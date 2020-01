Xiaomi Mi Note 10: podrobný test 108Mpx fotoaparátu

Xiaomi Mi Note 10 se v nedávné době stal podle žebříčku DxOMark nejlépe fotícím telefonem současnosti. Svoji příčku sdílí s Huawei Mate 30 Pro. Vše tedy nasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o špičkový fotoaparát, který by svými schopnostmi měl předčit řadu podstatně dražších smartphonů konkurenčních výrobců. Díky 108Mpx hlavnímu fotoaparítu se také jedná o telefon s největším počtem megapixelů. Platí zde přímá úměra počtu megapixelů s kvalitou výsledných snímků? Není nic lepšího než to vyzkoušet.

Videorecenze

Specifikace fotoaparátů

Mi Note 10 dostal do vínku 108Mpx snímač, který byl vytvořen ve spolupráci se Samsungem. O chystaném modelu Galaxy S11 se ví, že také dostane 108Mpx fotoaparát. Nebude se ale jednat o stejný typ, Samsung si pro sebe samozřejmě nechá to nejlepší. Samotný čip má velikost 1/1,33 palce a zřejmě se také jedná o největší senzor, který kdy byl použit ve smartphonu (až na model Nokia 808 Pureview). Velmi skvělá je také světelnost, která zde dosahuje hodnoty f/1.69. Senzor má samozřejmě optickou stabilizaci obrazu a využívá Quad-Bayer mřížku, díky které vznikají 27Mpx snímky.





Tím ale výčet fotoaparátů nekončí a na zadní straně se nachází další čtyři čočky. K přiblížení na kratší vzdálenosti poslouží 12Mpx snímač o velikosti čipu 1/2,55 palce a velikosti pixelů 1.4µm. Světelnost je pak f/2.0 a teleobjektiv, který kryje senzor, má dvojnásobné přiblížení. Dalším teleobjektivem je 5Mpx snímač o velikosti 1/4,4 palce, který nabízí pětinásobné přiblížení a světelnost f/2.0. Pixely jsou s velikostí 1 µm opravdu malé a zářných výsledků v noci se zřejmě nedočkáme. Výsledky jsou navíc z původních 5 Mpx zvětšené (upscaling) na rozlišení 8 Mpx.

Ve svém vlastním okruží, které vystupuje o něco méně než předchozí fotoaparáty, se ukrývá poslední užitečný snímač je 20Mpx fotoaparát s širokým úhlem záběru. Velikost senzoru je 1/2,8 palce, světelnost f/2.2 a samotné pixely měří 1.0µm. Pro mě největším zklamáním zůstává poslední fotoaparát, který je spíše do počtu. Jedná se o 2Mpx makro senzor, který dokáže ostřit od 3 centimetrů. Všem fotoaparátům dělá navíc společnost laserový autofokus a čtyřnásobný led blesk.

Na přední straně se pak nachází selfie fotoaparát s rozlišením 32 megapixelů s možností natáčet Full HD video. Zadní strana dokáže pořizovat video maximálně při 4k rozlišení a 30 fps. U slow-motion videa je maximem HD rozlišení při 960 fps.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi Note 10 Systém: Android 9.0 Rozměry: 157,8 x 74,2 x 9,7 mm , Hmotnost: 208 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 730G, octa-core 2x 2,2 GHz Kryo 470 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 470 Silver RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,47", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5260 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Aplikace fotoaparátu je rozporuplná. Na jednu stranu se mi opravdu hodně líbí její vzhled a rozložení jednotlivých prvků. I grafika je vskutku podařená a manuální režim umožňuje široké možnosti nastavení. Jenže tím výčet pozitiv končí a musím se s vámi podělit o bugy a nedostatky, které jsem zaznamenal v průběhu testování. Aplikace při přechodu mezi „běžným“ a 108Mpx režimem občas dlouho nic nedělá a někdy se po úspěšném přechodu pro změnu výrazně zpomalí autofokus.

Zřejmě je to tím, že na 108 Mpx má Mi Note 10 prostě slabý výkon. Slyšel jsem na fotoaparát tohoto telefonu samou chválu, ale nikde jsem nepostřehl problémy s rychlostí nebo spíše se spolehlivostí. Nebylo to na denním pořádku, ale i občas je moc a tohle by se nemělo stávat. Během testování přišlo několik aktualizací a nedostatky částečně vyřešily, ale i tak jsem občas zaznamenal drobné záškuby v aplikaci.

