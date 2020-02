Kolik ohnutí vydrží Motorola RAZR? První test nedopadl moc pozitivně

Výrobci prvních ohebných smartphonů se nechlubí pouze designem a hardwarovou specifikací, ale také zmiňují, na jaký počet ohnutí je kloub a samotný panel dimenzován. Dá se totiž předpokládat, že dříve či později nastanou u této mechanicky namáhané součásti k únavě, která může v nejhorším případě skončit až úplnou nefunkčností přístroje. Redakce serveru CNET se nyní pokusila této disciplíně podrobit nedávno představený smartphone Motorola RAZR.

Motorola RAZR: ohýbací mechanismus se může poměrně brzy pokazit

Pochopitelně opakovaně otvírat a zavírat telefon holýma rukama by byl čistý nesmysl, proto si vzali redaktoři CNET na pomoc zařízení FoldBot od společnosti SquareTrade. Tento přístroj byl původně zkonstruován na testování smartphonu Samsung Galaxy Fold, ovšem po malé úpravě byl schopen rozhýbat i RAZR. Telefon od Samsungu vydržet téměř 120 tisíc ohnutí, Motorola RAZR už si bohužel tak dobře nevedla.

Redakce CNET test streamovala, avšak přenos skončil podstatně dříve, než bylo očekáváno. Ohýbací mechanismus telefonu se zasekl po zhruba 27 tisících ohnutích, a i když ohebný displej nadále fungoval, zavření telefonu vyžadovalo značné fyzické úsilí a bylo doprovázeno nepříjemnými zvuky.

Hardwarové parametry Motorola RAZR 2019 Systém: Android 9.0 Rozměry: 72 × 172 × 6,9 mm (rozevřený), 72 × 94 × 14 mm (zavřený) , Hmotnost: 205 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 710, octa-core RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 2,7" + 6,2", 800 × 600 px, 876 × 2142 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 5 Mpx, f/2.0 Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 2 510 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Podle reportu z roku 2017 odemkne průměrný Američan svůj telefon 80× denně, což by v případě Motoroly RAZR znamenalo životnost 337 dní, tedy necelý rok. A možná ještě méně, neboť test probíhal v téměř laboratorních podmínkách a nevstupovaly do něj nečistoty v kapse a jiné neduhy všedního života. Je však nutné brát v potaz, že FoldBot nebyl navržen přímo pro ohýbání Motoroly RAZR a samotné ohýbání je v jeho případě rychlejší než za běžných podmínek. I tak se ale jedná o vztyčený ukazováček, který přichází v tu nejméně vhodnou dobu; zrovna když jde Motorola RAZR do prodeje.