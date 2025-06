Ohebný iPhone míří do výroby, začít by se mělo ještě letos

Skládačka od Applu získává jasnější obrysy, do výroby se má dostat ještě letos

Podle známého analytika plánuje gigant z Cupertina vyrobit až 20 milionů zařízení

Největší překážkou v prodejích bude nejspíše vysoká cena

Ohebné smartphony jsou již etablovaným segmentem, do kterého proniká stále více a více výrobců. Ačkoli celému odvětví dominuje jihokorejský Samsung, kterému šlape na paty tvrdá konkurence v podobě Motoroly, Vivo, Oppo, Xiaomi či Huawei, nejeden fanoušek skládaček stále čeká, s čím se nakonec vytasí Apple. Ten se prozatím zdráhá pustit se do tohoto odvětví, nicméně spekulace, že by již brzy mohl představit své želízko v ohni, se každým rokem stupňují. Tentokrát to vypadá, že by k tomuto kroku mohl mít Apple opravdu blízko.

Skládací iPhone má jít do výroby ještě letos

Dvorní dodavatel Applu, společnost Foxconn, by měla oficiálně zahájit výrobu skládacího iPhonu Apple koncem třetího čtvrtletí roku 2025, nebo začátkem čtvrtého čtvrtletí, uvedl známý analytik Ming-Chi Kuo. Apple podle něj plánuje uvést zařízení na trh na podzim 2026 jako součást řady iPhone 18. Ačkoli se termín září/říjen 2025 rychle blíží, Kuo tvrdí, že mnoho klíčových komponent ještě nemá reálné obrysy. Co však už má být jasné je displej, o jehož výrobu se postará Samsung Display. Spekuluje se, že skládací iPhone bude mít displej s úhlopříčkou 5,5″ v zavřeném stavu a 7,8″ v otevřeném stavu.

Ohebný iPhone by mohl být tenký 4,5 milimetrů v rozloženém stavu a 9 až 9,5 milimetrů v zavřeném stavu, což by znamenalo, že by srovnal krok s aktuálními trendy v této oblasti. Apple podle všeho věnuje značné úsilí konstrukci pantů a předpokládá se, že zařízení nebude mít téměř žádné viditelné záhyby. Samozřejmostí by měla být selfie kamera pod displejem, ačkoli kvůli nízké tloušťce pravděpodobně budeme muset oželet Face ID ve prospěch Touch ID.

Pokud se již ohebného iPhonu nemůžete dočkat, měli byste začít šetřit. Kuo v minulosti uvedl, že by se předpokládaná cena tohoto zařízení měla pohybovat okolo 2000 až 2500 dolarů (cca 53 až 65 tisíc korun s daní), což rozhodně není málo. Nutno také podotknout, že tato odhadovaná cena nebrala v potaz současnou situaci ve Spojených státech, která na Apple poměrně tvrdě dopadá.

Kuo očekává, že Samsung Display vyrobí v roce 2026 přibližně sedm až osm milionů skládacích panelů pro skládací iPhone, přičemž Apple si objedná celkem 15 až 20 milionů skládacích iPhonů. Kuo odhaduje, že 15 až 20 milionů skládacích zařízení vystačí Applu na dva až tři roky prodejů, přičemž poptávka bude nejspíše poněkud omezená vzhledem k ceně smartphonu. Jestli se ale Apple nakonec odhodlá jít do rizika, to se teprve ještě ukáže.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.