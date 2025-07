Nečekané designové překvapení u iPhone 17! Apple změní klíčový prvek

Chystaná řada iPhonu 17 má v letošním roce přinést větší změnu designu, především co se týče modulu fotoaparátu na zádech vybavenějších Pro modelu, alespoň podle celé plejády uniklých informací. V souvislosti s tím údajně Apple chystá ještě jednu menší změnu, které si možná na první pohled nevšimnete, avšak jedná se o drobnost, jenž může mít ve finále nečekaně velký vliv. Nejde totiž o nic jiného, než o samotné logo giganta z Cupertina na zádech iPhonů 17.

Konkrétně má ikonické logo s nakousnutým jablíčkem změnit svou polohu, což se v případě iPhonu naposledy stalo před šesti lety. Spekulace pochází od známého leakera Majina Bu, který zveřejnil obrázek a popis údajné změny na sociálních sítích a také na svém osobním blogu. Podle něj se logo Apple na iPhonu 17 Pro přesune výrazně níže, tedy blíže ke spodnímu okraji na zadní straně zařízení. Tento posun je zřejmě nezbytný kvůli novému fotomodulu, jenž má být mnohem výraznější, než v minulosti.

Jedná se o první informaci, která spojuje očekávanou změnu designu hlavních fotoaparátů se změnou umístění loga Apple. Očekává se, že iPhone 17 Pro bude mít kombinovaná záda ze dvou materiálů – zatímco modul fotoaparátu by měl využívat hliník, spodní část zad má být ze skla, především kvůli bezdrátovému nabíjení. S tím by měla souviset také změna designu příslušenství, neboť až doposud se logo Applu nacházelo přesně uprostřed kroužku magnetů pro technologii MagSafe, což s novou pozicí loga nebude možné.

Apple’s shifting the logo lower on the iPhone 17, most likely to align it with the MagSafe charging coil. pic.twitter.com/eQ7ChZZXCR

