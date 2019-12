Ohebný Samsung Galaxy Fold: máme pro vás 33 postřehů z prvních hodin testování

V redakci testujeme futuristický smartphone Samsung Galaxy Fold, který se pyšní ohebným displejem. Novinku je od 13. prosince možné oficiálně zakoupit na českém trhu za astronomických 54 tisíc korun. Příprava podrobné recenze nějaký čas zabere, a proto jsme se rozhodli pro vás připravit článek s 33 postřehy, které nás zaujaly během prvních hodin testování.

Samsung Galaxy Fold byl světu oficiálně představen v únoru letošního roku na tiskové konferenci v San Franciscu, kde nechyběla ani naše redakce. S uvedením do prodeje se počítalo na konci dubna, nicméně kvůli konstrukčním problémům se Samsung rozhodl telefon mírně upravit. Na opravách pracoval několik měsíců, aby v září letošního roku na globální trh uvedl mírně vylepšenou verzi, která již původními neduhy netrpí.

Samsung Galaxy Fold se tak stal prvním celosvětově prodávaným ohebným smartphonem (tu „parodii“ od Royole Flexpai odmítám počítat). Uvedení tohoto typu zařízení, na jehož vývoji Samsung pracoval několik let, rozhodně chtělo hodně odvahy, nicméně jihokorejský gigant se toho nebál a šel z kůží na trh.





Galaxy Fold je tak jakýmsi průkopníkem, který má šanci probudit zájem o zcela nový segment zařízení s ohebným displejem. Kombinuje v sobě jak klasický telefon, tak tablet. Zda se mu to povede je zatím ve hvězdách, ale jisté je, že zákazníci na ohebnou technologii slyší, a to především u véčkových konstrukcí, se kterou před nedávnem přišla reinkarnovaná Motorola RAZR. A hodně zajímavě díky své konstrukci působí i Huawei Mate X, nicméně ten se zatím prodává pouze v domovské Číně.

Videopohled

Cíl Samsungu pro rok 2020: 6 milionů „ohýbaček“

Samsung technologii ohebného displeje věří. Už příští rok v únoru by měl představit druhý smartphone s tímto typem displeje. Ten by měl mít véčkovou konstrukci a výbavu podobnou vlajkovému modelu Galaxy S11. Spekuluje se dokonce o 108Mpx fotoaparátu. Navíc by měl přijít s nižší cenou, což by mohlo pozitivně „nakopnout“ prodeje. Společnost by navíc v příštím roce chtěla prodat až 6 milionů smartphonů s tímto typem displeje.

33 postřehů z prvních hodin testování

1) Konstrukce telefonu je bytelná. Galaxy Fold působí pevným dojmem, ale na vnitřní ohebný displej je samozřejmě potřeba dávat pozor. Samsung přímo v uživatelské příručce uvádí, že je třeba dávat pozor na to, aby se mezi plochy vnitřního displeje nedostaly nějaké nečistoty, které by jej při zavření mohly poškodit. I když to teď v zimě nebude příliš aktuální téma, na pláž bych se s sebou Folda obával vzít.

Drobná zrnka písku by mohla poškodit nejen displej, ale i kloub, a to samé platí i o různých nečistotách v kapse. A strach bych o něj měl i při zimních sportech… tohle zkrátka není telefon, který si s sebou vezmete na kolo nebo na lyže. Samsung Galaxy Fold je zkrátka smartphone, který vyžaduje šetrné zacházení. Samsung rovněž zveřejnil video, ve kterém ukazuje, jak se o Folda správně starat.

2) Vnější displej by rozhodně mohl být větší. Na 4,6″ toho příliš mnoho neuděláte a slouží spíše pro vyřizování základních úkonů, než pro plnohodnotné využívání telefonu. Příliš komfortní ve složeném stavu není ani psaní na softwarové klávesnici, což je škoda. Bohužel jsem nebyl jsem schopný pohodlně psát ani za chůze na ulici, a to ani při rozevření Folda. Měl jsem totiž strach, aby mi nevypadl z ruky. Hmotnost totiž rozhodně není nijak zanedbatelná.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Fold Systém: Android 9.0 Rozměry: 160,9 × 117,9 × 7,6 mm (rozevřený), 160,9 × 15,7 - 17,1 × 62,8 mm (zavřený) , Hmotnost: 276 gramů Procesor: Qualcomm Snapdragon 855, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 485, 3x 2,42 GHz Kryo 485, 4x 1,8 GHz Kryo 485 RAM: 12 GB , Interní paměť: 512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 4,6" + 7,3", 720 × 1680 px, 2152 × 1536 px Fotoaparát: 12 + 12 +16 Mpx, f/2.2 , Přední kamera: 10 (f/2.2)+ 8 (f/1.9) Mpx, 4K video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4380 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

3) Vnější displej využívám hlavně ke kontrole e-mailů, Twitteru, SMS, navigaci či telefonování. Pro prohlížení webu a psaní textu je lepší Folda otevřít, nicméně ne vždy se nacházíte ve stavu, kdy je to možné (opět například chůze na ulici).

