bok i pro klasické focení. Jen opět pozor na kluzká záda telefonu – kdykoliv jsem telefon položil na kluzký povrch, samovolně se mi začal pohybovat, což pro focení nebylo příliš ideální.

Tím ale výčet aktuálně podporovaných aplikací končí, nicméně pokud se toho chytí vývojáři, mohla by se podpora rozšířit. Dovedu si představit i specializované aplikace – třeba na vaření. V horní části displeje vám běží video, v té spodní vidíte seznam ingrediencí a postup.

Telefon si v polootevřeném stavu položíte na kuchyňskou linku a jdete vařit. Nicméně vůbec největší smysl mi Flex dává při streamování videa. V budoucnu se navíc s využitím Flex módu počítá i u „ohebných“ smartphonů dalších výrobců.

V prostředí One UI nechybí ani možnost zobrazit si dvě okna nad sebou s možností změny jejich velikosti, či otevření několika plovoucích oken s aplikacemi, u kterých dokonce lze měnit průhlednost. Přiznám se, že v praxi jsem to příliš nepoužíval, nicméně je dobré vědět, že v systému naleznete i tyhle možnosti zobrazení.

Fotoaparát(y) vás potěší

Telefony od Samsungu vždy patřily k těm nejlépe fotícím na trhu. V případě Flipu by se přímo nabízelo použít stejnou optiku, kterou najdeme u řady Galaxy S20, nicméně v tomhle případě mají fotomoduly blíže spíše ke Galaxy S10. V praxi to ale ničemu příliš nevadí, protože kvalita snímku je opět špičková. Ano, Galaxy S20 bude fotit lépe, ale i tak má Z Flip lepší výsledky než loňský Galaxy S10.

Hlavní fotoaparát má rozlišení 12 megapixelů a světelnost objektivu f/1.8 (velikost čipu 1/2,55″, ohnisko 27 mm, velikost pixelu 1,4µm). Využívá technologie Dual Pixel a nezapomnělo se ani na optickou stabilizaci obrazu či rychlé PDAF ostření.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Druhým do počtu je 12Mpx širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 123 stupňů, fixním focusem a světelností f/2.2 (ohnisko 12 mm, velikost pixelu 1,12 µm). Veliká škoda je, že zde Samsung nenašel prostor ještě pro třetí „oko“, do kterého by schoval teleobjektiv s alespoň dvojnásobným optickým zoomem. Nevím jak vy, ale pro mě je právě tenhle člen u telefonu důležitý a u Galaxy Z Flipu mi chyběl. Využít sice lze 8x digitálního zoomu, kde se ale nelze bavit o příliš dobré kvalitě.

Za dobrých světelných podmínek jsou výsledky výborné – pochválit musím slušnou ostrost, věrné barvy, vysokou úroveň detailů a nízkou úroveň šumu. Bleskové je také přeostřování, a to i při nahrávání videa. Obávat se nemusíte ani scén s protisvětlem nebo zatažené oblohy. Skvěle telefon fotí i v horších světelných podmínkách, kdy ale doporučuji používat především hlavní fotoaparát, šikoráč v šeru tradičně produkuje snímky s horší ostrostí a vyšší mírou šumu. Velmi pěkně si Galaxy Z Flip poradí s focením makra.

Pro focení statických scén ve tmě či horším světle nechybí Noční režim. Automatika vám sama nabídne jeho použití v případě, že na scéně detekuje nedostatek světla, ale stejně tak se do něj lze ručně přepnout kdykoliv to budete potřebovat. Na statickou scénu Noční režim funguje velmi dobře a dostatečně ji prosvětlí. Díky softwarovým vylepšením umí telefon rozpoznat až 30 typů fotografovaných scén a upravit nastavení barev, tónů nebo doporučit vhodný režim a ideální kompozici.

Režim Single Take

Poslední novinkou v oblasti focení je režim Single Take, který při „vyfocení“ snímá scénu po dobu 10 vteřin a následně vytvoří výběr až 10 fotografií a 4 videí, které software vyhodnotí jako nejzajímavější (některá s tzv. Boomerang efektem či přehrávaná pozpátku). Vy si pak z nabídky vyberete ty, které se vám nejvíce líbí, případně můžete vyexportovat všechny.

Single Také může přijít vhod třeba na oslavě nebo při situacích, kdy se očekává, že bude na scéně pořádně živo, nicméně já jsem mu během testování na chuť příliš nepřišel. Stále si raději vyfotím a natočím to, co chci já, než aby mi o výběru rozhodoval software.

Selfie na několik způsobů

Jak jsem již nakousl v úvodu, přední kamerka je umístěna v kruhovém výřezu v horní části displeje. Její rozlišení je 10 Mpx, má rychlé PDAF ostření a světelnost objektivu f/2.4 (ohnisko 26 mm, velikost pixelu 1,22 µm). Kvalita pořízených snímků je dostatečná, nicméně v horších světelných podmínkách doporučuji pro focení selfíček využít hlavního fotoaparátu, který má lepší světelnost.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Budete se sice muset spokojit s miniaturním hledáčkem v podobě 1,06palcového vnějšího displeje, ale k vyfocení autoportrétu to bohatě postačí. Na všech Samsung telefonech je možné rychle spustit fotoaparát dvojitým stisknutím tlačítka Power. Pokud to provedete v zavřeném stavu, aktivuje se právě malý displej. Na něm se dokonce tahem prstu můžete přepínat mezi hlavním a širokoúhlým snímačem.

