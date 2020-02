Samsung Galaxy Z Flip: máme pro vás nové podrobnosti i detailní tiskové snímky

Od odhalení smartphonů Samsung Galaxy S20 a Galaxy Z Flip nás dělí jenom několik dní, vždycky se ale najde čas na úniky na poslední chvíli. Tentokráte se týkají chystaného ohebného véčka, které si díky informátorovi Ishanu Agarwalovi můžeme nově prohlédnout na nových renderech ve vysokém rozlišení a přidat i několik zajímavostí.

Even more clear renders of the Samsung Galaxy Z Flip, showing the Fingerprint sensor now. It will have special fibres inside the hinges to prevent dust from entering, the hinges would even have dual stops, at 90° and 180° enabling stuff like Hands Free (Duo) Video Calling. (1/2) pic.twitter.com/Pk8XNPpXAo

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 6, 2020