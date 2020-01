Známe datum odhalení řady Galaxy S11. Má mít nejlepší mobilní fotoaparáty na světě

Představení vlajkových modelů od Samsungu se neodkladně blíží a s ubývajícím časem známe více a více informací o parametrech novinek. Řada Galaxy S11 (možná však Galaxy S20) měla být podle předchozích zpráv světu představena 18. února. Na internet se však nyní dostalo oficiální video lákající na akci Samsungu, které jasně říká, že chystané modely uvidíme už o týden dříve – konkrétně v úterý 11. února.

