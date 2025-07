Skládačka bez rýhy v místě ohybu? Apple na to údajně přišel, výrobu zajistí Samsung

Apple pravděpodobně vyřešil jednu z estetických překážek, která mu brání vyrobit ohebný smartphone

Displej bez rýhy v místě ohybu pro něj vyrobí největší konkurent, Samsung

Dočkat bychom se měli už v příštím roce

Trh s ohebnými smartphony roste každým rokem, nicméně všichni čekají na to, až se se svou skládačkou vytasí také Apple. Ten stále otálí a podle mnohých spekulací chce nejprve vyřešit některé problémy ohebných telefonů, než představí vlastní řešení. Jedním z těchto „problémů“ je i viditelná a hmatatelná rýha ve vnitřním displeji v místě ohybu, která je sice jen estetickou překážkou, na druhou stranu si ale Apple na estetice zakládá a tato rýha je pro něj zkrátka nepřijatelná. Podle posledních informací je nicméně tento problém minulostí.

Displej bez rýhy uprostřed

Dle analytika Ming-Chi Kua našel Apple dodavatele ohebných displejů, který umí vyrobit panel tak, aby na něm nebyla patrná rýha v místě ohybu. Konkrétně se jedná o společnost Samsung Display, jenž patří mezi špičky v oboru. Aby toho Apple dosáhl, bude ohebný iPhone používat kovovou desku, která dokáže rozptýlit a regulovat napětí vznikající při ohýbání displeje. Kovové desky bude dodávat společnost Fine M-Tec, alespoň takto to tvrdí Kuo.

Vzhledem k tomu, že nejnovější Galaxy Z Fold 7 má stále viditelnou rýhu uprostřed displeje, tak se zdá, že pro Samsung Display odstranění této vada na kráse buďto není prioritou, nebo pro Apple vytváří řešení na míru, jehož použití bude omezeno pouze na produkty s nakousnutým jablkem ve znaku. O důvodech toho, proč se Samsung rozhodl k tomuto řešení nesáhnout, nicméně můžeme pouze spekulovat. Jedním z možných vysvětlení je také použitá konstrukce kloubu, který by v případě ohebného iPhonu měl být „mnohem kvalitnější“, alespoň dle novináře Marka Gurmana z Bloombergu.

Analytik Ming-Chi Kuo se domnívá, že produkce ohebného smartphonu od Applu začne už ve druhé polovině roku 2026, přičemž k představení by mohlo také dojít už v příštím roce. Podle něj bude skládačka disponovat vnitřním 7,8″ panelem, vnějším 5,5″ displejem, dvěma fotoaparáty na zadní straně, jednou selfie kamerou a technologií Touch ID. Co se týče rozměrů, tloušťka by měla dosahovat hodnoty 4,5 milimetrů v rozloženém stavu a 9 až 9,5 milimetrů ve složeném stavu.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.