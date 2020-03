Takhle fotí a natáčí Huawei P40 Pro. Prohlédněte si rozsáhlou galerii

V redakci pro vás pečlivě testujeme nově představený smartphone Huawei P40 Pro. Ten byl společně s dalšími dvěma modely P40 a P40 Pro Plus oficiálně představený včera prostřednictvím online konference. Vůbec nejlepší fotografickou výbavu nabízí právě poslední zmíněný s přídomkem Plus, nicméně ten se na český trh nedostane. U nás se počítá pouze s prodejem Huawei P40 a P40 Pro.

Výbava smartphonů je špičková a to samé platí o fotoaparátech. Základní Huawei P40 má na zádech tři objektivy, P40 Pro čtyři, a nejvybavenější P40 Pro Plus dokonce pět. A tradičně se pyšní puncem značky Leica. Podobně jako u konkurenční řady Galaxy S20 je oblast s fotomoduly celkem výrazně vystouplá.

Zatímco Samsung se letos pustil do honu za „megačísly“ (100x zoom, 108 Mpx a 8K video), u Huawei na to šli zcela odlišnou cestou. Hlavní fotoaparát má sice také slušných 50 megapixelů, ale je zde použitý zcela nový Ultra Vision senzor, který využívá RYYB filtru s padesáti miliony body. U RYYB filtru jsou zelené sub-pixely nahrazeny žlutými.

Díky tomu je senzor schopný zachytit až o 40 % více světla, než je tomu v případě RGGB filtru. A aby toho nebylo málo, jeho velikost je 1/1,28″. Světelnost objektivu je f/1.9 a samozřejmě mu nechybí optická stabilizace obrazu. A jak v praxi fotí? To vám ukážeme v naší galerii.

Hlavní fotoaparát

Druhým do počtu je 40megapixelový snímač pro záznam širokoúhlých snímků a videa se světelností objektivu f/1.8 (s Quad-Bayer RGGB filtrem). Třetím pak 12Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací obrazu a světelností f/3.4. A posledním do počtu je ToF senzor, který se stará nejen o detekci hloubky scény (například při focení portrétů nebo makra), ale také pomáhá ještě rychlejšímu ostření.

Testovací snímky ze všech fotoaparátů

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

U Huawei P40 Pro je první snímač určen zejména ke tvorbě fotografií, zatímco druhý najde uplatnění ve videu; v obou případech Huawei sází na spojování informací ze 4 sousedních pixelů. Výsledkem jsou pak 12,5Mpx fotografie (4096 x 3072 px).

Autofokus zajišťuje technologie Octa Phase Detecton, kdy se do ostření zapojuje 100 % pixelů, obraz zpracovává nový engine XD Fusion Engine zapojující do hry umělou inteligenci pro zlepšení reprodukce detailů za všech světelných podmínek.

Do přibližování scény Huawei zapojuje všechny čtyři snímače včetně periskopické 12Mpx kamery, výsledkem mají být až 50× přiblížené obrázky, nicméně na rovinu říkám, že výsledky nejsou nijak ucházející. Výše než za 10x hybridní zoom už bych raději nechodil. Součástí fotoaparátu je také spektrální senzor barevné teploty, který se má starat o věrnou reprodukci barevných tónů. U makra svou funkci plní dobře, u normálních fotek ještě prostor pro vylepšení je.

V poměrně velkém výřezu je skovaný nejen Ir senzor pro odemykání obličejem, ale také dvě kamery. Ta hlavní má 32Mpx, autofocus a světelnost f/2.2. Druhá do počtu je opět ToF kamerka, která i zde pomáhá rychlejšímu ostření a vytváření efektu rozmazaného pozadí. Podle testovacích selfie to vypadá, že i tahle kategorie bude silnou stránkou Huawei P40 Pro.

Celkově tahle novinka fotí fantasticky, ale očekával tady snad někdo jiné výsledky? Chválím také kvalitu fotografií z širokoúhlého objektivu i teleobjektivu. Kde novinka naprosto exceluje, je focení makra, a to nejen množstvím detailů, ale celkovou kresbou a barevným podáním (právě díky výše zmíněnému senzoru). Naopak klasické fotografie by barvy mohly mít o něco živější. Ve srovnání s realitou na mě na snímky působí trochu méně barevně, než by se slušelo.