Nechci Xiaomi hanit, protože jsem se na tento model hodně těšil a hlavně nikdy předtím jsem takové problémy s Xiaomi nezaznamenal (a to ani se slabším procesorem). Věřím, že aktualizací softwaru se situace zlepší. Tyto problémy však byly znatelné a určitě se promítnou i v celkovém hodnocení fotoaparátu.

Dobré světelné podmínky

Pokud není uvedeno jinak, tak jsou veškeré fotografie z hlavního fotoaparátu pořízeny v rozlišení 27 Mpx. Začínáme opět zlehka a pro telefon, který zazářil v žebříčku DxOMark, by neměly následující snímky dopadnout jinak než úspěchem. A děje se tak. Všechno je naprosto bez problému. Detaily jsou samozřejmě na vysoké úrovni, barvy jsou věrné a přirozené a dynamický rozsah je také v pořádku. Za mě ok.

Ani další scény nedělají Xiaomi žádný problém. Vše je takové, jak by mělo být. Ani po přiblížení jsem neodhalil žádné nedostatky a zatím tak mohu jen chválit. To se od telefonu, který je zaměřený na fotografie, tak nějak čeká.

Abych jen nechválil, tak musím říct, že směrem ke kraji se úroveň detailů mírně snižuje. To bych ale byl opravdu hnidopich, protože se pořád bavíme o fotoaparátu v telefonu a většinou se člověk soustředí na to, co je uprostřed snímku a ne na jeho kraji. Navíc to trápí velkou část smartphonů.

Možná jste si toho všimli už u první série snímků, ale přirozené rozmazání pozadí je zde díky velkému senzoru fotoaparátu opravdu znatelné. Za mě opravdu super vlastnost. Pokud fotíte objekt z přiměřené blízkosti, tak dostanete lepší bokeh efekt než s pomocí portrétního režimu. O tom ale až později. Musím říct, že za denního světla je radost Xiaomi Mi Note 10 používat a výsledky jsou opravdu na špičkové úrovni.

Xiaomi Mi Note 10 & schopnosti přiblížení

Ke smartphonům se v poslední době pojí schopnosti přiblížení velmi úzce a Xiaomi šlo na první pohled ještě dál než zbytek výrobců. Proč říkám ještě dál? Model Mi Note 10 totiž nabízí hned dva teleobjektivy a možnosti digitálního zoomu jsou také velmi široké. Proč říkám jen na první pohled? Král zoomu tento model zřejmě nebude, a to kvůli vícero důvodům.





Jedním z nich je samotný hardware teleobjektivu, konkrétně toho s 5× optickým přiblížením. Čip má totiž rozlišení 5 Mpx, ale výsledné snímky mají kvůli interpolaci 8 Mpx. Zbytečné hrátky s megapixely naštěstí moc paseky neudělaly, ale i tak je tento fotoaparát jedním ze slabších článků zadní strany. Barevně je totiž občas od reality a dynamický rozsah také jednou za čas pokulhává. Uživatele to neurazí, ale ani nenadchne.

Dvojnásobný teleobjektiv je na tom se svými schopnostmi o dost lépe a podává povedené výsledky. Desetinásobné digitální přiblížení funguje také překvapivě dobře. Je ale poslední metou zoomu, kterou bych použil. Na rozdíl od pravých vlajkových modelů není digitální zoom tak propracovaný a stabilizace při tak velkém přiblížení není dostatečná. Výsledky se pak často nepovedou podle představ. Viz níže.

Nevím jakým způsobem, ale v této sérii snímků se dařilo již zmiňovanému 5× teleobjektivu. Zachoval si věrné barvy a detaily i úroveň digitálního šumu je na slušné úrovni. S dvojnásobným zoomem to tak slavné není a k mému překvapení se zde objevuje digitální šum. Při dostatku světla a jednoduché scéně je i digitální zoom použitelný a ač se nejedná o nejlepší možné výsledky, je to nad vysoko nad průměrem třídy.

Velmi podobný scénář pokračuje i nadále. Dost mě překvapilo podání barev, protože jsem od Xiaomi tak nějak čekal teplejší a ne zrovna reálné tóny. O to víc jsem rád, že nic takového se tu neděje a realita je zde opravdu blízko. Fotkám nechybí detaily (ještě aby) a doposud opravdu palec nahoru. Jediné, čemu bych se vyhnul, je hnát digitální zoom za polovinu stupnice. Jinak dobrá práce, Xiaomi.

