iPhone 17 bude výkonnější, než se čekalo. Nakonec dostane nejnovější čipset

Představení iPhonů 17 se blíží, o některých detailech se ovšem vedou debaty

Základní model nové generace by měl také nabídnout nejnovější variantu čipsetu od Applu

Jak to bude v případě modelu Air, se prozatím leakeři neshodnou

Je už dobrým zvykem, že s novou generací chytrých telefonů dostaneme také novou generaci mobilního čipsetu, který zase o něco málo posune výkon smartphonů. Jen o samotném výkonu to ale není, neboť nové generace čipsetů bývají velmi často také lépe navržené a úspornější na energii, díky čemuž dostaneme o něco lepší výdrž na jedno nabití. Vzhledem k tomu, že výkonnostní skoky už nejsou tak velké, jako tomu bývalo v minulosti, není se výrobcům co divit, že často koketují s možností nasadit do nejnovějších modelů starší čipsety.

Nejnovější čipset A19 pro všechny modely

Tak tomu koneckonců podle dřívějších spekulací mělo být i v případě základního iPhonu 17, který měl dostat starší čipset A18, jenž na tom sice z hlediska výkonu a úspornosti není špatně, na druhou stranu se chytrý telefon se sloganem „nový design, starý čipset“ mnohem hůře prodává a nevykompenzuje to ani lepší dostupnost či nižší výrobní náklady. Gigant z Cupertina podle všeho ale od těchto plánů upustil, alespoň podle známého analytika Jeffa Pu.

„Očekáváme, že základní varianta smartphonu iPhone 17 bude vybavena čipsetem A19, a nikoli čipsetem A18, jak jsme dříve předpokládali,“ uvedl Pu ve svém vyjádření pro investory. Pu zároveň také předpokládá, že čipset A19 dostane i model iPhone 17 Air, zatímco vybavenější smartphony iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max budou disponovat výkonnější variantou A19 Pro. Ani tak ale nelze s jistotou říci, pro jakou variantu se nakonec Apple rozhodne.

V minulém týdnu se objevily spekulace na sociální síti Weibo, za kterými stojí leaker Fixed Focus Digital. Podle jeho informací nabídne iPhone 17 Air výkonnější čipset A19 Pro, nicméně ten na rozdíl od varianty použité u modelů Pro bude mírně omezen. Konkrétně má A19 Pro v iPhonu 17 Air disponovat pouze 5jádrovým GPU, zatímco plnohodnotný čipset pro iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max má mít 6jádrové GPU. Jedinou věcí, na které se leakeři v současné době dokáží shodnout, je skutečnost, že celá řada iPhone 17 nabídne čipset A19.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.