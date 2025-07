EU zase ostrouhá! Některé funkce nového iOS 26 budou Čechům chybět

Apple opět nenašel způsob, jak sladit chystané funkce s evropskou legislativou

Operační systém iOS 26 bude na území EU o některé funkce ochuzený

Otázkou zůstává, které vychytávky budou chybět a kdy se jich v Evropě dočkáme

Evropská unie reguluje na společném trhu řadu odvětví, přičemž většina těchto regulací je ku prospěchu spotřebitelům. Firmy ovšem musí v takových případech vynaložit vetší úsilí na to, aby přišli na způsob, jak se s regulací vypořádat a jak přinést uživatelům nové funkce, aniž by se dostali do křížku s evropskou legislativou, což by je mohlo přijít pořádně draho. Zatímco většina technologických společností se snaží najít kompromis, Apple se rozhodl vydat opačnou cestou.

iOS 26 bude v Evropě o něco „chudší“

Než aby gigant z Cupertina riskoval právní spory, raději své produkty oseká o potenciálně kontroverzní funkce. Delší dobu tak nebyla na území Evropské unie k dispozici umělá inteligence Apple Intelligence a některé vychytávky z posledních verzí systémů, například zrcadlení iPhonu na Macu, stále ještě do Evropy nedorazily. Jak to tak vypadá, Apple na své strategii nebude nic měnit ani do budoucna – jak uvedla Edith Hancock pro The Wall Street Journal, Apple oficiálně potvrdil, že některé funkce nebudou na území Evropské unie k dispozici.

„Společnost Apple uvedla, že v letošním roce odloží některé plánované nové funkce pro uživatele v Evropské unii, protože regulace ztěžují jejich uvedení na trh v tomto regionu. Právníci společnosti v pondělí uvedli, že některé nástroje, jako je kupříkladu služba Navštívená místa, která sleduje a zaznamenává polohu na místech, kde se uživatelé v minulosti nacházeli, nebudou v EU k dispozici společně s podzimním spuštěním verze operačního systému iOS 26,“ stojí v článku WSJ.

Ačkoli funkce navštívených míst je jediná, kterou Apple oficiálně zmínil, s nejvyšší pravděpodobností jich bude v Evropě chybět mnohem více. „Již jsme učinili rozhodnutí odložit vydání funkcí, které jsme tento měsíc oznámili pro naše zákazníky v EU,“ řekl Kyle Andeer, viceprezident právního oddělení společnosti Apple, na semináři s úředníky a vývojáři z EU v Bruselu. „Bezpečnost uživatelů by mohla být ohrožena, pokud by Apple byl nucen otevřít svůj ekosystém konkurenci,“ uvedl Andeer. Co všechno bude v rámci iOS 26 v Evropě chybět prozatím nevíme, nicméně doufáme, že absentujících funkcí nebude mnoho a že Apple nakonec najde shodu s EU a funkce do systému nakonec dodá.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.