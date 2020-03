Huawei P40 Pro má technologiemi prošpikované foťáky. Ukážeme vám, jak fungují

Huawei se v poslední době zařadil mezi výrobce, kteří investují obří finanční prostředky do fotoaparátů. Tato čínská značka navíc začala před několika lety spolupracovat se světoznámou německou společností Leica. Ta dodala své know-how a hlavně přidala jméno, které dokonale pasuje do marketingové strategie zaměřené na schopnosti focení.

Nedávno představená řada vlajkových modelů řady P40 dokazuje, že Huawei se nezastavuje ani přes restrikce ze strany USA a fotoaparáty byly opět posunuty na novou úroveň. Novinek je hodně a postupně se budou vylepšovat i softwarové doplňky. Pojďme se podívat, co všechno je nového a jak si P40 stojí proti konkurenci.

Rozdíly mezi jednotlivými modely řady P40

Pozitivní zprávou je, že všichni zástupci řady P40 dostali do vínku naprosto stejný primární fotoaparát. Tomu se budeme podrobně věnovat v samostatné kapitole, protože si jistě zaslouží pozornost. Nejvyšší model P40 Pro+, který se do našich končin nepodívá, má soustavu čtyř fotoaparátů (plus ToF senzor).

Huawei P40 Pro, který již v redakci testujeme, má na zádech tři fotoaparáty a ToF senzor. Model P40 přišel o ToF senzor a změnou prošly kromě primárního fotoaparátu také oba zbylé snímače. Rozdíly jsou z hlediska hardwaru jasné na první pohled. Je ale otázkou, co ukáží reálné testy fotografií.

Huawei P40 Pro Plus Huawei P40 Pro Huawei P40 Hlavní fotoaparát Rozlišení 50 Mpx (mřížka RYYB)

1/1,28 palcový senzor

světelnost f/1.9

ohnisková vzdálenost 23 mm

OIS Rozlišení 50 Mpx (mřížka RYYB)

1/1,28 palcový senzor

světelnost f/1.9

ohnisková vzdálenost 23 mm

OIS Rozlišení 50 Mpx (mřížka RYYB)

1/1,28 palcový senzor

světelnost f/1.9

ohnisková vzdálenost 23 mm

OIS Ultra-široký fotoaparát Rozlišení 40 Mpx

1/1,54 palcový senzor

fázový autofokus

světelnost f/1.8

ohnisková vzdálenost 18 mm Rozlišení 40 Mpx

1/1,54 palcový senzor

fázový autofokus

světelnost f/1.8

ohnisková vzdálenost 18 mm Rozlišení 16 Mpx světelnost f/2.2

ohnisková vzdálenost 17 mm Teleobjektiv Rozlišení 8 Mpx

10× přiblížení periskopem

světelnost f/4.4

ohnisková vzdálenost 240 mm

OIS Rozlišení 12 Mpx (RYYB)

5× přiblížení periskopem

světelnost f/3.4

ohnisková vzdálenost 125 mm

OIS Rozlišení 8 Mpx

3× optické přiblížení

světelnost f/2.4

ohnisková vzdálenost 80 mm

OIS Sekundární teleobjektiv Rozlišení 8 Mpx (RYYB)

3× optické přiblížení

světelnost f/2.4

ohnisková vzdálenost 80 mm

OIS ToF senzor Ano Ano Ne

Obří senzor: to je oč tu běží

Rozlišení hlavního fotoaparátu se od minulého roku zvýšilo o 10 Mpx na konečných 50 megapixelů. Všechny pixely však využijete pouze ve speciálním režimu, protože automatika bude pořizovat snímky při rozlišení 12,5 Mpx. Toho je docíleno spojováním čtyř pixelů do jednoho a tuto technologii již známe z mnoha smartphonů dnešní doby. Rozlišení samotné však neurčuje kvalitu výsledků a mnohem důležitější je v tomto ohledu velikost senzoru a jeho pixelů. A zde Huawei opět kraluje.

Jak již bylo zmíněno výše, senzor fotoaparátu má v řadě Huawei P40 velikost 1/1,28 palce (téměř dva centimetry) a samotné pixely jsou velké 2,44 µm (údaj platný při 12,5Mpx rozlišení). Jakkoli je fotosenzor obrovský a na poměry dnešních smartphonů působí z jiné dimenze, stále se nejedná o největší senzor použitý v telefonu.

Toto prvenství si již dlouhou dobu udržuje Nokia s modelem 808 Pureview (1/1,2″). Stejně jako minulý rok, i letos se Huawei rozhodl použít v senzoru mřížku RYYB, která pomůže zachytit až o 40 % více světla než běžné RGGB fotoaparáty.

Většina dnešních smartphonů včetně vlajkových modelů používá mnohem menší senzory, které mají velikost kolem 1/2,55 palce. Rozdíl pocítíte zejména při focení v noci, kdy mají větší pixely výhodu ve schopnosti zachytit více světla. Další výhodou, kterou jsem si osobně oblíbil ještě více, je přirozený bokeh efekt.

Mezi další změny patří skutečnost, že rozložení pixelů do RYYB je přítomno i u vybraných fotoaparátů s teleobjektivem, takže by měly být zajištěny lepší výsledky při zoomování za zhoršených světelných podmínek.