Sympatické je, že elfie lze automaticky vyfotit ukázáním dlaně. Pokud software detekuje více osob v záběru, automaticky rozšíří úhel záběru.

Nahrávání videa

Zatímco řada Galaxy S20 nabízí záznam videa až v 8K rozlišení, Galaxy Z Flip zůstává u osvědčené klasiky v podobě 4K při 30 či 60 snímcích za vteřinu. Za sebe si myslím, že 8K u telefonů zatím nemá příliš význam a jde spíše o marketingové lákadlo, stejně jako 100x zoom (Galaxy S20 Ultra). Co naopak chválím, je podpora záznamu videa HDR10+.

Kvalita videa je opět velmi dobrá. Obraz je plynulý, detaily dostatečně vykreslené a barvy věrohodné. Během záznamu máte možnost přepínat se z klasického na širokoúhlý objektiv. Dobrá je i zvuková stránka. Fanoušci zpomalených záběrů mohou nahrávat ve Full HD rozlišení při 240 fps, či v HD při 960 fps.

Sečteno a podtrženo – Galaxy Z Flip sice nemá fotomoduly z letošní vlajkové řady Galaxy S20, ale v reálu to až tolik nevadí, protože fotí i nahrává velmi dobře.

Závěrečné hodnocení

V závěru recenze Samsungu Galaxy Fold jsme byli poměrně skeptičtí. I když se jednalo o velmi originální zařízení, pořád bylo nutné počítat se spoustou kompromisů při používání. Ani Galaxy Z Flip není bez kompromisů, nicméně díky véčkové konstrukci mi využití flexibilního displeje dává mnohem větší smysl. Při přenášení mám v kapse kompaktní kvádr, který mi po rozložení nabídne 6,7″ displej.

Věděli jste, že Samsung na vývoji tohoto modelu pracoval tři roky? U Foldu to bylo 7 let a je vidět, že u Flipa se dokázal poučit z předchozích chyb. Díky tomu Galaxy Z Flip působí jako hotový produkt, který má šanci na globální úspěch. Samsung má letos v plánu prodat přibližně 5 až 6 milionů zařízení s ohebným displejem a po mém testování Flipa si nemyslím, že by se jednalo o nereálné číslo.

Po hardwarové stránce se jedná o skvěle vybavený telefon, který navíc velmi dobře fotí a kromě teleobjektivu mu nic důležitého nechybí. Škoda jen té nižší kapacity baterie – 3300 mAh skutečně není mnoho a při vyšší zátěži jeden celý den nezvládne. Zvýšenou péči je potřeba věnovat i ohebnému displeji, ale s tím se tak nějak počítá.

Když dnes potřebujete něco vyřídit na standardním smartphonu, prostě jej odemknete. U Galaxy Z Flip si ale budete chvíli zvykat na to, že je to véčko a tím pádem tu máte úkon navíc v podobě nutného otevření. A přes malý vnější displej toho opravdu mnoho nevyřídíte (kromě hovorů a focení selfíček vlastně vůbec nic…). Každý, kdo o jeho koupi uvažuje, by se měl zamyslet nad tím, zda ho to ve výsledku nebude obtěžovat. Já si na to po pár dnech provozu dokázal zvyknout, nicméně u každého to tak být nemusí.

Pokud bych chtěl být až příliš velký hnidopich, dal bych záporné body i za větší rámečky kolem displeje, ale tady je důležité neopomíjet, že se jedná o zcela nový typ konstrukce. Přesto se Samsung nebál jít s kůží na trh a až na výše uvedené nedostatky vytvořil smartphone, který dokázal rozčeřit stojaté vody telefonů.

Za všechno originální se ale platí a v případě zařízení s ohebným displejem to platí dvojnásob. Samsung Galaxy Z Flip sice nemá tak brutální cenu jako Galaxy Fold (ten se prodává za 54 tisíc), nicméně ani 38 990 Kč včetně DPH není částka úplně zanedbatelná.

I tak je ale o telefon nebývale vysoký zájem, a to nejen v USA, ale i na našem trhu. První dodávka, která byla určena k pokrytí předobjednávek, byla hned v den zahájení prodeje (21. února) beznadějně vyprodána. Silně nedostatkovým zbožím je především extravagantní fialová varianta Mirror Purple. Ta by měla být opět dostupná až 6. března. Černá Mirror Black bude dokonce naskladněna až 13. března.

S nákupem telefonu získáte prémiový servis

Při nákupu Samsungu Galaxy Z Flip získáte navíc službu Galaxy Z Premier Service, která poskytuje speciální pojištění náhodného poškození. Součástí nabídky je i rovněž servis Moje Galaxy, který nabízí například speciální infolinku nebo bezplatné vyzvednutí poškozeného telefonu u zákazníka a zapůjčení náhradního přístroje po dobu záruční opravy.

Kupující se tak v případě koupi Galaxy Z Flip z oficiální české distribuce nemusí bát náhodného mechanického poškození telefonu ani náhodného poškození vnikem kapaliny, nebo například prasknutí displeje. Součástí kupní ceny telefonu je totiž roční pojištění, díky kterému má zákazník nárok na jednu pojistnou událost se spoluúčastí 2 799 Kč. Podmínkou je registrace zařízení na stránkách výrobce nebo skrze infolinku 800 726 786 do 30 dnů od nákupu.