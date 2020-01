Samsung potvrdil termín Unpacked Eventu. Víme, co značí maskované tvary na pozvánce

Včera na internet uniklo datum příštího Unpacked Eventu, na kterém Samsung představí řadu vlajkových telefonů Galaxy S20, a také ohebný smartphone véčkové konstrukce. V souvislosti s tímto únikem zřejmě Samsung došel k názoru, že nemá cenu nadále zdržovat, a krátce poté tu stejnou videoupoutávku zveřejnil oficiálně.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020