4) Funkce AlwaysOn na vnějším displeji je fajn. Díky tomu není nutné displej aktivovat pro kontrolu upozornění.

5) Čtečka otisků prstů je rychlá a přesná. Vadí mi ale, že je funkční až po zapnutí displeje (nejprve je tedy nutné zmáčknout tlačítko Power a pak až přiložit prst na čtečku). Mnohem lepší by bylo, kdyby se telefon sám odemkl ihned po přiložení.

6) Pozici softwarových tlačítek (v otevřeném režimu) lze nastavit na pravou či levou stranu, nebo na střed. Ve výchozím stavu jsou tlačítka zarovnaná napravo, což mi přijde nejlepší.

7) Aretaci uzavření zajišťují celkem silné magnety a pevná konstrukce kloubu. Díky tomu ale telefon nerozevřete a ani nezavřete jednou rukou. Vždy je zapotřebí použít ruce obě.





8) Zadní strana je dokonalým magnetem na otisky prstů, a to zejména u světlejší stříbrné varianty (Space Silver). Na tmavší verzi s označením Cosmos Black otisky tak patrné nejsou a subjektivně mi přijde elegantnější, než stříbrná edice.

9) Pokud prstem přejedete přes místo ohybu displeje, ucítíte drobnou nerovnost, což ale v praxi ničemu to nevadí. Stejně tak pokud se na displej budete dívat z bočního úhlu, všimnete si světlého proužku (ohyb flexibilního panelu). Při pohledu zpříma ale nic vidět není.

10) Při skrolování se na ohebným displeji se objevuje tzv. jelly efekt, který je běžný pro OLED panely a na prostorném 7,3″ displeji to zkrátka vynikne o něco více. Nejvíce patrné je to v tom případě, kdy se na stránce střídá obsah se světlým a tmavým pozadím (otestovat to lze například na téhle stránce). Použitý OLED displej (Dynamic AMOLED) aktualizuje obsah směrem zleva doprava, nikoliv odshora dolů. A tak při skrolování na stránce, kde se střídají světlé a tmavé plochy dochází k jelly efektu. Jak to vypadá v praxi si můžete prohlédnout z přiloženého videa:

11) Samsung Galaxy Fold má naprosto skvělý zvuk. Stará se o něj dvojice stereo reproduktorů naladěných od AKG.

12) Galaxy Fold je herní telefon. Použitý procesor a 12 GB operační paměti RAM dává tušit, že tenhle telefon disponuje brutálním výkonem a prostorný displej se skvěle hodí pro hraní her. Samsung Galaxy Fold tedy není telefon pouze pro manažery, ale také pro mobilní hardcore hráče. Hraní Fortnite či Call of Duty je opravdový zážitek.

13) Používat Galaxy Fold na veřejnosti je zážitek. Nepamatuji se, zda jsem někdy testoval telefon, který by na sebe poutal tolik pozornosti. Jen během prvních hodin testování, kdy jsem se s ním prošel po centru Prahy a projel metrem, mě zastavilo 7 lidí, kteří si telefon chtěli prohlédnout. Ať chcete nebo ne, s Foldem zkrátka budete poutat pozornost.

14) Líbí se mi možnost na velkém displeji pracovat se třemi okny najednou. Multitasking je tady vyřešený opravdu dobře. A pokud by vám tři okna nestačila, můžete si další aplikace otevřít v plovoucích oknech.

Tohle kombo už příliš netuším, k čemu využít, nicméně Samsung tady jasně ukazuje, že díky 12 GB nejste nijak limitováni. Klidně tak můžete v jednom okně sledovat YouTube, v druhém hrát Call of Duty a ve třetím mít otevřený Chrome.





15) Vnitřní displej má poměr stran 4:3, což je fajn při procházení webu nebo práci s dokumenty. Při sledování videa už to ale tak komfortní není a počítejte s tím, že nad a pod videem bude černý pruh. Většina her se tomuto poměru stran umí přizpůsobit a vyplní celý obsah obrazovky, v Call of Duty a dalších hrách se ale stává, že některé herní prvky (například část mapy) zasahují do výřezu pro fotoaparáty, což není úplně žádoucí.

16) Když jsem o několik odstavců výše psal o monstrózním výkonu Folda, neměl bych vás ochudit ani o výsledek naměřený v AnTuTu Benchmarku. Zde telefon průměrem tří testů dosáhl na hranici 460 tisíc bodů, což je fantastický výsldek.

