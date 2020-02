Nástupce Samsungu Galaxy Fold má přinést podporu stylusu. Skončí řada Galaxy Note?

Za dva týdny Samsung představí svůj druhý smartphone s ohebným displejem, který bude mít oproti loňskému modelu Galaxy Fold odlišnou konstrukci připomínající véčkové telefony. To však neznamená, že Samsung na form faktor své ohebné prvotiny zanevřel; údajně připravuje jejího řadového nástupce.

Galaxy Fold 2 v přípravě. Nahradí Galaxy Note?

Pokračovatel Galaxy Fold je údajně vyvíjen pod kódovým označením Winner2 (původní model měl označení Winner) a bude nabízen ve dvou variantách – bez a s podporou sítí 5G. Telefon by měl mít 8“ vnitřní displej a pravděpodobně i vestavěný stylus, díky čemuž by mohl vytlačit ze hry řadu Galaxy Note. Ohebný displej má být chráněn ultratenkým sklem, které přinese vyšší odolnost; přeci jen ochrana displeje první generace je příliš měkká, aby odolala hrotu stylusu. V souvislosti s Galaxy Fold 2 se také mluví o jeho výbavě, která by měla zahrnovat čipset Qualcomm Snapdragon 865 a 12Mpx hlavní fotoaparát.

O tom, že blížící se Galaxy Z Flip nebude jediným ohebným smartphonem, naznačuje i nedávné oznámení finančních výsledků Samsungu, kde je mimo jiné zmíněno, že se mobilní divize v letošním roce zaměří na vlajkové a ohebné smartphony.