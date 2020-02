První recenze ohebné Motoroly RAZR nejsou příliš pozitivní. Kompromisů je hodně

Když koncem minulého roku představila světu Motorola reinkarnaci modelu RAZR, který nabízel ohebný displej a zachoval si původní tvar, způsobilo to v komunitě rozruch. Kromě Samsungu, který na ohebném Foldu údajně pracoval roky, nikdo nepřišel s ohebným smartphonem, který by se dostal do prodeje. Před nedávnem se novodobá žiletka dostala k prvním zájemcům a novinářům, kteří se nyní podělili o své dojmy z používání. A ty zrovna moc pozitivní nejsou.

Wow efekt rozhodně upřít nelze

Jedna z prvních a pozitivních věcí se týká způsobu balení, který je neobvyklý a rozhodně je to příjemná změna oproti záplavě zbylých smartphonů, které výrobci balí do běžných krabiček. Po otevření se naskytne pohled na rozevřený smartphone v celé své kráse. Ten má dle slov redaktora webu Androidcentral, Nirave Ghondia, jeden z nejhezčích designů mezi všemi telefony dnešní doby. Částečně za to může nostalgie, která vzpomíná na původní RAZR. Dalším důvodem je tenká konstrukce, která je při rozevřeném i zavřeném stavu neobyčejně subtilní.

Dalším lákadlem je bezesporu displej. Ten jde s trendy dnešní doby a je flexibilní. Oproti Foldu, jehož displej se ohýbal vertikálně, se RAZR otevírá horizontálně. Výsledkem je pak poměrně kompaktní telefon, který prý skvěle padne do ruky a v kapse o něm majitel ani neví. Samotný panel displeje je velmi tenký a za jeho ohybem stojí mechanismus, který je vyroben ze speciálního plastu.

Na přední straně se pak nachází mnohem menší, 2,7 palcový, displej, který ukazuje notifikace a ve složeném stavu oznamuje čas a další informace o stavu. Autor implementaci takového řešení kvituje s povděkem. Mezi superlativy tak převažuje nový styl konstrukce, který umožňuje například přijmout hovor otevřením displeje a zároveň jej ukončit zavřením. Údajně se jedná o velmi uspokojivý pocit, který vyvolává nostalgii z původních „véčkových“ telefonů.

Zklamání přišlo až moc brzy

Záhy se z předností telefonu staly jeho slabiny. Již zmíněný ohebný mechanismus totiž už po šesti dnech používání vydává zvuky, které nejsou běžné a rozhodně se nejedná o dobrou vizitku. Sám autor tento stav porovnává s Galaxy Foldem, který ani po delším používání nenese známky poškození ani vůle v pantech. Nedávno publikované testy navíc ukázaly, že mechanismus RARZ nevydržel déle než 27 tisíc ohnutí. Pokud bychom to převedli do běžného života, vydržel by zhruba 9 měsíců až jeden rok. A to je první ze zásadních nedostatků.

This is the sound of the hinge on the Razr folding. It doesn’t sound good. The hinge also feels flimsy and cheap for a $1500 phone. The rep at this store said she was afraid to use it. pic.twitter.com/dCXZNlCF0P — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 2, 2020

Další problém byl víceméně pravděpodobný již od představení telefonu. V hardwarových specifikacích se totiž ukrývá údaj 2380 mAh, který je pro 6,2 palcový displej skutečně málo. Autor recenze tento fakt potvrzuje a říká, že s telefonem těžce přežije pracovní den. SOT (Screen-on Time) se pohybuje pouze kolem 4 hodin za den. V porovnání s „běžnými“ smartphony, které vydrží i dvojnásobný čas, se jedná o slabý výsledek.

Znatelným nedostatkem je také fotoaparát. Na zadní straně se nachází pouze jeden a to dnešním standardům už zdaleka neodpovídá. Ani ten však nepodává zářné výsledky a sám autor je přirovnává k tomu, co jsme viděli ve smartphonech zhruba 4 roky zpátky. Hardware samotný by však na základě specifikací měl být poměrně schopný a situace tak může být vyřešena aktualizací softwaru.

Výkon na běžné používání stačí, ale cenu neobhájí

V útrobách se skrývá Qualcomm Snapdragon 710, který nebude trhačem asfaltu, ale v denním provozu to ničemu nevadí a telefon běží svižně. Vzhledem k ceně 1500 dolarů, mizernému fotoaparátu, špatné výdrži a dalších ústupcích se však jedná o velmi slabý poměr ceny k výkonu. První dojmy tedy nejsou nic moc, ale jak sám autor uvádí, jedná se o první generaci produktu. Ty další generace se budou postupně zlepšovat.

Příchozí model Galaxy Z Flip od Samsungu by měl za nižší cenu nabídnout lepší výbavu a také nový typ displeje z ultra-tenkého skla, které zvýší odolnost panelu. Druhá generace Foldu je podle všeho také v přípravách a nabídne taky mnohá vylepšení. Redaktorova Motorola RAZR šla zpátky k výrobci, protože ústupky převažovaly nad kladnými vlastnostmi tohoto drahého telefonu.