Někde se chvála musí zlomit. Tady to ale zatím nebude. Všechny tři snímky jsou na vysoké úrovni a mají přirozené a příjemné barvy. Líbí se mi také výborná práce HDR, díky kterému je správně zvolena expozice snímku.

Někdy to přijít muselo. Zaváhal již zmíněný pětinásobný teleobjektiv, který buď špatně zaostřil nebo měl zpožděnou závěrku senzoru. Fotka se prostě nepovedla a s tím už se nic dělat nedá. Zachránit situace se nepovede ani digitálnímu přiblížení, které je za těchto podmínek zbytečné a nefunguje dobře. V další kapitole ukážu návod, jak to v noci udělat tak, aby se na přiblížené objekty šlo dívat.

Výřezy ze 108Mpx fotografií jsou jako z jiného světa

Ano, výřezy ze 108 Mpx vypadají parádně. Senzor je na poměry smartphonů opravdu velký. Velikost samotných pixelů je však poměrně malá a nějaké nedostatky člověk jistě najde. I přes to všechno je ale mnohdy lepší udělat ořez fotky než ji digitálně přibližovat. Líbí se mi přístup k vysokému rozlišení, které člověka nenutí jej používat, ale dává mu možnost využít jeho výhod. Za dobu co dělám recenze fotoaparátů a FotoDuely se jedná o nejlepší cropy.

Kde trošku Xiaomi ztrácí, jsou snímky na blízkou vzdálenost. Občas se mi totiž stalo, že zaostření neproběhlo tak, jak by ideálně mělo. Musím ale také uvést, že během testování mi přišlo několik aktualizací, po kterých se situace zlepšila. Ani ke konci pobytu s Mi Note 10 to však nebylo zcela v pořádku. Opět rád zmíním přirozený bokeh efekt, to je prostě paráda. Detaily jsou stále na vysoké úrovni, ale někdy se nepovede zaostřit přesně. Věřím však, že se jedná o softwarovou chybu, která bude opravena.

Za nízkého osvětlení a v noci mají snímky překvapivě málo digitálního šumu a dostatek detailů. Nesnaží se uměle vylepšovat realitu, protože jsou opravdu povedené bez velkých zásahů softwaru. Jednoduše skvělé, Xiaomi se zatím daří a výsledná kvalita je na vynikající úrovni. Odvážím se tvrdit, že ve většině případů fotí líp než můj Huawei P30 Pro, který má často dost nereálné zobrazení nočních snímků. Jen dodám, že se jedná o výřezy ze 108Mpx fotky bez použití nočního režimu.

Fotografie ve 108Mpx jsou jinak vcelku zbytečné

Ruku na srdce, kdo z nás si sedne k počítači a bude ořezávat fotografie, aby dostal super cropy? Možná pár procent. Osobně mi to kromě použití v testu fotoaparátu nepřijde moc užitečné a rozlišení 108 Mpx nepotřebuje opravdu nikdo. Zbytečně se zvětší velikost fotografie a kvalita samotná je stejná jako běžné snímky. Fotky níže jsou zkomprimované a rozdíl v detailech neuvidíte. Přikládám je spíše kvůli rozdílům v barevnosti a dynamickém rozsahu.





V první sérii snímků jsou jasným vítězem fotky s nižším rozlišením. Barevně jsou realitě trochu blíže a dynamický rozsah je také o něco lepší. Snímky s vysokým rozlišením jsou taky super a nebýt srovnání, tak je označím za vynikající. Jen megabajty navíc neznamenají znatelný rozdíl v kvalitě a větší smysl mi dávají 27Mpx fotky. I když i to je hodně, průměrná velikost je někde kolem 10 MB. Ideální by byly 12Mpx snímky, jak to plánuje Samsung u svých chystaných vlajek.

Snímky s vyšším rozlišením jsou více kontrastní a někdy jdou barvy až do příliš teplých tónů. Stále jsou sice v normě a na trhu jsou telefony, co barvy kazí mnohem víc, ale standardní snímky jsou o poznání reálnější a barevné podání je mnohem lepší. Samozřejmě po stránce detailů je na tom levá strana o něco lépe.

Zde nastalo velké překvapení. Spojování pixelů se přece používá, aby se dosáhlo lepších výsledků za zhoršených světelných podmínek. Nebo ne? Pak mi tedy někdo vysvětlete, proč jsou snímky s vyšším rozlišením o poznání lepší než ty ve 27 Mpx. Často mají lepší dynamický rozsah, barvami jsou blízko reality a detailů je zde také více. Moc mi to nedává smysl a chtěl bych vědět, jak toho Xiaomi docílilo.

