Huawei P40 Pro předčasně odhaluje svoji nejsilnější zbraň

Na konci tohoto měsíce se v Paříží uskuteční tisková konference společnosti Huawei, která přinese nové vlajkové smartphony pro první polovinu letošního roku. Smartphony řady P40 to budou mít velmi těžké, čínský výrobce u nich nesmí využívat služby a aplikace Google, proto se musí snažit zaujmout jinými prostředky. Jedním z nich bude jednoznačně fotoaparát.

Let's play some numbers

IMX700 52mp (Hexadeca Bayer) RYYB 1/1.28"

IMX650 40mp ultra wide Cine RGGB 1/1.5"

3x optical tele zoom

10x optical dual prism periscope zoom with 2P1G lenses

Time of flight sensor

LED light

Color temperature sensor

microphone#HuaweiP40Pro pic.twitter.com/hUTDjob5Qs

— Teme (特米) (@RODENT950) March 6, 2020