Noční režim

Smartphony společnosti Huawei byly těmi, které jako první naservírovaly pokročilý noční režim. Vše před dvěma lety odstartoval Huawei P20 Pro, protože právě ten přišel s nočním režimem a výsledky v té době byly dechberoucí. Ani P30 Pro či Mate 30 Pro při nočním focení nijak nestrádaly, a jinak tomu samozřejmě není ani u letošní vlajkové lodi. Lví podíl na tom má i velký čip.

I za velmi špatného světla jsou výsledky stále slušné. Překvapením je i širokáč a teleobjektiv, který i s pětinásobným přiblížením ve tmě produkuje přijatelné snímky. U nich je už samozřejmě nutné počítat se sléváním detailů a vyšší mírou šumu, ale ve srovnání s konkurencí je Huawei pořád o krok napřed.

Mr. Photoshop

Pokročilé softwarové algoritmy Huawei využívá u celé řady postprodukčních funkcí jako je umazávání nežádoucích osob z fotografie, přičemž maximálně software zvládne „odstranit“ dvě osoby v záběru. A samozřejmě k tomu musí být vhodná i scéna – rozhodně nepočítejte s tím, že na snímku, kde budete mít 30 lidí, si dva odstraníte.

Myšleno je to spíše tak, že když si třeba budete fotit selfie a do záběru vám vstoupí dvě osoby, měl by je software být schopný vyretušovat. Softwarová vylepšení využijete také k eliminaci odlesků a stínů. Huawei P40 Pro je mimochodem schopný fotit až s ISO 409 600.

Záznam videa

Huawei Mate 40 Pro zvládne nahrávat video maximálně ve 4K rozlišení při 60 fps, a to s využitím optické stabilizace i elektronické obrazu, a to nejen pro hlavní objektiv, ale i pro teleobjektiv. V případě záznamu skrze širokáč se nabízí elektronická stabilizace. Když si vedle sebe porovnám 4K video s 30 a 60 fps, je u nejvyšší snímkovací frekvence patrná horší ostrost než v případě 30 fps. Zajímavé je, že u Full HD videa se nic takového při změně z 60 na 30 fps nic takového neděje.

Překvapivě dobrá je kvalita záznamu ze širokoúhlého objektivu, i když i zde je u 4K/60 fps potřeba počítat s horšími detaily. U obou rozlišení je rovněž patrná drobná změna barev při přepnutí snímkovací frekvence. z řady Mate 30 zůstala zachována možnost natáčet super zpomalené záběry se snímkovací frekvencí 7 680 fps.

Novinkou je funkce Audio zoom, která při přibližování obrazu „přitahuje“ i zvuk. Pokud by vám to nevyhovovalo, lze ji v nastavení vypnout. O záznam zvuku se v tomto případě starají celkem tři mikrofony.

Dnes to není jen o výbavě, ale také o softwaru

Klasický Huawei P40 se u nás bude prodávat za 18 999 korun, zatímco vybavenější varianta Pro bude stát 25 999 korun včetně DPH. A to jsou ceny hodně sebevědomé.

I když se jedná o skvěle vybavené smartphony s výbornými fotoaparáty, nemusí každému dostačovat. Dnes už to totiž není jen o špičkovém „železe“ – zákazník potřebuje i kvalitní software a služby, které mu usnadňují každodenní používání, a právě to je zatím Achillovou patou všech novinek od Huawei. Budoucí majitelé se totiž budou muset obejít bez Google služeb a obchodu Play.

Je možné, že se v budoucnu situace změní a Huawei dostane od USA výjimku, ale do té doby musí jako náhradu používat vlastní balíček HMS (Huawei Mobile Services) a obchod AppGallery. A i když do něj nové aplikace přibývají každý den, stále tam většina těch nejpopulárnějších chybí. Sami jsme měli možnost AppGallery používat a aplikací je v něm poskrovnu. Tak doufejme, že se i tohle v budoucnu změní, protože pak řade P40 nebude téměř co vytknout.