8K rozlišení: telefony se ho naučí už letos, na filmy si ale ještě počkáme

Zatímco běžné pozemní vysílání ani po přechodu na DVB-T2 mnohdy bude pokračovat ve starobylém rozlišení 540p, okolní technologický svět pomalu začíná jako nový standard přijímat 8K video.

Posledním znamením, že se 8K rozlišení začne stávat čím dál tím masovějším, je fakt, že Qualcomm zveřejnil video v tomto rozlišení natočené na smartphone. Umožněno to bylo díky chipsetu Snapdragon 865, který opět alespoň v teoretické rovině posouvá hranice mobilní fotografie a videa. A prvním komerčně dostupným telefonem s podporou záznamu v takto vysokém rozlišení má být Samsung Galaxy S20, jehož představení je plánováno na zítřejší večer (českého času).

8K rozlišení není dvojnásobek 4K

Na první pohled by se laikovi mohlo zdát, že 8K je prostě dvojnásobek v současnosti už docela běžného rozlišení 4K. Ve skutečnosti je to však čtyřnásobek. Čísla v názvech rozlišení totiž vždy označují jen tu kratší stranu. To tedy znamená, že zatímco televize se 4K rozlišením zobrazí asi 8,3 milionů bodů, 8K obrazovka nabídne hned 33 milionů pixelů.

Oproti Full HD je pak nárůst v případě 8K dokonce 16násobný, přechod na 8K je tak každopádně velmi znatelným upgradem nehledě na to, s jakým z dosud používaných standardů ho porovnáváte.

Pokud chce výrobce televize či monitoru používat oficiální logo 8K Ultra HD, musí splnit certifikaci stanovenou Consumer Technology Association (CTA). A ta kupodivu neobsahuje pouze požadavek na rozlišení 7680 × 4320 px. Pro získání certifikace je nutné také podporovat schopnost upscalování obsahu s nižším rozlišením právě do 8K, umět zobrazit 10bitové barvy, dokázat pracovat s ochranou HDCP 2.2 a nutná je i podpora HDR, ačkoliv není přesně specifikováno v jakém formátu. Tato sada požadavků tak znamená, že by přechod na 8K měl uživatelům přinést komplexní nárůst kvality, nejen vyšší rozlišení.

Žhavá novinka? Ne tak docela

Ačkoliv je 8K teprve na počátku své komerční existence, nedá se tvrdit, že by šlo o nějakou horkou novinku. První televize s 8K panelem totiž byla představena už na CES 2013. Za 85″ modelem stál Sharp, ale koupit si ho možné nebylo.

V následujících letech však začaly své prototypy prezentovat i další výrobci a Samsung v roce 2018 představil i svůj první komerční model. V loňském roce pak jihokorejský výrobce představil celou řadu 8K televizí. Nejlevnější z nich začíná na ceně 3 500 USD (asi 80 tisíc Kč). To je sice pořád pro běžné zákazníky nereálně vysoká cena, ovšem v nejbližších letech lze očekávat strmý propad cen. Stejně tomu totiž bylo před pár lety se 4K televizemi, které dnes již jsou standardem. Ostatně i zmiňovaný model Samsungu stojí o 97 % méně než úplně první komerčně dostupná 8K televize. Tu totiž Sharp představil v roce 2015 profesionálním zákazníkům v Japonsku za tři miliony korun.

Obsahu zatím moc není

Dosud jsme se věnovali především zobrazování 8K obsahu, jak je to ale s jeho tvorbou? Krátká odpověď zní, že aktuálně v 8K opravdu moc profesionálních videí neseženete.

Pravda, YouTube podporuje 8K video už několik let, stejně tak Vimeo. Obě služby už tak nabízí tisíce 8K videí. O poptávce po nich však ledacos vypovídá to, že na YouTube ani není možné nastavit filtr kvality při vyhledávání na nic vyššího než 4K. Ostatně není moc divu, většina lidí stejně sleduje videa na telefonech. Tvůrci tak nemají motivaci trávit násobně více času renderováním a uploadováním 8K videí, která si zatím pustí úplný zlomek diváků.

To se ale nepochybně relativně brzy změní. Jednak se zlevněním televizí a monitorů, ale především se zvýšením dostupnosti přístrojů schopných zaznamenávat video v tomto rozlišení. Kamery s podporou 8K už pochopitelně existují, ale investovat do profesionální techniky v hodnotě desítek až stovek tisíc korun je něco jiného, než si prostě koupit telefon.

V Japonsku jsou napřed

Nutno říct, že výše uvedené platí pro Evropu a USA. V Japonsku už jsou tak trochu napřed. Tamní vysílací společnost NHK spustila testovací satelitní 8K vysílání již v roce 2016 a v tomto rozlišení dokonce natáčela a přenášela část olympijských her v Riu. Pravda, sledovat jste tyto přenosy mohli stejně jen ve speciálních kinech.

Minulý rok však už NHK přešla z testovacího vysílání do ostrého provozu v 8K. Očekává se, že letošní olympijské hry v Tokiu budou příležitostí, při níž bude poprvé živý přenos 8K obsahu využit ve velkém měřítku.

8K je budoucnost, 4K televizi se ale koupit bát nemusíte

Jaký si z těchto informací udělat závěr? Především ten, že během následujících dvou let lze očekávat rapidní zlevnění 8K televizí a monitorů, stejně tak jako nárůst množství telefonů a fotoaparátů schopných v tomto rozlišení natáčet.

Pokud máte stále Full HD televizi, rozhodně se ale nemusíte bát investovat do upgradu na 4K. To totiž jen tak nezastará, a ještě dlouho bude standardem pro komerčně dostupný obsah. Ostatně i Full HD stále po mnoha letech existence 4K přežívá. A nebýt růstu popularity streamovacích služeb typu Netflix, 4K by stále zřejmě bylo omezeno jen na hollywoodské filmy na Blu-ray.

Co se pak týče pozemního televizního vysílání v ČR, zde je hudbou daleké budoucnosti i 4K. S definitivním koncem DVB-T sítě na konci letošního června sice dojde k jistému nárůstu kvality, ovšem jen někde a jen trochu.

Všechny kanály ČT budou dostupné v plném Full HD rozlišení 1920 × 1080 px. Poněkud netypické „téměř Full HD“ rozlišení 1440 × 1080 px pak zvolila Prima pro všechny své kanály, Barrandov pro hlavní kanál a TV Seznam. Ostatní kanály včetně Novy pak zůstanou s rozlišením 960 × 540 px ponořeny hluboko v minulosti.

Na druhou stranu i obsah například ve Full HD upscalovaný do 8K bude zřejmě vypadat lépe, než při zobrazení na Full HD obrazovce. To ostatně Samsung i veřejně prezentoval, když vedle sebe postavil dvě 85″ televize, na nichž hrálo stejné 4K video. Jedna z obrazovek však měla 8K panel a obsah v reálném čase upscalovala a výsledek působil jednoznačně lépe.