Hardwarové parametry Huawei P40 Pro Systém: Android 10 Rozměry: 158,2 x 72,6 x 8,95 mm , Hmotnost: 203 gramů Čipset: HiSilicon Kirin 990, octa-core RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,58", Full HD+, 1200 × 2640 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, f/1.9, Sony IMX686, OIS, certifikace Leica Druhý fotoaparát: 40 Mpx, f/1.8, 18 mm, 1/1.54", PDAF, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/3.4, PDAF, OIS, 5x optický zoom, teleobjektiv , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.2, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4200mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

„Do nekonečna a ještě dál“. Technika přiblížení je ještě vyspělejší než kdy dříve

Zoom se stal poslední dobou jednou z oblastí fotoaparátů, na kterou je kladen velký důraz. Technologie postupují rychlým tempem a dostali jsme se na úroveň, která pár let zpátky zněla jako sci-fi. Minulý rok udělal Huawei s periskopickým teleobjektivem díru do světa a nedávno jej stejným přístupem následoval Samsung s modelem Galaxy S20 Ultra. Čínský drak svoji vlajkovou loď P40 Pro+ letos povýšil o teleobjektiv s desetinásobným přiblížením a proti konkurenci si tak zajistil značný náskok.

Jak je vidět na snímku níže, paprsek světla se musí pětkrát odrazit, než doputuje od scény po senzor fotoaparátu. Do malého periskopu se podařilo umístit i optickou stabilizaci obrazu, která pomůže s otřesy rukou. Ohnisková vzdálenost činí 240 mm a pokud jsem to kontroloval správně, Huawei se tímto vyrovnal modelu Samsung Galaxy K Zoom, který nabídl pravý optický zoom v rozmezí 24-240 mm. Tento smartphone však byl spíše fotoaparátem s displejem a operačním systémem. Maximálním přiblížením u P40 Pro+ je 100× digitální zoom a tato hodnota se rovná Samsungu Galaxy S20 Ultra a jeho „Space Zoomu“.

Není jisté, jak bude tak velkým přiblížením ovlivněna kvalita výsledků. Naštěstí má Huawei i pro tuto otázku odpověď a rozhodl se implementovat ještě dodatečný teleobjektiv s 3× přiblížením. Mezi 3× a 10× se budou snímky vytvářet kombinací dat z hlavního fotoaparátu a některého z teleobjektivů. Výsledná kvalita zoomu jednotlivých modelů se bude zřejmě v jistých ohledech lišit, protože všechny mají odlišné teleobjektivy, ale Huawei do akce zapojí i svoji umělou inteligenci. Ta již v minulých generacích dokázala, že je v oblasti přiblížení velmi schopná.

Ostření v řádu milisekund pomůže zachytit každý snímek

Dlouhou dobu byla za zlatý standard ostření považována technologie DualPixel, kterou ve velkém využívají vlajkové modely Samsungu. I v našem seriálu FotoDuel několikrát jihokorejský obr dokázal, že autofokus je jeho parketa. Na zakázku vyrobený senzor v útrobách řady P40 má velmi podobnou, ne-li úplně stejnou, technologii. Zde je však pojmenována pojmem Octa-phase detection (osmifázové ostření). Ať toto označení znamená cokoli, slibuje použití všech pixelů k ostření a podle prvních dojmů se jedná o velmi rychlou a přesnou metodu.

Redukce šumu jako ze zrcadlovky

Huawei byl se svým postprocessingem vždycky dost agresivní. Díky použitému procesoru Kirin 990, ve kterém je integrován čip pro zpracování obrazu, je nově přidána podpora BM3D řešení pro redukci šumu. Jedná se o unikát mezi smartphony, protože tato technika je používaná digitálními fotoaparáty. Samotný proces je založen na poměrně složitém algoritmu, který skládá skupiny pixelů zachycujících stejné barvy tak, aby byly zachovány detaily.

Technika BM3D není pro Huawei nová, protože čipset Kirin 990 byl použit již v loňském Mate 30 Pro, který touto redukcí šumu také disponoval. I tento model byl jeden z nejlepších na poli focení a jeho nástupce jej bude zcela jistě vzorně následovat.

XD Fusion je něco jako Deep Fusion od Applu v podání Huawei

Říkejme tomu prostě a jednoduše umělá inteligence, která vykouzlí lepší snímky. Díky neuronové síti čipsetu Kirin 990 je možné různými algoritmy spojit data několika snímků z různých fotoaparátů do jednoho a posunout tak detaily, barvy a dynamický rozsah na vyšší úroveň. Jedná se o třetí generaci AI systému od Huawei a letos bude spolupráce kvalitního hardwaru a softwaru silnější než v předchozích letech.

Implementace umělé inteligence je v dnešní době již standard a spíše než slova a marketingové tahy bude pro všechny důležitější vidět výsledky. Mimochodem, stejně jako Huawei Mate 30 Pro umi nahrávat super zpomalené video při 7680 fps.

Jedná se zatím o jeden z nejzajímavějších telefonů letošního roku a jedinou, ale bohužel největší, vadou na kráse stále zůstává absence Google služeb. Ty je sice možné určitým způsobem na Huawei dostat, ale nejedná se o plnou náhradu a pro běžné zákazníky je tato cesta neuskutečnitelná.