Funkce HDR

Co by to bylo za telefon, který by si v roce 2019 2020 nedokázal poradit s vysokým dynamickým rozsahem. Xiaomi je v této oblasti nějak rozporuplné. Někdy předvede naprosto fantastickou práci, za kterou si zaslouží slova chvály, ale jindy to těžce nedává. Třeba první dvojice snímků níže. Levá strana super a až na drobný digitální šum v tmavých místech nemám co vytknout. Na pravé straně toho však moc chválit nemohu a Xiaomi si s protisvětlem moc neporadilo.

Před chvílí bylo Mi Note 10 za protisvětlo pokáráno a zde se jedná o opak. Pochválení přichází za příkladnou práci HDR, které i s velmi ostrým světlem před objektivem vykouzlilo perfektní výsledek. A to zde bylo z mého pohledu světla ještě více než v případě snímku cesty, který je výše. Je to škoda, protože ne vždy se dalo stoprocentně spolehnout na výsledky. Překvapení bylo někdy příjemné, jindy moc ne.

Pořídit na noci skvělé fotky s protisvětlem není zrovna lehký úkol a i zde Xiaomi trochu zaváhalo. Levá strana opět na velmi dobré úrovni, pravá však pokulhává. Je ale pravda, že se jednalo o opravdu složitou scénu, takže nechci kritizovat zbytečně moc. Oceňuji, že zbytek snímku zůstal vyvážený a barevně se také povedl.

Co se ale nepovedlo, je tento snímek. Obecně když byl nějaký drobný zdroj světla na nočním snímku, tak to dělalo Xiaomi celkem problémy. Schválně jsem nechal automatiku, ať zaostří podle sebe. V momentě, kdy použijete tzv. touchfocus, tak buď dostanete přepálenou nebo úplně tmavou fotografii. Opět mírné zklamání, které se však projevuje v minimu případů a jen při určitých podmínkách.

Portrétní režim je super i deaktivovaný

Oblast, která je na Xiaomi Mi Note 10 skvělá, jsou portréty. Hodně se mi líbí, že aplikace vás neomezuje na lidské tváře jako jiní výrobci, ale dovolí vám dát do portrétu víceméně cokoliv co je ve vhodné vzdálenosti. Od květin a dalších menších objektů ale musíte být telefonem dál než je běžná ostřící vzdálenost, se kterou dosáhnete perfektního a hlavně přirozeného rozmazání pozadí. Detekce hran i samotný efekt rozmazání jsou na vynikající úrovni a rozhodně se nemusíte bát je použít. U blízkých předmětů však doporučuji se na portrétní režim vykašlat a využít síly velkého senzoru.

Portréty postav jsou pak třešničkou na dortu, protože fungují naprosto skvěle. Detekce hran je příkladná a dovolím si tvrdit, že snad ani nemá konkurenci. Efekt rozmazání pozadí je také příkladný a oceňuji stupňující se úroveň bokeh efektu. Barvy jsou naprosto přesné a věrné, pleť i jiné textury jsou přirozené a s umělým vylepšením snímku se zde nesetkáte. Bravo, takto by to mělo vypadat.

Makro fotografie

Wow, wow, wow. Ten přirozený bokeh efekt mě nepřestane bavit. Je to opravdu oživení v záplavě jiných smartphonů, které mají vesměs stejnou velikost čipu a podobných výsledků nedosáhnou ani s pomocí softwaru. Kvalita zachycení předmětů je také příkladná, ale například Samsung nebo Huawei mají zaostření o kus lepší a s Xiaomi se občas ostřilo na několikrát. Když se ale fotka povede, tak stojí za to.

Mi Note 10 má opravdu malý záběr, ve kterém jsou blízké předměty ve fokusu. Na snímku hodinek je například vidět, že hned za ciferníkem, který je perfektně zaostřen, se pomalu přechází do pozadí, které v zaostření není. To není chyba, je to vlastnost, která doposud u smartphonů nebyla. Budeme si ale muset zvykat, telefonů s podobně velkými čipy nás letos čeká více.

Opět si všimněte toho pozadí, to je prostě paráda. Není ale vše růžové, jak se z mého okouzlení rozmazáním pozadí může zdát. Opět za to může autofokus, který to zde nezvládl na 100 %. Buď bylo něco s testovacím kusem nebo nebyl software úplně vypilován k dokonalosti. Není to tak, že by to bylo tragické a na fotku se nedalo dívat. To ne, jen jsem od dvojky žebříčku DxOMark čekal perfekcionismus ve všech směrech.

