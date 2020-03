Otestovali jsme Huawei AppGallery: Android bez Googlu je jeden velký kompromis

Huawei kvůli obchodní válce s USA v květnu loňského roku přišel o možnost používat služby Google u svých nových smartphonů. To v praxi znamená poměrně zásadní problém, neboť na Google Mobile Services (GMS) je závislé fungování mnohých aplikací. A Obchod Play je zase pro běžné uživatele mnohdy jediným způsobem, jak si dokáží nainstalovat aplikaci.

Google má aktuálně požádáno o výjimku, která by mu alespoň dočasně umožnila své služby opět čínskému výrobci dodávat. Výsledek této žádosti je ale značně nejistý. Huawei proto na nic nečekal a už před nějakou představil svou náhradu. Google Play je nahrazen katalogem AppGallery a GMS jsou nahrazeny HMS – Huawei Mobile Services.

Huawei dělá vše pro to, aby na svou platformu nalákal důležité vývojáře. Přišel tak například s velmi lákavou nabídkou, že první dva roky vývojářům nechá 100 % výdělků z prodejů aplikací. Google si přitom bere 30 % zisků.

Tato opatření jsou teorie. Jak ale vypadá praxe? V dnešním článku se podíváme na to, jestli je už nyní možné plnohodnotně používat telefony Huawei bez přístupu ke Google službám. V závěru článku vám také ukážeme, jak je neoficiální cestou možné Google služby do telefonů Huawei dostat, i když u nejnovějšího Huawei P40 Pro jsme zatím neuspěli.

Pomocná ruka Amazonu

Hned na úvod si řekněme, že v AppGallery zatím některé důležité aplikace zkrátka chybí. Bylo by ale nesmyslné hodnotit použitelnost Huawei telefonů jen optikou nabídky v tomto katalogu. Huawei totiž nijak netrvá na tom, aby lidé používali výhradně AppGallery. Aplikace tak budeme hledat i v alternativě Amazon Appstore.

Oba katalogy jsou důvěryhodné a aplikace v nich obsažené by měly fungovat i bez GMS. Možné je použít i web či aplikaci APKPure. Z této služby lze také nainstalovat mnohé aplikace a hry v případě, že je nenajdete ani na jednom z výše uvedených obchodů. V případě APKPure ale narazíte i na aplikace vyžadující ke svému fungování GMS. Obecně tedy doporučujeme používat především duo AppGallery a Amazon Appstore.

Přenos aplikací z jiného telefonu

Další a poměrně zajímavou možností, jak získat aplikace, je využít nástroj Phone Clone od Huawei. Ten dokáže z vašeho původního telefonu přenést do nového většinu aplikací. „Zkopírovat“ pochopitelně není možné nástroje od Googlu a najdete i další výjimky, jako některé bankovní aplikace.

Phone Clone je sice dobrým řešením, jak si vybavit nový telefon setem oblíbených aplikací, z dlouhodobého hlediska ale příliš použitelný není. Takto přenesené aplikace se vám totiž nebudou bez Google Play aktualizovat a asi nelze čekat, že by běžný uživatel chtěl při každé aktualizaci opakovat přenos ze starého telefonu s Google službami.

Aplikace přenesené z původního zařízení je samozřejmě možné aktualizovat i manuálně, stažením aktuální verze ze zmiňovaného katalogu APKPure. Nabízí se pochopitelně i možnost stáhnout jednoduše APK soubor dostupný například na webu vývojáře. V takovém případě je ale třeba si dát pozor na podvodné verze obsahující škodlivý kód. Navíc nejde zrovna o uživatelsky přívětivé řešení.

Sociální sítě

Sociální sítě jsou pro mnohé nepostradatelnou výbavou telefonu. Proto potěší, že s nimi pravděpodobně problém mít nebudete.

V poslední době velmi populární čínská sociální síť TikTok celkem nepřekvapivě nechybí přímo v AppGallery. V tomto obchodě najdete i Pinterest, Snapchat, ruský VK a nechybí dokonce ani klient pro Reddit.

V obchodě Huawei zatím bohužel chybí Facebook, Instagram i Twitter, což je pochopitelně problém. Facebook včetně Messengeru nicméně bez problémů najdete v Amazon Appstore. Amazon vám nabídne i Instagram.

Co naopak chybí, je Twitter, který nenajdete ani v jednom z obchodů. Uchýlit se proto budete muset k APKPure. Pozitivní je, že služba funguje i bez GMS.

