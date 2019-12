Samsung neuhlídal podobu ohebného véčka. Podívejte se na první fotografie

Začátek příštího roku bude na nová zařízení nesmírně zajímavý. Už v půlce února Samsung představí novou vlajkovou řadu Galaxy S11, a společně s ní i svůj druhý telefon s ohebným displejem. Tentokráte se bude jednat o zařízení véčkové konstrukce, podobně jako nedávno představená Motorola RAZR. Jak bude chystané véčko od Samsungu vypadat? Podívejte se na první fotografie, které kolují čínskými médii.

Motorola RAZR dostane konkurenci

Samsung půjde na věc obyčejnější cestou než Motorola, kterou na první pohled rozpoznáte díky typické široké bradě a tenkému zbytku těla. Véčko od korejského výrobce se bude skládat ze dvou stejných částí, takže v otevřeném stavu bude vypadat jako většina smartphonů dnešní doby.

Rámečky okolo displeje budou mírně širší, to je ale vzhledem ke konstrukci telefonu omluvitelné. Selfie kamerka se zjevně do rámečku nevešla, Samsung ji umístí do otvoru vprostřed horní části displeje. Úplně bez využití ale okraje nezůstanou – nahoře a dole jsou patrné škvíry, které budou patrně domovem pro stereoreproduktory.





Titěrný sekundární displej

V zavřeném stavu bude mít telefon téměř čtvercový tvar. Oproti Galaxy Fold dojde k významné redukci v oblasti fotoaparátů; ten hlavní bude tvořen pouze dvěma čočkami, které bude doprovázet LED blesk a poměrně titěrný notifikační displej. V základním stavu bude ukazovat hodiny, datum a procento nabití baterie, nepochybujeme však i o upozornění na příchozí hovory, zprávy apod.

Na spodní hraně telefonu vidíme USB-C konektor pro nabíjení, sluchátkový jack patrně přítomen nebude. Lze očekávat standardní bezdrátovou konektivitu, přičemž chybět nebude ani NFC; na displeji je vidět ikona Samsung Pay. Na telefonu poběží systém Android 10 s novou generací prostředí One UI 2.0.

Vlajková loď nebo střední třída?

Dá se předpokládat, že chystané véčko od Samsungu bude mít nasazenou výrazně nižší cenu než Galaxy Fold; už jen kvůli menším displejům a polovičnímu počtu fotoaparátů. Zahraniční weby informují, že by se mohla pohybovat v podobné cenové hladině, jako stojí iPhone 11 Pro Max (cca 35 tisíc Kč).

Spekuluje se ale, že hlavní fotoaparát by mohl mít 108 Mpx, stejně jako u Galaxy S11. Co se týče ostatní výbavy, budeme si muset počkat na další úniky. Je možné, že kvůli atraktivní ceně Samsung sáhne podobně jako Motorola RAZR k levnějšímu čipsetu.