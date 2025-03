Ohebný iPhone se blíží. Kdy jej Apple představí a kolik bude stát?

Apple údajně brzy začne vyrábět první prototypy ohebných iPhonů

Sériová výroba se má rozběhnout na konci příštího roku

Kromě toho prý v Cupertinu plánují ohromný ohebný iPad s téměř 19″ obrazovkou

Apple si s uvedením svého prvního zařízení s ohebným displejem dává pořádně načas. Zatímco Samsung letos v létě představí už sedmou generaci svých skládaček, v Cupertinu se zatím nic neděje. Tedy alespoň navenek – za zavřenými dveřmi prý Apple připravuje ne jedno, ale rovnou dvě skládací zařízení.

První skládačky od Applu dorazí možná už příští rok

Nejnověji o vstupu Applu do světa ohebných zařízení promluvil analytik Jeff Pu, který je známý svými kontakty v dodavatelském řetězci. Podle něj Apple aktuálně připravuje dvě skládačky, přičemž obě se aktuálně nachází ve fázi New Product Introduction (NPI). Tato fáze obsahuje několik kroků, v podstatě se jedná o celý proces, ve kterém je nejprve převedena myšlenka do konceptu, a následně se z konceptu stává zařízení vhodné pro sériovou produkci. Podle Jeffa Pu by měla být raná fáze prototypování zahájena letos v dubnu.

Jaké skládačky Apple chystá? V tuto chvíli je nejčastěji skloňován skládací iPhone s knížkovou konstrukcí à la Samsung Galaxy Z Fold. Podle informátora Ming-Chi Kua by měl mít tento telefon 7,8″ vnitřní a 5,5″ vnější obrazovku, dále pak dva hlavní fotoaparáty, postranní Touch ID tlačítko a akumulátor s vysokou energetickou hustotou. Ohebný iPhone by měl mít v rozloženém stavu tloušťku pouhé 4,5 mm, ve složeném pak něco mezi 9 a 9,5 mm. Mluví se o titanovém šasi a kloubu vyrobeného z titanu a nerezové oceli.

Ming-Chi Kuo tvrdí, že sériová výroba tohoto telefonu by měla začít ve čtvrtém kvartále příštího roku, což koresponduje jak s informacemi Jeffa Pu, tak i s nedávnou analytickou zprávou Tima Longa v průzkumu britské banky Barclays pro investory. Ten rovněž počítá se zahájením výroby na konci příštího roku s tím, že do prodeje by telefon mohl jít buď na konci příštího, nebo na začátku přespříštího roku. Tim Long zároveň odhaduje, že cena prvního ohebného iPhonu bude vysoká – údajně by měla začínat na 2 300 dolarech (asi 63 800 korun s DPH), což je téměř dvojnásobek oproti současnému top modelu iPhone 16 Pro Max.

A jaké druhé ohebné zařízení Apple chystá? Zřejmě se bude jednat o větší formát, pravděpodobně ohebný iPad. Čelní informátoři se nejčastěji zmiňují o skládacím zařízení s 18,8″ ohebným displejem, který by měl sloužit nejen jako tablet, ale i jako notebook.

Samozřejmě stále se pohybujeme v rovině spekulací a dokud Apple sám něco nenaznačí, nemůžeme za výše uvedené informace dát ruku do ohně. Nepochybujeme však, že v Cupertinu o ohebných zařízeních minimálně přemýšlejí.