Produktivita

V této kategorii je hlavní, že v AppGallery najdete Microsoft Office. Tento balík obsahuje asi vše, co většina lidí pro práci s dokumenty v telefonu bude potřebovat. Pokud dáváte přednost jinému řešení, k dispozici je i WPS Office. Microsoft dále v AppGallery nabízí také třeba překladač nebo Microsoft News.

Amazon Appstore pak poskytne OneDrive nebo Dropbox, které v AppGallery nejsou k sehnání. Potěší také Evernote, který lze využít jako alternativu k OneNote přítomnému v rámci Microsoft Office.

Z této kategorie aplikací tak chybí především nějaký správce hesel. LastPass ani 1Password jsme nenašli ani v jednom z obchodů. Druhý jmenovaný najdete alespoň na APKPure, LastPass není ale ani zde. Pokud ho chcete používat, budete si muset sehnat APK soubor. Zejména v případě správce hesel je ale třeba opravdu dobře dbát na zdroj instalačního souboru. Nainstalovat upravenou škodlivou verzi by se v tomto případě opravdu nevyplatilo.

Mapy, navigace a GPS

V této kategorii je situace trochu horší. Pochopitelně můžete zapomenout na Google Mapy, a i když se vám povede nainstalovat oblíbenou navigaci Waze z APK souboru, nebude fungovat. Horší však je, že není ani moc alternativ.

Populární Here WeGo (HERE Maps) sice údajně mají být v AppGallery dostupné, ale nám se je nalézt nepodařilo. K dispozici nejsou ani na Amazon Appstore. To stejné platí pro české Mapy.cz, Jízdní řády od Seznamu, nebo iDOS. Všechny tyto aplikace tak budete nuceni stáhnout z APKPure. V AppGallery je naštěstí alespoň Sygic. Zajímavou volbou může být také OsmAnd, což jsou mapy s navigací využívající OpenStreetMaps a fungující offline.

V AppGallery najdete Uber a k dispozici by měl být i konkurenční Lyft. Z nejasného důvodu se nám však v nabídce zobrazovala pouze aplikace Lyft Driver, tedy aplikace pro řidiče. Klientskou verzi jsme nenašli.

Streamování hudby a videa

Naopak streamovací služby v zásadě nejsou problém. Oficiální aplikaci pro YouTube samozřejmě nečekejte, jinak ale hlavní služby povětšinou najdete.

Asi nejpopulárnější Spotify jsme v AppGallery nenašli, ačkoliv tam údajně být má. To ale nevadí, neboť je k dispozici v Amazon Appstore. Obchod od Huawei naopak nabízí konkurenční Deezer nebo Tidal. Asi není nutné dodávat, že Amazon Music najdete v obchodě Amazonu.

Z video služeb poté pochopitelně nechybí ve stejném obchodě Amazon Prime Video a Twitch. Obchod AppGallery pak obsahuje i O2TV, T-Mobile TV GO a TV Seznam. Marně budete hledat Netflix, který budete nuceni stáhnout z APKPure. Ani to však není zárukou funkčnosti, telefon totiž musí podporovat DRM ochranu alespoň na úrovni Widevine L3, která ale nestačí na HD obsah. HBO Go sice také stáhnete z APKPure, ale fungovat vám kvůli absenci GMS nebude vůbec.

Fitness aplikace

Pokud používáte chytré hodinky či náramek značky Huawei, resp. Honor, nebudete mít pochopitelně problém z obchodu nainstalovat aplikaci Huawei Health. Tím však snadný přístup k fitness aplikacím končí.

Web GSMArena uvádí, že v obchodě AppGallery mají být dostupné aplikace Fitbit, Garmin i Strava. Při našem testování ale ani jedna z těchto aplikací nebyla nalezena. Je možné, že byly z nějakého důvodu odstraněny, nebo jsou blokovány na základě lokace. Tak jako tak, dostanete se k nim pouze stažením z APKPure či jiné podobné platformy. To stejné platí pro Mi Fit, což je aplikace pro majitele chytrých náramků a hodinek Xiaomi.

V tomto případě nepomůže ani Amazon Appstore. Našli jsme na něm pouze Garmin Vivofit jr., což je aplikace pro rodiče spravující speciální dětské náramky svých ratolestí.

Chatování a komunikace

U komunikačních aplikací je situace naštěstí výrazně lepší. V AppGallery najdete Viber, Telegram a Discord. Z Amazon Appstore pak není problém nainstalovat již zmiňovaný Facebook Messenger nebo Skype.

Ani jedna služba nenabízí Whatsapp, což je v případě Amazonu překvapivé. WhatsApp patří pod Facebook a ten své ostatní aplikace v obchodě Amazonu má. Není nám tak jasné, proč ne i tuto. Stáhnout si ji každopádně budete muset z APKPure.

