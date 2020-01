Nové informace o Galaxy Z Flip: jak to bude se čtečkou otisků, vnějším displejem a nabíjením?

S blížící se premiérou nových smartphonů od Samsungu se objevuje čím dál více informací o jeho výbavě. Prakticky kompletně známe všechny detaily o modelové řadě Galaxy S20, zatímco připravované véčko Galaxy Z Flip se daří Samsungu utajovat o něco lépe. I tak se podařilo informátorovi Maxi Weinbachovi posbírat několik nových informací.

Samsung Galaxy Z Flip bude telefon véčkové konstrukce, který bude mít uvnitř schovaný ohebný displej. Má se jednat o Dynamic AMOLED panel, který bude překrytý speciálním sklem „Samsung Ultra Thin Glass“. Sklo má být výrazně odolnější než plastové fólie nad ostatními ohebnými displeji.

Galaxy Z Flip bude reflektovat celkem tři stavy vnitřního displeje – zcela otevřený, zavřený a pak v úhlu 90°. Při poslední možnosti poslouží spodní část jako stojánek, který navíc budou moci vybrané aplikace využít pro zobrazení dodatečných ovládacích prvků.

Basically, it locks into this position and more than just the camera will be supported pic.twitter.com/nmD8sraRx2

Telefon bude disponovat i titěrným displejem na horní straně víka, má mít úhlopříčku 1“ a poslouží nejen jako ukazatel notifikací a stavu baterie, ale i jako hledáček při pořizování selfies hlavním fotoaparátem. Ten se bude nacházet vedle displeje a budou jej tvořit dva 12Mpx snímače, jeden s klasickou, druhý s širokoúhlou optikou. Véčko bude disponovat i běžnou selfie kamerkou, umístěna bude v otvoru vnitřního displeje.

So Galaxy Z Flip. Capacitive fingerprint scanner on the side. Dual 12MP cameras, wide and ultra wide. 15W charging. Wireless charging and reverse wireless charging are supported.

It will use "Samsung Ultra Thin Glass" which has crease. It will use a Dynamic AMOLED display.