17) Cena telefonu je hodně sebevědomá – téměř 54 tisíc Kč včetně DPH. Potěší ale, že společně s telefonem v balení naleznete skvělá bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds a také ochranný kryt z aramidových vláken, který je velmi příjemný na dotek. Jen pozor, ani po nasazení (či spíše nalepení, jelikož kryt se aretuje za pomoci lepicí pásky)není chráněna boční hrana s kloubem.

18) Zatím telefon testuji teprve pár hodin, ale už teď je jasné, že výdrž bude velkým lákadlem. Rukama mi prošlo spousta telefonů a tak nějak už umím odhadnout, kolik procent baterie si vezme 15 minut hraní Call of Duty, kolik spuštění AnTuTu Benchmarku… a u Galaxy Fold procenta baterie klesají setsakramentsky pomalu. Zahraniční recenzenti často psali o bezproblémové dvoudenní výdrži, která se skutečně zdá být realitou.

19) Samsung Galaxy Fold má 512GB interní paměť (UFS 3.0), ze které je při prvním spuštění dostupných zhruba 460 GB. Tato hodnota je konečná, slot na paměťovou kartu není přítomen.

20) Ohýbací mechanismus má podle Samsungu vydržet přibližně 200 tisíc pohybů. Pokud byste telefon každý den v průměru 100 otevřeli a zavřeli, dostanete se za rok na 73 tisíc pohybů.

21) Součástí uživatelského prostředí One UI je i technologie App Continuity. Ta u většiny aplikací automaticky zajišťuje plynulý přechod z malého displeje na velký. Jde to ale i opačně, jen si v nastavení musíte nastavit, které aplikace se mají přepínat z velkého na malý. Tuhle možnost najdete v nastavení displeje pod trochu krkolomným označením „Pokr. s apl. na př. displeji„.

Pokud tedy na malém displeji máte otevřené třeba Google Mapy, po rozevření budete v prostředí aplikace pokračovat. Pokud ale telefon následně zavřete a Google Mapy nebudete mít ve výjimce, aby přechod fungoval i opačně, zůstane menší displej Foldu vypnutý.

22) Prostředí pro malý a velký displej na sobě fungují nezávisle. V praxi to znamená, že si můžete uspořádání ikonek i tapetu na pozadí pro oba displeje nastavit odlišně.

23) Součástí systému je softwarová klávesnice od Samsungu. Na malém displeji se zobrazuje klasicky, na tom velkém je rozdělena do dvou částí, což přispívá k pohodlnějšímu psaní. Jen pozor, při psaní delších textů se projeví vyšší hmotnost zařízení a po delším používání Folda v rukou opravdu budete cítit. 276 gramů hmotnosti se zkrátka někde musí projevit. Jen pro srovnání – 7,9palcový iPad Mini váží rovných 300 gramů.

Při hraní her to paradoxně nevadí, ale při psaní musíte mít úchop o poznání přesnější, takže počítejte s tím, že svaly na rukou budete namáhat o něco více.

24) Snad na všech smartphonech, které testuji, automaticky instaluji klávesnici SwiftKey. I ta nabízí možnost rozdělení na dvě poloviny, nicméně zatímco výchozí Samsung klávesnice tohle rozložení používá jen na vnitřním displeji a na vnější se přepne do klasického rozložení, což je pohodlnější, v případě SwiftKey s automatickou změnou podle displeje klávesnice vůbec nepočítá a vždy si ji tedy po přepnutí na menší displej budete muset ručně přepnout do výchozí zobrazení, a po návratu na větší displej zase do toho rozděleného. Doufejme, že vývojáři do budoucna automatickou změnu podle typu displeje do nastavení přidají.

25) Pokud rádi nahráváte Stories, u Foldu k tomu doporučuji využívat vnějšího displeje. Ten má totiž poměrem stran mnohem blíže k těm používaných u běžných smartphonů. Vnitřní displej s poměrem 4:3 se pro nahrávání Stories příliš nehodí. Ne že by to nešlo, ale je možné, že vaši sledující pak výsledek uvidí úplně jinak, než jste zamýšleli (obrázek například bude špatně oříznutý, nebo v něm může chybět kus textu.

26) Samsung Galaxy Fold disponuje celkem šesti fotoaparáty. Po hardwarové stránce se jedná o stejné čipy, kterými disponuje Samsung Galaxy S10. Co se týče kvality fotografií, je na tom tedy Fold stejně jako Galaxy S10. Jinými slovy – fotí skvěle. Jen je opět nutné počítat s tím, že na 4,6″ displeji je hledáček poměrně malý a mnoho detailů na něm neuvidíte, a příliš komfortní není ani focení v otevřeném stavu.