Hry

Popisovat dostupnost her je těžké, protože zde není lehké vybrat několik zástupců, které používají všichni. Zaměřili jsme se proto na několik největších jmen.

V AppGallery najdete například The Walking Dead: Road To Survival, World of Tanks, Epic Games (pro Fortnite) nebo Asphalt 9. Amazon Appstore pak nabízí PUBG Mobile, Minecraft, Roblox nebo Candy Crush Saga.

Celkově tak nabídka her působí na první pohled slušně. Další lze samozřejmě stáhnout opět třeba z APKPure.

Jak na instalaci Google služeb?

Znamená to tedy, že jsou smartphony Huawei bez Googlu k ničemu? Ne, ale troufneme si říct, že v současnosti pro běžného uživatele nejsou moc přívětivé. Pro pokročilejšího uživatele není problém si Google služby doinstalovat manuálně, nebo třeba sáhnout po open-source alternativě ke GMS v podobě microG od vývojářů z XDA Developers. To však drtivá většina zákazníků dělat nebude a bude se tak muset spokojit s množstvím kompromisů. Druhou možností je instalace skrze aplikaci Chat Partner. Pozor ale – nikdo vám nezaručí, že tato řešení budou fungovat trvale a že je Google po čase nezablokuje.

Instalace Google služeb: Mate 30 Pro ano, Mate Xs ani P40 Pro ne

Mimochodem, zatímco na Huawei Mate 30 Pro se nám neoficiální cestou balíček Google Mobile Services rozběhnout povedlo a vše fungovalo dobře, na Huawei Mate Xs byla situace zcela jiná a ani přes několik pokusů a instalaci nejrůznějších nástrojů (microG i Chat Partner) jsme se zdárného řešení nedobrali. Pokud jste na svůj Huawei smartphone některý z balíčků Google služeb instalovali a vše vám fungovalo, budeme rádi, když se o svůj názor podělíte v diskuzi.

Vzhledem k tomu, že v redakci testujeme také nejnovější a skvěle vybavený Huawei P40 Pro, rozhodli jsme se instalaci Google služeb otestovat i na něm. Bohužel, stejně jako v případě Huawei Mate Xs jsme ani s jedním řešením neuspěli. Situaci budeme i nadále sledovat a jakmile se objeví nějaké nové funkční řešení, článek aktualizujeme. Doufejme, že komunita brzy s nějakou alternativou přijde.

Nejdále jsme se u Huawei P40 Pro dostali s využitím microG, kam se nám podařilo Google účet přidat. Bohužel Gmail či obchod Play pak stejně nefungovaly, i když obě aplikace psaly, že Google účet v telefonu přítomný je. Vedlejším efektem navíc byla chybovost dalších aplikací, které před instalací MicroG normálně fungovaly. Facebook sice funkční zůstal, ale aplikace jako WhatsApp či Messenger, Instagram, Idnes.cz či Mapy.cz již nebylo možné spustit. Po odinstalaci MicroG problémy zmizely.

Huawei je se svým obchodem AppGallery relativně na začátku a stále ho vylepšuje. Aplikace do něj postupně přibývají, ale zatím jich není mnoho. Je však zjevné, že se bude muset hodně snažit, aby nalákal zásadní vývojáře, kteří stále mnohdy chybí. O celkové nabídce menších užitečných aplikací ani nemluvě.

Na druhou stranu si je ale nutné uvědomit, že naše výtky platí především pro západní svět. Nejen Asie, ale i část východní Evropy často používá trochu jiné aplikace a bez Googlu se většinou obejde.

Závěr: je co zlepšovat

Ukončit náš test jednoznačným závěrem není vůbec jednoduché. Lze používat telefon bez Google služeb? Ano, nicméně s velkým ALE. Současný stav je takový, že uživatelský komfort se ani neblíží úrovni klasického Android telefonu s Google Play a dalšími službami. Aplikace budete shánět z různých zdrojů, některé nebudou fungovat. I samotné obchody mají oproti Google Play značné mezery, například v AppGallery vyhledávání často zobrazuje naprosto nesouvisející aplikace.

Nabídka se liší kategorie od kategorie. Zatímco u komunikačních aplikací nebo kancelářských balíků je stav velmi dobrý, u fitness nástrojů naprosto tragický. Připomínáme, že zahraniční redakce u některých aplikací hlásí dostupnost, ale nám se je nedaří najít. Těžko říct, jaký je důvod, nicméně situace je zkrátka taková.