Makro fotoaparát „sucks“

Pro anglicky nemluvící bych nadpis přeložil jako že makro fotoaparát je fakt na nic. Okey, dostanete se opravdu blízko k objektům, ale to samé umí Huawei a OnePlus s širokoúhlým fotoaparátem. Tady je na to, zcela nepochopitelně, jeden fotoaparát navíc. Ten má mimochodem 2 Mpx, což jen umocňuje jeho zbytečnost. Vyhodit a příště, prosím, širokáč s možností super makra. Děkuji.

Fotíme se „širokáčem“

Oslím můstkem se dostáváme k dalšímu fotoaparátu zadní strany Xiaomi Mi Note 10. Jedná se o 20Mpx snímač s širokoúhlým objektivem. Ten podává velmi věrné barvy a dynamický rozsah je také skvělý. Na první pohled je všechno fajn a sociální sítě ocení jinou perspektivu snímků. Jenže po přiblížení se ani přes vysokého rozlišení nedočkáte přesvědčivých detailů. Možná je to jen mé osobní vnímání, protože po 108Mpx fotkách už budou asi všechny málo detailní. Navíc k nespokojenosti byste museli míru přiblížení přehnat na maximum. Takže dobrý, ale čekal jsem o trochu lepší.

Kde však přišlo moc velké a příjemné překvapení, je dynamický rozsah širokáče. Schválně se podívejte o dvě kapitoly výše, kde je stejná scéna s cestou a protisvětlem zachycena i primárním fotoaparátem. Tady je výsledek bez debaty mnohem lepší. Má vyvážené barvy ve správném kontrastu, odfiltrování světla je téměř bezchybné a detaily jsou zde na velmi dobré úrovni.

Opět zmíním slabší detaily a super dynamický rozsah. To už jsem ale říkal, tak zmíním, že korekce zkreslení zde funguje perfektně. Ani na okrajích se objekty nijak nekroutí a pro ty, kdo má takový čistý vzhled rád, bude tohle pastva pro oči. Osobně mám rád přiznané zkreslení snímače a styl výsledků à la GoPro, ale ne každý tomu holduje a body za to rozhodně strhávat nebudu.

U dalších dvou snímků jsem si všiml mírného zhoršení barevného podání, zejména tedy u fotky vpravo. Detail vlaku má barvy vybledlé a prospělo by zde mírné zvýšení kontrastu. Kolem dokola se i tak jedná o povedený fotoaparát, který je však na Mi Note 10 zastíněn tím primárním.

V noci mě trochu mrzí, že nemůžete používat noční režim. To spousta dalších smartphonů umí a já věřím, že Xiaomi tuto funkci přidá pomocí aktualizace. Výsledkům by to jistě pomohlo. Nejsou úplně špatné, ale projevuje se možná až zbytečně velké rozlišení, které společně s malou velikostí pixelů netvoří žádné zázraky. Je to spíše průměr, který byste od telefonu z vyšší střední třídy čekali. Naštěstí jsou zde reálné barvy a v dobře osvětlených místech i relativně fajn ostrost.

Na snímku úplně vpravo jsou naopak barvy dost vedle, mají až moc teplý tón a scéna vypadala o dost jinak. Prostřední snímek se však nepovedl mnohem víc. Telefon špatně zaostřil a prostřední část snímku je dost rozmazaná. Za výsledkem zřejmě stojí horší světelnost a vyšší rozlišení senzoru.

Focení v noci

Noční snímky jsou překvapivě dobré. Tak nějak jsem čekal, že při tak vysokém rozlišení budou snímky v průměrné kvalitě. Mají ale dostatek detailů, jsou barevně naprosto přesné a s velmi nízkou hladinou digitálního šumu. Občas je sice problém s dynamickým rozsahem (například nákupní středisko na snímku vpravo), ale většinou je expozice nastavena správně.

Ani u dalších fotek se situace nemění. Velmi dobrý dynamický rozsah, dostatek detailů a opět výborné barvy. Jsem překvapen, jak dobré a hlavně konzistentní podání barev má Xiaomi. Pokud bude v takovém trendu pokračovat chystaná řada vlajkových lodí od Xiaomi, tak se opravdu těším, jak na tom bude s fotoaparátem. Vypadá to totiž hodně slibně.