27) Kromě rychlé čtečky otisků prstů na boku můžete pro autentizaci používat i funkci rozpoznání obličeje. Jde opět o shodné řešení jako u Galaxy S10 či Galaxy Note 10. To je trochu škoda – do prostoru nad displejem by se rozhodně daly integrovat pokročilejší technologie. Za dobrého světla je odemykání obličejem bleskové, v šeru a ve tmě je to ale o poznání horší.

28) Vnější displej je typu Super AMOLED, vnitřní flexibilní pak Dynamic AMOLED. Na oba dva je radost pohledět – nabízejí věrné barvy i velmi dobré pozorovací úhly, a díky vysokému jasu nebudete mít se čtením problémy ani na přímém slunečním světle.

29) Vzhledem k atypickým rozměrům můžete mít problém Folda umístit do držáku v automobilu. V zavřeném stavu to bude kvůli jeho tloušťce (17,1 mm v místě kloubu), v tom otevřeném zase kvůli jeho šířce (160,9 mm).

30) Galaxy Fold aktuálně běží na Androidu 9 Pie. Podle informací, které má naše redakce k dispozici, se s vydáním aktualizace na nejnovější Android 10 s uživatelským prostředím One UI 2.0 počítá v průběhu ledna příštího roku. Není ale vyloučeno, že ji Samsung uvolní dříve.

31) Kromě microSD karty na těle nenajdeme ani 3,5mm audio výstup pro připojení sluchátek. Součástí balení není ani redukce z USB-C na audio konektor. Vzhledem k tomu, že k telefonu Samsung přidává bezdrátová sluchátka Galaxy Buds, ničemu to příliš nevadí. Nicméně náročným audiofilům by to vadit mohlo.

32) Kromě manažerů a hráčů se Galaxy Fold hodí i pro piloty dronů. Na velkém displeji toho rozhodně uvidí hodně. Jen to bude trochu dražší „ovladač“.

33) Z předchozích řádků každý zřejmě pochopil, že k Samsungu Galaxy Fold je potřeba se chovat jako v rukavičkách. Konstrukce (kloub) je sice bytelná, ale ohebný displej zůstává jeho největší slabinou. I na to ale Samsung myslí.

Kupující se v případě koupě Galaxy Fold z oficiální české distribuce nemusí bát náhodného mechanického poškození telefonu i náhodného poškození vnikem kapaliny, například prasknutí displeje. Samsung totiž k telefonu nabízí zdarma roční pojištění, v jehož rámci má zákazník nárok na jednu pojistnou událost se spoluúčastí pouze 3 399 Kč. Podmínkou je registrace zařízení na této stránce nebo skrze infolinku 800 726 786 do 30 dnů od nákupu.

Samozřejmostí je pak prémiový servis Moje Galaxy, který nabízí například speciální infolinku nebo zdarma vyzvednutí poškozeného telefonu u zákazníka a zapůjčení náhradního přístroje po dobu záruční opravy.

Galaxy Fold ukazuje budoucnost. Zatím ale není pro každého

V testování Samsungu Galaxy Fold budeme samozřejmě i nadále pokračovat a brzy se můžete těšit na podrobnou textovou recenzi a videopohled. Pokud byste se mě nyní zeptali, co se mi na Foldu nejvíce líbí, rozhodně je to možnost rychlé jej proměnit z klasického telefonu na tablet.

Na velkém displeji se skutečně pohodlně pracuje a je to zcela něco jiného, než na co jsme zvyklí z běžných telefonů. Přesto na otázku, zda je to krok správným směrem, zatím neumím jednoznačně odpovědět. Dále je to hardwarová výbava, která je naprosto špičková – kromě slotu na paměťovou kartu a 3,5mm audio výstupu Foldu skutečně nic nechybí.

A největší zápory? Pro mě je to jednoznačně malý displej, který se hodí skutečně jen na to nejnutnější a je škoda, že Samsung nedokázal přední plochy využít o něco efektivněji. Na druhou stranu – Samsung zde potřeboval zachovat poměr stran 21:9 a pro jiný „rozměr“ by tu zkrátka nebylo místo. Druhým nešvarem je pro mě vyšší hmotnost, která mi zatím trochu znemožňuje Galaxy Fold déle používat. Ať už jde o psaní delších textů nebo třeba obyčejné telefonování – těch 276 gramů je zkrátka znát při jakékoliv činnosti.

Samsung Galaxy Fold je rozhodně zajímavé zařízení, které dokázalo rozčeřit nudné vody smartphonů. Rozhodně ale není dokonalý, ale to mu ani nelze mít za zlé. Jedná se o první generaci a Samsung už teď moc dobře ví, co pro u případného nástupce vylepšit. A už teď se těším na další novinky s ohebným displejem, které se příští rok na trhu objeví.