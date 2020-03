Recenze Huawei FreeBuds 3: elegantní pecky se slušným zvukem

Bezdrátová sluchátka se mezi uživateli rok od roku stávají populárnější a ve většině případů se jedná o téměř povinné příslušenství pro majitele chytrých telefonů. Vše v roce 2016 odstartovaly první Apple AirPods, a od té doby jakoby se s „true wireless“ sluchátky roztrhl pytel. Huawei FreeBuds 3, jak už číslovka napovídá, je v pořadí již třetí generace, která chce ukázat, že pecky ještě neřekly své poslední slovo, a to i přesto, že mnozí konkurenti dnes raději nabízejí variantu se špunty. FreeBuds 3 je na našem trhu dostupná v černé, bílé a červené barvě za 3 990 Kč. Vyplatí se investovat do nejnovější generace? To vám prozradí naše recenze.

Design, který jsme už někde viděli

Obsah balení není žádným překvapením. Dostanete pouze to nejnutnější. Nabíjecí pouzdro se sluchátky uvnitř, nabíjecí kabel USB-C a manuály. U designu inženýři v Huawei nijak neexperimentovali, ale spíše kopírovali. Sluchátka totiž jako by z oka vypadla právě AirPodům od Applu, jen mají nepatrně delší nožičku, která ještě mírně vystupuje u hlavy pecek. Vkládají se do nabíjecího pouzdra kruhového tvaru, kam přesně zapadnou a díky magnetům i pevně drží.

Přední strana nabíjecího pouzdra je zcela čistá. Na té zadní se nachází plíšek s logem výrobce. Vespod má své místo USB-C konektor a dioda, která informuje o stavu baterie. Na straně, což pro mě bylo překvapením, se nachází tlačítko, které slouží k párování. Je celkem důmyslně skryto a na první pohled jsem ho nezaregistroval. Pomohl až pohled do uživatelského manuálu.

Mnou testovaná červená varianta oproti bílé vzbuzovala větší pozornost okolí. Na druhou stranu, červená není pro každého a bílá či černá jsou sázka na jistotu. Sluchátka jsou kvalitně zpracovaná; váha každého činí přibližně 4,5 gramu. S nabíjecím pouzdrem je hmotnost 57 gramů, což není nijak mnoho. Sluchátka rovněž splňují stupeň krytí IPx4, který naznačuje odolnost vůči stříkající vodě.

Za výbavu se rozhodně stydět nemusí

Huawei FreeBuds 3 pohání čip Kirin A1 a pyšní se podporou technologie Bluetooth 5.1. Tahle kombinace zajišťuje velmi rychlé párování/připojení (vše trvá pouze 2,5 vteřiny). Velikost měniče je 14,2 mm; frekvenční rozsah mají od 20 Hz do 20 kHz. Důležitou funkcí, kterou disponují, je ANC (aktivní potlačení hluku), které ale v praxi není úplně stoprocentní.

Částečně za to může i samotná konstrukce sluchátek, protože pecky chtě nechtě oproti špuntům prostě tolik netěsní. Při dvojitém poklepání jsem byl informován, že tato funkce je zapnuta, ale nezaznamenal jsem zásadní rozdíl. Co rozhodně potěší, je možnost bezdrátového nabíjení.

Výdrž baterie a dobíjení

Sluchátka zvládají přehrávat hudbu necelé čtyři hodiny. Se zapnutou funkcí aktivního potlačení hluku se výdrž sníží přibližně na tři a půl hodiny. Po vložení do nabíjecího pouzdra se plně dobijí za jednu hodinu. Krabička dodá energii celkem čtyřikrát a poté je nutné nabít i ji.

Z 0 na 100 jsem sluchátka ze sítě nabil spolu s pouzdrem za 45 minut. Bavíme se o 20 hodinách přehrávání hudby limitované výdrží sluchátek a postupným dobíjením. Celkově jsem byl s výdrží spokojený a sluchátka mě nenechala na holičkách.

Kvalita zvuku

Zvukové podání je velmi dobré. Zvuk je dostatečně hlasitý a čistý. Pokud si vezmeme středové tóny, tak ty jsou opravdu krásně zřetelné; drobné nedokonalosti naleznete jen u výšek a hloubek. Fanoušky výrazných basů FreeBuds 3 až tolik neosloví, ale běžní uživatelů budou spokojeni.

Poslouchat hudbu s Huawei FreeBuds 3 je zkrátka radost. Když jsem se nacházel v hlučném prostředí, zapnul jsem funkci aktivního potlačení hluku. Jaký byl výsledek? Bohužel nijak oslňující. Žádnou velkou změnu jsem nezaregistroval a je to škoda. U špuntů by mi to dávalo větší smysl.

Aplikace a párování

Nejjednodušší je spárování s Huawei telefony, protože po otevření krabičky automaticky vidíte sluchátka ve smartphonu, stejně jako to umí iPhone se svými AirPods. Pro ostatní Android zařízení v Google Play najdete aplikaci AI Life, v AppStore byste ji bohužel hledali zbytečně.

Následně v aplikaci vidíte stav baterie a také si můžete nastavit gesta pro poklepání. Jedná se například o přepínání skladeb, pozastavení přehrávání, spuštění aktivního potlačení hluku nebo hlasového asistenta. Po aktualizaci přibyla i možnost ukončovat hovor. Samostatná položka Potlačení hluku vám pak nabízí úpravu dle vlastní volby.

Aplikace pro iOS chybí

Pokud jste uživatelem iPhonu, budete muset vystačit pouze s funkcemi pozastavit/spustit a potlačením hluku. Sluchátka jsem testoval jak s Androidem, tak s iOS a ve výsledku jsem se na iPhonu bez mobilní aplikace dokázal obejít, ale určitě by bylo fajn, kdyby ji výrobce časem nabídl i pro konkurenční platformu.

Závěrečné hodnocení

Sluchátka Huawei FreeBuds 3 ve mě zanechala velmi dobrý dojem. Překvapilo mě zvukové podání, které je na „pecková“ sluchátka velmi dobře. Potěší také bezdrátové nabíjení, Bluetooth 5.1, či rychlé dobíjení skrze USB-C. Po designové stránce hodně připomínají AirPods od Applu, ale to už dnes ani nikoho trápit nemusí.

Zklamáním však může být funkce aktivního potlačení hluku, která je sice přítomna, ale kvůli použité konstrukci nefunguje stoprocentně. Rozdíl mezi tím, jestli je zapnutá nebo vypnutá, až tolik nepoznáte. Tajně doufám, že s Huawei FreeBuds 4 už se dočkáme klasických špuntů namísto pecek.

Ne každému totiž sluchátka s „peckovou“ konstrukcí vyhovují, respektive dobře sedí v uších. Sám to moc dobře chápu, protože používám pouze špunty a u tohoto modelu jsem na odlišnou konstrukci musel chvíli zvykat.

Téměř čtyři tisíce korun je cena celkem sebevědomá, nicméně ve srovnání s konkurencí FreeBuds 3 vycházejí stále nejlevněji. Proti nim stojí například dobře vybavená sluchátka Sony WF-1000XM3 nebo Apple AirDods Pro. Tyto modely jsou cenově o pár tisíc dražší, a tak by se pro zákazníka právě FreeBuds 3 mohla stát velmi zajímavou alternativou. Na druhou stranu si nemyslím, že by jablíčkáře donutila zanevřít na AirPody; své uživatele budou hledat především v protějším táboře s Androidem.