Platí také přímá úměra světla a kvality. Čím je větší tma, tím větší je ztráta detailů a tím více se objevuje digitální šum. Sice telefon nedokáže vytáhnout ze tmy den jako Huawei, ale oceňuji velmi přirozený vzhled výsledných snímků. Ne všechno je však perfektní a zapamatujte si fotku na pravé straně.

Na závěr dvě velmi povedené fotografie. Mám na mysli zejména tím, jak si se scénami telefon poradil. Barevně skvělé, detailů je dostatek, kontrast je zde na jedničku a expozice se také povedla. Za mě bez výhrad. Tohle se moc povedlo.

No a pak je tu problém, který se mi stal v začátku testování. Fotil jsem více fotografií stejné scény, přepínal mezi různými režimy a velikostí fotografií. Zřejmě kvůli slabšímu procesoru byl přechod ze 108Mpx na výchozí rozlišení nepříliš plynulý a občas aplikace na zlomek vteřiny zamrzla. Způsobilo to pak následující věc, kdy je zřejmě kvůli zpoždění závěrky rozmazán celý snímek. A to jsem držel telefon opravdu pevně a podíval se na výsledek až po animaci oznamující uložení fotky do galerie. Naštěstí přišla aktualizace, která problém vyřešila a podobných výsledků jsem se pak nedočkal.

Noční režim

Fotky ve tmě částečně vylepší funkce, kterou mají smartphony už delší dobu. Noční režim vytáhne detaily, zvýší kontrast a sníží míru digitálního šumu. Teda měl by. Všechno kromě těch detailů je pravda. Kvůli delší závěrce potřebné pro noční snímky je pak ostrost výsledného díla o něco horší než u standardních fotek. Ostatní vlajkové modely mají software a výkon potřebný k postprocessingu jednoduše lepší.

Je to docela paradox, protože noční režim má vylepšit zejména detaily a udělat ze tmy „menší tmu“. Je to jeden z mála telefonů, kdy není rozdíl oproti standardnímu foťáku nikterak velký a odvážím se tvrdit, že lepších výsledků se dočkáte bez použití nočního režimu. Snímky jsou fajn a bez přiblížení to moc nejde poznat, ale bližší prozkoumání pravdu odhalí.

Stejný scénář pokračuje i dál. Z běžných snímků dostanete lepší ostrost, kontrast a ve většině případů i věrnější barevné podání. Líbí se mi ale, že digitální šum je zde udržen na uzdě a fotky zároveň nevypadají jako přehnaně uhlazené a upravené, jak to dělá část konkurence.

Ten „horší“ z nejlepších?

Co k Xiaomi Mi Note 10 říct? Jedná se o telefon plný paradoxů. Má fotoaparáty, které patří vlajkovým modelům, ale hardwarovou výbavu vyšší střední třídy. Má jedny z nejlepších senzorů, které jsou momentálně na trhu, ale nedoladěný software a občasné záškuby aplikace kazí celkový dojem. Fotky v noci jsou lepší bez použití nočního režimu a často jsou nejlepší ve 108Mpx rozlišením, což by prostě platit nemělo. Ale platí a podle mě je to paradox.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Testování bylo super a užíval jsem si na tom zejména novinky, se kterými Xiaomi přišlo. Mluvím zejména o velikosti senzoru, který je na poměry dnešní doby obrovský. Díky tomu pak dostanete perfektní přirozené rozmazání pozadí. Navíc vysoké rozlišení zajistí, že detaily jsou i po přiblížení naprosto perfektní. Ne všechno je však skvělé a mluvím zejména o optimalizaci a slabšímu procesoru. Většinu softwarových záležitostí může Xiaomi vyřešit aktualizací. Výkon však už nijak nedodáte a v tom osobně vidím jednu ze slabin, která brzdí výsledky.

Máte si koupit tento telefon kvůli foťáku? Ano i ne. Pokud potřebujete telefon opravdu hned a nechcete čekat na nic jiného, tak běžte a kupte si ho. Jedná se o fajn smartphone, který má v oblasti fotoaparátu co nabídnout. Problémy, které jsem na začátku testování měl, byly vyhlazeny a věřím, že už je všechno naprosto v pořádku. Osobně bych počkal na Xiaomi Mi 10, které má mít vylepšený senzor, a nabídne mnohem vyšší výkon i lepší optimalizaci. No a nebo chystaná Galaxy S20 bude také mít nadupaný foťák. Cena ale bude určitě o dost vyšší.