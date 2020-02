Galaxy Z Flip v mučírně: je ohebný displej odolnější než u Foldu?

Samsung v minulém týdnu představil ohebný smartphone Galaxy Z Flip, který se profiluje jako vůbec první telefon s ohebným displejem vhodný do kapes běžných uživatelů. Je výrazně levnější než první generace ohebných telefonů, má příjemnější tvary pro tradiční používání, a kromě toho se pyšní větší odolností ohebného displeje. Alespoň to jsme si doteď mysleli.

Samsung se chlubí, že ohebný displej telefonu chrání ultratenké ohebné sklo, avšak dosud žádné médium nemělo odvahu jeho odolnost vyzkoušet, přeci jen 1 500 dolarů nejsou malé peníze. Naštěstí je na scéně ostré hroty našeho oblíbence JerryRigEverything. Let´s get started!

Nebudeme dlouze chodit okolo horké kaše, Samsung zatím fyziku obelstít nedokázal. Ultra Thing Glass (UTG), jak je krytí displeje nazýváno, je pouze marketingový název. Materiál se ve skutečnosti jako sklo vůbec nechová, což je ve video dokázáno hned několikrát.

UTG is used to protect the screen, and the plastic film covering UTG is used to protect UTG. This is not a big deal. The only thing we need Samsung to confirm is whether this plastic film can be replaced and the price. pic.twitter.com/Ly1ImL8h9E

— Ice universe (@UniverseIce) February 17, 2020